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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, один воїн зазнав поранення, - штаб ООС

Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, один воїн зазнав поранення, - штаб ООС

З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли в бік позицій Об'єднаних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Упродовж поточної доби, 1 травня, було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населених пунктів Піски та Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне - ще й з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військовослужбовців".

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"Унаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ", - резюмували в пресцентрі.

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обстріл (28303) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Болгарская Прокуратура расследует серию диверсий на болгарских военных складах...а также отравление Новинком нескольких граждан Болгарии...
Христо Грозев и Билингкэт также взялся за это дело....
Говорит что грязная работа ГРУ РАБссии была засекречена даже для самих агентов ГРУ...
Христо Грозев найдет всех крыс Путлера в Европе....
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01.05.2021 18:38 Відповісти
Если бы НАТО существовало во времена Запорожской Сечи, то украинцев бы взяли туда с распростёртыми объятиями, без базара и условий! ...но, токо в количестве одной Хортицы -- как в тогдашний ЕС -- с радостью ...*)
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01.05.2021 18:46 Відповісти
Найшвидшого одужання!
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01.05.2021 19:13 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, один воїн зазнав поранення, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 631
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01.05.2021 22:59 Відповісти
 
 