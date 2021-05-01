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"Київ має підтримати справжніх друзів", - Порошенко закликає владу відреагувати на санкції Росії проти політиків Євросоюзу

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав українську владу відреагувати на обурливі санкції Росії проти чиновників Європарламенту і Європейської Комісії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політичної сили.

"Російська зухвалість не має меж. Внесення до свого санкційного списку офіційних осіб ЄС вкотре демонструє відсутність намірів Москви змінювати свою поведінку. Кремль продовжує свідомо збільшувати рівень напруги та розкручувати ескалацію", – переконаний Петро Порошенко.

"Відповідь Києва на цей путінський крок проти ЄС має бути чітка і тверда. Треба солідаризуватися з трансатлантичним світом в єдиному фронті засудження російського агресора і підтримки наших справжніх друзів!", – наголошує п’ятий президент.

Як повідомлялося, Росія запровадила санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Порошенко Петро (15166) росія (65002) санкції (11790) Євросоюз (13358) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+25
оце в тебе твій пердак палає. деркачу привіт як і тобі! за поширення росіянських фейків
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01.05.2021 11:40
+21
Слабовато будет, копрофил. Тема не раскрыта. Забыл "обнимаю" Продолжай, позорься дальше
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01.05.2021 11:42
+20
Пане Ігокович, ви часом не таксист?
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01.05.2021 11:41
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правильно, настоящие друзья это те- кто приветствует поднятие всех цен до европейских, забыв при этом про пенсии и зарплаты украинские- ПОТОМУ, КАК НА НАРОД ИМ НАС РАТЬ
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01.05.2021 12:41 Відповісти
За последний год, цены на продукты питания в Украине стали дороже чем в соседних польше, словакии,венгрии, чехии. Кроме мусоров, судей и депутатов, у кого там еще стали европейские зарплаты благодаря твоему наркоДегенерату?
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01.05.2021 14:57 Відповісти
Щось Порошенко розійшовся. Непогані ідеї каже. Коли був при владі , це чомусь в голову не приходило. А жаль.
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01.05.2021 12:42 Відповісти
Порошенко последователен, его главные друзья на Западе как были так и есть.

А у ЗЄ зазноба на востоке, которому он так маниакально хочет заглянуть в глаз, что держите его семеро
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01.05.2021 12:51 Відповісти
😂😂😂
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01.05.2021 17:37 Відповісти
"Київ має підтримати справжніх друзів", - Порошенко закликає владу відреагувати на санкції Росії проти політиків Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7309
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01.05.2021 20:11 Відповісти
"Ответ Киева на этот путинский шаг против ЕС должен быть четким и твердым. Надо солидаризироваться с трансатлантическим миром в едином фронте осуждения российского агрессора и поддержки наших настоящих друзей", - отметил пятый Президент.Источник: https://censor.net/ru/n3263235 И где вы тут обнаружили Непогані ідеї?)))
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01.05.2021 17:47 Відповісти
Бизнес на крови: кинокомпания ЗЕленского "Грин Филмс" в Рашке за год увеличила доходы
Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой весной 2019 года являлся Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась о своих финансовых показателях 2020 года.
Об это говорится в расследовании программы "Схемы".

Так, согласно документу, доходы "Грин Филмс" в 2020 году выросли по сравнению с предыдущим.

В 2020 году компания увеличила свой доход почти на 16% по сравнению с 2019-м, и получила 55,8 млн рублей (почти 772 тыс. долларов). Из них почти 32 миллиона рублей (более 440 тыс. долларов) компания получила из роялти и лицензионных выплат. Увеличение продаж в "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном "Схемами".

При этом, как отметили "Грин Филмс" в своей отчетности, фирма получила на 50% больше денег от роялти и других лицензионных выплат, чем в предыдущем году.

Компания также продолжила рассчитываться с кредиторами, и в 2020 году уменьшила свой долг еще на 18 процентов, до почти 139 млн рублей (1,9 миллиона долларов). Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот - соблюдают обещания перед кредиторами, чтобы продолжать работу.

В то же время, фундаментальных объяснений бухгалтерской отчетности с причинами увеличения доходов и планами на следующий год, в отличие от 2019-го, фирма в письменном виде не предоставила.

Сергей Шефир не ответил на просьбу "Схем" прокомментировать причины роста дохода российской фирмы, где он является соучредителем через кипрскую компанию.
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Ой, а где все те твари, которые бегали с выпученными зенками, и вопили «Липецкая фабрика, барыга, пачему не продал свой бизнес в стрене-агрессоре?».
Хотя с 2015 года, Липецкая фабрика была арестована.
Оборудование из неё - вывезли, персонал - распущен.
А ЗЕлёному ублюдку - почему-то можно вести бизнес в Кацапии, и никакая гнида-«активист» не вопит: «ЗЕля, прекрати торговлю на крови, продай свой бизнес, барыга!»
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01.05.2021 14:15 Відповісти
Не удивлюсь, если выяснится что бабло из казны РФ поступает за "мудрое" руководство страной преЗЕдента.
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01.05.2021 17:10 Відповісти
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