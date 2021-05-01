Учасник маршу на честь дивізії СС "Галичина" Кошовенко вибачився за жест, схожий на зігу
Учасник маршу на честь дивізії СС "Галичина" Володимир Кошовенко заявляє, що не зігував. Він також зазначив, що не є прихильником ні "московсковского світу", ні "гітлерівського фашизму".
Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"У Києві на Марші вишиванок на честь створення першої Добровольчої Української Дивізії я робив фото на тлі Львівського лева. Я не належу до жодної партії або організації. Я не є прихильником ні московсковского миру, ні гітлерівського фашизму. Я засуджую обидва режими, тому що це всесвітнє зло! На жаль, промосковський лайно-телеканал "Наш" показав мої жести як щось схоже на зігу. На відео чітко видно, що рука лежить на серці, потім піднята до долу і знову на серці. Насправді, я не мав на меті робити не зігу, а просто сфотографуватись. Вийшло, що я зробив жест у вигляді "римського" привітання, що правда пальці у формі тризубу. На жаль, це була величезна моя помилка. Визнаю і каюсь", - зазначив Кошовенка.
Він також попросив вибачення у організаторів акції "за зіпсовану картинку".
Як повідомлялося, столичні правоохоронці склали адміністративний протокол на учасника маршу з нагоди створення дивізії СС "Галичина" в Києві за використання ним нацистського привітання.
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Як погано ми ще знаємо свою історію. А коли не знаєш як було насправді, то потрапляєш в полон чиїхось ворожих тлумачень історичних подій. Всім, хто цікавиться історією України, подвигу цвіту західноукраїнської молоді під час боротьби за незалежність України у роки ІІ світової війни раджу подивитись коротеньке відео у програмі ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ
https://www.youtube.com/watch?v=m02X-fCrh3Q&lc=z22nih4a5y23vvfix04t1aokgv3hszuwus22yg1u3bb0bk0h00410 («Це колосальна несправедливість нашої держави, що ще досі дивізія «Галичина» належним чином не пошанована. А #націоналісти ніколи нікого не поневолювали, а шукали свого історичного шансу будувати українську державу», - важливі думки щодо #маршу, який відбувся в Києві на честь дивізії «#Галичина». Чи варто проводити такі марші та наскільки важливо пам'ятати тих, хто боровся за Україну - дивіться у нашому відео.).
Як це було? Правдива коротенька історична довідка на Радіо Свобода: Що таке дивізія «Ваффен СС» «Галичина»? https://www.radiosvoboda.org/a/dyvizia-halychyna-superechky/31230015.html
Там и организовують парады