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Новини Коронавірус і карантин
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Україна з 2 травня вводить обмеження для в'їзду осіб, які прибули з Індії, - Держприкордонслужба

Україна з 2 травня вводить обмеження для в'їзду осіб, які прибули з Індії, - Держприкордонслужба

З другого травня уряд вводить обмеження і додаткові умови в'їзду в Україну для громадян, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в "Фейсбуці" Державної прикордонної служби.

"До постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" внесені зміни:

 З 00 год. 00 хв. 2 травня 2021 року на період дії карантину прийнятим рішенням забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

 Виключення становлять іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, а також інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Також читайте: Із 2 травня іноземцям, які прибули з Індії, заборонено в'їзд до України, - Ляшко

 Крім того, обов’язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів", - йдеться у повідомленні

Як повідомлялося, ситуація з коронавірусом в Індії оцінюється як вкрай важка. Індія б'є всі рекорди за кількістю тих, що заразилися, і померлих. Система охорони здоров'я країни вийшла з ладу, спостерігається нестача обладнання, місць в лікарнях і крематоріях.

Держприкордонслужба ДПСУ (5944) кордон (4754) Індія (667) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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на вчера:

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/ India заразившихся за сутки +7,875,умерших от ковид +18https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine +8,549, +351
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01.05.2021 11:26 Відповісти
Уже посчитали что в Индии не превышает смертность на миллион .даже меньше чем в других странах .просто живёт там больше чем в Китае даже сами не могут всех пересчитать .
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01.05.2021 13:20 Відповісти
На місяць на проспект Перемоги, 32.
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01.05.2021 11:30 Відповісти
а как же влогеры блогеры студентики я в ютубе смотрю...))
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01.05.2021 21:19 Відповісти
 
 