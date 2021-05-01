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П'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався у стовп у Києві. Загинула 18-річна дівчина, 19-річну пасажирку госпіталізовано, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні в Києві сталася чергова трагедія на дорозі, спровокована п'яним водієм. 26-річний чоловік, Павло Б, посадив до себе в машину двох дівчат 18 і 19 років. Не зупинившись на вимогу патрульних, які побачили, що автомобіль "Infinity G25" порушує правила дорожнього руху, водій вдавив педаль газу в підлогу і, розігнавшись до швидкості понад 100 км/год, врізався в стовп.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, 18-річна Олександра З., що перебувала в автомобілі, загинула на місці. 19-річна Марія разом з водієм госпіталізована в 17-у лікарню Києва.

"Перевірка водія на алкоголь показала, що він був п'яний і всі його дії, які призвели до загибелі дівчини, є наслідком вживання алкоголю. Так, місяць тому ми посилили відповідальність за водіння в нетверезому стані. Перший штраф тепер уже не 10 200 гривень, а 17 000. За повторення водіння у п'яному вигляді суд може відправити за ґрати на термін до 15 днів. Але, мабуть, не всі водії про це знають", - зазначив Геращенко.

Він також нагадав, що народні депутати і президент на прохання МВС значно посилили відповідальність для водіїв, які, сідаючи за кермо п'яними, вбивають інших людей.

"Продемонструю різницю на прикладі Павла Б, водія, який вбив сьогодні 18-річну дівчину. До 17 березня 2021 року за ДТП, що призвело до смерті, суд міг дати 8 років позбавлення волі незалежно від того, п'яний був водій чи ні, то зараз суд може дати до 10 років за ґратами такому водієві. Якщо раніше засуджений за загибель людини на дорозі нетверезий водій міг вийти, відсидівши за все 1/2 терміну або 4 роки при максимальному покаранні в 8 років, то тепер, якщо суд дасть такому водієві максимальне покарання у 10 років, то він не зможе вийти, відсидівши менше 3/4 терміну або 7,5 років", - зазначив Геращенко.

Також дивіться: Чоловік викрав ЗІЛ, а коли його затримали - звинуватив у всьому Путіна. ВIДЕО

"Звичайно це мала втіха, якщо це можна взагалі назвати розрадою для сім'ї 18-річної Олександри, яка тільки починала своє доросле життя. Але я переконаний, що Закон 2695, прийнятий 325 голосами народних депутатів і підписаний Володимиром Зеленським, значною мірою вплине на зниження кількості п'яних водіїв і смертей на дорогах. Приношу свої співчуття родині Олександри і всім, чиї рідні загинули на дорогах. Ми продовжимо нещадну боротьбу з нетверезими водіями на дорогах, щоб такі смертельні ДТП, як сьогоднішня, стали винятком із правил, а не буденністю", - додав він.

Крім цього Геращенко опублікував відео-фрагмент переслідування патрульними автомобіля порушника.

"Менше ніж через хвилину станеться трагедія", - прокоментував Геращенко відповідне відео.

Як уточнила пресслужба ДСНС Києва, ДТП сталася 1 травня о 02:25 на бульварі Лесі Українки (Печерськ).

Пяний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався у стовп у Києві. Загинула 18-річна дівчина, 19-річну пасажирку госпіталізовано, - Геращенко 01
Пяний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався у стовп у Києві. Загинула 18-річна дівчина, 19-річну пасажирку госпіталізовано, - Геращенко 02
Пяний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався у стовп у Києві. Загинула 18-річна дівчина, 19-річну пасажирку госпіталізовано, - Геращенко 03

