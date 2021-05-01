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З 10 млн вакцинованих проти COVID-19 у світі лише 0,06% заразилися повторно, - академік НАН Комісаренко

З 10 млн вакцинованих проти COVID-19 у світі лише 0,06% заразилися повторно, - академік НАН Комісаренко

Україна має провести кампанію вакцинації проти COVID-19, оскільки ефективність щеплень підтверджується світовим досвідом.

Про це в програмі "Насправді: Україна" телеканалу "Дім" заявив директор Інституту біохімії Національної академії наук України Сергій Комісаренко, передає Цензор.НЕТ.

Академік зауважив, що слід задуматися про тривалість періоду спаду захворюваності, і нагадав, що є три шляхи боротьби з інфекційними захворюваннями: противірусні ліки, які наразі не знайдено, а також карантинні заходи й вакцина.

"Дія вакцин демонструє, що вони вкрай ефективні. І якщо влітку минулого року клінічні випробування, здійснені на десятках тисяч людей, показали високу ефективність вакцин, то зараз дані свідчать вже про десятки й сотні мільйонів людей", - прокоментував Сергій Комісаренко.

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Тезу про ефективність вакцини в боротьбі з вірусом учений проілюстрував результатами світових досліджень.

"Під час аналізу стану 10 млн вакцинованих людей з'ясувалося, що серед них лише близько 6 тисяч (0,06%. - Ред.) заразилися повторно. У Гарвардському університеті проаналізували 500 тис. людей, двічі вакцинованих в Ізраїлі. З них ніхто не помер, лише 5 тис. осіб захворіли, але дуже слабо, і лише 50 осіб госпіталізовано. Але перебіг  захворювання був легким, не було жодного померлого", - акцентував академік.

Він додав, що подібна статистика має стати міцним аргументом у дискусіях із противниками вакцинації.

"Уявіть, якого удару ці дані завдають по платформі так званих антивакцинаторів. Ну, що може ще переконати людей у тому, що вакцинуватися потрібно? І тепер Україна має організувати ефективну вакцинацію", - резюмував Комісаренко.

Читайте також: Щодня в Україні проти COVID-19 потрібно вакцинувати 100 тис. осіб, інакше буде дуже погано, - академік НАН Комісаренко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Комісаренко Сергій (11)


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Топ коментарі
+4
А з 7 мільярдів невакцинованих скільки % повторно заразилися?
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01.05.2021 21:56
+4
"В Гарвардском университете проанализировали 500 тыс. людей, дважды вакцинированных в Израиле. Из них никто не умер"

Головне в цьому дослідженні було з 5 мільйонів вакцинованих в Ізраїлі обрати ті 500 тисяч, які не вмерли і важко не захворіли
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01.05.2021 22:09
+3
Ясно.
Але навіщо з початком вакцинації змінили протоколи обробки плр-тестів в лабораторіях?
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/Information-for-laboratories-COVID-vaccine-breakthrough-case-investigation.pdf
Тепер CDC (США) вимагає від лабораторій при обробці ПЛР-тестів, зроблених вакцинованим, зупинятися на 28 циклі ампліфікації (Ct Value <= 28).
Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?

При такій зміні протоколу ймовірність знайти тестом вірус у вакцинованому в 20-30 разів менша, ніж за протоколом, що використовувався раніше. Якесь шахрайство.
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01.05.2021 22:07
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стоп-стоп...речь о каких вакцинах? ведь у них разная эффективность! Я не отрицаю эффект от вакцинации, но одно дело Израиль с Пфайзером, другое Украина с Синоваком и Ковишилдом...
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01.05.2021 21:42 Відповісти
Акакаяразніца.
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01.05.2021 21:46 Відповісти
"Какаяразница", если нас НИКАКОЙ из этих вакцин не вакцинируют?
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01.05.2021 22:17 Відповісти
Вообще то только в США вакцинировано более 100 млн людей. О каких 10 млн говорит заголовок статьи?
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01.05.2021 22:31 Відповісти
о тех, которые проверили данные исследователи, неужели непонятно?
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01.05.2021 23:44 Відповісти
А як же ефективність 80%? Не збігається.
Краще б якийсь статист повідомив, ніж академік. Це ж не наукова думка.
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01.05.2021 21:49 Відповісти
нифигасе.....вакцинация от гриппа...это смкшно...может просто ето не зима а скоро лето...поетому никто не болеет
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01.05.2021 21:55 Відповісти
в осени можна буде сказати, чи допомогла та вакцина, чи ні. А це дійсно, більше літо винне, ніж вакцина.
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01.05.2021 22:00 Відповісти
А з 7 мільярдів невакцинованих скільки % повторно заразилися?
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01.05.2021 21:56 Відповісти
Ясно.
Але навіщо з початком вакцинації змінили протоколи обробки плр-тестів в лабораторіях?
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/Information-for-laboratories-COVID-vaccine-breakthrough-case-investigation.pdf
Тепер CDC (США) вимагає від лабораторій при обробці ПЛР-тестів, зроблених вакцинованим, зупинятися на 28 циклі ампліфікації (Ct Value <= 28).
Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?

