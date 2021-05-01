УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10074 відвідувача онлайн
Новини
1 475 6

Понад 300 тис. підприємців подали заявки на "карантинні" 8 тис. гривень, - Шмигаль

Понад 300 тис. підприємців подали заявки на

На сьогодні вже понад 300 тисяч підприємців і найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави в розмірі 8 000 гривень.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Понад 300 тисяч українців вже подали заявки на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави. Перші виплати вже здійснено. Уряд та ВРУ спільно пропрацюють необхідні рішення, аби всі хто подав та буде подавати заявки отримали обіцяні виплати", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", № 1358-IX Верховна Рада прийняла 30 березня.

9 квітня закон набув чинності.

Матеріальну виплату можна отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".

Також читайте: Уже 270 тисяч підприємців подали заявки на "карантинну" допомогу у розмірі 8000 гривень

бізнес (1974) виплати (1037) підприємці (618) малий бізнес (280) Шмигаль Денис (4565)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну ну жена пыталась - ваша организация не подпадает - выдало сразу же не успела и все данные ввести и вообще на плеймаркете можно почитать отзывы как пытаются зарегистрироваться на получение и что в ответ получают
показати весь коментар
01.05.2021 14:40 Відповісти
Хер кто когда узнает, сколько реально заявок подано, скольким реально заплатили. Жнива, короче.. Сколько захотим, столько и высосем из бюджета.
показати весь коментар
01.05.2021 14:43 Відповісти
Получил 29 апреля.
показати весь коментар
01.05.2021 14:50 Відповісти
пошил костюм и в Одессу или купил костюм и то же туда ? уже в пути?
показати весь коментар
01.05.2021 15:52 Відповісти
отмените этот смех))а этим всем кассовые аппараты выдайте за их счет и пусть себе коммерсуют на машинки и хатынки ...а деньги раздайте безработным или пенсам...
показати весь коментар
01.05.2021 15:10 Відповісти
В ж..... свои 8 000 пусть засунут.
показати весь коментар
01.05.2021 16:15 Відповісти
 
 