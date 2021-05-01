Блінкен засудив запровадження Кремлем санкцій проти восьми європейських політиків: Ще одна спроба залякати критиків

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про прагнення США до конструктивних відносин з РФ. Водночас США засуджують запровадження санкцій Росією щодо політиків з Євросоюзу.

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що Росія повинна дотримуватися взятих на себе зобов'язаннь.

"Ми приєднуємося до лідерів ЄС в осуді заборони Кремля на в'їзд посадовцям з ЄС, що є ще однією спробою Москви залякати критиків", - написав Блінкен.

"Разом з нашими партнерами і союзниками ми прагнемо до конструктивніших відносин з Росією, але вона має виконувати свої міжнародні зобов'язання", - додав він.

Як повідомлялося, російський МЗС заборонив в'їзд для восьми європейських політиків.

Нагадаємо, крім Сассоли і Юрової, під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадові особи з країн Балтії.

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