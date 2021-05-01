Україна висловлює солідарність із 8 громадянами Євросоюзу, щодо яких Росія запровадила санкції, - МЗС

МЗС України заявило про солідарність із вісьмома громадянами Євросоюзу, яким Росія заборонила в'їзд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному твітері МЗС України.

"Україна висловлює свою солідарність із 8 громадянами Європейського Союзу, яким Російська Федерація безпідставно заборонила в'їзд на територію Росії. Це рішення є ще одним доказом того, що Росія продовжує проводити гібридну агресію проти демократичного світу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Росія запровадила санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.