ДТП (4465) пияцтво (580) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+56
Б..дки закончились трагично.
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01.05.2021 11:14
+42
Пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка, 19-летняя пассажирка госпитализирована, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2292
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01.05.2021 11:26
+34
Как ви так можитє! Аніжидєті! Ані нічіво такова нє падазрівалі, а сєлі пакатацца!
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01.05.2021 11:35
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Б..дки закончились трагично.
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01.05.2021 11:14 Відповісти
Как ви так можитє! Аніжидєті! Ані нічіво такова нє падазрівалі, а сєлі пакатацца!
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01.05.2021 11:35 Відповісти
Тоха гєращєнка-тарілколиз розчарувався, що тільки почала взрослую жизнь, і тут тєло водія і дєвушки оказалось зажато між сидінням і панеллю приладів...Чорний гумор.
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01.05.2021 12:31 Відповісти
интересная у вас логика - не остановился по требованию и не надо преследовать. сам доедет до места. вина полиции 70% и водителя 30%? вы и в суде так своих клиентов защищаете?
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01.05.2021 13:33 Відповісти
Останавливать нарушителей надо как в штатах. youtube PoliceActivity
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01.05.2021 14:25 Відповісти
Ну да Аваков винен він наливав, козла в руки закручував і за руль саджав,ти вольво ідіот,як і той ,хозяін жизні, краще він здох було б більше порядку на дорозі
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01.05.2021 14:01 Відповісти
Вообще, ты сейчас бред тут несешь,если честно.
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01.05.2021 16:55 Відповісти
Ага - трудно разговаривать с организмом, который живет в параллельном измерении.... Сам на VOLVO гоняешь, или как?
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01.05.2021 17:55 Відповісти
Ну да, бидлота нажерлась, а винуваті поліцаї. А якби ця наволоч збила когось на переході, то розумаха volvo репетував: а чому його поліцаї не зупинили!
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01.05.2021 23:34 Відповісти
Вольво,ты еще не на электродвигателе,как я понимаю?Рассуждения тупые.И видео с пустой дорогой показали,и время погони указали,а оно талдычет и талдычет о мусорском беспределе.Самый умный?Полицейские,без тебя,не знают алгоритм своих действий в таких ситуациях?Оставь им контакты,они все погони и задержания будут с тобой согласовывать,умник...
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02.05.2021 10:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/56699 - инересно, что б ти *****#, если бы это бухое быдло-жмур сбил бы насмерть твою жену вместе с твоими детьми ?
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02.05.2021 17:25 Відповісти
ты это серьехно?,или идиот?
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02.05.2021 06:21 Відповісти
Звучит не только цинично ,но и гадко.
Удалите свой коммент .
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01.05.2021 13:19 Відповісти
как сели ?? чотко ж написано : "... мужчина, Павел Б, посадил к себе в машину ...""" "анижедети" ..
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01.05.2021 12:23 Відповісти
100% Ви праві (вибачте - мій провтик)!
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01.05.2021 12:31 Відповісти
та всё правильно вы написали -силой их туда никто не тянул...
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01.05.2021 15:21 Відповісти
Классика «Инфинити - Я не боюсь (клип)»
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01.05.2021 12:48 Відповісти
изначально была другая инфа....- неужели "вытаскивают" реального участника ДТП...

