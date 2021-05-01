З 10 млн вакцинованих проти COVID-19 у світі лише 0,06% заразилися повторно, - академік НАН Комісаренко
Україна має провести кампанію вакцинації проти COVID-19, оскільки ефективність щеплень підтверджується світовим досвідом.
Про це в програмі "Насправді: Україна" телеканалу "Дім" заявив директор Інституту біохімії Національної академії наук України Сергій Комісаренко, передає Цензор.НЕТ.
Академік зауважив, що слід задуматися про тривалість періоду спаду захворюваності, і нагадав, що є три шляхи боротьби з інфекційними захворюваннями: противірусні ліки, які наразі не знайдено, а також карантинні заходи й вакцина.
"Дія вакцин демонструє, що вони вкрай ефективні. І якщо влітку минулого року клінічні випробування, здійснені на десятках тисяч людей, показали високу ефективність вакцин, то зараз дані свідчать вже про десятки й сотні мільйонів людей", - прокоментував Сергій Комісаренко.
Тезу про ефективність вакцини в боротьбі з вірусом учений проілюстрував результатами світових досліджень.
"Під час аналізу стану 10 млн вакцинованих людей з'ясувалося, що серед них лише близько 6 тисяч (0,06%. - Ред.) заразилися повторно. У Гарвардському університеті проаналізували 500 тис. людей, двічі вакцинованих в Ізраїлі. З них ніхто не помер, лише 5 тис. осіб захворіли, але дуже слабо, і лише 50 осіб госпіталізовано. Але перебіг захворювання був легким, не було жодного померлого", - акцентував академік.
Він додав, що подібна статистика має стати міцним аргументом у дискусіях із противниками вакцинації.
"Уявіть, якого удару ці дані завдають по платформі так званих антивакцинаторів. Ну, що може ще переконати людей у тому, що вакцинуватися потрібно? І тепер Україна має організувати ефективну вакцинацію", - резюмував Комісаренко.
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Краще б якийсь статист повідомив, ніж академік. Це ж не наукова думка.
Але навіщо з початком вакцинації змінили протоколи обробки плр-тестів в лабораторіях?
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/Information-for-laboratories-COVID-vaccine-breakthrough-case-investigation.pdf
Тепер CDC (США) вимагає від лабораторій при обробці ПЛР-тестів, зроблених вакцинованим, зупинятися на 28 циклі ампліфікації (Ct Value <= 28).
Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?
При такій зміні протоколу ймовірність знайти тестом вірус у вакцинованому в 20-30 разів менша, ніж за протоколом, що використовувався раніше. Якесь шахрайство.
Тобто серед всіх аналізів вибирають ті, що подолали захист від вакцини, бо вони є небезпечніші за звичайні.
Как-то текст по дебильному написан .
Сначала заразились вакциной, потом заразились короной. Или опять вакциной? Нипанятна .
Тепер CDC (США) вимагає від лабораторій при обробці ПЛР-тестів, зроблених вакцинованим, зупинятися на 28 циклі ампліфікації (Ct Value <= 28).
Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?
Тому що це давало приблизно в 20-30 разів більше позитивних результатів, ніж мало б бути при правильній обробці тестів. Штучне роздування статистики.
З такою зміною протоколу ймовірність за допомогою тесту "знайти САРС-ков-2" в вакцинованій людині також в 20-30 разів менше. Крекс-пекс-фекс, і "вакцини діють"!
Саме так "не дали поширитися новому коронавірусу" в Китаї (бо там більше 25 циклів ніколи не робили).
Саме так "перемогли пландемію за допомогою вакцини" в Ізраїлі. У статистиці смертності інсульт знову став інсультом, а не "ускладненням ковіда".
Бо їх цікавлять COVID-19 vaccine breakthrough case - тобто штами вірусів яким вдалось пробити вакцинований захист. Вони не роблять висновок що людина КОВІД негативна якщо ПЛР тест пройшов 28 циклів. Їм просто потрібні зразки з вищими вірусним навантаженням. Більше того там же написано якщо CT невідоме то і такі зразки можна присилати.
Establishing a vaccine breakthrough case definition
A person who has SARS-CoV-2 RNA or antigen detected on a respiratory specimen collected ≥14 days after completing the primary series of a U.S. Food and Drug Administration (FDA)-authorized COVID-19 vaccine.
Нічого тут про штами немає.
CDC збирає інформацію, яка кількість людей, пройшовши повну вакцинацію, все одно пізніше захворіла. А факт захворювання встановлює позитивний результат тесту з Ct<=28.
