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Новини Коронавірус і карантин
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Інтервал між уведенням першої та другої доз AstraZeneca збільшиться до 12 тижнів, - МОЗ

Інтервал між уведенням першої та другої доз AstraZeneca збільшиться до 12 тижнів, - МОЗ

За результатами дослідження, опублікованими у медичному журналі The Lancet, ефективність вакцини AstraZeneca зростала до 81,3%, коли другу дозу вакцини вводили через 12 тижнів після першої.

Завдяки таким висновкам низка країн світу змінила інтервали щеплення вакциною AstraZeneca, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наприклад, у Франції Вищий орган охорони здоров’я, враховуючи наявні дані про ефективність та імуногенність, що свідчать про позитивний вплив у разі збільшення інтервалу між уведенням доз, рекомендує інтервал від 9 до 12 тижнів.

Постійний комітет із вакцинації в Інституті Роберта Коха у Німеччині зазначив, що для повної вакцинації необхідно введення двох доз вакцини AstraZeneca. Інтервал між двома щепленнями має становити 12 тижнів, якщо це можливо.

Читайте також: Вакцинація другою дозою AstraZeneca розпочнеться з 19 травня, зарезервовано 15 тис. доз, - Ляшко

Національний консультативний комітет Канади з імунізації рекомендував максимально збільшити кількість осіб, які будуть щеплені першою дозою вакцини в умовах обмеженого постачання вакцин проти COVID-19, і щепити населення другою дозою через 4 місяці після першої", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, спираючись на досвід цих країн, в Україні Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики також схвалила рекомендації збільшити інтервал між уведенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів.

Інтервал між уведенням першої та другої доз AstraZeneca збільшиться до 12 тижнів, - МОЗ 01

Читайте також: Польща планує передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca у травні-червні

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+11
вже дороги треба красти.
ой, класти ))
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01.05.2021 19:56
+9
Якщо пощастить, то щеплять вдруге. А як ні - то і ні
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01.05.2021 19:55
+5
шо такое? не успеваете? ))) а этим 260 счастливцам...и так сойдет ?
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01.05.2021 19:52
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шо такое? не успеваете? ))) а этим 260 счастливцам...и так сойдет ?
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01.05.2021 19:52 Відповісти
вже дороги треба красти.
ой, класти ))
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01.05.2021 19:56 Відповісти
щасливців укололи сіновак. не лапай херню.
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02.05.2021 00:41 Відповісти
Якщо пощастить, то щеплять вдруге. А як ні - то і ні
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01.05.2021 19:55 Відповісти
...не дуже то і хотілось ...
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01.05.2021 20:14 Відповісти
Всех поставивших вакцину,просим подойти к вышке ПятьДжи и получить обновления🤘
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02.05.2021 00:15 Відповісти
Краще до 12 років.
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01.05.2021 19:58 Відповісти
Зеленому лайну це на руку вони так будуть гнобити людей ще довго.
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01.05.2021 20:02 Відповісти
та і ладно.... всі все розуміють.
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01.05.2021 20:11 Відповісти
Дитрих -- напарник мой ночной на фуре -- ширнулся AstraZeneca в феврале. Больничку не взял, хотя и предлагали, но через три дня всё равно слёг с недомоганием...
Скоро вторую дозу будет получать -- заляжет на неделю, без разговоров.
Говорит, что Зенеку и Пфайзер можно совмещать, но он не хочет...
Его сетра и сын Пфайзером прокололись -- вообще без проблем и впечатлений.
Я за Пфайзер! -- ...в Израиле дурных нэма -- в Украине остались...*)
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01.05.2021 20:14 Відповісти
Показывал мне форумы немецкие, где народ рубится за и против сортов, сроков, качества вакцин... -- там кыно и немцы -- страшнэ! Всё на личных впечатлениях, а не из интернетовских баянов с барабанами и лапшой дырявой...

...у вас ещё не выросло то, шо у нас уже созрело...*)
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01.05.2021 20:21 Відповісти
интересно...авыне знаете...а лохдауны в израаиле есть???и шо в израаиле нет уже ковида???
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01.05.2021 22:02 Відповісти
а як ти вийшов на це питання? у тексті вже є на нього відповідь ".в Израиле дурных нэма", але ти видно із узкіх мозгом.
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02.05.2021 00:44 Відповісти
біда...здоров'я хлопцю... нащот совміщать не чув але, знаю що файзеру до фанаря, тобто можна колоти і два і три рази. він сам задає клітинам програму з вирощування антитіл, це зовсім інше стосовно традиційних вакцин. Може цім Лікарям (туркені та турку) дадуть Нобеля.... Не здивуюсь. Хоча казали що ця ідея вже давно крутилась... але зроблено вперше.
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01.05.2021 20:23 Відповісти
пфайзер може бути з побочкой, коли у людини є алергія на його компонент.
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02.05.2021 00:46 Відповісти
прокололся зенекой 3 дня назад. Вообще никаких последствий, совсем!
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01.05.2021 22:01 Відповісти
У вас ещё всё впереди.Я вас поздравляю.Свое здоровье вы угробили навсегда.
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07.05.2021 08:22 Відповісти
Почитайте израильские форумы, там лютый ппц по поводу пфайзера, там колет, там болит, там заноза застряла...)
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01.05.2021 23:49 Відповісти
Якась дуже низька ефективність. 20% хворих - це майже як і без вакцинації.
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01.05.2021 20:23 Відповісти
По результатам исследований, опубликованных в журнале The Pincet, эффективность возрастала свыше 100% если не использовать вакцину AstraZeneca ни в первый, ни во второй раз.
Так какому же журналу стоит верить?
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01.05.2021 20:31 Відповісти
интересно...Вы сделали прививку от ковида..и шо у вас поменялся генетический код????или нет....Или остались фсеравно УКРАИНЦЕМ???
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01.05.2021 22:06 Відповісти
Вам можно верить во все, что угодно)

Знания и вера, есть понятия несовместимые.

Я вот верю, что человечество может поумнеть! Но почемуто это вступает в противоречие с теми знаниями, что я получил за долгую жизнь)

Прийдется отринуть чето одно.
Угадайте, что я пошлю в и на...)
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01.05.2021 23:56 Відповісти
 
 