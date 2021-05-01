Середня зарплата в березні зросла на 2,2 тис. грн у порівняно з минулим роком, - Шмигаль
За даними Держстату, в березні реальна середня зарплата зросла на 2,2 тисячі гривень в порівнянні з березнем 2020 року і становить 13,6 тисячі гривень.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"За даними Держстату в березні реальна зарплата (тобто з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і становить 13,6 тисячі гривень. Це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж було за цей же місяць минулого року.
Найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) та Тернопільській (+27%) областях. Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень", - підсумував прем'єр-міністр.
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10.04.2021
В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині.
Про це йдеться на сайті Ради.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/nazvano-kilkist-**********-yaki-pracyuyut-ale-zhivut-u-bidnosti-1760974.html
Гражданин Шмыгаль,уйдите по собственному желанию,вы не желаете ничего менять и это все понимают.