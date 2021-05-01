Консультативна рада із забезпечення прав і свобод захисників України рекомендувала Зеленському створити центри в обласних і районних держадміністраціях

В Офісі Президента України відбулося засідання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України щодо активізації роботи в регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Голова Консультативної ради Альона Вербицька відзначила активну роботу членів цього органу. Вона нагадала, що на початку квітня представники Консультативної ради здійснили моніторинговий візит до Бердянської виправної колонії (№ 77), щоб з’ясувати умови перебування там людей, які брали участь у захисті України, вивчити матеріали їхніх особових справ, з’ясувати можливість та необхідність пом’якшення чи зменшення призначеного їм покарання. Під час цього візиту були виявлені порушення прав засуджених захисників України, про що було повідомлено правоохоронні органи.

Крім того, за словами Альони Вербицької, в середині квітня відбулася нарада, на якій було узгоджено подальші кроки щодо розв'язання питання іноземних захисників України, які набули право та мають бажання отримати громадянство України.

16 квітня у місті Краматорську з ініціативи голови Консультативної ради відбулась нарада під головуванням заступника Генерального прокурора Максима Якубовського щодо розслідування кримінальних правопорушень за фактами небойових втрат військовослужбовців у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

"Розслідування справ щодо загибелі військовослужбовців, які в різні роки полягли за підозрілих обставин, перебуває на особливому контролі в Президента України Володимира Зеленського, і свідченням цього є його неодноразові особисті зустрічі з родинами загиблих захисників", – наголосила Альона Вербицька.

У Міністерстві ветеранів члени Консультативної ради обговорили активізацію початку роботи Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було напрацьовано дорожню карту для якнайшвидшого розв'язання цього питання.

Також читайте: Алею пам'яті загиблого на Донбасі нацгвардійця Звінника відкрили в Києві. ФОТО

Також відбулася зустріч з постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем, за результатами якої було домовлено про об'єднання зусиль заради ефективного захисту прав кримчан, які брали та беруть участь у захисті України.

Крім того, 28 квітня в Офісі Президента відбулася зустріч з координаторами проєкту "Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему" (NUPASS), що спрямований на впровадження моделі професійної адаптації військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей у державну систему України.

Під час засідання було одноголосно підтримано пропозицію Альони Вербицької звернутися до Президента України щодо створення Консультаційних центрів для захисників України в обласних та районних державних адміністраціях.

"Консультаційні центри необхідно відкрити в максимально короткі терміни для створення дієвого механізму вирішення проблемних питань наших захисників", – зазначила вона.

Також читайте: Зеленський створив Консультативну раду щодо забезпечення прав і свобод захисників України

Також усі присутні підтримали пропозицію члена Консультативної ради, народного депутата України Максима Дирдіна щодо проведення окремої наради із земельного питання із запрошенням представників профільних органів державної влади, щоб почути відповіді на питання, які захисники України самостійно не можуть отримати роками.