УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10074 відвідувача онлайн
Новини
4 926 116

Середня зарплата в березні зросла на 2,2 тис. грн у порівняно з минулим роком, - Шмигаль

Середня зарплата в березні зросла на 2,2 тис. грн у порівняно з минулим роком, - Шмигаль

За даними Держстату, в березні реальна середня зарплата зросла на 2,2 тисячі гривень в порівнянні з березнем 2020 року і становить 13,6 тисячі гривень.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"За даними Держстату в березні реальна зарплата (тобто з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і становить 13,6 тисячі гривень. Це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж було за цей же місяць минулого року.

Також читайте: КС продовжує платити Тупицькому зарплату: у квітні він отримав 118 тис. грн

Найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) та Тернопільській (+27%) областях. Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень", - підсумував прем'єр-міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Середня номінальна зарплата в Україні перевищила 13 тис. грн, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

зарплата (2238) Шмигаль Денис (4565)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Реальная зарплата в марте выросла на 2,2 тыс. грн в сравнении с прошлым годом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7125
показати весь коментар
01.05.2021 14:18
+25
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!! Їжте зебілоїди ,не обляпайтесь !!!)))
показати весь коментар
01.05.2021 14:06
+23
А на сколько выросли цены ты скот почему молчишь??
показати весь коментар
01.05.2021 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Эти ребята из кабмина вам любую цифирь намалюют по ирмаковой указке.
показати весь коментар
01.05.2021 15:23 Відповісти
Шмигаль, смеши исчо..
показати весь коментар
01.05.2021 15:25 Відповісти
Сисняюсь справить, это у кого такие зарплаты?!? Покажите мне этот куркулятор, что так считает среднюю зарплату. Это типа один жрёт плов, а второй купусту - в среднем они поели голубцы; один умер от обжорства, а второй от голода - в среднем перекусил. В далёком 2011 году средняя зарплата на железной дороге составляла 800 евро, в гривневом эквиваленте 7000 грн. С тех пор в гривневом эквиваленту практически не изменилась, а вот курс евро... Так у кого ж такая зарплата?
показати весь коментар
01.05.2021 15:32 Відповісти
СРЕДНЯЯ зарплата наверняка выросла, бо вона збільшилась у чиновників ..таких як звільнені Кобелев із сотнями мільонів та посадовим окладо 1 041 000 грн. в місяць та щомісячної премії (в розмірі 100% від посадового окладу) )) або у Мустафи Наєма який отримував в місяць 250 000 грн.. практично за ніщо ... А тих хто отримував мінімалку 6000 зменшилась, бо їх напевне позвільняли у зв*язку із локдауному ...а дехто ще і помер...чи подався за кордон на заробітки... От середня ЗП і збільшилась)) Але чи варто про це казати чи цим хизуватися? Це нагадує збільшення середньої температури по палаті, коли холодних померлих з палати в морг перенесли)))
показати весь коментар
01.05.2021 16:23 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/02/12/656887/ Каста избранных: Сколько и за что платят в членам набсоветов госкомпаний
показати весь коментар
01.05.2021 16:27 Відповісти
Ага... в когось виросло, а рахують середню на всіх.
показати весь коментар
01.05.2021 15:44 Відповісти
Видно збільшилась кількість доплат за кандидатську ступінь бо "кандидатів" вже більше ніж працюючих.
показати весь коментар
01.05.2021 18:51 Відповісти
Это Шмыгаль из свежего сценария квартала 95 вычитал, расходитесь.
показати весь коментар
01.05.2021 16:12 Відповісти
Очікувано почалися стогони про пів-вареника...
показати весь коментар
01.05.2021 16:42 Відповісти
Манипуляции с процентами, верный признак втирания очков...
показати весь коментар
01.05.2021 18:13 Відповісти
Говношмыга Говноклована, повысил, мать твою, судейским мразям
показати весь коментар
01.05.2021 19:35 Відповісти
Выросла??? Вот padla зелёная....

10.04.2021
В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині.

Про це йдеться на сайті Ради.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/nazvano-kilkist-**********-yaki-pracyuyut-ale-zhivut-u-bidnosti-1760974.html
показати весь коментар
01.05.2021 23:26 Відповісти
Такое заявление ,это цинизм и скотство,если учитывать заоблачные зарплаты и премии чиновников,то конечно выросла,а возьмите обычного украинца,которых 90%,то какая средняя зарплата нарисуется,этого нигде не найдете потому,что это будет социальный взрыв.А у пенсионеров какая средняя зарплата,не считая пенсионеров с заоблачными пенсиями?И к тому же,объявите за год рост цен.А воровство миллиардов долларов из бюджета,без всякой реакции Шмыгаля.
Гражданин Шмыгаль,уйдите по собственному желанию,вы не желаете ничего менять и это все понимают.
показати весь коментар
02.05.2021 01:24 Відповісти
"Мощьно возрастаєт день ото дея процент жіров у маслі"(с)
показати весь коментар
02.05.2021 02:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 