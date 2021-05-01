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Новини Агресія Росії проти України
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29 квітня снайпер терористів поранив українського воїна, ведучи вогонь із насосної станції, що суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом, - СЦКК

29 квітня снайпер терористів поранив українського воїна, ведучи вогонь із насосної станції, що суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом, - СЦКК

В районі залізничної станції "Червона Могила", що в населеному пункті Вознесенівка, неподалік від Луганська, озброєний представник збройних формувань наказав патрулю Місії залишити цей район. А під час планового польоту над окупованою Оленівкою, БПЛА СММ малого радіусу дії зазнав глушіння сигналу GPS.

Про ці грубі порушення з боку збройних формувань РФ і її найманців йдеться в звіті Місії від 29 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

З метою звинувачення української сторони, найманці Російської Федерації за допомогою засобів РЕБ перешкоджають роботі БПЛА Місії, ставлячи перешкоди в районах зльоту та посадки літальних апаратів на підконтрольній Україні території.

Окупанти продовжують використовувати важливі об’єкти інфраструктури для здійснення вогневих провокацій, що суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом.

Зокрема, під час обстрілу населеного пункту Шуми, 29 квітня, зазнав поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Для ведення вогню по позиціях українських захисників снайпер найманців використав насосну станцію першого підйому, яка забезпечує питною водою Горлівку, Донецьк та Маріуполь. За фактом цієї цинічної провокації Українською стороною СЦКК направлена відповідна нота на адресу СММ ОБСЄ.

Зазначені порушення з боку збройних формувань Російської Федерації дестабілізують обстановку вздовж усієї лінії розмежування. Систематичні перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ на території ОРДЛО свідчать про намагання приховати підготовку та здійснення провокацій, спрямованих на дискредитацію Збройних Сил України та унеможливлюють верифікацію сфабрикованих окупантами фейків.

Як повідомлялося, український воїн зазнав поранення в результаті ворожого вогню на Донбасі.

Також читайте: За 30 квітня на Донбасі 6 порушень. Від початку доби зафіксовано 2 обстріли, поранено воїна, - штаб ООС

ОБСЄ (3502) обстріл (28303) поранення (2798) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
сделать китайское предупреждение и разъе...ать ту станцию в груду кирпича. пусть пьют мочу.
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01.05.2021 11:59
+7
Надо быть редкостнейшим мудилой , что бы свою армию превратить в живые мишени и запретить стрелять по врагу в ответ. Что ты сдох долбанный Осел.
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01.05.2021 12:08
+4
Кому заборонено ? Алкашам та наркошам ? Ви в здоровому глузді ? Кремль відправляє на утіль нікчем а ми з них виконання права просимо ...... сюр
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01.05.2021 12:07
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сделать китайское предупреждение и разъе...ать ту станцию в груду кирпича. пусть пьют мочу.
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01.05.2021 11:59 Відповісти
Маріупольці? Адже наші "величні стратеги" за 7 років після вторгнення орків так і не змогли створити альтернативний канал для водопостачання Маріуполя.
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01.05.2021 13:56 Відповісти
з альтернативним водогоном на Маріуполь потрібно поквапитись...
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01.05.2021 14:08 Відповісти
Такий водогін можливий тільки з Дніпра. Тому поквапитись має "найвеличніший" разом з своїм урядом.
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01.05.2021 15:29 Відповісти
кримський розвернути до Маріуполя.
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01.05.2021 20:00 Відповісти
По перше, "розвернути" його неможливо, а по друге, відстань у півтора рази більша, ніж до Дніпра.
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01.05.2021 21:40 Відповісти
я це розумію, говорю в переносному сенсі.
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02.05.2021 08:20 Відповісти
Кому заборонено ? Алкашам та наркошам ? Ви в здоровому глузді ? Кремль відправляє на утіль нікчем а ми з них виконання права просимо ...... сюр
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01.05.2021 12:07 Відповісти
Снайпер алкаш и наркоша ? Ты орков и кацапских регуляров которые туда для повышения боевых навыков не путай.
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01.05.2021 12:10 Відповісти
Этим донецким даунам плевать на какое-то право, они- урки!
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01.05.2021 12:07 Відповісти
Надо быть редкостнейшим мудилой , что бы свою армию превратить в живые мишени и запретить стрелять по врагу в ответ. Что ты сдох долбанный Осел.
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01.05.2021 12:08 Відповісти
Оно и есть редкостное Х Л О
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01.05.2021 14:22 Відповісти
29 квітня снайпер терористів поранив українського воїна, ведучи вогонь із насосної станції, що строго заборонено міжнародним гуманітарним правом, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4782
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01.05.2021 12:10 Відповісти
Какой кошмар..ОБСЕ должна как всегда срочно выразить свою глубокую "обеспокоенность"😏
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01.05.2021 12:12 Відповісти
Когда Я . Мы . Услышим как наш Украинский снайпер одной Укроп пулей насадил 4-х орков ***** когда жрали Щи Уи полощи ?????
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01.05.2021 12:26 Відповісти
что запрещено - снести нафуй ту башню и уничтожить врага...- ну ну - далеко так зайдем...
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01.05.2021 13:13 Відповісти
Там не вежа, а будівля насосної станції, з даху якої орки споглядають за "перемир'ям" гаранта.
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01.05.2021 15:33 Відповісти
Эти рашошакалы так и будут продолжать прятатся в таких обьектах.Пока украинские командиры на местах не пошлют на хрен зебильские инструкции и не начнут в ответ разносить артиллерией эти насосные станци и водокачки такая херня будет продолжатся.
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01.05.2021 14:15 Відповісти
Международное гуманитарное Право не совместимо с понятием кремлядьско-путлерской роССосии.
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01.05.2021 14:20 Відповісти
Я взагалі з тих цинічних правил ....їю. З насосної станції вбивати не можна, а рядом-будь ласка. 120 калібром вбивати не можна, а 80-скільки хочеш. Дебілізм. Вихід простий і єдиний - на любий обстріл так насипати оркам у відповідь, щоб виродкам дихати не хотілось.
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01.05.2021 15:31 Відповісти
ето еще раз подтверждает, что кацапы-скоты а не люди
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01.05.2021 19:53 Відповісти
когда уже ранят опзж в голову
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01.05.2021 21:18 Відповісти
Наш комбат ні секунди б не роздумував, одразу б вогонь по снайперу.
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05.05.2021 10:25 Відповісти
 
 