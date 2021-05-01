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Новини Окуповані території
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М'яка реакція партнерів України на масову видачу російських паспортів на Донбасі була помилкою, - Кулеба

М'яка реакція партнерів України на масову видачу російських паспортів на Донбасі була помилкою, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилковою реакцію союзників України на роздачу Росією паспортів жителям окупованої частини українського Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони недостатньо жорстко із самого початку відреагували на початок "паспортизації"... Я нікого не звинувачую. Таке життя. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Як ви розумієте, у нас фізично можливостей впливати на роздачу паспортів на окупованих територіях Донбасу дуже мало, але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би це. Оскільки такого тиску не було, були лише слова, то Росія поставила там конвеєр із роздачі паспортів", – зазначив Кулеба.

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"А тепер ми чуємо заяви Козака (представник Росії в групі радників лідерів країн "нормандського формату" Дмитро Козак. – Ред.), як під час останнього загострення, що вони будуть змушені захищати Донбас, бо там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї "паспортизації", – вважає міністр закордонних справ України.

Місія Євросоюзу Постійній раді ОБСЄ у Відні 22 квітня заявила, що ЄС занепокоєний тим, що Росія продовжує видавати свої паспорти мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей. У ЄС вважають, що Росія може використати паспортизацію для нової агресії проти України.

Читайте також: Початок бойових дій - початок кінця України. Ми станемо на захист громадян Донбасу, - представник РФ в ТКГ Козак

Автор: 

паспорт (1152) росія (65002) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+16
Кулеба, успокойся, "бьют не по паспортам, а по роже"

Армию готовьте и все будет ок
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01.05.2021 15:52
+15
А ваша реакция какая была пан Кулеба?
А реакция "президента" какая?

То есть партнеры должны были реагировать пока вы "Папиком" с кацапами торговали?
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01.05.2021 15:52
+13
Це ваше недопрацювання.
Скільки ще лайна ви, нероби, підклали під фундамент нашої держави...
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01.05.2021 15:48
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Це ваше недопрацювання.
Скільки ще лайна ви, нероби, підклали під фундамент нашої держави...
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01.05.2021 15:48 Відповісти
зеленский вообще никак не отреагировал на паспорта
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01.05.2021 18:29 Відповісти
Это большая ошибка наших друзей и партнеровИсточник:https://censor.net/ru/n3263261

Такі от "друзі і партнери". Інших немає, нажаль.
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01.05.2021 15:49 Відповісти
Массовая раздача куриных книжечек в лугандоне и Крыму повышает уровень IQ населения и в Украине и на па-рашке!
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01.05.2021 15:51 Відповісти
А ваша реакция какая была пан Кулеба?
А реакция "президента" какая?

То есть партнеры должны были реагировать пока вы "Папиком" с кацапами торговали?
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01.05.2021 15:52 Відповісти
Ірекція а не реакція...)))
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01.05.2021 15:58 Відповісти
Кулеба, успокойся, "бьют не по паспортам, а по роже"

