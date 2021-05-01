П'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався у стовп у Києві. Загинула 18-річна дівчина, 19-річну пасажирку госпіталізовано, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО
Сьогодні в Києві сталася чергова трагедія на дорозі, спровокована п'яним водієм. 26-річний чоловік, Павло Б, посадив до себе в машину двох дівчат 18 і 19 років. Не зупинившись на вимогу патрульних, які побачили, що автомобіль "Infinity G25" порушує правила дорожнього руху, водій вдавив педаль газу в підлогу і, розігнавшись до швидкості понад 100 км/год, врізався в стовп.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, 18-річна Олександра З., що перебувала в автомобілі, загинула на місці. 19-річна Марія разом з водієм госпіталізована в 17-у лікарню Києва.
"Перевірка водія на алкоголь показала, що він був п'яний і всі його дії, які призвели до загибелі дівчини, є наслідком вживання алкоголю. Так, місяць тому ми посилили відповідальність за водіння в нетверезому стані. Перший штраф тепер уже не 10 200 гривень, а 17 000. За повторення водіння у п'яному вигляді суд може відправити за ґрати на термін до 15 днів. Але, мабуть, не всі водії про це знають", - зазначив Геращенко.
Він також нагадав, що народні депутати і президент на прохання МВС значно посилили відповідальність для водіїв, які, сідаючи за кермо п'яними, вбивають інших людей.
"Продемонструю різницю на прикладі Павла Б, водія, який вбив сьогодні 18-річну дівчину. До 17 березня 2021 року за ДТП, що призвело до смерті, суд міг дати 8 років позбавлення волі незалежно від того, п'яний був водій чи ні, то зараз суд може дати до 10 років за ґратами такому водієві. Якщо раніше засуджений за загибель людини на дорозі нетверезий водій міг вийти, відсидівши за все 1/2 терміну або 4 роки при максимальному покаранні в 8 років, то тепер, якщо суд дасть такому водієві максимальне покарання у 10 років, то він не зможе вийти, відсидівши менше 3/4 терміну або 7,5 років", - зазначив Геращенко.
"Звичайно це мала втіха, якщо це можна взагалі назвати розрадою для сім'ї 18-річної Олександри, яка тільки починала своє доросле життя. Але я переконаний, що Закон 2695, прийнятий 325 голосами народних депутатів і підписаний Володимиром Зеленським, значною мірою вплине на зниження кількості п'яних водіїв і смертей на дорогах. Приношу свої співчуття родині Олександри і всім, чиї рідні загинули на дорогах. Ми продовжимо нещадну боротьбу з нетверезими водіями на дорогах, щоб такі смертельні ДТП, як сьогоднішня, стали винятком із правил, а не буденністю", - додав він.
Крім цього Геращенко опублікував відео-фрагмент переслідування патрульними автомобіля порушника.
"Менше ніж через хвилину станеться трагедія", - прокоментував Геращенко відповідне відео.
Як уточнила пресслужба ДСНС Києва, ДТП сталася 1 травня о 02:25 на бульварі Лесі Українки (Печерськ).
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В центре Киева в аварии погибла 17-летняя девушка - за рулем был внук экс-главы МВД: видео
1 мая 2021 г. в 10:02
В центре Киева внук экс-министра МВД Николая Белоконя убил девушку на своем Infiniti, убегая от патрульной полиции на большой скорости.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
https://kriminal.tv/news/v_tsentre_kieva_v_avarii_pogibla_17_letnjaja_devushka_za_rulem_byl_vnuk_eks_glavy_mvd_video.html
это если в лоб кто-то выскочил, то отклоняет, а тут в столб - который стоял себе никого не трогал
я бы не удивился если бы Антошка это высрала, там и так ума как раз на "советника" и замАвакяна хватает.
тупо занесло, отклоняй не отклоняй - все равно дадут "нагоняй"
почти как в Канаде - в первый раз - , штраф и курсы, а потом .... макароны и ШТРАФ
Смертність на українських дорогах у 7 разів вища, ніж у ЄС.
Может пора брать пример с Китая? Там очень просто. Залил рыло и убил - вышка. Без всяких "вариантов" ПОРЕШАТЬ (как было с "зайчихой". Там, напомню Ыксперды ну никак НЕ СМОГЛИ промычать было или нет. Еще експерд пропал на 3 месяца. При этом, эти фантастические твари, плевали на 6 трупов. Бабос. А ведь если бы у этой ...и обнаружили наркоту в крови, то срок был бы совершенно другим... Но то такое, у нас так принято. Бабос.
Вернемся к нашему скоту. Как бы логично, с точки зрения ПРАВА давать таким подонкам срока КАК за УМЫШЛЕННОЕ убийство. Он ЗНАЛ что за рулем, мог не пить вообще, мог вызвать 2 таксистов, НО этого не было сделано.
Теперь ему дадут пусть 9 лет. Выйдет через 7 лет. Труп уже сгниет, девушка другая останеться калекой. Класное правосудие? А ведь еще будет следствие....
За такие преступления нужно давать минимум 15 лет. За 2 трупа - пожизненное. Труп и пострадавший + 10 лет. Это для того чтоб каждый даун, каждое быдло знало, помнило и думало. 25 лет в многих случаях = до конца жизни. И отменить УДО по этим преступлениям.
И последнее 17 000 за пянку это смешной штраф. Он должен быть не ниже эквивалента 5000 долларов США за ПЕРВЫЙ раз. За второй раз - 15000 долларов США. Дорого? Не фиг садить убийц за руль
вы большевик?
та никого особо не садят, т.к. понимают шо с дворника = минус(-)(_) пару тыс налогов, а с мажора - короче ты понял
ну, это же и в Британии так же - че, кого там посадили за 10 лет последних то?
ах да, там же никто нажратым не катается то, ага
Жлобство сгубило жизнь.
Антоша, даже 10 лет без УДО за отобранную чужую жизнь- МАЛО!!! Должно быть 20 лет, без УДО. И это МИНИМУМ.
Треба ще робити більш жорсткі санкції за водіння у п яному вигляді, думаю штраф треба починати з 1 000 $, а за смерть за кермом з вини водія на все життя позбавляти прав +
термін в тюрмі як за вбивство. Щось чхали всі на штрафи у 17 000 грн
копам тоже дарвина премию..... не можете догнать, так заблокировали бы через пару кварталов движение и спокойно бы взяли нарушителя...... гонки устроили ковбои......
Эти малолетки все равно бы свмоуничтожелись с полицией или без и в это виноваты их родители которорые не объяснили своим чадам что,за рулём бухать нельзя,скорость привышать нельзя, надо престегиватся когда садишься в машину.
Павел Б. - хороший мажор. Все бы так
Вот увидите. Или кто-то сомневается?