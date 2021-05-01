Зеленський привітав українців із Великоднем і закликав відзначати вдома: Це прояв турботи і любові
Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди свята Світлого Воскресіння Христового згадав військовослужбовців і медиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове. Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного і гріховного й поготів передусім тому, що це і є виконання християнського обов’язку - турботи і любові до свого ближнього. А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій, у боротьбі за мир, або на медичному чергуванні біля ліжок із хворими у боротьбі за здоров’я, у боротьбі за життя", - зазначив Зеленський.
Він додав, що святкувати Великдень вдома для нас так само радісно, адже поруч наші кохані, діти, онуки, батьки, близькі та рідні люди.
"Від щирого серця я бажаю вам, щоб усі вони були здоровими, були щасливими, від усього серця я вітаю вас зі святом, я бажаю всім гарного відпочинку, сонячної погоди та смачної-смачної паски. Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою і добром для великих справ та великих звершень. Нехай Великдень принесе вам велику радість, велику надію, велику любов, нехай Великдень принесе вашим родинам велику злагоду та великий достаток, нехай Великдень принесе нашій Україні великий мир", - побажав президент.
У християн східного обряду Світле Христове Воскресіння цього року припадає на 2 травня.
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PS: Не еврей...
Мне в холодной землянке тепло, от того, что нам газ провели...
мы господина Зеленского взяли на крючок и отпускать не собираемся....
Зеля не вздумай на Ростов,сядешь рядом с Льохой Насральным...
За счет налогоплательщиков.
Хроническая строевая немощь.
Пасху, на Пасху святят, а не едят... -- ...шоб тебе поп макитрой в лоба зарядил, дурак... *)
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Такой праздник сделает олигархами всех хозяев ликероводочных заводов , а баян просто перестанет существовать в не порванном виде.
Пішов би ти сам, по добру...
С каждым днем все р(Г) адостнее жить...
ЗЄ ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ, ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ #2458, КОТОРЫЙ ПОБОЯЛСЯ ПОДПИСЫВАТЬ С ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА.
С вступлением в силу этого закона оплата за предоставление каждой коммунальной услуги (кроме газа и электроэнергии) состоит из: абонплаты:
платы за саму услугу;
платы за техобслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем;
платы за обслуживание и замену узлов коммерческого учёта (общедомовых и индивидуальных счётчиков).
К оплате газа и электроэнергии - добавляются оплата за техническое обслуживание внутридомовых систем газо- и электропоставки.
Всё это отдельными платёжками, оплата каждой соответственно с комиссией.
Отказаться от подписания договора не выйдет, ведь после того, как утвержденные Кабмином типовые договоры присоединения о предоставлении коммунальных услуг будут опубликованы на сайтах коммунальщиков, через 30 дней они будут считаться заключёнными автоматически со всеми потребителями‼️
Ну и если вы и ваши соседи (сособственники) ещё не создали ОСББ, то теперь органы местного самоуправления по конкурсу выберут и назначат управителя вашего многоквартирного дома, но внимание - без вас. Цену услуги по управлению многоквартирным домом тоже определят во время проведения конкурса без вашего участия и ничем эта цена ограничиваться по-факту не будет: ни государством, ни конкуренцией.
"Великдень символізує перемогу життя над смертю.І заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома.Однак,в цьому для нас немає нічого страшного,сумного,тим паче гріховного.
Передусім,тому що це і є виконанням християнського обов'язку.А саме,:турботи і любові до свого ближнього...."https://www.youtube.com/watch?v=l0kIaEI-878
Бонжур,бидло !
вы же обещали "на майские" "валить из этой страны !"
майские уже - начались