Майже 30 тис. правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок під час великодніх богослужінь, - Нацполіція
За попередньою інформацією, святкові богослужіння проводитимуться у майже 14 тисячах храмах. Відтак на службу заступить понад 21 тисяча поліцейських, які перебуватимуть поблизу культових споруд, а також стежитимуть за безпекою на автошляхах та біля місць відпочинку громадян.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Попередньо святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня можуть відвідати більше мільйона вірян. Тож публічну безпеку та порядок громадян гарантуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців: 21,1 тис. поліцейських, 1,6 тисячі військовослужбовців НГУ, 1,4 тис. курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС.
Правоохоронці, які заступають на службу у святкові дні, не лише стежитимуть за порядком, а й контролюватимуть дотримання карантинних обмежень. При цьому вони проводитимуть у першу чергу роз’яснювальну роботу, а у випадку ігнорування зауважень – притягуватимуть порушників до адміністративної або ж кримінальної відповідальності.
Тому поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень, зокрема – соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту.
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стрим там, как будто зоопарк....
и да, "восхождение" Зипперс, или что там использует бородач в платье, достав из... (не рясы, рясу типо проверяют)
и вот, это очкогонь огонь, рабы несут и несуны даже специально сжигают на керосин деньги налогоплательщиков, ну ладно, даже из вероплательщиков - заражаются куча рабов и .... правильно, заражают потом после беснования - других. причем если раба упекли в деревянку = "бох взял", то если не раба = "онмаловерил"....
обезьяны и то гораздо цивилизованней то