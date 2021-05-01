Середня зарплата в березні зросла на 2,2 тис. грн у порівняно з минулим роком, - Шмигаль

За даними Держстату, в березні реальна середня зарплата зросла на 2,2 тисячі гривень в порівнянні з березнем 2020 року і становить 13,6 тисячі гривень.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"За даними Держстату в березні реальна зарплата (тобто з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і становить 13,6 тисячі гривень. Це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж було за цей же місяць минулого року.

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Найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) та Тернопільській (+27%) областях. Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень", - підсумував прем'єр-міністр.

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