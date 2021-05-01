З 10 млн вакцинованих проти COVID-19 у світі лише 0,06% заразилися повторно, - академік НАН Комісаренко

Україна має провести кампанію вакцинації проти COVID-19, оскільки ефективність щеплень підтверджується світовим досвідом.

Про це в програмі "Насправді: Україна" телеканалу "Дім" заявив директор Інституту біохімії Національної академії наук України Сергій Комісаренко, передає Цензор.НЕТ.

Академік зауважив, що слід задуматися про тривалість періоду спаду захворюваності, і нагадав, що є три шляхи боротьби з інфекційними захворюваннями: противірусні ліки, які наразі не знайдено, а також карантинні заходи й вакцина.

"Дія вакцин демонструє, що вони вкрай ефективні. І якщо влітку минулого року клінічні випробування, здійснені на десятках тисяч людей, показали високу ефективність вакцин, то зараз дані свідчать вже про десятки й сотні мільйонів людей", - прокоментував Сергій Комісаренко.

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Тезу про ефективність вакцини в боротьбі з вірусом учений проілюстрував результатами світових досліджень.

"Під час аналізу стану 10 млн вакцинованих людей з'ясувалося, що серед них лише близько 6 тисяч (0,06%. - Ред.) заразилися повторно. У Гарвардському університеті проаналізували 500 тис. людей, двічі вакцинованих в Ізраїлі. З них ніхто не помер, лише 5 тис. осіб захворіли, але дуже слабо, і лише 50 осіб госпіталізовано. Але перебіг захворювання був легким, не було жодного померлого", - акцентував академік.

Він додав, що подібна статистика має стати міцним аргументом у дискусіях із противниками вакцинації.

"Уявіть, якого удару ці дані завдають по платформі так званих антивакцинаторів. Ну, що може ще переконати людей у тому, що вакцинуватися потрібно? І тепер Україна має організувати ефективну вакцинацію", - резюмував Комісаренко.

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