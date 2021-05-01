"Ніхто не винен, саджати нікого не треба, від податків ніхто не ухилявся, відшкодування збитків держави - 0", - Холодов про результати роботи ДФС
Офіційні результати роботи Державної фіскальної служби України за січень-лютий 2021 року свідчать про невиконання службою своїх прямих завдань.
Про це у своєму телеграм-каналі пише народний депутат "Слуги народу" Андрій Холодов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вадим Мельник (глава Державної фіскальної служби України. - Ред.) у фейсбуці пафосно пише, що його співробітники працюють на результат, на те, щоб у судах справи ДФС не розвалювалися, щоб винні отримували вироки. Окей... Іду дивитися офіційну статистику героїзму і якісної роботи ДФС. Ось офіційні результати роботи ДФС за січень-лютий 2021 року: за 212 статтею КК (ухилення від сплати податків) Головним слідчим управлінням до суду направлено аж 21 кримінальну справу, подано 15 клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, закрито 49 справ. Я так зрозумів, що ніхто не винен, саджати нікого не треба, від податків, за версією ДФС, ніхто не ухилявся. Порядок у країні - до того ж останні кілька років, коли Вадим Мельник ще й слідство ДФС очолював. Тоді за 212-ю теж нікого не саджали", - зазначив Холодов.
Також він навів результати відшкодування територіальними підрозділами ДФС збитків держави в областях за січень-лютий 2021 року.
Зокрема, за 2 місяці територіальні підрозділи ДФС відшкодували збитки держави у таких розмірах:
Волинська область - 0;
Дніпропетровська область - 0;
Запорізька область - 0;
Кіровоградська область - 0;
Миколаївська область - 0;
Рівненська область - 0;
Тернопільська область - 0;
Харківська область - 0;
Херсонська область - 0;
Хмельницька область - 0;
Черкаська область - 0;
Чернівецька область - 0;
Головне слідче управління ДФС - 0.
"Ці цифри свідчать, що вся ця метушня з кримінальними справами, судами, обшуками і всім тим, що так люблять ЗМІ, нічого не дає на виході. Податковий злочин - це збиток держави. Якщо збитки не компенсовано, значить ДФС не має жодного сенсу", - підкреслив Холодов.
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Просто розпочалася війна за майбутнє крісло Бюро економічної безпеки (на яке претендує й Мельник).
пора упразднить уголовный кодекс и заменить на санкции