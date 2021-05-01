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Новини
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"Ніхто не винен, саджати нікого не треба, від податків ніхто не ухилявся, відшкодування збитків держави - 0", - Холодов про результати роботи ДФС

Офіційні результати роботи Державної фіскальної служби України за січень-лютий 2021 року свідчать про невиконання службою своїх прямих завдань.

Про це у своєму телеграм-каналі пише народний депутат "Слуги народу" Андрій Холодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вадим Мельник (глава Державної фіскальної служби України. - Ред.) у фейсбуці пафосно пише, що його співробітники працюють на результат, на те, щоб у судах справи ДФС не розвалювалися, щоб винні отримували вироки. Окей... Іду дивитися офіційну статистику героїзму і якісної роботи ДФС. Ось офіційні результати роботи ДФС за січень-лютий 2021 року: за 212 статтею КК (ухилення від сплати податків) Головним слідчим управлінням до суду направлено аж 21 кримінальну справу, подано 15 клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, закрито 49 справ. Я так зрозумів, що ніхто не винен, саджати нікого не треба, від податків, за версією ДФС, ніхто не ухилявся. Порядок у країні - до того ж останні кілька років, коли Вадим Мельник ще й слідство ДФС очолював. Тоді за 212-ю теж нікого не саджали", - зазначив Холодов.

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Також він навів результати відшкодування територіальними підрозділами ДФС збитків держави в областях за січень-лютий 2021 року.

Зокрема, за 2 місяці територіальні підрозділи ДФС відшкодували збитки держави  у таких розмірах:

Волинська область - 0;
Дніпропетровська область - 0;
Запорізька область - 0;
Кіровоградська область - 0;
Миколаївська область - 0;
Рівненська область - 0;
Тернопільська область - 0;
Харківська область - 0;
Херсонська область - 0;
Хмельницька область - 0;
Черкаська область - 0;
Чернівецька область - 0;
Головне слідче управління ДФС - 0.

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"Ці цифри свідчать, що вся ця метушня з кримінальними справами, судами, обшуками і всім тим, що так люблять ЗМІ, нічого не дає на виході. Податковий злочин - це збиток держави. Якщо збитки не компенсовано, значить ДФС не має жодного сенсу", - підкреслив Холодов.

Автор: 

Мельник (72) Холодов Андрій (80) ДФС (4044)


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Топ коментарі
+24
Невгамовна та затята боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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01.05.2021 16:52
+18
Цікаво ,а чому іх з/п теж не дорівнює нулю ???)))
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01.05.2021 16:53
+15
И так у зеленых во всем.
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01.05.2021 16:52
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Невгамовна та затята боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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01.05.2021 16:52 Відповісти
падажжи! - так буба ж приказал, чтоб коррупцию прекратили к осени 2019 г.
Ну, вот ее и нет больше...
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01.05.2021 18:07 Відповісти
И так у зеленых во всем.
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01.05.2021 16:52 Відповісти
Цікаво ,а чому іх з/п теж не дорівнює нулю ???)))
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01.05.2021 16:53 Відповісти
ну ? )))) и разве ж преЗЕ брехал когда говорил что он победун коррупции?? )))
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01.05.2021 16:56 Відповісти
2Зри в корень"! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність ,це лише імітація державної діяльності !!!))
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01.05.2021 16:57 Відповісти
больше всего не уклоняются от налогов пдрасы каломойский, гудок ахметович и фирташ.
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01.05.2021 16:57 Відповісти
Так их депутаты процедуру налогообложения и прописывали- им официально и уклоняться не надо.
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01.05.2021 17:01 Відповісти
Как вы налоги прописали, так по ним и привлечь можно. Или ты с Мельбака сюда прилетел?
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01.05.2021 16:58 Відповісти
Эти фискалы давно превратились в бессмысленных сосальщиков бюджета. И плюс "премии" с тех,на кого "наезжают". Разогнать нах и забыть.
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01.05.2021 16:58 Відповісти
Вадим Мельник (глава Государственной фискальной службы Украины ) /Вечно перспективный ставленник режима Януковича Вадим Иванович Мельник - один из ярких представителей налоговой мафии в Украине. За годы службы на благо отечества Вадим Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Вадиме Мельнике знали бы не многие.-Вадим Мельник и его ореховая мафия .
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01.05.2021 16:58 Відповісти
Мені цікаво , а премії вони в ці місяці отримували? Якщо так, то за що???
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01.05.2021 17:20 Відповісти
За те, що службові посади займають.
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01.05.2021 17:28 Відповісти
Насправді тютюновому мафіозі Холодову плювати на діяльність Мельника.Банду на Банковій він влаштовував.
Просто розпочалася війна за майбутнє крісло Бюро економічної безпеки (на яке претендує й Мельник).
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01.05.2021 17:31 Відповісти
Той мельник на посаді з січня. А депутатик вже хоче щоб ДФС когось притягувала. Але при тому, що самій ДФС залишилось існувати три місяці, результат прогнозований
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01.05.2021 19:21 Відповісти
На нет и суда нет ! А вы как хотели ? Люди самоотверженно ,не зная отдыху договариваются со всеми заинтересованными лицами...их работа не на виду, но семьи довольны.
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01.05.2021 17:36 Відповісти
...честные, молчаливые, работящие...
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01.05.2021 17:46 Відповісти
да и вообще
пора упразднить уголовный кодекс и заменить на санкции
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01.05.2021 17:55 Відповісти
0 - это очень неплохо по нынешним временам. У остальных убытки в десятки миллиардов, а ноль больше минус миллиардов. Чего он разорался…Орал бы на зеленского с беней да ахметовым. Только вот стремно, вмиг оралку выдернут.
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01.05.2021 18:04 Відповісти
А сотни миллионов зарплаты они получают за что?
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01.05.2021 18:46 Відповісти
ТОго мелльника призначили тільки в січні. Виходить, що депутатик поспішає. Хоче мельника зняти а свого корупціонера поставити.
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01.05.2021 19:13 Відповісти
ребятам некогда было ловить уклонистов от налогов-спасались от Ковида на тропических пляжах...А вот кто найдётся из контролирующих органов,который выставит за такую работу т оже "ноль" и за это ВСЯ зарплата будет возвращена государству? "Ноль" эфекта,"ноль" зарплаты.
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01.05.2021 23:53 Відповісти
 
 