Ось і виникає питання, чому тепер порогове значення рівне 28, а не 40, як раніше.
"To the fullest extent possible, respiratory specimens that test positive for SARS-CoV-2 RNA are collected for genomic sequencing to identify the virus lineage that caused the infection."
Їх цікавлять саме зразки які пробили захист, а не тільки статистика. Чому їм потрібні зразки з вищим вірусним навантаженням? Я не мікробіолог, припускаю такі штами вірусів більш небезпечні і їх в першу чергу хочуть дослідити.
"А факт захворювання встановлює позитивний результат тесту з Ct<=28."
Ні. Це критерій який кваіліфікує даний зразок для передачі в CDC для подальших досліджень про це ясно сказанов тому документі PDF.
А то чув дзвін та не знає де він і бігаєш як оглашенний. Якщо вже вліз в інструкції між лабораторіями які роблять ковід тести і CDC то включи голову і почитай уважно.
А то чув дзвін та не знає де він і бігаєш як оглашенний. Якщо вже вліз в інструкції між лабораторіями які роблять ковід тести і CDC то включи голову і почитай уважно.
Вивчай мат. частину. Потім поговоримо.
Тобто серед всіх аналізів вибирають ті, що подолали захист від вакцини, бо вони є небезпечніші за звичайні.
Сам це вигадав?
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthrough-cases.html
Нічого тут про окремі штами немає.
І до чого тут порогове значення, рівне 28? Чому не 40, як раніше, коли такі результати потрапляли до статистики і означали, що протестована людина "захворіла"?
Тобі ж тикнули в тексті:
To the fullest extent possible, respiratory specimens that test positive for SARS-CoV-2 RNA are collected for genomic sequencing to identify the virus lineage that caused the infection.
Чи сліпий?
Але питання "чому зараз 28, а раніше 40" залишається.
Але це не значить що когось не вважатимуть хворим на КОВІД якщо у нього ПЦР став позитивним на 29 циклі.
Порогове значення циклу (Ct threshold) - це як раз значення, на якому обробка тестів зупиняється.
Головне в цьому дослідженні було з 5 мільйонів вакцинованих в Ізраїлі обрати ті 500 тисяч, які не вмерли і важко не захворіли
Лабораторії насправді ні при чому. Вони просто використовують ситуацію і заробляють гроші)
В одній лабораторії воно рівне 25 (це значення з самого початку використовували в Китаї та інших країнах Азії).
1) Тест дає позитивний результат до 25 циклу. Це з великою ймовірністю правильний результат (відповідно до даних наукових досліджень): тест дійсно знайшов у людині генетичний матеріал, що відповідає праймеру.
2) 25 цикл закінчився, а генетичний матеріал не знайдено. Це негативний результат.
В другій лабораторії воно рівне 40 (використовувалось в більшості лабораторій неазіатських країн, в багатьох використовується і досі).
1) Тест дає позитивний результат до 25 циклу. Це з великою ймовірністю правильний результат: тест дійсно знайшов у людині генетичний матеріал, що відповідає праймеру.
2) Тест дає + результат на циклі від 26 до 40го. Це з певною ймовірністю хибнопозитивний результат (але може бути і вірним). Чим більше циклів, тим більше ймовірність, що результат хибний, тобто людина не має в собі шуканого генетичного матеріалу, не дивлячись на результат тесту.
3) Тест не знаходить генетичний матеріал на 40 циклі. Результат негативний.
В підсумку, якщо перша і друга лабораторія обробить 1 мільйон тестів, то (приблизно):
1) перша дасть 10000 позитивних результатів, з яких менше 300 буде невірними (хибнопозитивними);
2) друга дасть 200000 позитивних результатів, з яких лише приблизно 10000 будуть правильними, а інші 190000 невірними (хибнопозитивними), але все одно УСІ РЕЗУЛЬТАТИ потраплять в статистику як "нові випадки".
Таким чином статистикою можна крутити, як заманеться, аби виправдати будь-які лохдауни.
2. У нас черговий спалах серед щеплених: цього разу - медперсонал.
3. Вчора писали, що французьке агентство вивчатиме зв*язок між пфайзером і виникненням міокардиту. Поки невелика к-ть випадків (здається, 5), їх ще не пов*язують з цією вакциною, але хочуть простежити. Міокардити виникли у молодих чоловіків. В Ізраїлі - такі ж випадки.
Это хорошо, но за какой период? Если в месяц заболел 1%, то за год выйдет 12%, не так уж мало, хотя легкое течение болезни тоже вещь неплохая, однако, при появлении новых штаммов вируса трудно сказать, что будет.