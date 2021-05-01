Путін підписав закон про штрафи за цитування "ЗМІ - іноземних агентів" без згадки про цей статус
Президент Росії Володимир Путін підписав 30 квітня поправки до законодавства, що передбачають штрафи за незгадування про статус "ЗМІ – іноземних агентів" під час цитування повідомлень цих ЗМІ в інших засобах масової інформації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода".
Штрафи можуть накласти на журналістів або редакції ЗМІ, які не вказали в публікаціях в інтернеті на статус цитованих ними "ЗМІ – іноземних агентів". На звичайних користувачів інтернету норма про штрафи поки що не поширюється. Для юридичних осіб максимальна сума штрафу – 50 тисяч рублів (нині це близько 18,5 тисяч гривень).
Раніше були запроваджені штрафи за незгадування статусу інших категорій "іноземних агентів", зокрема некомерційних організацій і фізичних осіб, яким російська влада надала такий статус.
Закон, який підписав Путін, також передбачає штраф до 30 тисяч рублів (нині 11,1 тисячі гривень) для громадян, які незаконно видають себе за журналістів на масових заходах.
У реєстрі так званих "ЗМІ – іноземних агентів" в Росії станом на 30 квітня – 18 позицій, серед них Радіо Свобода, його регіональні проєкти й інші проєкти медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, а також п’ять громадян Росії – фізичних осіб, серед них – трьох журналістів, які співпрацюють із Радіо Свобода. Кілька днів тому до реєстру додали й зареєстроване в Латвії інтернет-видання "Медуза".
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а то цытатнешь-а он оказывается не иноагент
А вот дальше, по мере расширения списка, будет сложнее 😷
Путину вот счастье принесла новость:
\\\\\\Индийский политик Иосиф Сталин готовится прийти к власти в штате Тамил Наду на юге Индии, пишет https://www.dailymail.co.uk/news/article-9529847/Stalin-eyes-power-Indian-state-election.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR2LK9DDzswk829A848bU-N1P0WOgm0EUgI5P0ckQX4HubY5sJaE-SNL8r4 The Daily Mail. \\\\\\\\
Или если просто снимаешь происходящее на телефон то ты журналист или нет?
Чем больше подобных законов, тем быстрее развалится этот вонючий клоповник.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Треба і нам перейняти.
ОПЗЖ та його шавки повинні згадуватися лише як аґенти путєнської Росії.
А РПЦ як аґент Сатани в Україні.
РабоКацапи усе стерплять. Тілько голод як у 90х вивести їх може на вулицю... але головне щоб Америка їм не допомогла як завжли, щоб світ не забув їх агресивність й зннвагу до усіх!
"ПОКА" это сколько дней ? Неделю ? До 9 мая ?
бесутин антихрист люциферович подписал закон о штрафах за цитирование "СМИ - иноагентов" без упоминания об этом статусе и отметке: проверено на скрепность, правослабность и благословлена к выпуску менеджером ЗАО "мацковитский сатанат" генерал-патриархом сатаны Гундяем.