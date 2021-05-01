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Новини
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Принц і принцеса з Бельгії взяли участь у молитовному сніданку вчених України

Принц і принцеса з Бельгії взяли участь у молитовному сніданку вчених України

"Ми маємо велику честь і гордість брати участь у цій ранковій молитві з молодими українськими вченими. Репутація та якість українських вчених відомі в усьому світі".

"З таких слів Принца де Мероде з Бельгії почався Великодній молитовний сніданок науковців України, в якому взяли участь близько 100 науковців з усієї України, а також їх партнери з Європи: з Франції (Страсбург), Нідерландів, Латвії, Литви, Грузії та інших країн, повідомляє Цензор.НЕТ

"Ми особливо вдячні, що сьогодні вранці можемо поділитися з вами своєю вірою, знаючи, наскільки важко деяким людям асоціювати науку та релігію, особливо в контексті глобальної дехристиянізації, яку ми переживаємо сьогодні. Світ дедалі більше відвертає свою увагу від Бога. Міжнародна напруженість посилюється скрізь, і, на жаль, на кордонах України, щоб задовольнити геополітичні амбіції, несумісні із щастям людей. Свято Великодня зі святкуванням Христового воскресіння в ці вихідні показує нам, що Бог є над усім, над Життям і Смертю, і що ми повинні повернути Його творіння в основу дискусії. "Мир вам" (Лука 24:36) - це перші слова Христа до його апостолів після Його воскресіння. Молитовні сніданки - це можливість зібратися в ім’я Ісуса, який об’єднує нас, і помолитися разом. Тоді Бог стає нашим кардіологом і пропонує нам нове серце, здатне любити з добротою: "Я вийму кам'яне серце з ваших тіл, а замість - вас дам серце з плоті". Єзекіїль (36, 26). Помолімося, щоб зберегти в собі це серце, оживлене Богом", - закінцив Принц, а Принцесса проголосила молитву рідною французькою мовою.

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Принц і принцеса з Бельгії взяли участь у молитовному сніданку вчених України 01

Принц та Принцесса де Мероде є учасниками Європейських парламентських молитовних сніданків та з радістю відгукнулися на пропозицію українських науковців розділити радість свята Воскресіння. Ініціатором та організатором молитовних сніданків вчених є Ольга Романенко, член президії Ради молодих учених при МОН:

"Раніше мене запрошували на молитовні сніданки в США та ЄС і я побачила, що це дуже хороша практика єднання людей різних професій, ментальностей та поглядів довкола вчення любові Ісуса Христа. І це неймовірно надихає, що до українських колег приєднуються європейські вчені, щоб разом відзначити Великдень".

Фарук Аллош, голова Асоціації міжнародних дослідників Страсбурга, доктор наук з імунології привітав учасників молитовного сніданку.

"Дякую Раді молодих учених та Ользі Романенко за запрошення на ранок молитви у підготовці до Великодня. Це сильний і насичений момент з українськими колегами за участі Їх високості Принца та Принцесси де Мероде (Бельгія), Олександра Турчинова (в.о.Президента України (2014, колишній голова Верховної Ради України) та народних депутатів Юлії Овчиннікової та Святослава Юраша", - написав гість з Страсбургу у ФБ.

Голова Асоціації юристів Латвії, член Асоціації молодих учених Латвії Ріхард Бунка привітав українських колег з Пасхою та прочитав "Отче наш" рідною мовою. Він висловив бачення латвійців, що незалежність країни вдалося зберегти від натиску тираній передусім дякуючи Богу.

Олександр Турчинов розповів історію свого навернення до Бога в радянські часи та як науковець підкреслив, що є тисячі доказів існування Бога, і нема жодного - який би доводив, що Його немає.

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Принц і принцеса з Бельгії взяли участь у молитовному сніданку вчених України 02

Віталій Сорокун, кандидат наук з міжнародного права з Харківської юридичної академії ім.Ярослава Мудрого представив Незаперечні докази воскресіння.

Микола Романюк та Ярослав Пиж, експерти зі київського та львівського молитовних сніданків науковців, поділилися біблійною історією Пасхи з ілюстрацією картин відомих художників.

Ірина Дегтярьова, PhD в галузі публічного управління, з РМУ при МОН висловила бажання святкувати Пасху разом з Європою.

Бельгія (409) Великдень (338) принц (14) учені (180) молитва (87) принцеса (3)


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Топ коментарі
+33
ківа де?
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01.05.2021 16:03
+23
від руки накидає нову дисертацію.
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01.05.2021 16:14
+22
Ну не хрена себе как Кива украинскую науку поднял.
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01.05.2021 16:06
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ківа де?
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01.05.2021 16:03 Відповісти
від руки накидає нову дисертацію.
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01.05.2021 16:14 Відповісти
І захистить заднім числом.
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01.05.2021 16:30 Відповісти
Але з довгим оральним вступом
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01.05.2021 16:33 Відповісти
"Репутация и качество украинских ученых известны во всем мире !" - це вже звучить як тролінг після захисту Ківи !!!
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01.05.2021 17:33 Відповісти
Ну не хрена себе как Кива украинскую науку поднял.
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01.05.2021 16:06 Відповісти
толи еще будет, ой ой ой.
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01.05.2021 16:29 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3263262/prints_i_printsessa_iz_belgii_prinyali_uchastie_v_molitvennom_zavtrake_uchenyh_ukrainy....
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01.05.2021 17:36 Відповісти
Небось на руках теперь мозоли "трудовые".
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01.05.2021 16:50 Відповісти
Интересно в какой яме ты сдохнешь до трибунала за Крым...хотя нет -не интересно)
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01.05.2021 16:14 Відповісти
А шо он скажет...Из него делали клоуна, а реально решал сывочолый который готовил себе место у корыта, и Коломойский...который тоже готовил себе место у корыта, но боялся путинские уроды могут корыто отжать....А дале свора откровенных предателей в лице новинского, вилкула, добкина ....
Рабинович тоже обосрался и боялся шо ***** все отожмет...кричал "Антисемитизма у нас нет..по всем каналам"...
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01.05.2021 16:22 Відповісти
только вот голосовали за всю эту вату - 73% зебилов))
впрочем, уже сам факт того, что зебилы начали искать виновных - красноречив и подтверждает истину: 73% реально безмозглые ватники, готовые по приказу зомбоящика про голо-совать за кого угодно: клоуна, януковоща, новинского, вилкула, добкина, рабиновича и бойко
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01.05.2021 16:32 Відповісти
Заголовок звучит максимально странно.
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01.05.2021 16:10 Відповісти
Бога нет! И слава Богу...
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01.05.2021 16:19 Відповісти
"Віталій Сорокун, кандидат наук з міжнародного права з Харківської юридичної академії ім.Ярослава Мудрого представив Незаперечні докази воскресіння"

