Блінкен засудив запровадження Кремлем санкцій проти восьми європейських політиків: Ще одна спроба залякати критиків
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про прагнення США до конструктивних відносин з РФ. Водночас США засуджують запровадження санкцій Росією щодо політиків з Євросоюзу.
Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що Росія повинна дотримуватися взятих на себе зобов'язаннь.
"Ми приєднуємося до лідерів ЄС в осуді заборони Кремля на в'їзд посадовцям з ЄС, що є ще однією спробою Москви залякати критиків", - написав Блінкен.
"Разом з нашими партнерами і союзниками ми прагнемо до конструктивніших відносин з Росією, але вона має виконувати свої міжнародні зобов'язання", - додав він.
Як повідомлялося, російський МЗС заборонив в'їзд для восьми європейських політиків.
Нагадаємо, крім Сассоли і Юрової, під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадові особи з країн Балтії.
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Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента - Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли.
Перед этим Вашингтон заявил о прекращении выдачи американских виз в России. Плешивого медведя обкладывают красными флажками со всех сторон.