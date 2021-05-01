"Київ має підтримати справжніх друзів", - Порошенко закликає владу відреагувати на санкції Росії проти політиків Євросоюзу
П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав українську владу відреагувати на обурливі санкції Росії проти чиновників Європарламенту і Європейської Комісії.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політичної сили.
"Російська зухвалість не має меж. Внесення до свого санкційного списку офіційних осіб ЄС вкотре демонструє відсутність намірів Москви змінювати свою поведінку. Кремль продовжує свідомо збільшувати рівень напруги та розкручувати ескалацію", – переконаний Петро Порошенко.
"Відповідь Києва на цей путінський крок проти ЄС має бути чітка і тверда. Треба солідаризуватися з трансатлантичним світом в єдиному фронті засудження російського агресора і підтримки наших справжніх друзів!", – наголошує п’ятий президент.
Як повідомлялося, Росія запровадила санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.
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А у ЗЄ зазноба на востоке, которому он так маниакально хочет заглянуть в глаз, что держите его семеро
Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой весной 2019 года являлся Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась о своих финансовых показателях 2020 года.
Об это говорится в расследовании программы "Схемы".
Так, согласно документу, доходы "Грин Филмс" в 2020 году выросли по сравнению с предыдущим.
В 2020 году компания увеличила свой доход почти на 16% по сравнению с 2019-м, и получила 55,8 млн рублей (почти 772 тыс. долларов). Из них почти 32 миллиона рублей (более 440 тыс. долларов) компания получила из роялти и лицензионных выплат. Увеличение продаж в "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном "Схемами".
При этом, как отметили "Грин Филмс" в своей отчетности, фирма получила на 50% больше денег от роялти и других лицензионных выплат, чем в предыдущем году.
Компания также продолжила рассчитываться с кредиторами, и в 2020 году уменьшила свой долг еще на 18 процентов, до почти 139 млн рублей (1,9 миллиона долларов). Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот - соблюдают обещания перед кредиторами, чтобы продолжать работу.
В то же время, фундаментальных объяснений бухгалтерской отчетности с причинами увеличения доходов и планами на следующий год, в отличие от 2019-го, фирма в письменном виде не предоставила.
Сергей Шефир не ответил на просьбу "Схем" прокомментировать причины роста дохода российской фирмы, где он является соучредителем через кипрскую компанию.
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Ой, а где все те твари, которые бегали с выпученными зенками, и вопили «Липецкая фабрика, барыга, пачему не продал свой бизнес в стрене-агрессоре?».
Хотя с 2015 года, Липецкая фабрика была арестована.
Оборудование из неё - вывезли, персонал - распущен.
А ЗЕлёному ублюдку - почему-то можно вести бизнес в Кацапии, и никакая гнида-«активист» не вопит: «ЗЕля, прекрати торговлю на крови, продай свой бизнес, барыга!»