Армию готовьте и все будет ок
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01.05.2021 15:52 Відповісти
Це точно. Можна подумати, що політика раші залежала б від того чи роздала паспорти домбасятам чи ні. Це так - лапша на західні вуха.
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01.05.2021 16:22 Відповісти
Война- это наихудшее из возможных решений.
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01.05.2021 16:35 Відповісти
мы уже почти 400 лет с Переяславской рады с Московией воюем и еще воевать будем, пока она не развалится.....
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01.05.2021 16:40 Відповісти
Т.е. некоторые не научились делать правильные выводы даже на основании 400-х летнего опыта.
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01.05.2021 16:43 Відповісти
правильный вывод это убитый противник
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01.05.2021 17:25 Відповісти
Війна це єдине рішення. Все інше - фальш.
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01.05.2021 19:01 Відповісти
В результате какой войны исчез СССР?
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01.05.2021 20:18 Відповісти
Коли країни Балтії ігнорять закупівлю ел. енергії з Білоруської АЕС, то Україна для Бені і Пінчука купляють повним ходом, зупинюячи між ділом власні атомні станції.
Тому замісник Єрмака хай краще стулить пельку і недорікає країни ЄС за недостатні санкції, якщо Гідрант торгує з кацапами во всю особисто!
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01.05.2021 15:55 Відповісти
Нужно ответить адекватно и тоже начать массовую раздачу украинских паспортов русне.
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01.05.2021 15:55 Відповісти
Что это даст Украине?
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01.05.2021 16:03 Відповісти
А что рассеи это дало? По крайней мере прикольно будет - Украина массово раздаёт паспорта жителям Воронежа, кремль спешно собирает Совет Безопасности ООН.
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01.05.2021 16:07 Відповісти
Вы попутали внешнюю политику с шоу приколистов.
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01.05.2021 16:37 Відповісти
Это ольгинец, и он не попутал, он здесь на работе.
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01.05.2021 16:44 Відповісти
А модератор об этом уже знает?
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01.05.2021 16:47 Відповісти
Он понимает юмор, даже если там не стоит улыбающаяся рожица.
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01.05.2021 17:00 Відповісти
Посмотрим.
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01.05.2021 17:06 Відповісти
Нюю , нє савсєм "мягкая" - напівшостогу...
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01.05.2021 15:56 Відповісти
Это ЕС-то наш друг? Вы бы в друзья еще Китай пририсовали. Им нужен только сбыт своих блях и потребление наших дешевых продуктов.
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01.05.2021 15:59 Відповісти
А кого вы видите в друзьях Украины?
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01.05.2021 16:40 Відповісти
Это сугубо рашинский подход - поделить весь мир на друзей и врагов, так мыслят ватники.
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01.05.2021 17:24 Відповісти
а видача пенсій колаборантам? не була помилкою?
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01.05.2021 15:59 Відповісти
Хоть один факт приведите.
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01.05.2021 16:39 Відповісти
Ошибка-это считать Меркель и остальных европейских лицемеров партнерами.Кроме США,Польши и Прибалтики у нас союзников нет.
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01.05.2021 16:00 Відповісти
Нет никакой Прибалтики, это совковой термин.
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01.05.2021 16:41 Відповісти
Почему нет решений от самой Украины - вот главный вопрос!
Это не первый десяток лет происходит безнаказанно! Пора уже разработать на законодательном уровне решение в виде лишений таких граждан права голосовать на выборах всех уровней, быть избранным, запрет на госслужбу.
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01.05.2021 16:01 Відповісти
А мягкая реакция Украины?
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01.05.2021 16:01 Відповісти
Мягкая реакция партнеров Украины на массовую выдачу российских паспортов на Донбассе была ошибкой/ Зеленский: Байден должен / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ НАТО должно, - Таран/ Германия должна, - посол Мельник/ Должны потому что: В Европе разочарованы решением Украины покупать э/э с БелАЭС и "Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы / Восток-правители Украины- дело тонкое.
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01.05.2021 16:03 Відповісти
Зеленський теж "ошибка", так що тепер робити?
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01.05.2021 16:11 Відповісти
это вашше то вопрос ООН...но все в этом мире прогнило, многие прикуплены...бардак вселенский царит на планете...доиграются толстопузые и пейсатые...а там карманов нет!
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01.05.2021 16:13 Відповісти
вялая непрофессиональная работа Кулебы и его компании была и остаётся ошибкой выбора нарида
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01.05.2021 16:14 Відповісти
То то климкин.
Просто рвал и метал.
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01.05.2021 16:54 Відповісти
А таки чому тут промовчали про відключення гарячої води в Полтавській області з 1_го квітня до опалювального сезону за
борги " розподільникам(?!)"??
Я боргів не Маю!
Розумію- винен, що війну з боржниками (не мають коштів, пенсії мізерні, хворіють і пенсія 20-го числа місяця, а заплати до 20-го) не роблю-розумію..
Ви всі ухуЕли??
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01.05.2021 16:16 Відповісти
Ставьте єл. бойлер , какие проблемьі ? Он окупится за один сезон.
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01.05.2021 16:25 Відповісти
А какая "реакция" Украины была жесткой? Мы, слабые, мы нищие, там "нашалюдя", "мынеправакуемо"... У нас фабричка там, конфетная... Мы Крым отсудим, потом, "в международных судах"... Гибридная, ***, страна недорыночных тарифов.
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01.05.2021 16:39 Відповісти
Пезусловна! Это был просто зелёный свет путлеру от евромещан.
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01.05.2021 16:42 Відповісти
Где вы видели союзников
Германия сп 1 сп 2
Сша сбагрили чтобы не утилизировапь - джавелины 40 летние катера
Все продают ссср запасы патронов
А мы платим за этот метлом - свои заводы стоят
Сидит и умничает запустим разработанную технику в/п тезнику в 2025
Это будет разработанное это будет уже '''новье '''
Считаются и уважают самодостачных сыльных
А не ,,а что скажет президент ,, сша
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01.05.2021 16:57 Відповісти
Ти їм пенсію платиш,соцвиплати і ще щось хочеш від меркельомакрона?..Ти ,чоловіче,дійсно розраховуєш що ордло і Крим тобі допоможуть звільнити європейські приспішники х..ла?Тоді ти дійсно дурний як старе диряве відро.Завжди Україну шматували москалі разом з прусаками та їх сателітами,це завжди одна та ж шайка.Недалеко від них і турки.
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01.05.2021 17:07 Відповісти
-- с поляками и всей подряд украинской властью...
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01.05.2021 17:15 Відповісти
Мягкая реакция партнеров Украины на массовую выдачу российских паспортов на Донбассе была ошибкой, - Кулеба
От Украины, вообще никакой внятной реакции небыло -- ватная была...

