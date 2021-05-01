4 984 1
Епідзонування України: Київська та Миколаївська області перейшли в "жовту" зону. У "червоній" зоні - 7 областей, у 8 - перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 1 травня у 8 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні - 7 областей. Київська та Миколаївська області перейшли з "червоної" в "жовту" зону.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Так, в "червоній" зоні на сьогоднішній день: перебувають Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
У помаранчевій зоні: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
І в жовтій зоні сьогодні вже дев'ять областей - Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Херсонська і місто Київ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер CDC (США) вимагає від лабораторій при обробці ПЛР-тестів, зроблених в@кцинованим(!), зупинятися на 28 циклі ампліфікації (Ct Value <= 28).
Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?
Тому що це давало приблизно в 20-30 разів більше позитивних результатів, ніж мало б бути при правильній обробці тестів. Штучне роздування статистики.
З такою зміною протоколу ймовірність за допомогою тесту "знайти САРС-ков-2" в в@кцинованій людині також в 20-30 разів менше. Крекс-пекс-фекс, і "в@кцини діють"!
Саме так "не дали поширитися новому коронавірусу" в Китаї.
Саме так "перемогли пландемію за допомогою в@кцини" в Ізраїлі. У статистиці смертності інсульт знову став інсультом, а не "ускладненням ковіда".