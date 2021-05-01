У Києві за добу виявлено 671 новий випадок захворювання на COVID-19, 35 осіб померли, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 671 новий випадок захворювання на COVID-19, померли 35 осіб.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"671 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 35 осіб. Всього за період пандемії в місті 4 626 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 196 169", - повідомив Кличко.

Зокрема, захворіли 375 жінок, у віці від 18 до 95 років і 279 чоловіків, у віці від 18 до 94 років. А також 6 дівчаток, від 4 до 17 років і 11 хлопчиків від одного до 14 років.

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У лікарні столиці госпіталізували 69 хворих на коронавірус, а також 210 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 457 осіб. В цілому коронавірус подолали 124 434 жителі столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 201, у Святошинському - 88 і в Деснянському районі - 80", - зазначив Кличко.

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