Підписано контракт про постачання додаткових 10 млн доз вакцини Pfizer в Україну, - Степанов
У поточному році Україна має отримати від Pfizer 20 млн доз вакцини проти коронавірусу.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт.
Тобто загалом ми отримаємо 20 млн (якщо бути точним, то 20 млн 1150) доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року", - пише міністр.
"Мої переговори з компанією Pfizer розпочалися ще в серпні минулого року й були досить напруженими. Лише через кілька місяців нам вдалось зрушити ситуацію з мертвої точки, після того як ми долучили дипломатичні установи США та України й міністра охорони здоров’я США Алекса Азара. Останні пів року ми працювали в режимі 24/7 над цим та іншими контрактами з компаніями-виробниками вакцин.
Суттєві зрушення в перемовинах із Pfizer відбулися після того, як долучився Президент України Володимир Зеленський, який провів особисто переговори з гендиректором компанії Альбертом Бурлою. Ця розмова значно пришвидшила процес, і ми досягли домовленості про постачання перших 10 млн доз вакцини в Україну. Спільними зусиллями ми врешті добилися чудових результатів і здатні забезпечити українців повним обсягом вакцин у поточному році", - зазначає він.
"Перші постачання з цього контракту – 500 тис. доз – ми отримаємо вже в травні-червні, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решта – 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.
Щиро вдячний компанії Pfizer за плідну співпрацю та з нетерпінням чекаємо на постачання.
Ситуація з постачанням вакцин напружена в усьому світі. Але ми робимо все від нас залежне, щоб 70% українців були вакциновані вже цього року",- підсумував Степанов.
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Теперь осталось наловить граждан.
"Мои переговоры с компанией Pfizer начались еще в августе прошлого года и были достаточно напряженными. Лишь через несколько месяцев нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, после того как мы включили дипломатические учреждения США и Украины и министра здравоохранения США Алекса Азара.Источник: https://censor.net/ru/n3263256
То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3263256
ну пусть, "работали", обосравшимсь, но вот я реально не особо верил шо министр настолько ..... что купит куртку, а потом и плащ продемонстрирует, а потом и перед этим... и да, верю что православный, вот Витя Овощ тоже как и Кива был.
результат работы твой был бы шо любой Васька вышел в деревне, то есть в селе, сплюнул на асфальт, заныл зауныв, подошел к аптеке, напялил, зашел и купил вакцину, ну, просто шоб любой мог прийти и сделать се ввод
Путинавакцины. И вот тогда бы у нас был министр, а так... Стебанова я бы даже не судил - там либо башка тютю, либо расстрел, ну, если вспомнить тов. Наполеона - за такое там и дня не жили - вернее за 1% ТАКОГО "управления".
Неужели есть люди, которые поверят в этот бред, что наркоДегенерат может проводить переговоры?!
хоча Лохи і так ведуться на пусті балачки слуг
А когда он сказал, что "существенные сдвиги в переговорах произошли, когда подключился бубочка Зю", я понял - это враньё чистейшей воды!
Дорога ложка к обеду.
В Одесі від коронавірусу вакцинували тисячу громадян Китаю
Близько 1000 громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech,
Про це повідомила регіональна координаторка кампанії вакцинації в Одеській області Оксана Денисенко у відповіді на запит https://www.radiosvoboda.org/a/news-vakcynacija-covid-kytajci/31232806.html Радіо Свобода .
«Протягом цього тижня за рішенням оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації, на Одещині пройшла вакцинація громадян Китаю. Всього першою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech було провакциновано близько 1000 осіб», - ідеться у відповіді на запит.
За словами Денисенко, «проведення щеплень для китайської діаспори в Україні здійснюється відповідно до рішення Оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 02.04.2021. Відповідно до організації процесів, територіально для проведення щеплень було визначено Київ, Одесу та Харків».
За словами чиновниці, лише Міністерство охорони здоров'я може відповісти на запитання, чи дози для вакцинації громадян Китаю виділено з загальної партії, яку Україна купила для українців, чи для них надійшла якась окрема партія вакцин.
щоб бути відкритим і в червоній зоні!