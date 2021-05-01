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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - Держприкордонслужба

З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - Держприкордонслужба

Рух в більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

Як повідомляється, навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю.

 У КПВВ "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем зменшився на 10%. Зафіксовано зменшення інтенсивності руху громадян в бік контрольованої території.

За тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України прослідувало 6 430 осіб, а на контрольовану територію – 5 503 осіб.

 У КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнули 218 громадян та 55 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас, 155 громадян та 46 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

 Російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 17 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також читайте: Посол Швеції Тіберг відвідав КПВВ "Новотроїцьке" в зоні ООС: "Підтримуємо Україну в цій нелегкій війні". ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба ДПСУ (5944) пункт пропуску (800) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+16
Все КПВВ с ОРДЛО необходимо закрыть на 25 лет. Можно брать в этом отношении пример с Южной Кореи, которая свои КПВВ закрыла на 70 лет и не стремится их открывать.
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01.05.2021 12:53
+7
Слід ізолювати цей розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!! Припинити цей пенсійно-харчовий туризм !!!))))
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01.05.2021 13:01
+3
напомни зелени, да и не только им, сколько раз встречаются родственники-корейцы. Один раз в год? Или раз в 10 лет? И то никто никуда не едет и не идет. Там на границе на площадке. И про пенсионеров там ничего не знают.
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01.05.2021 13:20
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01.05.2021 12:46 Відповісти
Ойц! Трошки бідзабув..
З святом -Гєніталії всєх Странов САЄДІНЯЙТЄСЬ!!
🤣🤑
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01.05.2021 12:48 Відповісти
Все КПВВ с ОРДЛО необходимо закрыть на 25 лет. Можно брать в этом отношении пример с Южной Кореи, которая свои КПВВ закрыла на 70 лет и не стремится их открывать.
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01.05.2021 12:53 Відповісти
напомни зелени, да и не только им, сколько раз встречаются родственники-корейцы. Один раз в год? Или раз в 10 лет? И то никто никуда не едет и не идет. Там на границе на площадке. И про пенсионеров там ничего не знают.
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01.05.2021 13:20 Відповісти
нехер " кормильцам " сюда переться !! нехай жрут сами путинские яйца !!!
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01.05.2021 13:35 Відповісти
Правильно, а то к нам заходят уячат сепаров и выгребают все пособия, а как только за поребрик забегают обсырают нас и у сепаров попрошайничают, плюс заразу всякую к нам тянут.
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01.05.2021 13:35 Відповісти
Слід ізолювати цей розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!! Припинити цей пенсійно-харчовий туризм !!!))))
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01.05.2021 13:01 Відповісти
Так ще ы за регресами в і Украіну їдуть а це не пенсія.. а виплата яку підприємство відраховує кожен місяць в спецфонд..Але підприємство в лугандоні і нічого в соцстрах України не відраховує..але регресники отримуть справно..а в шахтарів регреси від 5 до 20 000 грн щомісяця..я вже мовчу за пенсіі
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01.05.2021 13:37 Відповісти
Ну і слава Богу!
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01.05.2021 13:10 Відповісти
Аллаху тут побоку, все же тут почти правослабники(будут "гореть вечно") - при чем здесь и тут Аллах то? - всех просто "сгорит вечно" да и все то. Правда, если Зевс или Один и прочие не возразят
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01.05.2021 13:13 Відповісти
Вони всі давно повинні були перейти на роботу за системою "ніпєль" - тільки в один бік.
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01.05.2021 13:12 Відповісти
***** нужны пенсии, а зе-билу - сдача Украины...
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01.05.2021 13:15 Відповісти
Бажаєш побачити обдовбану Даунецьку гопоту на танках в Київі чи Львові ???)))
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01.05.2021 13:23 Відповісти
Київ потрібен не сепарам , а Росєє і не лише Київ ,а вся Україна !!))
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01.05.2021 13:35 Відповісти
а как тебе такой вариант : приполз свободно сюда , забрал пенсион , скупился , заодно и позиции посмотрел а вечерком вместе с сынком - сепаром ******** с десяток мин сюда ???
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01.05.2021 13:42 Відповісти
КПП должны быть закрыты повсеместно, и линия соприкосновения должна стать не проходной. Ее можно ( если уж так необходимо) открывать только 1) после окончания ( полного) пандемии 2) после 30 дней полной тишины ( т.е. не единого обстрела) на ВСЕЙ !!!! линии соприкосновения. В случае хотя бы одного обстрела, линия опять перекрывается на 30 дней и т.д. КПП с ОРДЛО должны существовать только для одного - для желающих покинуть оккупированные территории ОРДЛО в строну украинских свободных территорий. ( Но думаю что за 7 лет оккупации 99,99% желающих покинуть этот " рай" уже от туда выехали, но все же такую опцию можно оставить из гуманитарных соображений, но повторяю только в одном направлении. ( есть правда одно НО, они начинают ездить через страну агрессора в объезд наших КПП, смешно , гибридно, на это факт.
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01.05.2021 13:46 Відповісти
Та їх і так "понаїхало", хоч спасайся. Тихою сапою свою підривну діяльність ведуть. Бідні, нещасні, вже кожна третя машина АН. І це далеко не "жигулі".
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01.05.2021 15:19 Відповісти
А этот нахена нужен? Закрыть! Пусть ***** кормит.
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01.05.2021 14:34 Відповісти
НеХАй щастить!
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01.05.2021 15:15 Відповісти
Ну так закрыть его!
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01.05.2021 16:34 Відповісти
Закрыть все КПВВ!
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01.05.2021 16:49 Відповісти
 
 