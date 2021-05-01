П'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався у стовп у Києві. Загинула 18-річна дівчина, 19-річну пасажирку госпіталізовано, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні в Києві сталася чергова трагедія на дорозі, спровокована п'яним водієм. 26-річний чоловік, Павло Б, посадив до себе в машину двох дівчат 18 і 19 років. Не зупинившись на вимогу патрульних, які побачили, що автомобіль "Infinity G25" порушує правила дорожнього руху, водій вдавив педаль газу в підлогу і, розігнавшись до швидкості понад 100 км/год, врізався в стовп.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, 18-річна Олександра З., що перебувала в автомобілі, загинула на місці. 19-річна Марія разом з водієм госпіталізована в 17-у лікарню Києва.

"Перевірка водія на алкоголь показала, що він був п'яний і всі його дії, які призвели до загибелі дівчини, є наслідком вживання алкоголю. Так, місяць тому ми посилили відповідальність за водіння в нетверезому стані. Перший штраф тепер уже не 10 200 гривень, а 17 000. За повторення водіння у п'яному вигляді суд може відправити за ґрати на термін до 15 днів. Але, мабуть, не всі водії про це знають", - зазначив Геращенко.

Він також нагадав, що народні депутати і президент на прохання МВС значно посилили відповідальність для водіїв, які, сідаючи за кермо п'яними, вбивають інших людей.

"Продемонструю різницю на прикладі Павла Б, водія, який вбив сьогодні 18-річну дівчину. До 17 березня 2021 року за ДТП, що призвело до смерті, суд міг дати 8 років позбавлення волі незалежно від того, п'яний був водій чи ні, то зараз суд може дати до 10 років за ґратами такому водієві. Якщо раніше засуджений за загибель людини на дорозі нетверезий водій міг вийти, відсидівши за все 1/2 терміну або 4 роки при максимальному покаранні в 8 років, то тепер, якщо суд дасть такому водієві максимальне покарання у 10 років, то він не зможе вийти, відсидівши менше 3/4 терміну або 7,5 років", - зазначив Геращенко.

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"Звичайно це мала втіха, якщо це можна взагалі назвати розрадою для сім'ї 18-річної Олександри, яка тільки починала своє доросле життя. Але я переконаний, що Закон 2695, прийнятий 325 голосами народних депутатів і підписаний Володимиром Зеленським, значною мірою вплине на зниження кількості п'яних водіїв і смертей на дорогах. Приношу свої співчуття родині Олександри і всім, чиї рідні загинули на дорогах. Ми продовжимо нещадну боротьбу з нетверезими водіями на дорогах, щоб такі смертельні ДТП, як сьогоднішня, стали винятком із правил, а не буденністю", - додав він.

Крім цього Геращенко опублікував відео-фрагмент переслідування патрульними автомобіля порушника.

"Менше ніж через хвилину станеться трагедія", - прокоментував Геращенко відповідне відео.

Як уточнила пресслужба ДСНС Києва, ДТП сталася 1 травня о 02:25 на бульварі Лесі Українки (Печерськ).





