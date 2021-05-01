За добу в ЗСУ зареєстровано 56 нових випадків COVID-19, 21 особу госпіталізовано

Станом на 10.00 1 травня в Збройних Силах України на гостріу респіраторну хворобуCOVID-19 хворіє 1 345 осіб. Всього за час пандемії одужали 23 327 осіб, летальних випадків 81.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі Командування медичних сил ЗСУ.

На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебуває 263 особи.

За минулу добу зареєстровано 56 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 21 людину.

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Від початку вакцинації в Збройних Силах України 46 661 людина отримала 1 дозу вакцини. З них 3 172 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 838 осіб.