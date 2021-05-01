У Києві за добу виявлено 671 новий випадок захворювання на COVID-19, 35 осіб померли, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 671 новий випадок захворювання на COVID-19, померли 35 осіб.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"671 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 35 осіб. Всього за період пандемії в місті 4 626 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 196 169", - повідомив Кличко.
Зокрема, захворіли 375 жінок, у віці від 18 до 95 років і 279 чоловіків, у віці від 18 до 94 років. А також 6 дівчаток, від 4 до 17 років і 11 хлопчиків від одного до 14 років.
У лікарні столиці госпіталізували 69 хворих на коронавірус, а також 210 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Одужали за минулу добу 457 осіб. В цілому коронавірус подолали 124 434 жителі столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 201, у Святошинському - 88 і в Деснянському районі - 80", - зазначив Кличко.
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Кабы вакцины для свидетелей барановируса хватает.
Вместо уколоться, нагнетают.
Тепер CDC (США) вимагає від лабораторій при обробці ПЛР-тестів, зроблених в@кцинованим(!), зупинятися на 28 циклі ампліфікації (Ct Value <= 28).
Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?
Тому що це давало приблизно в 20-30 разів більше позитивних результатів, ніж мало б бути при правильній обробці тестів. Штучне роздування статистики.
З такою зміною протоколу ймовірність за допомогою тесту "знайти САРС-ков-2" в в@кцинованій людині також в 20-30 разів менше. Крекс-пекс-фекс, і "в@кцини діють"!
Саме так "не дали поширитися новому коронавірусу" в Китаї.
Саме так "перемогли пландемію за допомогою в@кцини" в Ізраїлі. У статистиці смертності інсульт знову став інсультом, а не "ускладненням ковіда".
Що, Сергію, Ізраїль - він же слаборозвинена країна, відстає з іноваціями від України на кілька місяців... Правда ж?
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2020/cdc_updates_faqs_to_include_info_on_cycle_threshold_values.html
А медицина в Ізраїлі навіть не середня, а одна з передових.
Cycle threshold value (Ct) 11.78 ≤ 24 Ct*: високе вірусне навантаження
< 24 Ct* - ≤ 30 Ct: середнє вірусне навантаження
> 30 Ct*: низьке вірусне навантаження
*Ct - Порогове значення Циклу
Дата друку: 11.12.2020
https://covid19.synevo.ua/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/3364_abbott.pdf
Подивися, чи не зменшилося з того часу в 30 разів число випадків ковіду в Україні?
Десь в моєму коментарі написано, що кількість випадків залежить від формату результату тесту, що видається? Від того, ЯК СІНЄВО ВИДАЄ РЕЗУЛЬТАТ?
"> 30 Ct*: низьке вірусне навантаження"
З цього очевидно, що кількість циклів, що виконуються, більше 30. Чи потрапляють такі позитивні результати з Ct>30 у статистику у вигляді "нових випадків", достовірно невідомо. Підозрюю, що потрапляють.
Інформація в першу чергу про те, що тести вакцинованим обробляють зовсім по іншому протоколу, при якому ймовірність знайти у них вірус набагато менша. Це очевидне шахрайство.
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2020/cdc_updates_faqs_to_include_info_on_cycle_threshold_values.html
Приблизо тоді лаб. Сінево почала вказувати Ct в результатах тестів.
А падіння захворюваності в Ізраїлі почалося значно пізніше.
Крім того, дивимось архів за 12 липня 2020 https://web.archive.org/web/20200712003348/https://www.worldometers.info/coronavirus/
якби ймовірність позитивних ПЛР тестів становила б 90% (як ти стверджував), то кількість виявлених випадків становила б близько 90% від кількості тестів.
США 41770336 тестів 3355646 випадків або 8,03%
Німеччина 6376054 тестів 199812 випадків або 3,13%
Висновок - ти в своєму пості багато чого набрехав.
2) Ти на приколі? Яким чином те, що вказує Сінєво, впливає на те, коли в певній країні зменшили граничну кількість циклів?
В країнах Азії, зокрема в Китаї, з самого початку більше 25 циклів не робили.
2. Кількість циклів не змінюють, а вказують цикл ампліфікації, на якому була виявлена позитивна реакція.Розжовую, бо тебе щось не туди занесло.
Це означає, що з 10 тестів, в яких вказано позитивний результат, лише 1 дійсно вказує, що в людині знайдено відрізок ген. матеріалу з праймеру. А інші 9 помилкових.
Розжовую, бо тебе щось не туди занесло.