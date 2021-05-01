З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - Держприкордонслужба

Рух в більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

Як повідомляється, навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю.

У КПВВ "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем зменшився на 10%. Зафіксовано зменшення інтенсивності руху громадян в бік контрольованої території.

За тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України прослідувало 6 430 осіб, а на контрольовану територію – 5 503 осіб.

У КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнули 218 громадян та 55 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас, 155 громадян та 46 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 17 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

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