Заяви РФ про відведення військ від кордонів України не означають відмову Кремля від агресії проти інших країн, - спікер міністра спецслужб Польщі Жарин
Заяви РФ про рішення відвести війська від кордонів України жодним чином не слід трактувати як відмову Кремля від агресії проти інших держав. Навіть відведення останньої партії військ, відправленої до кордонів України, не змінює загрози для Києва.
У цьому переконаний спікер міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.
Він нагадує, що Росія все ще веде війну проти України, окупуючи її територію та створюючи додатковий політичний та військовий тиск. Росія залишається країною, яка є реальною загрозою для інших. Невеликими кроками вона збільшує свої можливості впливу і здатність здійснювати ворожі дії проти Заходу.
"Це добре видно у відносинах між Росією та Білоруссю. Кремль крок за кроком реалізує свої задуми щодо посилення контролю над Мінськом. Зміна російського посла в Мінську може бути символом посилення тиску, який Росія чинить на Білорусь. Призначення на цю посаду Євгена Лук'янова, досвідченого представника російської номенклатури, означає посилення курсу Кремля щодо Олександра Лукашенка. Початок місії Лук'яновим може також означати посилення ворожої щодо Польщі пропаганди з боку Мінська. У минулому Лук'янов брав участь у просуванні кремлівської пропаганди, спрямованої проти Польщі, НАТО та ЄС щодо подій під час Майдану в Україні", - зазначив Жарин.
За його словами, попередній російський посол у Білорусі, реалізуючи політику Кремля, дозволяв Лукашенку зберігати відчуття незалежності, обмежуючи до необхідного мінімуму двосторонні консультації. Жарин вважає, що зі зміною посла позиція Лукашенка може значно послабитися, і це очевидний сигнал, що Кремль систематично підпорядковує собі Лукашенка.
"Лук'янов - досвідчений представник російської номенклатури - безпосередня людина і, коли того вимагає ситуація, агресивний у ЗМІ. Він був одним із найактивніших промоутерів російських тез із звинуваченнями НАТО і ЄС у фінансуванні Майдану в Україні та вказуванням на Польщу як країну, де готували "бойовиків Заходу". Коли він обійме свою посаду, агресивна пропаганда щодо Польщі з боку Мінська може посилитися", - припускає Жарин.
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Росія все більше стає країною-лякалкою з серії "чого ми попри все уникли", бо навіть попри метання виборців зі сторони в сторону Україна впевнено йде геть від Москви, просто тому, що хоч кудись рухається.
Ми вже й забули про комуністичну партію. Скільки ж це виборчих циклів без них? За великим рахунком, вона стала маргінальною ще до остаточної заборони і добили її не нацдеми, а ідеологічно близька Партія регіонів перетягнула на себе ядерний електорат. Як до цього Соцпартія. І де вона? Ху із факінг Мороз? Здається, якийсь поет. Вже й регіоналів заборонили. Тепер - Опозиційна партія. Навіть дві. З такою назвою виборів не виграють, бо правляча опозиційна партія - звучатиме дико навіть для України.
А в Росії досі макарони. Тобто комуністи. Нехай навіть як зручний спаринг-партнер для влади. І замшілі барди грають "как здорово, что всє ми здєсь" на святкуванні сторіччя комсомолу.
І справді - здорово, що всі ви там.
месяца за 2 до своей смерти 5 марта 1953 года Сралин предложил Конраду Адэнауэру соединить ГДР и ФРГ,на что Адэнауэр ответил :
лучше я буду канцлером Германии, чем начальником типа москальского дерьма...
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=18128 21 час назад
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🇪🇺💳🇷🇺SWIFT в случае необходимости исполнит указ Европарламента об отключении России от своей системы: в четверг законодательный и представительный орган ЕС уже выпустил резолюцию с соответствующим призывом. Угроза отключения как минимум части банков реальна: опыт подобных действий уже есть. От SWIFT на данный момент отключены Северная Корея и примерно половина банков Ирана. Отключение даже не всех, а только крупнейших банков нанесёт удар по экономике и промышленности. Отключение от SWIFT вынудит попавшие под санкции банки искать альтернативу для международных расчетов. Это либо использование банков-посредников с доступом к системе, либо договоренности с зарубежными банками-партнерами по использованию устаревших форматов и оборудования (подключаться к российскому аналогу - СПФС зарубежные банки не стремятся). Оба варианта влекут за собой и временные, и денежные потери. А шансы подключиться к более современной европейской системе INSTEX минимальны опять-таки из-за санкций - для подключения необходимо одобрение европейских учредителей. Таким образом, отключение России от SWIFT не лишит западных потребителей способности закупать российское сырье - возможность проведения оплаты все равно останется. Для них никакого риска нет. Но для отечественных компаний, особенно финансовых, такая мера значительно увеличит издержки и принесёт убытки.