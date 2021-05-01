Зеленський привітав українців із Великоднем і закликав відзначати вдома: Це прояв турботи і любові

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди свята Світлого Воскресіння Христового згадав військовослужбовців і медиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове. Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного і гріховного й поготів передусім тому, що це і є виконання християнського обов’язку - турботи і любові до свого ближнього. А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій, у боротьбі за мир, або на медичному чергуванні біля ліжок із хворими у боротьбі за здоров’я, у боротьбі за життя", - зазначив Зеленський.

Він додав, що святкувати Великдень вдома для нас так само радісно, ​​адже поруч наші кохані, діти, онуки, батьки, близькі та рідні люди.

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"Від щирого серця я бажаю вам, щоб усі вони були здоровими, були щасливими, від усього серця я вітаю вас зі святом, я бажаю всім гарного відпочинку, сонячної погоди та смачної-смачної паски. Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою і добром для великих справ та великих звершень. Нехай Великдень принесе вам велику радість, велику надію, велику любов, нехай Великдень принесе вашим родинам велику злагоду та великий достаток, нехай Великдень принесе нашій Україні великий мир", - побажав президент.

У християн східного обряду Світле Христове Воскресіння цього року припадає на 2 травня.