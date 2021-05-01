Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, один воїн зазнав поранення, - штаб ООС
З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли в бік позицій Об'єднаних сил.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Упродовж поточної доби, 1 травня, було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Неподалік населених пунктів Піски та Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне - ще й з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військовослужбовців".
"Унаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого задовільний.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ", - резюмували в пресцентрі.
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