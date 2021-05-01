Водій Infinity G25, який спровокував смертельну ДТП у Києві, раніше затримувався патрульними за водіння в нетверезому стані, - Геращенко

26-річний водій Павло Б, що спровокував минулої ночі ДТП, сівши за кермо в нетверезому стані, в результаті чого загинула 18-річна дівчина, 20 квітня 2020 року був затриманий патрульними у Вінницькій області за водіння в нетверезому стані.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Патрульні зробили свою справу. А ось суд - ні. Суддя Вінницького міського суду Ковбаса Юрій Петрович не знайшов за три місяці часу розглянути Адміністративний протокол, оштрафувати Павла Б. на 10 200 гривень і позбавити його прав на рік, як це наказує Закон. Не виключаю, що в результаті такої кричущої безкарності Павло Б. знову і знову сідав за кермо п'яним, що в підсумку і призвело цієї ночі до загибелі 18-річної Олександри", - зазначив Геращенко.

"Я не знаю і не збираюся перевіряти, чи є Павло Б. родичем колишнього міністра МВС Миколи Білоконя. Він повинен отримати те, що заслужив - тривалий термін ув'язнення за позбавлення життя іншої людини. Водночас, завдяки прийняттю Закону 2695, судді тепер мають право розглядати справи про нетверезе водіння не в рамках 3-х місячного терміну, а мають для цього 12 місяців. Кожен суддя, на мій погляд, який за рік тепер не знайде часу розглянути справу про нетверезе водіння, може стати моральним співучасником загибелі людини від рук нетверезого водія, на якого він не знайшов часу, щоб притягнути до відповідальності", - підсумував Геращенко.

Як повідомлялося, п'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався в стовп в Києві. Загинула 18-річна дівчина.

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