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У російському МЗС діє група, завданням якої є "завалити" саміт "Кримської платформи", - Кулеба

У російському МЗС діє група, завданням якої є

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації діє ціла група, завданням якої є "завалити" саміт "Кримської платформи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я думаю, що не тільки МЗС, а й правозахисники, і журналісти, і громадянське суспільство, якому небайдужа доля Криму, - для всіх нас важливо, щоб "Кримська платформа" стала успіхом, адже в російському МЗС діє ціла група, завдання якої - "завалити" саміт "Кримської платформи". Тобто дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу. Поки в Україні розповідають, що це якась формальність, у Росії насправді вважають "Кримську платформу" серйозною загрозою і серйозно їй протидіють", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна з нетерпінням чекає, коли США визначаться з представництвом на саміті "Кримської платформи".

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"Нас запевнили, що Сполучені Штати точно візьмуть участь. Знаєте, в дитинстві на день народження запрошуєш, а тобі кажуть: "А хто ще буде?" Є досить багато країн, які орієнтуються на Сполучені Штати, і вони чекають, коли США остаточно підтвердять. Ми знаємо, що вони готові прибути, але є дипломатична гра", - вказав він.

Кулеба підкреслив, що є низка підтверджень лідерів інших країн про участь у саміті "Кримської платформи".

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Автор: 

МЗС рф (959) Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+3
Та вы и сами неплохо справитесь.
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01.05.2021 18:54
+2
Гірше ,що в Україні є багаточисельна група ,завдання якої завалити Україну,знищити, як суверену, соборну державу !!!)))
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01.05.2021 19:18
+2
Більш небезпечна, це багаточисельна група кремлівських гнид в Україні ,саме вони і є реальна загроза Україні ,як сувереній соборній державі ,так і українцям ,як націі !!!)))
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01.05.2021 20:30
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Та вы и сами неплохо справитесь.
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01.05.2021 18:54 Відповісти
Гірше ,що в Україні є багаточисельна група ,завдання якої завалити Україну,знищити, як суверену, соборну державу !!!)))
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01.05.2021 19:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QTTebtxybXc&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81 «Аваков» - узурпація влади
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01.05.2021 20:22 Відповісти
ну как всегда хотите похерить дело доверьте россиянам все выйдет наоборот.....то ракета не так взлетела то танк застрял.... то отравители на видосиках наснимались и Британии И Чехия и Болгария.... то с другом Новачком никак не найдут язык общий то не-додоз то передоз...
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01.05.2021 19:28 Відповісти
Кримська платформа - це з Великой Стройки - також міф. Духовна споруда, яку побудували для того, щоб нічого не робити.
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01.05.2021 20:16 Відповісти
Нічого надзвичайного ,як завжди імітація діяльності !!!)))
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01.05.2021 20:27 Відповісти
Вдаримо Кримською платформою по кацапам-андрофагам, і в Гаагу на гіляку.
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01.05.2021 21:42 Відповісти
Відкриття зробили.
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01.05.2021 20:17 Відповісти
Більш небезпечна, це багаточисельна група кремлівських гнид в Україні ,саме вони і є реальна загроза Україні ,як сувереній соборній державі ,так і українцям ,як націі !!!)))
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01.05.2021 20:30 Відповісти
Згоден. Дустом потрібно.
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01.05.2021 20:47 Відповісти
У російському МЗС діє група, завданням якої є "завалити" саміт "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2437

Они?
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01.05.2021 21:40 Відповісти
В российском МИД действует группа...
А в украинском МИДе кто-то вообще действует?
Или все решения принимает ислючительно

секретут ОПы?
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01.05.2021 22:09 Відповісти
 
 