яка стидоба
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01.05.2021 16:20 Відповісти
А що тут заперечувати? Ґемпіричний досвід століть: воскресіння - день після субіти і перед понедільником...
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01.05.2021 16:32 Відповісти
воскресіння - день після субіти і перед понедільником...

100% !
Принц і принцеса з Бельгії взяли участь у молитовному сніданку вчених України - Цензор.НЕТ 4860
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01.05.2021 17:38 Відповісти
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01.05.2021 20:08 Відповісти
затюкали киву а он бы подискутировал и взбодрил это скучное мероприятие )))
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01.05.2021 16:22 Відповісти
"подискутировал" - друже, у вас т9 вніс корективи у слово "помастурбировал" )))
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01.05.2021 16:28 Відповісти
якщо про ківу... то то оде й те ж )))))
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01.05.2021 16:53 Відповісти
Новоиспеченный "ученый" кандидат был?
Принц і принцеса з Бельгії взяли участь у молитовному сніданку вчених України - Цензор.НЕТ 2844
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01.05.2021 16:27 Відповісти
"молитвенный завтрак учёных" - это только мне слух режет?
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01.05.2021 16:29 Відповісти
Всем недалеким комсомольцам режет слух. Они даже не знают, что Ньютон писал толкование на книгу пророка Даниила и на Апокалипсис
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01.05.2021 17:59 Відповісти
Ну да, ну да...
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01.05.2021 20:16 Відповісти
Согласен, полный треш
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01.05.2021 19:49 Відповісти
"эксперты из киевского и львовского молитвенных завтраков ученых" Источник: https://censor.net/ru/n3263262
Вообще порвало. 😂
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01.05.2021 16:31 Відповісти
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01.05.2021 19:51 Відповісти
Кива там был?
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01.05.2021 16:34 Відповісти
Кива тоже младой ученый. Почему на завтрак не пригласили?
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01.05.2021 16:42 Відповісти
молитвенный...потому что))))
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01.05.2021 16:57 Відповісти
Бо він там почав би "хер поправлять"...
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01.05.2021 17:00 Відповісти
Навіщо Ківу запрошувати на скромний сніданок? Його запросять на афтерпаті- з віскі , шлюхами і блек-джеком! По спеціальності !
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01.05.2021 17:36 Відповісти
Хорошо таки быть принцем. Наверное, принцессой- тоже неплохо. Та и пастором...
Вон как: "Александр Турчинов рассказал историю своего обращения к Богу в советские времена и как ученый подчеркнул, что есть тысячи доказательств существования Бога, и нет ни одного - который бы доказывал, что Его нет."(с) Источник: https://censor.net/ru/n3263262

Что это было?
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01.05.2021 16:48 Відповісти
Ответил бы, но будет бан)))
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01.05.2021 17:50 Відповісти
Это было доказательство Вашего низкого интеллекта и невежества. Для начала погуглите, кто такой Михаэль Геллер
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01.05.2021 17:56 Відповісти
Детка, мне не надо ГУГЛить. Мне это неинтересно. Особенно- Геллер. Тут этих геллеров развелось- плюнуть некуда- попадешь. Потому... я, как-нибудь- без него обойдусь.
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01.05.2021 18:01 Відповісти
Значит, сливайтесь. Нечего здесь корчить из себя умного. Вы - никто
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01.05.2021 18:05 Відповісти
А ты хто такой? Из геллеров? Очень на то похоже. Короче: ты веришь в этого своего бога- имеешь право. А я- ни разу не верил и не верю. Имею такое же право. Сливайся.
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01.05.2021 18:07 Відповісти
А я тот, кто тебя опозорил. Имей право, но не корчи из себя знатока, а молчи в тряпочку. Ты такой же знаток, как я балерина
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01.05.2021 19:27 Відповісти
Молитвенный завтрак ученых...Пилят... Надеюсь Джордано Бруно, Коперника помянули!?
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01.05.2021 16:53 Відповісти
Эта пять
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01.05.2021 17:20 Відповісти
Джордано Бруно - ученый? Впервые слышу. А какова область его научных изысканий?
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01.05.2021 17:53 Відповісти
Скільки ж дурних комсомольців у коментарях! Члму їх навчили в курсі діамату й історії КПСС 50 років тому - в те і вірять.
Довідка вам, клоунам: Ньютон, Кеплер, Коперник - вірили в Бога. А Ньютон навіть був богословом, фізика була його хоббі.
До речі, а що як вчений відкрив Джордано Бруно? Не підкажете?
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01.05.2021 17:51 Відповісти
В этой новости все прекрасно.
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01.05.2021 20:11 Відповісти
Ківа був присутній?
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01.05.2021 22:39 Відповісти
 
 