В центре Киева в аварии погибла 17-летняя девушка - за рулем был внук экс-главы МВД: видео
1 мая 2021 г. в 10:02
В центре Киева внук экс-министра МВД Николая Белоконя убил девушку на своем Infiniti, убегая от патрульной полиции на большой скорости.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
https://kriminal.tv/news/v_tsentre_kieva_v_avarii_pogibla_17_letnjaja_devushka_za_rulem_byl_vnuk_eks_glavy_mvd_video.html
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01.05.2021 13:02 Відповісти
Та по-любому водитель какой-то мажор. "Наши люди" на таких машинах не ездят, даже в аптеку.
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01.05.2021 13:17 Відповісти
онук колишнього міністра МВС часів Кучми - Миколи Білоконя, який після перемоги Померанчової революції аби уникнути кримінального переслідування втік на ,Росію. У пресі була опублікована копія паспорта колишнього Міністра Миколи Білоконя, яка свідчить про наявність у нього російського громадянства.Зараз працює у https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 Міністерстві юстиції Російської Федерації .))) земля пухом загиблій ...
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01.05.2021 14:05 Відповісти
але напевне не онук а племінник
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01.05.2021 14:07 Відповісти
да, помню эту гниду Билоконя, а еще его слова перед помаранчевой революцией "Если Янукович победит в первом туре, буду пить три дня"
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01.05.2021 14:17 Відповісти
не "буду" пить а три дня пить "будем" . типа гуляют все.... Это он говорил в Донецке на совещании руководства МВД))
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01.05.2021 16:07 Відповісти
Вже закрили цього "коня" без права застави. Хоча б не судили так як Штепу чи як ту харківську мажорку, вбившу 65 людей.
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01.05.2021 19:37 Відповісти
Вибачаюся, не 65, а 6-ть.
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02.05.2021 06:40 Відповісти
Чому пяному завжди щастить?
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01.05.2021 11:18 Відповісти
Не пьяному.Водитель в последний момент инстинктивно отклоняет машину так,чтобы удар пришелся не на его сторону,соответственно на сторону пассажира.Место переднего пассажира так и называют-место мертвеца.
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01.05.2021 11:25 Відповісти
ты еврей?
это если в лоб кто-то выскочил, то отклоняет, а тут в столб - который стоял себе никого не трогал
я бы не удивился если бы Антошка это высрала, там и так ума как раз на "советника" и замАвакяна хватает.
тупо занесло, отклоняй не отклоняй - все равно дадут "нагоняй"
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01.05.2021 11:40 Відповісти
є дослідження з цього приводу і експертні висновки, все він правильно написав, поцікався у слідчих по ДТП або експертів по ДТП вони розкажуть
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02.05.2021 20:25 Відповісти
а чого "щастить"... - там же написано для родичів потерпілої - " ..в 17 лікарні"
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01.05.2021 12:25 Відповісти
Тому, що ніхто не відстрілює!
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01.05.2021 13:59 Відповісти
Говорят что при аварии сидящая впереди девушка нередко откусывает водителю причинный орган
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01.05.2021 11:18 Відповісти
У таких чуваків зазвичай нема що. Тому і компенсують зовнішніми факторами.
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01.05.2021 11:22 Відповісти
Відкусує, що є. Така селява.
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01.05.2021 12:32 Відповісти
Мусара вбивці.
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01.05.2021 11:21 Відповісти
сто пудов .. такие дтп не редкость .. но почему то жирный именно об этом расписелся...явно уже мусорню выгораживает..
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01.05.2021 12:29 Відповісти
коня.. взяли під контроль.. своїх не кидають..
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01.05.2021 22:19 Відповісти
Пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка, 19-летняя пассажирка госпитализирована, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2292
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01.05.2021 11:26 Відповісти
