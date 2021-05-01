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Україна висловлює солідарність із 8 громадянами Євросоюзу, щодо яких Росія запровадила санкції, - МЗС

Україна висловлює солідарність із 8 громадянами Євросоюзу, щодо яких Росія запровадила санкції, - МЗС

МЗС України заявило про солідарність із вісьмома громадянами Євросоюзу, яким Росія заборонила в'їзд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному твітері МЗС України.

"Україна висловлює свою солідарність із 8 громадянами Європейського Союзу, яким Російська Федерація безпідставно заборонила в'їзд на територію Росії. Це рішення є ще одним доказом того, що Росія продовжує проводити гібридну агресію проти демократичного світу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Росія запровадила санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Автор: 

МЗС (4111) росія (65002) санкції (11790) Євросоюз (13358)


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Топ коментарі
+4
То так ,така втрата ,від тепер небачити ім Південного узбережжя моря Лаптьових ,та не засмагати під ніжним сонцем сонячного Магадана !!!)))
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01.05.2021 17:57
+2
ну почему? В Мацквабаде есть реально на что посмотреть . Ни в одной другой стране вы не найдете такого дебилизма. Даже на Хэллоуин
Україна висловлює солідарність із 8 громадянами Євросоюзу, щодо яких Росія запровадила санкції, - МЗС - Цензор.НЕТ 667
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01.05.2021 18:04
+2
Вот странное заявление...
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01.05.2021 18:19
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01.05.2021 17:55 Відповісти
Україна висловлює солідарність із 8 громадянами Євросоюзу, щодо яких Росія запровадила санкції, - МЗС - Цензор.НЕТ 8282 https://censor.net/ru/user/195243-------Хто це тебе спамить ?? Яка потвора недолуга??))
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01.05.2021 18:11 Відповісти
То так ,така втрата ,від тепер небачити ім Південного узбережжя моря Лаптьових ,та не засмагати під ніжним сонцем сонячного Магадана !!!)))
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01.05.2021 17:57 Відповісти
ну почему? В Мацквабаде есть реально на что посмотреть . Ни в одной другой стране вы не найдете такого дебилизма. Даже на Хэллоуин
Україна висловлює солідарність із 8 громадянами Євросоюзу, щодо яких Росія запровадила санкції, - МЗС - Цензор.НЕТ 667
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01.05.2021 18:04 Відповісти
Для того чтобы посмотреть на дебилизм, - не надо никуда ехать, достаточно открыть "TikTok".
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01.05.2021 23:02 Відповісти
вопрос не к МИЛу но все же. А где УД по делу нашего санкционного Козака? Он же спонсор террористов
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01.05.2021 17:58 Відповісти
Они специально из себя идиотов корчат, или это у них само собой выходит?
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01.05.2021 17:59 Відповісти
То хай москалі сассолі у Сассолі !!!))))
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01.05.2021 18:04 Відповісти
Діду, не ранувато ти розговівся? Чи це ти 1 травня відзначив?
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01.05.2021 19:34 Відповісти
А що там 1 травня -День Чиказької бійні ,а я яким боком до цього !!!))
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01.05.2021 19:40 Відповісти
Вот странное заявление...
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01.05.2021 18:19 Відповісти
Хватит уже выражать озабоченность! Выгнать нахер всех кацапов из страны и запретить им вьезд; оставить только посла, чтобы можно было вызывать его на ковер, с поводом и без.
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01.05.2021 18:30 Відповісти
В СМИ "слиты" тайные переговоры Ермака с адвокатом Трампа - у ОП серьезные проблемы Украина снова в центре скандала в США. В СМИ попал "слив" тайных переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с адвокатом Трампа Руди Джулиани.
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01.05.2021 18:36 Відповісти
Украина умеет прикалываться, хотя на самом деле, санкции кремлевской хунты приравниваются к награде.
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01.05.2021 18:47 Відповісти
"зе" солидарность на словах-это "бла бла бла " ,или "ме ме ме" не больше,а украинской солидарностью окупанту ,был бы запрет на вьезд в Украину 80 рашистских граждан поддержавших,или поддерживающих оккупацию Украины
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01.05.2021 19:08 Відповісти
"Украина выражает свою солидарность с 8 гражданами Европейского союза, которым Российская Федерация безосновательно запретила въезд на территорию России. Источник: https://censor.net/ru/n3263270 Я з 1991 року виражаю солідарність зу усіма хто не преться в Немиту. Ну якось немає бажання на Магадан поїхати за рахунок російських платників податків. Наш МЗС дійсно вважає це трагедією в житті? Чи це там агентура знов прокололась?
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01.05.2021 19:52 Відповісти
низький статус не дозволяє "висловити глибоку озабочєнность", лише глибоку солідарність.
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02.05.2021 01:01 Відповісти
 
 