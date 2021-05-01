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Блінкен засудив запровадження Кремлем санкцій проти восьми європейських політиків: Ще одна спроба залякати критиків

Блінкен засудив запровадження Кремлем санкцій проти восьми європейських політиків: Ще одна спроба залякати критиків

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про прагнення США до конструктивних відносин з РФ. Водночас США засуджують запровадження санкцій Росією щодо політиків з Євросоюзу.

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що Росія повинна дотримуватися взятих на себе зобов'язаннь.

"Ми приєднуємося до лідерів ЄС в осуді заборони Кремля на в'їзд посадовцям з ЄС, що є ще однією спробою Москви залякати критиків", - написав Блінкен.

"Разом з нашими партнерами і союзниками ми прагнемо до  конструктивніших відносин з Росією, але вона має виконувати свої міжнародні зобов'язання", - додав він.

Як повідомлялося, російський МЗС заборонив в'їзд для восьми європейських політиків.

Нагадаємо, крім Сассоли і Юрової, під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадові особи з країн Балтії.

Читайте також: Брюссель готує відповідь на прийняті Кремлем санкції щодо політиків з Євросоюзу

Також читайте: Під час візиту до Києва Блінкен підтвердить підтримку України та закличе виконати велику роботу в боротьбі з корупцією, - Держдеп

росія (65002) санкції (11790) Євросоюз (13358) Блінкен Ентоні (1157)


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Блинкен осудил введение Кремлем санкций против восьми европейских политиков: Еще одна попытка запугать критиков - Цензор.НЕТ 1661
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01.05.2021 10:10 Відповісти
Блинкен осудил введение Кремлем санкций против восьми европейских политиков: Еще одна попытка запугать критиков - Цензор.НЕТ 8974
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01.05.2021 10:13 Відповісти
Плешивый кремлевский сморчок пытается из Европы сделать ,кто в лес ,кто по дрова.Подкуп,шантаж,яды,взрывы.Наши подпевалы тоже пользуются кремлёвским пропагандистским ядом.,перепечатывают его ,тиражируют на уши украинцев очень старательно.А закоренелые и недолугие партиоты создают шикарную картинку своими зигами для лапте- сми,а ещё и для израильских СМИ,американских.Наш МИД уже лоб расшиб извинениями перед НАТО и США.Что бы хоть оружие дали и деньги.Патриотам ни то, ни другое не нужны .Они шапками московский улус закидают.
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01.05.2021 10:37 Відповісти
Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры на санкции России, введенные в отношении европейских чиновников. В Брюсселе подчеркнули, что Москва избрала путь конфронтации и не стремится исправить двусторонние отношения.

Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента - Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли.

Перед этим Вашингтон заявил о прекращении выдачи американских виз в России. Плешивого медведя обкладывают красными флажками со всех сторон.
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01.05.2021 10:39 Відповісти
Странная реакция Запада, наоборт надо усиливать санкции, а еще лучше оградить дикую орду колючей проволокой и оргаизовать на этой территории резервацию ддя обделенных эволюцией двуногих.
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01.05.2021 11:29 Відповісти
Запрет Кремля на въезд должностным лицам из ЕС приведёт к тому, что те не смогут гадить в туалете типа "сортир", расположенном в Нижних Е*енях. Какая горькая печалька...
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01.05.2021 12:15 Відповісти
 
 