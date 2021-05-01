Україна з 2 травня вводить обмеження для в'їзду осіб, які прибули з Індії, - Держприкордонслужба

З другого травня уряд вводить обмеження і додаткові умови в'їзду в Україну для громадян, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в "Фейсбуці" Державної прикордонної служби.

"До постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" внесені зміни:

З 00 год. 00 хв. 2 травня 2021 року на період дії карантину прийнятим рішенням забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Виключення становлять іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, а також інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

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Крім того, обов’язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів", - йдеться у повідомленні

Як повідомлялося, ситуація з коронавірусом в Індії оцінюється як вкрай важка. Індія б'є всі рекорди за кількістю тих, що заразилися, і померлих. Система охорони здоров'я країни вийшла з ладу, спостерігається нестача обладнання, місць в лікарнях і крематоріях.