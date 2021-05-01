Водій Infinity G25, який спровокував смертельну ДТП у Києві, раніше затримувався патрульними за водіння в нетверезому стані, - Геращенко
26-річний водій Павло Б, що спровокував минулої ночі ДТП, сівши за кермо в нетверезому стані, в результаті чого загинула 18-річна дівчина, 20 квітня 2020 року був затриманий патрульними у Вінницькій області за водіння в нетверезому стані.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Патрульні зробили свою справу. А ось суд - ні. Суддя Вінницького міського суду Ковбаса Юрій Петрович не знайшов за три місяці часу розглянути Адміністративний протокол, оштрафувати Павла Б. на 10 200 гривень і позбавити його прав на рік, як це наказує Закон. Не виключаю, що в результаті такої кричущої безкарності Павло Б. знову і знову сідав за кермо п'яним, що в підсумку і призвело цієї ночі до загибелі 18-річної Олександри", - зазначив Геращенко.
"Я не знаю і не збираюся перевіряти, чи є Павло Б. родичем колишнього міністра МВС Миколи Білоконя. Він повинен отримати те, що заслужив - тривалий термін ув'язнення за позбавлення життя іншої людини. Водночас, завдяки прийняттю Закону 2695, судді тепер мають право розглядати справи про нетверезе водіння не в рамках 3-х місячного терміну, а мають для цього 12 місяців. Кожен суддя, на мій погляд, який за рік тепер не знайде часу розглянути справу про нетверезе водіння, може стати моральним співучасником загибелі людини від рук нетверезого водія, на якого він не знайшов часу, щоб притягнути до відповідальності", - підсумував Геращенко.
Як повідомлялося, п'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався в стовп в Києві. Загинула 18-річна дівчина.
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потому что судья Колбаса продолжает работать и получать свои 70 000 грн за кривосудие, а ВСП продолжает игнорировать преступное бездействие судьи, а гребанный клоун перЗедент не находит времени заняться этим вопросом.. ему ведь то в Оман, то к папе Римскому нужно слетать..
Нет, внучек, меня расстреляли
если завтра судьям будут платить 200 000 в месяц, они всё равно будут брать взятки, пока не начнут бояться, пока у них присутствует чувство безнаказанности!..
и это чувство безнаказанности, нужно вытравить только беспощадной антикоррупционной политикой, и жесточайшими наказаниями за обладание имуществом сомнительного характера..
у нас законодательство и вся судебная система сформирована именно для того, что бы судьи брали взятки и не несли наказание..
ты Боря жестокий лох!.. намажь себе лоб зеленкой!
что гЭрася - мЭнты "своих" не сдают...
Биография[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=1&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit§ion=1&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ] беглеца в кацапию....
Родился 22 марта 1955 года в с. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Могилёвка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Жмеринского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Винницкой области .
Образование: высшее, в 1981 году закончил Киевскую высшую школу МВД, в 1992 году Академию МВД, кандидат юридических наук.
В 1973-1975 гг. проходил службу в рядах Вооруженных Сил. С 1975 г. по 1994 г. работал в органах внутренних дел на должностях: инспектора отдела уголовного розыска, инспектора управления охраны общественного порядка, старшего инспектора управления охраны общественного порядка, командира роты ППСМ УВД, заместителя начальника Минского РУВД г. Киева, заместителя начальника управления охраны общественного порядка УВД, начальника организационного отдела милиции общественной безопасности ГУООП МВД Украины.
С 1994 г. по 1996 г. работал в центральном аппарате МВД Украины на должностях: заместителя начальника Главного управления охраны общественного порядка МВД Украины, первого заместителя начальника Главного управления административной службы милиции МВД.
С 1996 г. по 1999 г. - начальник Главного управления административной службы милиции МВД Украины. С 1999 г. по 2001 г. - начальник Управления МВД Украины в Кировоградской области. С ноября 2001 г. - заместитель Главы Администрации Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы, деятельности военных формирований и правоохранительных органов.
С 27 августа 2003 г. по февраль 2005 года - Министр внутренних дел Украины
В 2005 году Министр Билоконь оставил Украину, чтобы избежать уголовного преследования после победы «оранжевой революции». В СМИ был опубликована копия паспорта бывшего министра внутренних дел Украины Николая Билоконя, которая свидетельствует о наличии у него российского гражданства.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] Живёт в России (Электросталь).