ах какой мужчина - она подумала- не то шо колька из соседнего подьезда, ботан несчастный и нищий!ах какой мужчина -подумала она второй раз , и даже чуть чуть взмокрела
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01.05.2021 11:33 Відповісти
Я правильно понимаю, что надо ограничить максималку до 30км/ч?
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01.05.2021 11:36 Відповісти
30 то много , надо сразу до 10 км ограничивать , сей час я на работу все равно еду 2 часа каждый день , ну а буду 4 часа ехать , подумаешь какие мелочи.
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01.05.2021 13:53 Відповісти
Хорошо что люди не пострадали. И пешеходов не зацепили.
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01.05.2021 11:37 Відповісти
15 дней в тюрьме за повторное вождение в пьяном виде - этттто мощно! баюсь, баюсь...
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01.05.2021 11:37 Відповісти
ну так и штраф вроде побольше то, не?
почти как в Канаде - в первый раз - , штраф и курсы, а потом .... макароны и ШТРАФ
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01.05.2021 11:41 Відповісти
Люди, которые ездят на таких машинах, сидеть 15 лет никогда не будут. Либо их внаглую отмазывают, либо вместо него за определенное вознаграждение посидит года 2-3 какой-то чувак и потом его отпустят, например, по надуманной болячке. Крутяки на таких машинах либо сами, либо их дети отосятся к определеным кланам, которые правят страной и для которых понятие "народ или человек" никакого значения не имеет. У них даже сленг разговора свой особенный, не всё можно понять сразу. Насчет ограничения максималки - это ровным счетом ничего для таких наездников ничего не значит, как ездили на "форсаже", так и будут ездить, их полиция боится останавливать потому, что потом место работы полициант будет долго искать в этой "европейской" стране. Такова се ля ви! Не нравится - можно поискать себе место там, где тебя вообще не ждут!
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01.05.2021 12:20 Відповісти
Дорога хороша, й трафік незначний - але й__бане бидло все рівно знайшло стовпа. Добре що хоч не пішохода.
Смертність на українських дорогах у 7 разів вища, ніж у ЄС.
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01.05.2021 11:42 Відповісти
СПАСИБО БОГУ, ЧТО ЭТИ ******* НИКОГО НЕ УБИЛИ
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01.05.2021 11:45 Відповісти
вище було в коментах.."люди не постраждали"..
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01.05.2021 22:22 Відповісти
Угу. 10 лет за 1 труп и 1 калеку.
Может пора брать пример с Китая? Там очень просто. Залил рыло и убил - вышка. Без всяких "вариантов" ПОРЕШАТЬ (как было с "зайчихой". Там, напомню Ыксперды ну никак НЕ СМОГЛИ промычать было или нет. Еще експерд пропал на 3 месяца. При этом, эти фантастические твари, плевали на 6 трупов. Бабос. А ведь если бы у этой ...и обнаружили наркоту в крови, то срок был бы совершенно другим... Но то такое, у нас так принято. Бабос.
Вернемся к нашему скоту. Как бы логично, с точки зрения ПРАВА давать таким подонкам срока КАК за УМЫШЛЕННОЕ убийство. Он ЗНАЛ что за рулем, мог не пить вообще, мог вызвать 2 таксистов, НО этого не было сделано.
Теперь ему дадут пусть 9 лет. Выйдет через 7 лет. Труп уже сгниет, девушка другая останеться калекой. Класное правосудие? А ведь еще будет следствие....
За такие преступления нужно давать минимум 15 лет. За 2 трупа - пожизненное. Труп и пострадавший + 10 лет. Это для того чтоб каждый даун, каждое быдло знало, помнило и думало. 25 лет в многих случаях = до конца жизни. И отменить УДО по этим преступлениям.
И последнее 17 000 за пянку это смешной штраф. Он должен быть не ниже эквивалента 5000 долларов США за ПЕРВЫЙ раз. За второй раз - 15000 долларов США. Дорого? Не фиг садить убийц за руль
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01.05.2021 11:54 Відповісти
ага - посади напр. ладельца фирмы = - сто млн. в бюджет.
вы большевик?
та никого особо не садят, т.к. понимают шо с дворника = минус(-)(_) пару тыс налогов, а с мажора - короче ты понял
ну, это же и в Британии так же - че, кого там посадили за 10 лет последних то?
ах да, там же никто нажратым не катается то, ага
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01.05.2021 14:00 Відповісти
В этот раз мирным жителям повезло. Не повезло только мирному столбу.
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01.05.2021 11:54 Відповісти
