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"Шуфрич - онук Жукова?" - Дробович про проведений у ВР "гепенінг "безсмертний полк". ФОТО

Директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович прокоментував акцію ОПЗЖ, яка відбулась у Раді з портретами ветеранів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Дробович зазначив: "Не минуло й дня відтоді, як одні маргінали крокували Києвом із символікою дивізії СС, як інші притягли до українського парламенту портрети комуністичних генералів і спаплюжений російською пропагандою гепенінг "безсмертний полк".

І ці ще більш шкідливі для суспільства, бо обіймають державні посади і можуть всю цю совкову риторику та російське "побєдобєсіє" заливати з національних каналів".

"Це ганебно і неприпустимо. Чому? Бо знову пам‘ять про війну, покійні ветерани використовуються для брудних маніпуляцій і політиканства, а війська комуністичного СРСР будуть беззастережно глорифікуватися і сакралізуватися для розкачування ворожнечі", - підкреслив глава УІНП.

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Він продовжив: "Вони вилізли до трибуни і цитують Молотова! Того самого комуняку, який займався "форсованими хлібозаготівлями" в 1931-1932 роках, який роками обіймався-цілувався із нацистами й підписав із ними знаменитий пакт Молотова-Ріббентропа, до якого додавався таємний протокол про поділ Східної Європи між СРСР та Третім Рейхом.

Цинічно. Навіть із точки зору самого статуту акції "безсмертний полк" вона є неполітичною, направленою на вшанування індивідуальної (сімейної) пам‘яті про учасників Другої світової. Але ж де там... Спочатку Кремль перетворив все це на машину гібридної війни та поширення "побєдобєсія, а тепер великі друзі РФ тянуть цей політичний нонсенс у нашу Верховну Раду, перетворюючи пам‘ять про страшну війну в ідеологічні токсини, мараючи у все це навіть своїх рідних" .

"А Шуфрич - взагалі дивина. У нього хіба нема ідеологічно правильного діда? Чи він справді онук Жукова?!" - резюмував Дробович.

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Шуфрич - онук Жукова? - Дробович про проведений у ВР гепенінг безсмертний полк 01
Шуфрич - онук Жукова? - Дробович про проведений у ВР гепенінг безсмертний полк 02

Автор: 

ветерани (1068) Друга світова війна (291) пам’ять (1184) Шуфрич Нестор (391) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+80
"Шуфрич внук Жукова?", - Дробович о проведенном в ВР "хепенинге "бессмертный полк" - Цензор.НЕТ 7488
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01.05.2021 19:25
+75
5-я прокремлевская колона - враги Украини
их надо уничтожить раз и навсегда
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01.05.2021 19:22
+65
"Шуфрич внук Жукова?", - Дробович о проведенном в ВР "хепенинге "бессмертный полк" - Цензор.НЕТ 7217
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01.05.2021 19:36
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Шуфріч закарпатський мадяр з Ужгорода, до тепер він навіть не знав хто такий цей жуков...)))
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02.05.2021 18:55 Відповісти
Шуфліч онук шарікова...посоромився показати діда.
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02.05.2021 19:59 Відповісти
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