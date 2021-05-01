Інтервал між уведенням першої та другої доз AstraZeneca збільшиться до 12 тижнів, - МОЗ
За результатами дослідження, опублікованими у медичному журналі The Lancet, ефективність вакцини AstraZeneca зростала до 81,3%, коли другу дозу вакцини вводили через 12 тижнів після першої.
Завдяки таким висновкам низка країн світу змінила інтервали щеплення вакциною AstraZeneca, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Наприклад, у Франції Вищий орган охорони здоров’я, враховуючи наявні дані про ефективність та імуногенність, що свідчать про позитивний вплив у разі збільшення інтервалу між уведенням доз, рекомендує інтервал від 9 до 12 тижнів.
Постійний комітет із вакцинації в Інституті Роберта Коха у Німеччині зазначив, що для повної вакцинації необхідно введення двох доз вакцини AstraZeneca. Інтервал між двома щепленнями має становити 12 тижнів, якщо це можливо.
Національний консультативний комітет Канади з імунізації рекомендував максимально збільшити кількість осіб, які будуть щеплені першою дозою вакцини в умовах обмеженого постачання вакцин проти COVID-19, і щепити населення другою дозою через 4 місяці після першої", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, спираючись на досвід цих країн, в Україні Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики також схвалила рекомендації збільшити інтервал між уведенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів.
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ой, класти ))
Скоро вторую дозу будет получать -- заляжет на неделю, без разговоров.
Говорит, что Зенеку и Пфайзер можно совмещать, но он не хочет...
Его сетра и сын Пфайзером прокололись -- вообще без проблем и впечатлений.
Я за Пфайзер! -- ...в Израиле дурных нэма -- в Украине остались...*)
...у вас ещё не выросло то, шо у нас уже созрело...*)
Так какому же журналу стоит верить?
Знания и вера, есть понятия несовместимые.
Я вот верю, что человечество может поумнеть! Но почемуто это вступает в противоречие с теми знаниями, что я получил за долгую жизнь)
Прийдется отринуть чето одно.
Угадайте, что я пошлю в и на...)