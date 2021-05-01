Підписано контракт про постачання додаткових 10 млн доз вакцини Pfizer в Україну, - Степанов

У поточному році Україна має отримати від Pfizer 20 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт.

Тобто загалом ми отримаємо 20 млн (якщо бути точним, то 20 млн 1150) доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року", - пише міністр.

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"Мої переговори з компанією Pfizer розпочалися ще в серпні минулого року й були досить напруженими. Лише через кілька місяців нам вдалось зрушити ситуацію з мертвої точки, після того як ми долучили дипломатичні установи США та України й міністра охорони здоров’я США Алекса Азара. Останні пів року ми працювали в режимі 24/7 над цим та іншими контрактами з компаніями-виробниками вакцин.

Суттєві зрушення в перемовинах із Pfizer відбулися після того, як долучився Президент України Володимир Зеленський, який провів особисто переговори з гендиректором компанії Альбертом Бурлою. Ця розмова значно пришвидшила процес, і ми досягли домовленості про постачання перших 10 млн доз вакцини в Україну. Спільними зусиллями ми врешті добилися чудових результатів і здатні забезпечити українців повним обсягом вакцин у поточному році", - зазначає він.

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"Перші постачання з цього контракту – 500 тис. доз – ми отримаємо вже в травні-червні, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решта – 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.

Щиро вдячний компанії Pfizer за плідну співпрацю та з нетерпінням чекаємо на постачання.

Ситуація з постачанням вакцин напружена в усьому світі. Але ми робимо все від нас залежне, щоб 70% українців були вакциновані вже цього року",- підсумував Степанов.