Такое впечатление, шо руководство Украины хочет руководить партнёрами, которые должны руководить Украиной...*)
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01.05.2021 17:13 Відповісти
партнеры Украини спят и видят как восстановить совок и новую берлинскую стену
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01.05.2021 17:57 Відповісти
Они спят и не видят как своим невменяемым бездействием обеспечивают Третью Всемирную.
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01.05.2021 18:23 Відповісти
Вашей ошибкой было не принять закон,запрещающий двойное гражданство.
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01.05.2021 18:34 Відповісти
Друже мій, Кулєба... м'яка реакція (а швидше повна відсутність будь якої реакції) на вже не приховане хамство кривавого луки щодо України, не додає тобі а ні балів, а ні поваги.
а ти щось там про якесь"громадянство" ... в мордорі нема громадян.
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01.05.2021 19:25 Відповісти
Рашка лугандонам не ставить умови, що вони обов'язково повинні отримати російські паспорти. Лугандони самі біжать і становляться в чергу, щоб їх отримати. Вони зараз мають по три паспорти. Ну яка трагедія в цьому, яка нам різниця і що це змінює? Якщо х!йло вважає, що він там захищає росіян, то нехай тоді не каже, що росіян в Донбасі нема, а якщо він наполягає на тому що там живуть російські громадяни, то це вже війна України з рашкою на українській території. Нехай наша дурна влада припинить годувати пенсіонерів з окупованих територій, а то у лугандонів вже по три пенсії - соціалка від рашки, длднрійська пенсія і українська. Бачила відео, де жінка з Донецька показувала дві картки - одна пенсійна лугандонська, а друга на отримання соціальної допомоги від расії.
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01.05.2021 19:33 Відповісти
"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации".. .Источник: https://censor.net/ru/n3263261 І велике досягнення самої України, яка взагалі на це не реагує. Хоча ні, пенсії платимо, дітей сепарів вчимо, шось робимо.
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01.05.2021 19:44 Відповісти
Да просто сделать указ , все операции по смени гражданств, с 2014 года на неподконтрольных территориях, являются не действительными и всё
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01.05.2021 21:12 Відповісти
Не знаю цих юридичних нюансів , зате після повернення окупованих територій Україною , буде зрозуміло , хто поїде з окупантами до себе в "любімую родіну".
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02.05.2021 06:44 Відповісти
 
 