При такій зміні протоколу ймовірність знайти тестом вірус у вакцинованому в 20-30 разів менша, ніж за протоколом, що використовувався раніше. Якесь шахрайство.
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01.05.2021 22:07 Відповісти
Це критерій відбору зразків на секвенування - Ct value ≤28. саме для вакцинованих (див. COVID-19 заголовок документу), бо це сигнал про появу нового штаму, стійкого до імунітету від вакцини.

Тобто серед всіх аналізів вибирають ті, що подолали захист від вакцини, бо вони є небезпечніші за звичайні.
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02.05.2021 11:00 Відповісти
Поки залишаються мільярди невакцинованих є небезпека що вірусні мутації продовжуватимуся і непрямим чином створюватиме загрозу вже вакцінованим - замкнуте коло.
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02.05.2021 04:33 Відповісти
а вакцинація як це може змінити? якщо вона тільки зменшує ймовірність важкого перебігу і ВСЕ
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02.05.2021 10:20 Відповісти
Так, як в Ізраїлі.
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02.05.2021 11:01 Відповісти
Фальшування статистики?
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02.05.2021 15:56 Відповісти
академик.. тю.. фи.. а что скажут кандидаты наук??
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01.05.2021 22:03 Відповісти
"При анализе состояния 10 млн вакцинированных людей выяснилось, что среди них лишь около 6 тысяч (0,06%, - Ред.) заразились повторно. Источник: https://censor.net/ru/n3263284

Как-то текст по дебильному написан .
Сначала заразились вакциной, потом заразились короной. Или опять вакциной? Нипанятна .
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01.05.2021 22:04 Відповісти
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/Information-for-laboratories-COVID-vaccine-breakthrough-case-investigation.pdf
Тепер CDC (США) вимагає від лабораторій при обробці ПЛР-тестів, зроблених вакцинованим, зупинятися на 28 циклі ампліфікації (Ct Value <= 28).
Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?
Тому що це давало приблизно в 20-30 разів більше позитивних результатів, ніж мало б бути при правильній обробці тестів. Штучне роздування статистики.

З такою зміною протоколу ймовірність за допомогою тесту "знайти САРС-ков-2" в вакцинованій людині також в 20-30 разів менше. Крекс-пекс-фекс, і "вакцини діють"!

Саме так "не дали поширитися новому коронавірусу" в Китаї (бо там більше 25 циклів ніколи не робили).
Саме так "перемогли пландемію за допомогою вакцини" в Ізраїлі. У статистиці смертності інсульт знову став інсультом, а не "ускладненням ковіда".
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01.05.2021 22:08 Відповісти
"Тепер CDC (США) вимагає від лабораторій при обробці ПЛР-тестів, зроблених вакцинованим, зупинятися на 28 циклі ампліфікації (Ct Value <= 28)"
Бо їх цікавлять COVID-19 vaccine breakthrough case - тобто штами вірусів яким вдалось пробити вакцинований захист. Вони не роблять висновок що людина КОВІД негативна якщо ПЛР тест пройшов 28 циклів. Їм просто потрібні зразки з вищими вірусним навантаженням. Більше того там же написано якщо CT невідоме то і такі зразки можна присилати.
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02.05.2021 00:00 Відповісти
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthrough-cases.html

Establishing a vaccine breakthrough case definition
A person who has SARS-CoV-2 RNA or antigen detected on a respiratory specimen collected ≥14 days after completing the primary series of a U.S. Food and Drug Administration (FDA)-authorized COVID-19 vaccine.

