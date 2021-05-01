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Новини Великдень
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Зеленський привітав українців із Великоднем і закликав відзначати вдома: Це прояв турботи і любові

Зеленський привітав українців із Великоднем і закликав відзначати вдома: Це прояв турботи і любові

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди свята Світлого Воскресіння Христового згадав військовослужбовців і медиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове. Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного і гріховного й поготів передусім тому, що це і є виконання християнського обов’язку - турботи і любові до свого ближнього. А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій, у боротьбі за мир, або на медичному чергуванні біля ліжок із хворими у боротьбі за здоров’я, у боротьбі за життя", - зазначив Зеленський.

Він додав, що святкувати Великдень вдома для нас так само радісно, ​​адже поруч наші кохані, діти, онуки, батьки, близькі та рідні люди.

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"Від щирого серця я бажаю вам, щоб усі вони були здоровими, були щасливими, від усього серця я вітаю вас зі святом, я бажаю всім гарного відпочинку, сонячної погоди та смачної-смачної паски. Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою і добром для великих справ та великих звершень. Нехай Великдень принесе вам велику радість, велику надію, велику любов, нехай Великдень принесе вашим родинам велику злагоду та великий достаток, нехай Великдень принесе нашій Україні великий мир", - побажав президент.

У християн східного обряду Світле Христове Воскресіння цього року припадає на 2 травня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Великдень (338)


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Топ коментарі
+21
Чмо гундосе.
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01.05.2021 19:09
+13
Шалом, православные...
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01.05.2021 19:08
+12
Пишут, утомленный лидер вселенной опять отдыхает на Прикарпатье.
За счет налогоплательщиков.
Хроническая строевая немощь.
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01.05.2021 19:12
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01.05.2021 19:06 Відповісти
Зеленський привітав українців із Великоднем і закликав відзначати вдома: Це прояв турботи і любові - Цензор.НЕТ 306
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01.05.2021 22:03 Відповісти
Шалом, православные...
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01.05.2021 19:08 Відповісти
Удивительно, еврейский праздник Песах (Пасха), отмечают по кацапскому календарю, только на кацапстане и колониях "ссср"... А ведь лунный календарь ни кто не отменял, как бы гуйндяй волосы, с пятой точки не рвал!
PS: Не еврей...
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01.05.2021 23:00 Відповісти
-- згоден! Лицемерие обескураживающее...
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01.05.2021 19:14 Відповісти
Как и у твоего любимого *****
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01.05.2021 22:19 Відповісти
цинник и клоун... детей также Ленке делал как шутку...наверное.... он до сих пор не вышел с возраста "муравьи в штанишках"
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01.05.2021 19:40 Відповісти
Чмо гундосе.
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01.05.2021 19:09 Відповісти
любой дефект речи есть проявление какого либо поражения мозга! Большего или меньшего....
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01.05.2021 20:03 Відповісти
У ***** только кхе -кхе, тварь
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01.05.2021 22:20 Відповісти
Он добавил, что праздновать Пасху дома для нас так же радостно, ведь рядом наши любимые, дети, внуки, родители, близкие и родные люди.

