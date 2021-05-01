Заяви РФ про відведення військ від кордонів України не означають відмову Кремля від агресії проти інших країн, - спікер міністра спецслужб Польщі Жарин

Заяви РФ про рішення відвести війська від кордонів України жодним чином не слід трактувати як відмову Кремля від агресії проти інших держав. Навіть відведення останньої партії військ, відправленої до кордонів України, не змінює загрози для Києва.

У цьому переконаний спікер міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

Він нагадує, що Росія все ще веде війну проти України, окупуючи її територію та створюючи додатковий політичний та військовий тиск. Росія залишається країною, яка є реальною загрозою для інших. Невеликими кроками вона збільшує свої можливості впливу і здатність здійснювати ворожі дії проти Заходу.

"Це добре видно у відносинах між Росією та Білоруссю. Кремль крок за кроком реалізує свої задуми щодо посилення контролю над Мінськом. Зміна російського посла в Мінську може бути символом посилення тиску, який Росія чинить на Білорусь. Призначення на цю посаду Євгена Лук'янова, досвідченого представника російської номенклатури, означає посилення курсу Кремля щодо Олександра Лукашенка. Початок місії Лук'яновим може також означати посилення ворожої щодо Польщі пропаганди з боку Мінська. У минулому Лук'янов брав участь у просуванні кремлівської пропаганди, спрямованої проти Польщі, НАТО та ЄС щодо подій під час Майдану в Україні", - зазначив Жарин.

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За його словами, попередній російський посол у Білорусі, реалізуючи політику Кремля, дозволяв Лукашенку зберігати відчуття незалежності, обмежуючи до необхідного мінімуму двосторонні консультації. Жарин вважає, що зі зміною посла позиція Лукашенка може значно послабитися, і це очевидний сигнал, що Кремль систематично підпорядковує собі Лукашенка.

"Лук'янов - досвідчений представник російської номенклатури - безпосередня людина і, коли того вимагає ситуація, агресивний у ЗМІ. Він був одним із найактивніших промоутерів російських тез із звинуваченнями НАТО і ЄС у фінансуванні Майдану в Україні та вказуванням на Польщу як країну, де готували "бойовиків Заходу". Коли він обійме свою посаду, агресивна пропаганда щодо Польщі з боку Мінська може посилитися", - припускає Жарин.