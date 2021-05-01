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Новини
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Організатор "тітушок Майдану" Крисін отримав нову підозру за тероризування ув'язнених у колонії

Організатор

Юрій Крисін, який відбуває покарання за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія у 2014-му, отримав нову підозру. Тепер слідчі підозрюють його, двох "смотрящих" і спільника в тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії.

Про це hromadske повідомила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, "кримінальний авторитет" на прізвисько Шкаф, а саме неодноразово засуджений Юрій Крисін, разом із двома "смотрящими" за установою та окремою її частиною та ще одним ув’язненим організував протиправні дії.

"Зловмисники тероризували двох інших ув'язнених колонії, змушуючи їх дотримуватися "злодійських законів", підкорюватися злочинному впливу, конфліктувати з адміністрацією установи та збирати кошти в так званий общак", - йдеться в повідомленні поліції.

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За даними слідства, для переконливості "авторитети" завдали двом ув'язненим тілесних ушкоджень.

29 квітня слідчі повідомили про підозри всім чотирьом "авторитетам". Їм інкримінують ст. 392 Кримінального кодексу України за тероризування засуджених. У разі доведенні провини їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Адвокат Юрія Крисіна Ігор Василенко нам у коментарі зазначив, що він наразі не знає про цю ситуацію.

Нагадаємо, що журналіста В'ячеслава Веремія було вбито в ніч на 19 лютого 2014 року. Тоді він їхав із роботи на таксі додому. На розі вул. Володимирської та Великої Житомирської журналіст зауважив озброєних "тітушок" у камуфляжі і масках і намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль, почали його ламати, витягли водія і пасажирів. Водієві та іншому пасажирові після побиття вдалося втекти, а Веремія "тітушки" сильно побили, після чого вистрілили в спину. Веремія було доставлено в реанімацію Київської лікарні швидкої допомоги, проте внаслідок втрати великої кількості крові і травм уранці 19 лютого він помер під час операції.

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18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідування Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків "ДНР" і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня визнав винним фігуранта справи Веремія Юрія Крисіна - йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі. Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури і представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, змінивши умовний термін Крисіна на 5 років реального ув'язнення.

Наразі в Дарницькому суді Києва також слухається справа про викрадення й катування майданівців у січні 2014 року. Зокрема, йдеться про викрадення оператора Владислава Іваненка.

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Тоді ж, за версією слідства, Чеботарьов запропонував Крисіну 200 тисяч доларів за протидію майданівцям. Крисін погодився, але з 10 до 22 січня поїхав на відпочинок за кордон, а свої "повноваження" переклав на довірених осіб - Сергія Чемеса та Павла Бялая. Вони неофіційно працювали в охоронній фірмі Крисіна "П'ятий регіон" і належали до його найближчого оточення.

З-за кордону Крисін нібито спілкувався із замовниками та віддавав накази Чемесу та Бялаю телефоном. Сам він це заперечує. У цій справі, у разі доведення провини, Крисіну загрожує до 10 років позбавлення волі.

Автор: 

Нацполіція (15142) Крисін Юрій (103)


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Топ коментарі
+25
какая чудная фамилия у этого ничтожества
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01.05.2021 21:05
+18
Тут Надюха скучає.Після закриття медведчуківських помийниць перепрофілювалась.
Мужичка б їй.Крепкого.
Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 8633

Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 9329
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01.05.2021 21:12
+16
Давно пора было Наде настоящим делом заняться, ферма как раз её тема. А вот с мужичком боюсь смельчаки вряд ли найдутся
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01.05.2021 21:21
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какая чудная фамилия у этого ничтожества
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01.05.2021 21:05 Відповісти
крысин- это второе имя путина
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01.05.2021 21:07 Відповісти
Тут Надюха скучає.Після закриття медведчуківських помийниць перепрофілювалась.
Мужичка б їй.Крепкого.
Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 8633

Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 9329
показати весь коментар
01.05.2021 21:12 Відповісти
Давно пора было Наде настоящим делом заняться, ферма как раз её тема. А вот с мужичком боюсь смельчаки вряд ли найдутся
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01.05.2021 21:21 Відповісти
разве шо еще больше упоротый чем сама Надин, тока где ж такова взять?
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01.05.2021 21:25 Відповісти
Та думав.Але Росіту зараз з однорічною дитиною не кине....
Організатор "тітушок Майдану" Крисін отримав нову підозру за тероризування ув'язнених у колонії - Цензор.НЕТ 3377
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01.05.2021 21:48 Відповісти
похоже, Надийка быка доит!
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01.05.2021 22:14 Відповісти
Криса вона і є криса .... Що б ти курва не вийшов з тоі зони сепар довбаний!
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01.05.2021 21:16 Відповісти
ну при чом тут крысы?Організатор "тітушок Майдану" Крисін отримав нову підозру за тероризування ув'язнених у колонії - Цензор.НЕТ 8112
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01.05.2021 21:35 Відповісти
Таких крыс усыплять надо!! Вот нахрена они нужны обществу?!! Какая от них польза?!!
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01.05.2021 21:18 Відповісти
Україні потрібне своє "гуантанамо" де зрадники і серійні вбивці,мєдвєдчуки,окупанти будуть доживати віку в повній ізоляції.
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02.05.2021 09:56 Відповісти
чЛенин и Коба Джугашвили сидят на зоне...,мечтають...)))мы с тобой создадим СССр и будет быдлу Шариковскому где разгуляться...,типа Смотрящие и бабы гулящие...
Для начала надо застрелить Николая II и его семью вместе с доктором Боткиным,они классовые враги Мирового пролетайрята...
чЛенин : нет Коба,убивать надо по тихому,а все списать на бандеровцев меньшевиков и Эссеров...
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01.05.2021 21:22 Відповісти
Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 4405Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 8518
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01.05.2021 21:29 Відповісти
Шуфрич?
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01.05.2021 21:36 Відповісти
Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 4941
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01.05.2021 21:31 Відповісти
Організатор "тітушок Майдану" Крисін отримав нову підозру за тероризування ув'язнених у колонії - Цензор.НЕТ 4173 Ылита всея РАБссии...
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01.05.2021 21:32 Відповісти
Так он же опущенный еще со времен суда. Его же оплевали с ног до головы.
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01.05.2021 21:39 Відповісти
А чего эту крысу в Донецкой области держат, отправили бы его куда-нибудь во Львовскую или на крайняк Тернопольскую область. Там процесс его перевоспитания пошел бы гораздо быстрей.
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01.05.2021 21:47 Відповісти
Всё таки, как вокруг россии собралась мерзость всей планеты!
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01.05.2021 21:52 Відповісти
Да усыпите вы уже наконец этого ничтожного "грызуна"!
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01.05.2021 22:10 Відповісти
Нет никаких смотрящих авторитетов, все они просто барыги и работают вместе с мусорами.
Воровские понятие уже в прошлом.
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01.05.2021 22:24 Відповісти
Організатор "тітушок Майдану" Крисін отримав нову підозру за тероризування ув'язнених у колонії - Цензор.НЕТ 4014
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01.05.2021 22:44 Відповісти
Травануть эту тварь крысиным ядом, и вся проблема с ним решена.
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01.05.2021 22:51 Відповісти
Лет 5 еще накиньте...
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01.05.2021 23:15 Відповісти
Крысину необходимо больше времени для иправления.
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02.05.2021 07:08 Відповісти
Без халатності або умислу керівництва колонії тероризування ув'язнених неможливе.
І розташування колонії цікаве - в сєпарській вотчині, у 3 км від лінії фронту.
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05.05.2021 10:58 Відповісти
 
 