Епідзонування України: Київська та Миколаївська області перейшли в "жовту" зону. У "червоній" зоні - 7 областей, у 8 - перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 травня у 8 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні - 7 областей. Київська та Миколаївська області перейшли з "червоної" в "жовту" зону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, в "червоній" зоні на сьогоднішній день: перебувають Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У помаранчевій зоні: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померла 351 людина, зафіксовано 8 549 нових випадків зараження, одужали майже 15 тисяч

І в жовтій зоні сьогодні вже дев'ять областей - Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Херсонська і місто Київ.

Також читайте: Україна з 2 травня вводить обмеження для в'їзду осіб, які прибули з Індії, - Держприкордонслужба