Інтервал між уведенням першої та другої доз AstraZeneca збільшиться до 12 тижнів, - МОЗ

За результатами дослідження, опублікованими у медичному журналі The Lancet, ефективність вакцини AstraZeneca зростала до 81,3%, коли другу дозу вакцини вводили через 12 тижнів після першої.

Завдяки таким висновкам низка країн світу змінила інтервали щеплення вакциною AstraZeneca, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наприклад, у Франції Вищий орган охорони здоров’я, враховуючи наявні дані про ефективність та імуногенність, що свідчать про позитивний вплив у разі збільшення інтервалу між уведенням доз, рекомендує інтервал від 9 до 12 тижнів.

Постійний комітет із вакцинації в Інституті Роберта Коха у Німеччині зазначив, що для повної вакцинації необхідно введення двох доз вакцини AstraZeneca. Інтервал між двома щепленнями має становити 12 тижнів, якщо це можливо.

Читайте також: Вакцинація другою дозою AstraZeneca розпочнеться з 19 травня, зарезервовано 15 тис. доз, - Ляшко

Національний консультативний комітет Канади з імунізації рекомендував максимально збільшити кількість осіб, які будуть щеплені першою дозою вакцини в умовах обмеженого постачання вакцин проти COVID-19, і щепити населення другою дозою через 4 місяці після першої", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, спираючись на досвід цих країн, в Україні Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики також схвалила рекомендації збільшити інтервал між уведенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів.

Читайте також: Польща планує передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca у травні-червні