Одни мой друг всех предупреждает - когда переходишь на пешеходном переходе, на светофоры не смотри - смотри на машины, светофоры еще никого не сбивали!
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01.05.2021 12:24 Відповісти
Мдэ..Отправил девку в инфинити на инфинити
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01.05.2021 12:02 Відповісти
17 тысячь для владельца инфинмти?
Жлобство сгубило жизнь.
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01.05.2021 12:11 Відповісти
Что делали девушки 18 и 19 лет в 2.25 ночи на улице, в чужой (я так понимаю) машине? Тем более в машине пидстаркуватого мужика? (на других ресурсах пишут, что он вроде как 1985 г.р.) Куда смотрят родители???
Антоша, даже 10 лет без УДО за отобранную чужую жизнь- МАЛО!!! Должно быть 20 лет, без УДО. И это МИНИМУМ.
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01.05.2021 12:12 Відповісти
хотели посмотреть какая у него сися
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01.05.2021 12:19 Відповісти
Чому не гинуть ці чорти п'яні ,а гинуть невинні пасажири.?
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01.05.2021 12:15 Відповісти
"П'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався у стовп у Києві. Загинула 18-річна дівчина, 19-річну пасажирку госпіталізовано, - Геращенко" -напевно були не тестовані на корону,тікали від вакцинаторів! Яка прикра смерть від барановірусу!
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01.05.2021 12:16 Відповісти
Вот сволоч , дерево поломал ! Да и проститутку жалко, ей ещё работать и работать можно было !
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01.05.2021 12:18 Відповісти
Погоня создает синему аватару под- стеб к гонке , тем самым загоняет финальному и фатальному финишу..
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01.05.2021 12:20 Відповісти
Перед тем, как доставать, надо было этого мудака еще и раз пять электрошокером пощекотать.
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01.05.2021 12:30 Відповісти
Премия Жан Батиста Ламарка.
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01.05.2021 12:50 Відповісти
Решили минетом в машине на ходу заняться - "хуже нибудит, хоть паржом".
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01.05.2021 12:51 Відповісти
На этом переходе Вася девочку сбил на хамере, проклятое место.. Кстати так дело и замяли там по ходу
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01.05.2021 13:08 Відповісти
Ага,купить слідчих,прокурорів,суддів,Антоніну і решту подібних хвойд,отримає умовний чи незначний термін і по..й йому всі твої камери,трубочки і штрафи.Поки злочинці будуть скупляти вас,оце сране лайно що зветься правоохоронними органами та правосуддям,як останніх шлюх доти вони й будуть відчувати свою безкарність і робитимуть що завгодно.Це ви п.дори в погонах,на держпосадах,відгодовані,одягнені суспільним коштом і є організаторами і втілювачами цього безмежжя що твориться в країні,ви і є головні злочинці.
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01.05.2021 13:14 Відповісти
как и Кривошеев - тупо срал на всех, постя фоточки. "ыыыынфартник" блин, или что там ему написали "доктора", шею кривую или поломку челюсти от сигаретки...
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01.05.2021 14:04 Відповісти
Новость написана по дебильному! Судьба столба совсем не раскрыта!!!
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01.05.2021 13:56 Відповісти
Интересно, эта инфа и кадры аварии остановят хоть одну юную прелестницу от покатушек с бурим ухожором?
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01.05.2021 14:59 Відповісти
Столб жалко
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01.05.2021 15:26 Відповісти
доблатовался перед девками
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01.05.2021 17:29 Відповісти
Геращенко лизнув зелемойскому
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01.05.2021 18:07 Відповісти
П'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався у стовп у Києві. Загинула 18-річна дівчина, 19-річну пасажирку госпіталізовано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9766
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01.05.2021 20:10 Відповісти
помажорил и к аллалху
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01.05.2021 20:50 Відповісти
Жаль дівчину, ще б жити та жити, інша може бути з інвалідністю. П яний водій це потенційний вбивця.
