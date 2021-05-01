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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: Київська та Миколаївська області перейшли в "жовту" зону. У "червоній" зоні - 7 областей, у 8 - перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: Київська та Миколаївська області перейшли в

Станом на 1 травня у 8 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні - 7 областей. Київська та Миколаївська області перейшли з "червоної" в "жовту" зону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, в "червоній" зоні на сьогоднішній день:  перебувають Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У помаранчевій зоні: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померла 351 людина, зафіксовано 8 549 нових випадків зараження, одужали майже 15 тисяч

І в жовтій зоні сьогодні вже дев'ять областей - Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Херсонська і місто Київ.

Епідзонування України: Київська та Миколаївська області перейшли в жовту зону. У червоній зоні - 7 областей, у 8 - перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ 01

Також читайте: Україна з 2 травня вводить обмеження для в'їзду осіб, які прибули з Індії, - Держприкордонслужба

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/Information-for-laboratories-COVID-vaccine-breakthrough-case-investigation.pdf
Тепер CDC (США) вимагає від лабораторій при обробці ПЛР-тестів, зроблених в@кцинованим(!), зупинятися на 28 циклі ампліфікації (Ct Value <= 28).
Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?
Тому що це давало приблизно в 20-30 разів більше позитивних результатів, ніж мало б бути при правильній обробці тестів. Штучне роздування статистики.
З такою зміною протоколу ймовірність за допомогою тесту "знайти САРС-ков-2" в в@кцинованій людині також в 20-30 разів менше. Крекс-пекс-фекс, і "в@кцини діють"!
Саме так "не дали поширитися новому коронавірусу" в Китаї.
Саме так "перемогли пландемію за допомогою в@кцини" в Ізраїлі. У статистиці смертності інсульт знову став інсультом, а не "ускладненням ковіда".
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01.05.2021 14:06 Відповісти
 
 