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Новини
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Путін підписав закон про штрафи за цитування "ЗМІ - іноземних агентів" без згадки про цей статус

Путін підписав закон про штрафи за цитування

Президент Росії Володимир Путін підписав 30 квітня поправки до законодавства, що передбачають штрафи за незгадування про статус "ЗМІ – іноземних агентів" під час цитування повідомлень цих ЗМІ в інших засобах масової інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  "Радио Свобода".

Штрафи можуть накласти на журналістів або редакції ЗМІ, які не вказали в публікаціях в інтернеті на статус цитованих ними "ЗМІ – іноземних агентів". На звичайних користувачів інтернету норма про штрафи поки що не поширюється. Для юридичних осіб максимальна сума штрафу – 50 тисяч рублів (нині це близько 18,5 тисяч гривень).

Раніше були запроваджені штрафи за незгадування статусу інших категорій "іноземних агентів", зокрема некомерційних організацій і фізичних осіб, яким російська влада надала такий статус.

Закон, який підписав Путін, також передбачає штраф до 30 тисяч рублів (нині 11,1 тисячі гривень) для громадян, які незаконно видають себе за журналістів на масових заходах.

У реєстрі так званих "ЗМІ – іноземних агентів" в Росії станом на 30 квітня – 18 позицій, серед них Радіо Свобода, його регіональні проєкти й інші проєкти медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, а також п’ять громадян Росії – фізичних осіб, серед них – трьох журналістів, які співпрацюють із Радіо Свобода. Кілька днів тому до реєстру додали й зареєстроване в Латвії інтернет-видання "Медуза".

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заборона (1449) путін володимир (23772) росія (65002) ЗМІ (1357)


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Топ коментарі
+19
демократия по- кацапски....- верной дорогой идете тАварищи - в сторону КНДР...
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01.05.2021 10:35
+16
Путин подписал закон о штрафах за цитирование СМИ - "иноагентов" без упоминания об этом статусе - Цензор.НЕТ 4656
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01.05.2021 10:35
+10
как сложно жыть на рахе стало...иноагентов проверять надо,иноагент он или прикидывается..

а то цытатнешь-а он оказывается не иноагент
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01.05.2021 10:36
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демократия по- кацапски....- верной дорогой идете тАварищи - в сторону КНДР...
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01.05.2021 10:35 Відповісти
А что это за праститутка ?
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01.05.2021 12:54 Відповісти
Все мечты кацапов сбываются наоборот. Сейчас упоминание о том, что источник новости "иноагент" будет маркером правдивости и качественности источника информации
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01.05.2021 11:55 Відповісти
Путин подписал закон о штрафах за цитирование СМИ - "иноагентов" без упоминания об этом статусе - Цензор.НЕТ 4656
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01.05.2021 10:35 Відповісти
как сложно жыть на рахе стало...иноагентов проверять надо,иноагент он или прикидывается..

а то цытатнешь-а он оказывается не иноагент
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01.05.2021 10:36 Відповісти
Мразная помойка с тупыми рабами
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01.05.2021 10:48 Відповісти
Мокшане наизусть список "иноагентов" выучат,пока что там 18 позиций.
А вот дальше, по мере расширения списка, будет сложнее 😷
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01.05.2021 11:43 Відповісти
Ничего не меняется на Мокшанских болотах...
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01.05.2021 10:37 Відповісти
ФБК(запрещенная в Лепрозории орг-ция) и т.д. - так можно и, как писали, высрать шо при упоминании Чехии или Елизаветщины - надо будет высрать "недружественная к РФ страна" .

Путину вот счастье принесла новость:

\\\\\\Индийский политик Иосиф Сталин готовится прийти к власти в штате Тамил Наду на юге Индии, пишет https://www.dailymail.co.uk/news/article-9529847/Stalin-eyes-power-Indian-state-election.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR2LK9DDzswk829A848bU-N1P0WOgm0EUgI5P0ckQX4HubY5sJaE-SNL8r4 The Daily Mail. \\\\\\\\
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01.05.2021 10:39 Відповісти
Украина не Россия. Копировщик перепечатал 60 000 "ржачных" картинок из сайтов РФ и ДНР .И ни одной ссылки на первоисточник.
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01.05.2021 10:41 Відповісти
"он йбнутий владімір путін, чтоб ви понялі".
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01.05.2021 10:49 Відповісти
У Московії скоро легалізують "Молот відьом".
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01.05.2021 10:54 Відповісти
Бутина была не иноагентом, а агентом ФСБ. Разницу понимаешь?
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01.05.2021 11:02 Відповісти
Совсем дурачок?
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01.05.2021 11:04 Відповісти
Да то рюзьгэ
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01.05.2021 11:08 Відповісти
гуглить надо уметь не только по российским источникам
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01.05.2021 11:19 Відповісти
а за что ей дали 18 месяцев, об этом ты начал. погугли не на российсках источниках или из жалобного пересказа кремлевских пропагандистов
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01.05.2021 11:41 Відповісти
отвечаешь не по существу, мне не интересно кто тебе неприятен, я у тебя об этом не спрашивал
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01.05.2021 12:11 Відповісти
я вижу, что все же Никто - это твое второе имя, раз тебя трут как тролля и от тебя ничего не зависит, но отвечать мне ты решил сам, я тебе не насиловал, только отчитываешься ты мне не о том... не надо мне отчитываться о своих предпочтениях на форуме
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01.05.2021 12:18 Відповісти
тогда свали нахер уже, троллятина, раз слилась
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01.05.2021 12:24 Відповісти
ты тупорылый?.. тебя послали, раз ответить больше нечего кроме троллизма, то не пиши мне, иди туда
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01.05.2021 12:36 Відповісти
не нужно мне твое пожелание хорошего дня после твоего хамства, будь адекватнее, а то похож ты со стороны больше на клиента психдиспансера
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01.05.2021 12:20 Відповісти
Я знал, что Чебурнет тебя до добра не доведёт
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01.05.2021 11:34 Відповісти
А если процитировал вообще без указания названия издания то что?