Треба ще робити більш жорсткі санкції за водіння у п яному вигляді, думаю штраф треба починати з 1 000 $, а за смерть за кермом з вини водія на все життя позбавляти прав +
термін в тюрмі як за вбивство. Щось чхали всі на штрафи у 17 000 грн
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01.05.2021 23:38 Відповісти
чересчур доступны стали автомобили .... большое количество идиотов допускаются до руля с педалями.....
копам тоже дарвина премию..... не можете догнать, так заблокировали бы через пару кварталов движение и спокойно бы взяли нарушителя...... гонки устроили ковбои......
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01.05.2021 23:50 Відповісти
ЭТО ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО У БОГАТЫХ ЛУЧШЕ ВСЕ ЗАБРАТЬ !!!
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02.05.2021 00:10 Відповісти
Вам сесть в машину времени и... - в 1917-ый, экспроприировать(вiвцi).
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03.05.2021 04:40 Відповісти
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ ЛЮДИ ВЫШЕ СРЕДНЕГО КЛАССА ( ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ ) !!!
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07.05.2021 09:40 Відповісти
Важна не столько жесткость, сколько неотвратимость наказания - как для водителей, так и для пешеходв. И не только за нарушение ПДД.
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02.05.2021 00:53 Відповісти
выводы, как говорится, делайте сами, на лицо причинно-следственная связь - полиция начала преследование, спровоцировав пьяного водителя на увеличение скорости и на аварию. Гонка за преступником с мигалками в 21 веке - какой-то трэш. Ясно, что при этом резко увеличивается вероятность летального исхода, причем для посторонних лиц, как-то пассажиры авто или пешеходы. Задержание должно проводится за счет каких-то организационных мероприятий - задействовать несколько экипажей, на повороте, где скорость минимальна, квадрокоптеры, уличные камеры слежения... А так... увидел нарушителя, включил мигалку и устроил погоню по городу - полный атас... Преподносить это как заботу о безопасности граждан сомнительно.
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02.05.2021 10:44 Відповісти
Наверно полицейским надо переставать преследовать нарушителей как только они привысят допустимую скорость?Полицейские тут не виноваты это их работа ловить нарушителей а общество должно наказывать.
Эти малолетки все равно бы свмоуничтожелись с полицией или без и в это виноваты их родители которорые не объяснили своим чадам что,за рулём бухать нельзя,скорость привышать нельзя, надо престегиватся когда садишься в машину.
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02.05.2021 11:35 Відповісти
Одному мне не жалко этих мажоров?
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02.05.2021 11:26 Відповісти
" и, разогнавшись до скорости более 100 км/ч, врезался в столб."
Павел Б. - хороший мажор. Все бы так
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02.05.2021 18:31 Відповісти
У долбо..**** хоть квартиры забирай, всё равно бухие будут ездить.
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02.05.2021 18:50 Відповісти
Подождите! У него был внезапный приступ какой-то, и из-за этого он потерял на секунду контроль над машиной. Уже и куча справок есть, и заключение врачей. ОН НЕ ВИНОВАТ НИКАК, и наше честное следствие и самый неподкупный суд это докажут. Все будет Ок. Не волнуйтесь.

Вот увидите. Или кто-то сомневается?
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03.05.2021 01:05 Відповісти
Сами виновны в собственных проблемах и смерти, хорошо что другие /окружающие/ люди не пострадали!
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03.05.2021 13:47 Відповісти
Есть люди отвественные и полностью дееспособные, но их меньшинство /10-20%/ у таких должны быть все права и обязаности, есть 25% - полностью неадекватных и НЕДЕЕСПОСОБНЫХ /их количество не связано с возрастом и почти постоянно/ у них не должно быть вообще никаких прав /и обязаностей/ и быть они дожны под СТРОГОЙ ОПЕКОЙ, и есть ЧАСТИЧНО ДЕЕСПОСОБНЫЕ /остальное БОЛЬШИНСТВО/ с разными наборами /пакетами/ прав и обязаностей! До тех пор пока не будет в законе и на практике проведена СЕГРЕГАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ни порядка ни толка не будет!
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03.05.2021 14:07 Відповісти
 
 