Мне в холодной землянке тепло, от того, что нам газ провели...
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01.05.2021 19:09 Відповісти
тебе забули спитати , чмо квартальне
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01.05.2021 19:10 Відповісти
Лавров прямым текстом заявил...
мы господина Зеленского взяли на крючок и отпускать не собираемся....
Зеля не вздумай на Ростов,сядешь рядом с Льохой Насральным...
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01.05.2021 19:10 Відповісти
Пишут, утомленный лидер вселенной опять отдыхает на Прикарпатье.
За счет налогоплательщиков.
Хроническая строевая немощь.
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01.05.2021 19:12 Відповісти
то ленке свежего воздуха после парижов захотелось
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01.05.2021 19:15 Відповісти
или проводит кастинг на новую мендель.
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01.05.2021 19:18 Відповісти
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.... новый мэм
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01.05.2021 19:14 Відповісти
Мэм Мендель не дожила...*)
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01.05.2021 19:19 Відповісти
я уже рыдаю...как дальше жить ? ))))
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01.05.2021 19:24 Відповісти
-- и главно, с кем? *)
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01.05.2021 19:29 Відповісти
ну с кем...найду ))) а вот с развлекательной программой от ОП боюсь не так па-прикольно может быть)))) стар я, чтоб эмоциональная палитра без знакомых клоунесс осталась )))))
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01.05.2021 19:46 Відповісти
***** твоё доживёт?
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01.05.2021 22:22 Відповісти
Христо Грозев болгарский дядька расследует дело по взрывам военных складов в Чехии,Болгарии и Украине...,боюсь что Боширову и Петрову в Украине помогали чуваки местного разлива,а взрывов крыс из ГРУ РАБссии в Украине было 5,а посему...всем пристегнуть ремни...
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01.05.2021 19:16 Відповісти
боюсь что у нас могли свои же генералы взрывать. что б скрыть продажу оружия судану и другим странам африки и азии
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01.05.2021 20:04 Відповісти
и вкусной-вкусной пасхи.
Пасху, на Пасху святят, а не едят... -- ...шоб тебе поп макитрой в лоба зарядил, дурак... *)
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01.05.2021 19:18 Відповісти
Подарок, шло быты отсюда
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01.05.2021 22:23 Відповісти
Це прояв ідіотизму і рабської покірності.
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01.05.2021 19:18 Відповісти
а говорите кива дебил....
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01.05.2021 19:19 Відповісти
кива уважаемый учёный с мировым иминетм
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01.05.2021 19:22 Відповісти
на фоне зеленского...
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01.05.2021 19:23 Відповісти
Треба сидіти по домівках, поки усі не стануть безсмертними
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01.05.2021 19:20 Відповісти
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал отмечать дома: Это проявление заботы и любви - Цензор.НЕТ 1420
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01.05.2021 19:20 Відповісти
Блогер Дима Камикадзе каже шо ПУТЛЕР в реанимации...
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01.05.2021 19:22 Відповісти
Не с нашим счастьем.
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01.05.2021 19:26 Відповісти
Путлер не убийца жуб даю... Дима Письков подтвердиль
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01.05.2021 19:28 Відповісти
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал отмечать дома: Это проявление заботы и любви - Цензор.НЕТ 3240

...
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01.05.2021 19:23 Відповісти
Вот интересно , Осел , ну чисто теоретически , может так обдолбиться ,коксом что бы онеметь. Это был бы праздник для всей Украины. Бо этот тупорылый дятел со своими видосиками , только тошноту вызывает.
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01.05.2021 19:29 Відповісти
-- не, теоретически не получиться -- придётся вам практически впрягтись... -- ещё почти не позно.
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01.05.2021 19:38 Відповісти
Я Баканычу даже теоретически конкуренцию не могу составить , он у Осла лучший дилер всех времен и народов.
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01.05.2021 19:41 Відповісти
9 мая.Московия.Мавзолей чЛенина.На трибуне Зеленский Лукашеску и Путлер Шариковы орут три славяна братва навеки с рюсским быдлом
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01.05.2021 19:30 Відповісти
И в этот момент арабские террористы взрывают Мавзолей ..................................
Такой праздник сделает олигархами всех хозяев ликероводочных заводов , а баян просто перестанет существовать в не порванном виде.
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01.05.2021 19:34 Відповісти
Ти розкажи як просрав вакцинацію. Ізраїль вже живе без масок.
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01.05.2021 19:37 Відповісти
Тільки на вулиці. В приміщеннях все одно маски мають бути.
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01.05.2021 19:41 Відповісти
В Израиле количество дебилов от силы 30% , а не как у нас 73.
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01.05.2021 19:42 Відповісти
Фу-фу-фу. Православный зеленый иудей Голобородько Абрам Моисеевич.
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01.05.2021 19:48 Відповісти
я не вхожу в число 73 процентних ідіотів я не вжожу в секту гундяя куда бігае цей маленький косяччок і не хожу в сінвгогу... я украінець і мені побоку вітання піаніста.
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01.05.2021 19:54 Відповісти
Дякую президенту !!!!
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01.05.2021 20:07 Відповісти
Обійдусь і без привітань.
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01.05.2021 20:07 Відповісти
Сидеть дома в Воскресение Христово нивелирует весь смысл этого праздника! Пока сидели , они продали сельхозземлю и стратегические предприятия...
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01.05.2021 20:08 Відповісти
Ну, взагалі то згідно з Христом, Паска - це не та, Мойсеєва, Паска. А значить - це не свято Паски. Просто так назвали.
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01.05.2021 20:12 Відповісти
Это тебя в кругосветке аборигены просветили? Замысловато изложил. Христа на Пасху распяли, потом он воскрес. Поэтому празднуют воскресение Христа на праздник Пасхи. Все остальное служители культа позже намутили.
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01.05.2021 20:32 Відповісти
Просто хліб - це тіло христове, а вино - його кров. А ти мабуть краще знаєш, що таке єврейська паска. Тому як не сядь, але ти не християнин.
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01.05.2021 21:09 Відповісти
В тебе ,козла, й логіка козляча. Тобто ніякої. Не засмічуй форум, нечисть кацапстка.
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02.05.2021 18:40 Відповісти
Судячи по твоїй розмові - крім бекати, ти нічого не вмієш. Ти навіть коли всрався, того не розумієш. Ти з явних зелених дебілів.
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02.05.2021 18:42 Відповісти
Одноклетчное чмо, если тебе воняет говном, то проверь собственные портки.
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03.05.2021 13:55 Відповісти
ти вже всрався, що тобі воняє, дебіле
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03.05.2021 13:58 Відповісти
Гундосе сцикливе чмо.
Пішов би ти сам, по добру...
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01.05.2021 20:35 Відповісти
Найгундосніший просив святкувати Паску вдома, а сам здрисне в Емірати.
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01.05.2021 20:49 Відповісти
В Гуті порошок в ніздрі пхає.
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01.05.2021 22:59 Відповісти
Спасибо товарищу ЗЄ "за любовь и заботу"
С каждым днем все р(Г) адостнее жить...


