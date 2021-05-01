У російському МЗС діє група, завданням якої є "завалити" саміт "Кримської платформи", - Кулеба

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації діє ціла група, завданням якої є "завалити" саміт "Кримської платформи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я думаю, що не тільки МЗС, а й правозахисники, і журналісти, і громадянське суспільство, якому небайдужа доля Криму, - для всіх нас важливо, щоб "Кримська платформа" стала успіхом, адже в російському МЗС діє ціла група, завдання якої - "завалити" саміт "Кримської платформи". Тобто дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу. Поки в Україні розповідають, що це якась формальність, у Росії насправді вважають "Кримську платформу" серйозною загрозою і серйозно їй протидіють", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна з нетерпінням чекає, коли США визначаться з представництвом на саміті "Кримської платформи".

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"Нас запевнили, що Сполучені Штати точно візьмуть участь. Знаєте, в дитинстві на день народження запрошуєш, а тобі кажуть: "А хто ще буде?" Є досить багато країн, які орієнтуються на Сполучені Штати, і вони чекають, коли США остаточно підтвердять. Ми знаємо, що вони готові прибути, але є дипломатична гра", - вказав він.

Кулеба підкреслив, що є низка підтверджень лідерів інших країн про участь у саміті "Кримської платформи".

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