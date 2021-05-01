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Учасник маршу на честь дивізії СС "Галичина" Кошовенко вибачився за жест, схожий на зігу

Учасник маршу на честь дивізії СС

Учасник маршу на честь дивізії СС "Галичина" Володимир Кошовенко заявляє, що не зігував. Він також зазначив, що не є прихильником ні "московсковского світу", ні "гітлерівського фашизму".

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"У Києві на Марші вишиванок на честь створення першої Добровольчої Української Дивізії я робив фото на тлі Львівського лева. Я не належу до жодної партії або організації. Я не є прихильником ні московсковского миру, ні гітлерівського фашизму. Я засуджую обидва режими, тому що це всесвітнє зло! На жаль, промосковський лайно-телеканал "Наш" показав мої жести як щось схоже на зігу. На відео чітко видно, що рука лежить на серці, потім піднята до долу і знову на серці. Насправді, я не мав на меті робити не зігу, а просто сфотографуватись. Вийшло, що я зробив жест у вигляді "римського" привітання, що правда пальці у формі тризубу. На жаль, це була величезна моя помилка. Визнаю і каюсь", - зазначив Кошовенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабінович хоче покарати блогера Кошовенка через нібито нацистське вітання на марші на честь СС "Галичина". Той пояснив свій жест. ФОТО

Він також попросив вибачення у організаторів акції "за зіпсовану картинку".

Як повідомлялося, столичні правоохоронці склали адміністративний протокол на учасника маршу з нагоди створення дивізії СС "Галичина" в Києві за використання ним нацистського привітання.

марш (334) СС Галичина (39) фашизм (60)


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Топ коментарі
+40
Учасник маршу на честь дивізії СС "Галичина" Кошовенко вибачився за жест, схожий на зігу - Цензор.НЕТ 1509
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01.05.2021 12:15
+36
Тусть так, чем как в Белоруссии: "Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне морду набили".
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01.05.2021 12:01
+34
С каких пор какое то дерьмо будет нам указывать как держать руки? https://pikabu.ru/story/izza_koronavirusa_vlasti_germanii_zamenyat_rukopozhatie_rimskim_salyutom_7309960Участник марша в честь дивизии СС "Галичина" Кошовенко извинился за жест, похожий на зигу - Цензор.НЕТ 8483
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01.05.2021 12:08
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У роки ВОВ було 3 рухи нацiоналicтiв, кожен з яких базувавсях на своiх поглядах що до здобуття Украiно незалежностi: 1). Бандерiвська ОУН(б) - перемога над гiтлерiвською Германiею та СССР, котрi одне одного зжеруть, вщент "охлявши". 2). Мельникiвська ОУН(м) - при допомозi гiтлерiвцiв. 3) Вояки Боровця - пiд егiдою уряду УНР у вигнаннi.
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02.05.2021 04:55 Відповісти
Прийшов вшанувати СС, але не є прибічником німецького фашизму, тому не зігував, а просто махав руками...
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02.05.2021 06:05 Відповісти
Зиганул, не сдавайся. Надо с гордостью нести звание украинского националиста. "Герой"... сразу извиняется, противно. Ганьба!
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02.05.2021 06:19 Відповісти
Чомусь ці "патріоти" не виходять на марш вишиванок проти афери тисячоліття дерибану української народної землі.
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02.05.2021 07:12 Відповісти
І ще. Може цей марш і влаштований політиками, щоб відволікти увагу від того, що скоро починається дерибан землі і навіть прийняті поправки, що вже іноземці зможуть бути власниками української землі. При тому що ще недавно клоун обіцяв, що іноземцям тільки через референдум. Технології управління мисленням народу.
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02.05.2021 07:22 Відповісти
І мене цікавить - хто організатори цього маршу і чи не знайдуться їх зв'язки з кимось із олігархів. Чому б журналістам не провести розслідування?
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02.05.2021 07:32 Відповісти
У нього був тризуб пальцями - за що вибачався ?за що взагалі тут мова ?
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02.05.2021 07:50 Відповісти
А недоумок зі "шведської" лікарні що на Полтавщині за зарочку червону на лобі вибачиться, чи кандидатського ступіню для цього наукового дебіла не вистачить?
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02.05.2021 09:02 Відповісти
ХРИСТОС ВОСКРЕС! БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
Як погано ми ще знаємо свою історію. А коли не знаєш як було насправді, то потрапляєш в полон чиїхось ворожих тлумачень історичних подій. Всім, хто цікавиться історією України, подвигу цвіту західноукраїнської молоді під час боротьби за незалежність України у роки ІІ світової війни раджу подивитись коротеньке відео у програмі ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ
https://www.youtube.com/watch?v=m02X-fCrh3Q&lc=z22nih4a5y23vvfix04t1aokgv3hszuwus22yg1u3bb0bk0h00410 («Це колосальна несправедливість нашої держави, що ще досі дивізія «Галичина» належним чином не пошанована. А #націоналісти​ ніколи нікого не поневолювали, а шукали свого історичного шансу будувати українську державу», - важливі думки щодо #маршу​, який відбувся в Києві на честь дивізії «#Галичина​». Чи варто проводити такі марші та наскільки важливо пам'ятати тих, хто боровся за Україну - дивіться у нашому відео.).
Як це було? Правдива коротенька історична довідка на Радіо Свобода: Що таке дивізія «Ваффен СС» «Галичина»? https://www.radiosvoboda.org/a/dyvizia-halychyna-superechky/31230015.html
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02.05.2021 09:36 Відповісти
Хай кого вызволялы
Там и организовують парады
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02.05.2021 10:10 Відповісти
Треба відноситись до них з розумінням, але паради влаштовувати не треба.
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02.05.2021 13:07 Відповісти
До того как я узнал из Википедии, что нацизм это сокращение термина национал-социализм, я считал, что нацизм происходит от слова национализм. Считал, что национализм это любовь к своей нации, а нацизм - ненависть к иным нациям.
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02.05.2021 15:44 Відповісти
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