ЗЄ ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ, ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ #2458, КОТОРЫЙ ПОБОЯЛСЯ ПОДПИСЫВАТЬ С ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА.



С вступлением в силу этого закона оплата за предоставление каждой коммунальной услуги (кроме газа и электроэнергии) состоит из: абонплаты:

платы за саму услугу;
платы за техобслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем;
платы за обслуживание и замену узлов коммерческого учёта (общедомовых и индивидуальных счётчиков).

К оплате газа и электроэнергии - добавляются оплата за техническое обслуживание внутридомовых систем газо- и электропоставки.
Всё это отдельными платёжками, оплата каждой соответственно с комиссией.

Отказаться от подписания договора не выйдет, ведь после того, как утвержденные Кабмином типовые договоры присоединения о предоставлении коммунальных услуг будут опубликованы на сайтах коммунальщиков, через 30 дней они будут считаться заключёнными автоматически со всеми потребителями‼️

Ну и если вы и ваши соседи (сособственники) ещё не создали ОСББ, то теперь органы местного самоуправления по конкурсу выберут и назначат управителя вашего многоквартирного дома, но внимание - без вас. Цену услуги по управлению многоквартирным домом тоже определят во время проведения конкурса без вашего участия и ничем эта цена ограничиваться по-факту не будет: ни государством, ни конкуренцией.
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01.05.2021 21:38 Відповісти
І показав приклад....
"Великдень символізує перемогу життя над смертю.І заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома.Однак,в цьому для нас немає нічого страшного,сумного,тим паче гріховного.
Передусім,тому що це і є виконанням християнського обов'язку.А саме,:турботи і любові до свого ближнього...."https://www.youtube.com/watch?v=l0kIaEI-878
Бонжур,бидло !
Зеленський привітав українців із Великоднем і закликав відзначати вдома: Це прояв турботи і любові - Цензор.НЕТ 7331
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01.05.2021 22:58 Відповісти
ахтунг! слуги!
вы же обещали "на майские" "валить из этой страны !"
майские уже - начались
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01.05.2021 23:05 Відповісти
ууу, какая зрадная зрадулька.
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02.05.2021 05:15 Відповісти
Стримався від спокуси запустити в телевізор щось важке, просто виключив.
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02.05.2021 08:43 Відповісти
 
 