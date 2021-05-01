Понад 300 тис. підприємців подали заявки на "карантинні" 8 тис. гривень, - Шмигаль
На сьогодні вже понад 300 тисяч підприємців і найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави в розмірі 8 000 гривень.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Понад 300 тисяч українців вже подали заявки на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави. Перші виплати вже здійснено. Уряд та ВРУ спільно пропрацюють необхідні рішення, аби всі хто подав та буде подавати заявки отримали обіцяні виплати", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", № 1358-IX Верховна Рада прийняла 30 березня.
9 квітня закон набув чинності.
Матеріальну виплату можна отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".
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