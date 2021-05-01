Організатор "тітушок Майдану" Крисін отримав нову підозру за тероризування ув'язнених у колонії

Юрій Крисін, який відбуває покарання за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія у 2014-му, отримав нову підозру. Тепер слідчі підозрюють його, двох "смотрящих" і спільника в тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії.

Про це hromadske повідомила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, "кримінальний авторитет" на прізвисько Шкаф, а саме неодноразово засуджений Юрій Крисін, разом із двома "смотрящими" за установою та окремою її частиною та ще одним ув’язненим організував протиправні дії.

"Зловмисники тероризували двох інших ув'язнених колонії, змушуючи їх дотримуватися "злодійських законів", підкорюватися злочинному впливу, конфліктувати з адміністрацією установи та збирати кошти в так званий общак", - йдеться в повідомленні поліції.

Читайте також: У справі Крисіна суд вивчив протоколи огляду відео камер спостереження і перейшов до розгляду письмових матеріалів

За даними слідства, для переконливості "авторитети" завдали двом ув'язненим тілесних ушкоджень.

29 квітня слідчі повідомили про підозри всім чотирьом "авторитетам". Їм інкримінують ст. 392 Кримінального кодексу України за тероризування засуджених. У разі доведенні провини їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Адвокат Юрія Крисіна Ігор Василенко нам у коментарі зазначив, що він наразі не знає про цю ситуацію.

Нагадаємо, що журналіста В'ячеслава Веремія було вбито в ніч на 19 лютого 2014 року. Тоді він їхав із роботи на таксі додому. На розі вул. Володимирської та Великої Житомирської журналіст зауважив озброєних "тітушок" у камуфляжі і масках і намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль, почали його ламати, витягли водія і пасажирів. Водієві та іншому пасажирові після побиття вдалося втекти, а Веремія "тітушки" сильно побили, після чого вистрілили в спину. Веремія було доставлено в реанімацію Київської лікарні швидкої допомоги, проте внаслідок втрати великої кількості крові і травм уранці 19 лютого він помер під час операції.

Читайте також: Під час викрадення Вербицького і Луценка координатор тітушок 24 рази телефонував теперішньому депутату від "Слуги народу" Литвиненку, - Ігор Луценко. ДОКУМЕНТ

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідування Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків "ДНР" і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня визнав винним фігуранта справи Веремія Юрія Крисіна - йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі. Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури і представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, змінивши умовний термін Крисіна на 5 років реального ув'язнення.

Наразі в Дарницькому суді Києва також слухається справа про викрадення й катування майданівців у січні 2014 року. Зокрема, йдеться про викрадення оператора Владислава Іваненка.

Читайте також: Верховний Суд залишив за ґратами тітушковода Крисіна, обвинуваченого у вбивстві журналіста Веремія

Тоді ж, за версією слідства, Чеботарьов запропонував Крисіну 200 тисяч доларів за протидію майданівцям. Крисін погодився, але з 10 до 22 січня поїхав на відпочинок за кордон, а свої "повноваження" переклав на довірених осіб - Сергія Чемеса та Павла Бялая. Вони неофіційно працювали в охоронній фірмі Крисіна "П'ятий регіон" і належали до його найближчого оточення.

З-за кордону Крисін нібито спілкувався із замовниками та віддавав накази Чемесу та Бялаю телефоном. Сам він це заперечує. У цій справі, у разі доведення провини, Крисіну загрожує до 10 років позбавлення волі.