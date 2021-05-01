М'яка реакція партнерів України на масову видачу російських паспортів на Донбасі була помилкою, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилковою реакцію союзників України на роздачу Росією паспортів жителям окупованої частини українського Донбасу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони недостатньо жорстко із самого початку відреагували на початок "паспортизації"... Я нікого не звинувачую. Таке життя. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Як ви розумієте, у нас фізично можливостей впливати на роздачу паспортів на окупованих територіях Донбасу дуже мало, але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би це. Оскільки такого тиску не було, були лише слова, то Росія поставила там конвеєр із роздачі паспортів", – зазначив Кулеба.
"А тепер ми чуємо заяви Козака (представник Росії в групі радників лідерів країн "нормандського формату" Дмитро Козак. – Ред.), як під час останнього загострення, що вони будуть змушені захищати Донбас, бо там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї "паспортизації", – вважає міністр закордонних справ України.
Місія Євросоюзу Постійній раді ОБСЄ у Відні 22 квітня заявила, що ЄС занепокоєний тим, що Росія продовжує видавати свої паспорти мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей. У ЄС вважають, що Росія може використати паспортизацію для нової агресії проти України.
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Скільки ще лайна ви, нероби, підклали під фундамент нашої держави...
Такі от "друзі і партнери". Інших немає, нажаль.
А реакция "президента" какая?
То есть партнеры должны были реагировать пока вы "Папиком" с кацапами торговали?
Армию готовьте и все будет ок
Тому замісник Єрмака хай краще стулить пельку і недорікає країни ЄС за недостатні санкції, якщо Гідрант торгує з кацапами во всю особисто!
Это не первый десяток лет происходит безнаказанно! Пора уже разработать на законодательном уровне решение в виде лишений таких граждан права голосовать на выборах всех уровней, быть избранным, запрет на госслужбу.
Просто рвал и метал.
борги " розподільникам(?!)"??
Я боргів не Маю!
Розумію- винен, що війну з боржниками (не мають коштів, пенсії мізерні, хворіють і пенсія 20-го числа місяця, а заплати до 20-го) не роблю-розумію..
Ви всі ухуЕли??
Германия сп 1 сп 2
Сша сбагрили чтобы не утилизировапь - джавелины 40 летние катера
Все продают ссср запасы патронов
А мы платим за этот метлом - свои заводы стоят
Сидит и умничает запустим разработанную технику в/п тезнику в 2025
Это будет разработанное это будет уже '''новье '''
Считаются и уважают самодостачных сыльных
А не ,,а что скажет президент ,, сша
От Украины, вообще никакой внятной реакции небыло -- ватная была...
Такое впечатление, шо руководство Украины хочет руководить партнёрами, которые должны руководить Украиной...*)
а ти щось там про якесь"громадянство" ... в мордорі нема громадян.