Нічого тут про штами немає.
CDC збирає інформацію, яка кількість людей, пройшовши повну вакцинацію, все одно пізніше захворіла. А факт захворювання встановлює позитивний результат тесту з Ct<=28.

Ось і виникає питання, чому тепер порогове значення рівне 28, а не 40, як раніше.
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02.05.2021 15:59 Відповісти
Ну як же пришуть прямим текстом:
"To the fullest extent possible, respiratory specimens that test positive for SARS-CoV-2 RNA are collected for genomic sequencing to identify the virus lineage that caused the infection."

Їх цікавлять саме зразки які пробили захист, а не тільки статистика. Чому їм потрібні зразки з вищим вірусним навантаженням? Я не мікробіолог, припускаю такі штами вірусів більш небезпечні і їх в першу чергу хочуть дослідити.

"А факт захворювання встановлює позитивний результат тесту з Ct<=28."
Ні. Це критерій який кваіліфікує даний зразок для передачі в CDC для подальших досліджень про це ясно сказанов тому документі PDF.
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02.05.2021 16:56 Відповісти
Вибачай, ти абсолютно некомпетентний в тому, що пишеш. Навіть не буду аналізувати цю маячню.
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02.05.2021 17:50 Відповісти
Ну навчись читати, а потім спамити форум.
А то чув дзвін та не знає де він і бігаєш як оглашенний. Якщо вже вліз в інструкції між лабораторіями які роблять ковід тести і CDC то включи голову і почитай уважно.
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02.05.2021 18:09 Відповісти
Ну навчись читати, а потім спамити форум.
А то чув дзвін та не знає де він і бігаєш як оглашенний. Якщо вже вліз в інструкції між лабораторіями які роблять ковід тести і CDC то включи голову і почитай уважно.
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02.05.2021 19:01 Відповісти
https://rationalground.com/why-mass-pcr-testing-of-the-healthy-and-asymptomatic-is-currently-counter-productive/

Вивчай мат. частину. Потім поговоримо.
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02.05.2021 19:02 Відповісти
Це критерій відбору зразків на секвенування - Ct value ≤28. саме для вакцинованих (див. COVID-19 заголовок документу), бо це сигнал про появу нового штаму, стійкого до імунітету від вакцини.

Тобто серед всіх аналізів вибирають ті, що подолали захист від вакцини, бо вони є небезпечніші за звичайні.
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02.05.2021 11:02 Відповісти
"бо це сигнал про появу нового штаму, стійкого до імунітету від вакцини"

Сам це вигадав?

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthrough-cases.html

Нічого тут про окремі штами немає.

І до чого тут порогове значення, рівне 28? Чому не 40, як раніше, коли такі результати потрапляли до статистики і означали, що протестована людина "захворіла"?
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02.05.2021 16:02 Відповісти
Нічого тут про окремі штами немає.

Тобі ж тикнули в тексті:
To the fullest extent possible, respiratory specimens that test positive for SARS-CoV-2 RNA are collected for genomic sequencing to identify the virus lineage that caused the infection.

Чи сліпий?
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02.05.2021 18:11 Відповісти
Згодний.
Але питання "чому зараз 28, а раніше 40" залишається.
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02.05.2021 19:00 Відповісти
Де було раніше 40? У ВООЗ?
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02.05.2021 22:05 Відповісти
Бо CDC в першу чергу цікавлять зразки у вакцинованих з високим вірусним навантаженням і все.
Але це не значить що когось не вважатимуть хворим на КОВІД якщо у нього ПЦР став позитивним на 29 циклі.
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02.05.2021 22:14 Відповісти
А треба було б. Бо позитивний результат на 29 циклі з ймовірністю 70% є ХИБНОпозитивним. І навіть в решті випадків позитивний результат ніяк не доводить, що симптоми, якщо вони є, викликані саме "вірусом сарс-ков-2". А якщо їх немає, то тим більше.
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02.05.2021 23:09 Відповісти
ВООЗ рекомендує 50. FDA - 40.
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02.05.2021 23:05 Відповісти
При цьому, в документі ніде немає вимог зупиняти тест на 28 циклі. Ct - це просто пороговий цикл тесту, на якому одержано позитивний результат.
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02.05.2021 11:08 Відповісти
Ти справді не бачиш різниці між "пороговий" і "підсумковий"?
Порогове значення циклу (Ct threshold) - це як раз значення, на якому обробка тестів зупиняється.
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02.05.2021 16:04 Відповісти
"В Гарвардском университете проанализировали 500 тыс. людей, дважды вакцинированных в Израиле. Из них никто не умер"

