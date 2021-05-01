Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, один воїн зазнав поранення, - штаб ООС

З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли в бік позицій Об'єднаних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Упродовж поточної доби, 1 травня, було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населених пунктів Піски та Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне - ще й з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військовослужбовців".

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"Унаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ", - резюмували в пресцентрі.