Или если просто снимаешь происходящее на телефон то ты журналист или нет?
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01.05.2021 11:00 Відповісти
"вам посылка пришла, поэтому я ее принес, только я вам ее не отдам - у вас докУментов нету, но раз пришла, то велено принесть, а раз докУментов нету, то не велено отдавать"))
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01.05.2021 11:22 Відповісти
Скоро иноагентов и любых неблагонадежных заставят носить специальные отличительные знаки, как в нацистской германии евреи должны были носить звезду Давида. Я еще 10 лет назад говорила своим российским друзьям, что они катятся в сторону фашизма. Не верили.
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01.05.2021 11:00 Відповісти
Дидываевале! Лишь бы не майдан! Крымнаш! Чечня крута!

Чем больше подобных законов, тем быстрее развалится этот вонючий клоповник.
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01.05.2021 11:03 Відповісти
Гулаг ужесточает режим
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01.05.2021 11:18 Відповісти
"раSSію акружилі інастранниє агєнти....."
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.05.2021 11:22 Відповісти
Дуже гарний закон
Треба і нам перейняти.
ОПЗЖ та його шавки повинні згадуватися лише як аґенти путєнської Росії.
А РПЦ як аґент Сатани в Україні.
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01.05.2021 11:25 Відповісти
Как классно, тенерь, чтобы уесть ***** достаточно цитаты! Просто грех такой возможностью не ивоспользоваться
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01.05.2021 11:27 Відповісти
Чем больше на кацапстане будет таких законов тем быстрее кацапстан постигнет судьба совка
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01.05.2021 11:34 Відповісти
Ні.
РабоКацапи усе стерплять. Тілько голод як у 90х вивести їх може на вулицю... але головне щоб Америка їм не допомогла як завжли, щоб світ не забув їх агресивність й зннвагу до усіх!
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01.05.2021 11:48 Відповісти
Поняття іноагент вони ввели відразу після введення акта Магницького. Цим Московія перекрила собі кисень до грантів, дотаціям, субсидіям для доцентів, аспірантів і студентів Московії які навчаються за кордоном і що беруть участь там в наукових дослідженнях. Виявляється з 1990 по 2012 рік США надали такої гуманітарної допомоги Росії на 19,8 млд доларів. За цей час таку допомогу отримала і Україна, але тільки на 3,7 млд. дол. Тобто видно відразу привабливість для США саме Росії.
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01.05.2021 11:45 Відповісти
Америка тупить допомогаючи невдячним мерзотним кацапам! Америка їм допомогу а вони зомбують рабаКацапо населення що Америка "ворог" й бажає захопити їх лапті й туалет з діркою у підлозі....
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01.05.2021 11:55 Відповісти
це тому, що в Америці живуть добрі люди
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01.05.2021 12:14 Відповісти
По ленд-лизу 2-Мировой Москва получила от США 2,1 миллиарда (!) банок мясных 400 граммовых консервов. И это только 1/1000 доля от того. что кремль вообще получил от США и до войны. и во время войны, и после войны, и в 80-х, и в 90-х.
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01.05.2021 12:15 Відповісти
" На обычных пользователей интернета норма о штрафах ПОКА не распространяется..."

"ПОКА" это сколько дней ? Неделю ? До 9 мая ?
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01.05.2021 11:54 Відповісти
Как сообщила террористическая организация "кремль-московия", запрещенная в Украине и всем Мире:

бесутин антихрист люциферович подписал закон о штрафах за цитирование "СМИ - иноагентов" без упоминания об этом статусе и отметке: проверено на скрепность, правослабность и благословлена к выпуску менеджером ЗАО "мацковитский сатанат" генерал-патриархом сатаны Гундяем.
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01.05.2021 12:00 Відповісти
Основа российской ментальности -- тотальная брехня!
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01.05.2021 12:11 Відповісти
"охота на ведьм" узаконена.
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01.05.2021 13:07 Відповісти
У дочурки куйла - гражданство ЕС и куча недвижимости в Нидерландах.У сынка медведева - гражданство сша и бизнес в омерике, у дочурки лаврова имеется американское гражданство. Сыночек матвиенко тоже американец. У всех олигархов кооператива озеро детки или внучки живут по европам и сша. А тупоголовым ватным идиотам и дальше кремлефюррер вдалбливаеь в головы дичь про иностранных агентов. Парашия - страна терпил, которых доит кооператив озеро, под соусом урапатриотизма.
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01.05.2021 15:04 Відповісти
норм, или данные организации стесняются своего статуса и хотят его скрыть ? так в том же сша правила не менее строгие, а списках иностранных агентов находится больше четырехсот организаций и физ лиц
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01.05.2021 15:56 Відповісти
ЭХ ПОЛНА ЕГО КОРОБОЧКА... СКОРО ЛОПНЕТ !)
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02.05.2021 00:18 Відповісти
 
 