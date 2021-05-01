Водія Infinity G25 Білоконя, який влаштував смертельну ДТП у центрі Києва, арештовано без можливості внесення застави, - прокуратура (оновлено). ФОТО
Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури і взяв під варту терміном на 60 діб водія автомобіля Infiniti, який в ніч на 1 травня 2021 року здійснив ДТП зі смертельними наслідками в центрі Києва. Можливість внесення застави суд своїм рішенням не передбачив.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Як установлено слідством, 25-річний водій, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, не виконав вимогу поліції про зупинку транспортного засобу, та не впоравшись з керуванням автомобіля здійснив виїзд за межі проїзної частини з подальшим наїздом на опору світлофора. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 18-річна пасажирка цього автомобіля загинула на місці, водій та ще одна пасажирка цього ж транспортного заходу мають тілесні ушкодження", - зазначають в прокуратурі.
Зазначається, що водія Infiniti затримали у порядку статті 208 КПК України. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі встановлюється обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Слідчі дії тривають.
Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ім'я водія, який влаштував смертельну ДТП - Білокінь П.С.
Як повідомлялося, п'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався в стовп в Києві. Загинула 18-річна дівчина.
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Взагалі було б справедливо за неофіційними каналами у кримінальному світі внести корективи у поняття: смертельне ДТП по п'яні прирівнювати за ганебністю до педофілії та дітовбивства. Щоб такі не на колоніях поселення сиділи, а взагалі або не доживали до суду, або сиділи пробитими півнями і виходили на волю зламаними пасивними *********** без зубів та із кликухою Машка. Логіка аналогічна: там аргументом є діти, яких "не дай б-г на воле кто-то такой тронет", а тут "из-за такой падали на воле наши родные гибнут под колесами".
І водіям буде профілактика, бо знатимуть, що за п'яне ДТП їх чекатиме за ґратами те саме, що розбещувачів і різунів дітей - або розірвуть у СІЗО, або на довгі роки параша, дірявий посуд, статус нижче плінтусу і кілометри прутнів у рота й дупу (жіночий варіант для "зайцевих" - лесбійський кут і гонорейна ангіна).
а при правильной постановке вопроса , характеристика у этого парниши будет такая шо судьи плакать начнут прямо на рабочем месте крокодильими слезами.
ну и девочка погибшая, в три часа ночи села в машину к угашеному *****? послушать музыку ? выпить кофе? слабо мне верится ...может кто то в это свято верит , но мне думается шо она явно не кофе собиралась пить.
Дійсно, поняття вже не ті, зараз і педофіл із баблом сидітиме у комфорті. Це факт.
а почему такое же пьяное балтское чмо на бмв , убившее двоих молодых девок до сих пор на свободе ??
Знаю историю из из уст сестры такого мажора, убившего на дороге и отмазанного папой.
Чувак повесился через год.
Ровно в день убийства.
З листопада 2001 року Білоконь був заступником керівника Адміністрації Президента Леоніда Кучми.
Впродовж 2003 - 2005 років він обіймав посаду міністра внутрішніх справ. Після Помаранчевої Революції чиновник втік з України, аби уникнути кримінального переслідування. У ЗМІ опублікували копію паспорта гниды білоконя, яка свідчила про наявність у нього рассєянського громадянства.
Тепер ексміністр працює у міністерстві юстиції паРашії.
Джерело: https://uk.wikipedia.org/ Вікіпедія
Тим більше, що із нашими тупоголовими і продажними суддями-прокурворами це не проблема.