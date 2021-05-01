"Київ має підтримати справжніх друзів", - Порошенко закликає владу відреагувати на санкції Росії проти політиків Євросоюзу

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав українську владу відреагувати на обурливі санкції Росії проти чиновників Європарламенту і Європейської Комісії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політичної сили.

"Російська зухвалість не має меж. Внесення до свого санкційного списку офіційних осіб ЄС вкотре демонструє відсутність намірів Москви змінювати свою поведінку. Кремль продовжує свідомо збільшувати рівень напруги та розкручувати ескалацію", – переконаний Петро Порошенко.

"Відповідь Києва на цей путінський крок проти ЄС має бути чітка і тверда. Треба солідаризуватися з трансатлантичним світом в єдиному фронті засудження російського агресора і підтримки наших справжніх друзів!", – наголошує п’ятий президент.

Як повідомлялося, Росія запровадила санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.