За добу в ЗСУ зареєстровано 56 нових випадків COVID-19, 21 особу госпіталізовано
Станом на 10.00 1 травня в Збройних Силах України на гостріу респіраторну хворобуCOVID-19 хворіє 1 345 осіб. Всього за час пандемії одужали 23 327 осіб, летальних випадків 81.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі Командування медичних сил ЗСУ.
На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебуває 263 особи.
За минулу добу зареєстровано 56 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 21 людину.
Від початку вакцинації в Збройних Силах України 46 661 людина отримала 1 дозу вакцини. З них 3 172 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 838 осіб.
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Антип61
показати весь коментар01.05.2021 18:15 Відповісти Мені подобається 0
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