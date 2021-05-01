М'яка реакція партнерів України на масову видачу російських паспортів на Донбасі була помилкою, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилковою реакцію союзників України на роздачу Росією паспортів жителям окупованої частини українського Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони недостатньо жорстко із самого початку відреагували на початок "паспортизації"... Я нікого не звинувачую. Таке життя. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Як ви розумієте, у нас фізично можливостей впливати на роздачу паспортів на окупованих територіях Донбасу дуже мало, але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би це. Оскільки такого тиску не було, були лише слова, то Росія поставила там конвеєр із роздачі паспортів", – зазначив Кулеба.

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"А тепер ми чуємо заяви Козака (представник Росії в групі радників лідерів країн "нормандського формату" Дмитро Козак. – Ред.), як під час останнього загострення, що вони будуть змушені захищати Донбас, бо там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї "паспортизації", – вважає міністр закордонних справ України.

Місія Євросоюзу Постійній раді ОБСЄ у Відні 22 квітня заявила, що ЄС занепокоєний тим, що Росія продовжує видавати свої паспорти мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей. У ЄС вважають, що Росія може використати паспортизацію для нової агресії проти України.

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