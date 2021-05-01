29 квітня снайпер терористів поранив українського воїна, ведучи вогонь із насосної станції, що суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом, - СЦКК

В районі залізничної станції "Червона Могила", що в населеному пункті Вознесенівка, неподалік від Луганська, озброєний представник збройних формувань наказав патрулю Місії залишити цей район. А під час планового польоту над окупованою Оленівкою, БПЛА СММ малого радіусу дії зазнав глушіння сигналу GPS.

Про ці грубі порушення з боку збройних формувань РФ і її найманців йдеться в звіті Місії від 29 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

З метою звинувачення української сторони, найманці Російської Федерації за допомогою засобів РЕБ перешкоджають роботі БПЛА Місії, ставлячи перешкоди в районах зльоту та посадки літальних апаратів на підконтрольній Україні території.

Окупанти продовжують використовувати важливі об’єкти інфраструктури для здійснення вогневих провокацій, що суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом.

Зокрема, під час обстрілу населеного пункту Шуми, 29 квітня, зазнав поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Для ведення вогню по позиціях українських захисників снайпер найманців використав насосну станцію першого підйому, яка забезпечує питною водою Горлівку, Донецьк та Маріуполь. За фактом цієї цинічної провокації Українською стороною СЦКК направлена відповідна нота на адресу СММ ОБСЄ.

Зазначені порушення з боку збройних формувань Російської Федерації дестабілізують обстановку вздовж усієї лінії розмежування. Систематичні перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ на території ОРДЛО свідчать про намагання приховати підготовку та здійснення провокацій, спрямованих на дискредитацію Збройних Сил України та унеможливлюють верифікацію сфабрикованих окупантами фейків.

Як повідомлялося, український воїн зазнав поранення в результаті ворожого вогню на Донбасі.

Також читайте: За 30 квітня на Донбасі 6 порушень. Від початку доби зафіксовано 2 обстріли, поранено воїна, - штаб ООС