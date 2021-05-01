Принц і принцеса з Бельгії взяли участь у молитовному сніданку вчених України

"Ми маємо велику честь і гордість брати участь у цій ранковій молитві з молодими українськими вченими. Репутація та якість українських вчених відомі в усьому світі".

"З таких слів Принца де Мероде з Бельгії почався Великодній молитовний сніданок науковців України, в якому взяли участь близько 100 науковців з усієї України, а також їх партнери з Європи: з Франції (Страсбург), Нідерландів, Латвії, Литви, Грузії та інших країн, повідомляє Цензор.НЕТ

"Ми особливо вдячні, що сьогодні вранці можемо поділитися з вами своєю вірою, знаючи, наскільки важко деяким людям асоціювати науку та релігію, особливо в контексті глобальної дехристиянізації, яку ми переживаємо сьогодні. Світ дедалі більше відвертає свою увагу від Бога. Міжнародна напруженість посилюється скрізь, і, на жаль, на кордонах України, щоб задовольнити геополітичні амбіції, несумісні із щастям людей. Свято Великодня зі святкуванням Христового воскресіння в ці вихідні показує нам, що Бог є над усім, над Життям і Смертю, і що ми повинні повернути Його творіння в основу дискусії. "Мир вам" (Лука 24:36) - це перші слова Христа до його апостолів після Його воскресіння. Молитовні сніданки - це можливість зібратися в ім’я Ісуса, який об’єднує нас, і помолитися разом. Тоді Бог стає нашим кардіологом і пропонує нам нове серце, здатне любити з добротою: "Я вийму кам'яне серце з ваших тіл, а замість - вас дам серце з плоті". Єзекіїль (36, 26). Помолімося, щоб зберегти в собі це серце, оживлене Богом", - закінцив Принц, а Принцесса проголосила молитву рідною французькою мовою.

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Принц та Принцесса де Мероде є учасниками Європейських парламентських молитовних сніданків та з радістю відгукнулися на пропозицію українських науковців розділити радість свята Воскресіння. Ініціатором та організатором молитовних сніданків вчених є Ольга Романенко, член президії Ради молодих учених при МОН:

"Раніше мене запрошували на молитовні сніданки в США та ЄС і я побачила, що це дуже хороша практика єднання людей різних професій, ментальностей та поглядів довкола вчення любові Ісуса Христа. І це неймовірно надихає, що до українських колег приєднуються європейські вчені, щоб разом відзначити Великдень".

Фарук Аллош, голова Асоціації міжнародних дослідників Страсбурга, доктор наук з імунології привітав учасників молитовного сніданку.

"Дякую Раді молодих учених та Ользі Романенко за запрошення на ранок молитви у підготовці до Великодня. Це сильний і насичений момент з українськими колегами за участі Їх високості Принца та Принцесси де Мероде (Бельгія), Олександра Турчинова (в.о.Президента України (2014, колишній голова Верховної Ради України) та народних депутатів Юлії Овчиннікової та Святослава Юраша", - написав гість з Страсбургу у ФБ.

Голова Асоціації юристів Латвії, член Асоціації молодих учених Латвії Ріхард Бунка привітав українських колег з Пасхою та прочитав "Отче наш" рідною мовою. Він висловив бачення латвійців, що незалежність країни вдалося зберегти від натиску тираній передусім дякуючи Богу.

Олександр Турчинов розповів історію свого навернення до Бога в радянські часи та як науковець підкреслив, що є тисячі доказів існування Бога, і нема жодного - який би доводив, що Його немає.

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Віталій Сорокун, кандидат наук з міжнародного права з Харківської юридичної академії ім.Ярослава Мудрого представив Незаперечні докази воскресіння.

Микола Романюк та Ярослав Пиж, експерти зі київського та львівського молитовних сніданків науковців, поділилися біблійною історією Пасхи з ілюстрацією картин відомих художників.

Ірина Дегтярьова, PhD в галузі публічного управління, з РМУ при МОН висловила бажання святкувати Пасху разом з Європою.