Втрати терористів за квітень становлять 69 осіб: 31 - "двохсотий", 38 поранених
За квітень 2021 року на Донбасі бойові втрати російських найманців становлять 69 осіб.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці офіцер української розвідки Сергій Нещадим, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив: "Втрати орків із 1.04.2021 року до 30.04.2021 року становлять 69 осіб: безповоротні (200) - 31 (небойові), санітарні (300) - 38 (небойові)".
"Втрати орків із 27.07.2020 року до 30.04. 2021 року становлять 474 людини: безповоротні (200) - 216 (небойові - 208, бойові - 8).
Санітарні (300) - 258 (небойові - 251, бойові - 7). ОВТ - 12 одиниць (ББМ - 1, БПЛА - 6, АТТ -5)", - резюмував він.
Топ коментарі
+19 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар01.05.2021 18:24
+14 Ksenia VB
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+9 я гражданин Украины
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Так что получается? Согласно статье за апрель этого года НЕ УБИТ НИ ОДИН СЕПАР? 31 двухсотый и ВСЕ НЕ БОЕВЫЕ? Трёхсотые ТОЖЕ НЕ БОЕВЫЕ? Так с такой боевой деятельностью куда мы зайдём!??? У нас только БОЕВЫХ четырнадцать... !!! А сколько небоевых? Так с такой ЗЕленопадальной войной что дальше будет? Или Цензор ТУПИТ по полной или это полный треш!!!
За апрель этого года вообще НЕ УНИЧТОЖЕН НИ ОДИН орк??? "Потери орков с 01.04.2021 по 30.04.2021 составили 69 человек: Безвозвратные (200) - 31 (не боевые), санитарные (300) - 38 (не боевые)". Источник: https://censor.net/ru/n3263271
Кто воюет с сепарами???? Водяра... разборки... болезни!!!??? 69 умерших и ВСЕ НЕ БОЕВЫЕ?
мінські договорняки, офіційно Україна типу не стріляє і блюде мінські договорняки
орки дохнуть типу самі, послизнувся і впав...
"Пора прекратить убивать людей только за то, что у них недостаточно хороший русский мир!".