Головне в цьому дослідженні було з 5 мільйонів вакцинованих в Ізраїлі обрати ті 500 тисяч, які не вмерли і важко не захворіли
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01.05.2021 22:09 Відповісти
Про які ви лабораторії ?З 10 млн вакцинованих проти COVID-19 у світі лише 0,06% заразилися повторно, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 6301
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01.05.2021 22:43 Відповісти
Там була помилка. Точніше пропущено одне речення.
Лабораторії насправді ні при чому. Вони просто використовують ситуацію і заробляють гроші)
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01.05.2021 22:46 Відповісти
Порогове значення кількості циклів ампліфікації при обробці тестів. Як це працює на практиці?
В одній лабораторії воно рівне 25 (це значення з самого початку використовували в Китаї та інших країнах Азії).
1) Тест дає позитивний результат до 25 циклу. Це з великою ймовірністю правильний результат (відповідно до даних наукових досліджень): тест дійсно знайшов у людині генетичний матеріал, що відповідає праймеру.
2) 25 цикл закінчився, а генетичний матеріал не знайдено. Це негативний результат.
В другій лабораторії воно рівне 40 (використовувалось в більшості лабораторій неазіатських країн, в багатьох використовується і досі).
1) Тест дає позитивний результат до 25 циклу. Це з великою ймовірністю правильний результат: тест дійсно знайшов у людині генетичний матеріал, що відповідає праймеру.
2) Тест дає + результат на циклі від 26 до 40го. Це з певною ймовірністю хибнопозитивний результат (але може бути і вірним). Чим більше циклів, тим більше ймовірність, що результат хибний, тобто людина не має в собі шуканого генетичного матеріалу, не дивлячись на результат тесту.
3) Тест не знаходить генетичний матеріал на 40 циклі. Результат негативний.

В підсумку, якщо перша і друга лабораторія обробить 1 мільйон тестів, то (приблизно):
1) перша дасть 10000 позитивних результатів, з яких менше 300 буде невірними (хибнопозитивними);
2) друга дасть 200000 позитивних результатів, з яких лише приблизно 10000 будуть правильними, а інші 190000 невірними (хибнопозитивними), але все одно УСІ РЕЗУЛЬТАТИ потраплять в статистику як "нові випадки".
Таким чином статистикою можна крутити, як заманеться, аби виправдати будь-які лохдауни.
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01.05.2021 22:45 Відповісти
1. Повідомляли, що у світі вже вкололи більше 1 млрд. Треба множити ?
2. У нас черговий спалах серед щеплених: цього разу - медперсонал.
3. Вчора писали, що французьке агентство вивчатиме зв*язок між пфайзером і виникненням міокардиту. Поки невелика к-ть випадків (здається, 5), їх ще не пов*язують з цією вакциною, але хочуть простежити. Міокардити виникли у молодих чоловіків. В Ізраїлі - такі ж випадки.
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01.05.2021 22:49 Відповісти
Разработчики вируса недоработали,но они все исправят,и не сомневайтесь!
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01.05.2021 23:48 Відповісти
щас всеночная "вакцинация" закончится , поминальные "вакцинации" -готовьте койки лепилы..
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01.05.2021 23:54 Відповісти
"В Гарвардском университете проанализировали 500 тыс. людей, дважды вакцинированных в Израиле. Из них никто не умер, только 5 тыс. человек заболели, но очень слабо, и только 50 человек госпитализированы. Но заболевания проходили легко, не было ни одного умершегоИсточник: https://censor.net/ru/n3263284"

Это хорошо, но за какой период? Если в месяц заболел 1%, то за год выйдет 12%, не так уж мало, хотя легкое течение болезни тоже вещь неплохая, однако, при появлении новых штаммов вируса трудно сказать, что будет.
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02.05.2021 03:20 Відповісти
плохая новость для ковидиотов и антивакцинаторов.
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02.05.2021 05:14 Відповісти
да как сказать
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02.05.2021 10:21 Відповісти
 
 