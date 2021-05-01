Майже 30 тис. правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок під час великодніх богослужінь, - Нацполіція

За попередньою інформацією, святкові богослужіння проводитимуться у майже 14 тисячах храмах. Відтак на службу заступить понад 21 тисяча поліцейських, які перебуватимуть поблизу культових споруд, а також стежитимуть за безпекою на автошляхах та біля місць відпочинку громадян.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Попередньо святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня можуть відвідати більше мільйона вірян. Тож публічну безпеку та порядок громадян гарантуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців: 21,1 тис. поліцейських, 1,6 тисячі військовослужбовців НГУ, 1,4 тис. курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС.

Правоохоронці, які заступають на службу у святкові дні, не лише стежитимуть за порядком, а й контролюватимуть дотримання карантинних обмежень. При цьому вони проводитимуть у першу чергу роз’яснювальну роботу, а у випадку ігнорування зауважень – притягуватимуть порушників до адміністративної або ж кримінальної відповідальності.

Тому поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень, зокрема – соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту.

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