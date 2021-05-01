Втрати терористів за квітень становлять 69 осіб: 31 - "двохсотий", 38 поранених

За квітень 2021 року на Донбасі бойові втрати російських найманців становлять 69 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці офіцер української розвідки Сергій Нещадим, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Втрати орків із 1.04.2021 року до 30.04.2021 року становлять 69 осіб: безповоротні (200) - 31 (небойові), санітарні (300) - 38 (небойові)".

"Втрати орків із 27.07.2020 року до 30.04. 2021 року становлять 474 людини: безповоротні (200) - 216 (небойові - 208, бойові - 8).

Санітарні (300) - 258 (небойові - 251, бойові - 7). ОВТ - 12 одиниць (ББМ - 1, БПЛА - 6, АТТ -5)", - резюмував він.

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