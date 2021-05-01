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NASA призупинило контракт зі SpaceX щодо створення місячного модуля через протест інших учасників тендера

NASA призупинило контракт зі SpaceX щодо створення місячного модуля через протест інших учасників тендера

Американське аерокосмічне агентство (NASA) призупинило контракт із компанією SpaceX щодо створення місячного посадкового модуля вартістю $2,9 млрд.

Причиною став протест інших учасників тендера: компаній Dynetics і Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. На їхню думку, NASA несправедливо дозволило переглянути заявку SpaceX, проте не дало такої ж можливості Blue Origin.

"Їхнє [NASA] рішення унеможливлює конкуренцію [...] і не тільки відкладає, а й зовсім ставить під загрозу повернення США на Місяць", - йдеться в заяві Blue Origin. Результати розгляду скарги будуть відомі не пізніше 4 серпня.

Нагадаємо, компанію Ілона Маска було обрано NASA як підрядника для створення місячного модуля 16 квітня. Раніше очікувалося, що американське аерокосмічне агентство зупинить вибір на двох компаніях, проте перевагу віддали SpaceX. Компанія-переможець тендера розроблятиме пілотований модуль, у якому вперше за тривалий час астронавти здійснять посадку на Місяць у межах програми "Артеміда".

Читайте також: Зеленський привітав NASA з успішним першим польотом Mars Helicopter: "Пишаюся, що серед його розробників - українець Ігор Панченко"

Автор: 

NASA (172) Місяць (61) SpaceX (278)


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Топ коментарі
+4
Постыдились бы свою дурость публично являть, что ли.
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01.05.2021 22:49
+3
Здоровой конкуренции никакой альтернативы нет - и качество лучше и цены ниже.
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01.05.2021 22:28
+3
тому що ракета Сатурн-5 і проект "Аполон" остаточно поховані, бо застарілі... усього 12 астронавтів побувало на Місяці впродовж декількох років цього проекту у кінці 60-х / на початку70-х... ти маєш можливисть придбати телескопа та на власні очі побачити артефакти, що свідчать про перебування людини на Місяці...
NASA призупинило контракт зі SpaceX щодо створення місячного модуля через протест інших учасників тендера - Цензор.НЕТ 7071

модулі, що сідають, дослідницьке обладнання ALSEP, автоматический аппарат Surveyor, сліди коліс місячного автомобіля і ланцюжки слідів астронавтів США, тощо...
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02.05.2021 09:10
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Видимо, не у одних у нас при власти дураки
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01.05.2021 22:05 Відповісти
Частный сектор, вопрос, к глубочайшему сожалению, в деньгах.
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01.05.2021 22:12 Відповісти
К чьему сожалению? Тупорылое идиотское мордва
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01.05.2021 22:16 Відповісти
К сожалению, шо Мир видит лишь финансовую выгоду. ЕС крутится как вуж в ведре перед смертью, но к кацапии тянется, бо выгодно. В этом плане, все упираются в деньги, искрине надеюсь, шо это все же закончится.
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01.05.2021 22:24 Відповісти
Безграмотное лаптеногое, к сожалению тваво *****, оно сдохнет как собака
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01.05.2021 22:26 Відповісти
На грамотность тебе лучше не обращать внимание, учитывая твою. Почему к сожалению? Хай дохнет как собака, если сочувствуешь, то, как и остальные долбоебы, можешь мотаться к нему на могилку и класть цветочки.
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02.05.2021 00:55 Відповісти
До чого тут дєгні? Справа в тім, що на Місяць ніхто не літав, це така ж туфта, як і перший політ гагаріна https://www.youtube.com/watch?v=8U2FTCYXakY. Чом би НАСА не скористатися наробками 50-літньої давнини, га? Тодішній модуль так чудово спрацював наприкінці 60-х і на початку 70-х, еге ж? Ті, хто в тємє, вже давно знають, що висадка на Місяць була знята в павільйоні кіностудії. Це - така ж туфта, як і те, що вежі WTC начебто завалили арапи.
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01.05.2021 22:42 Відповісти
Я даже знаю за кого вы голосовали 2 года назад))) Всем идиотам на слово верите?)))
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01.05.2021 23:46 Відповісти
Ідіоти досі вірять у політ на Місяць. Включіть рештки свого мозку - якщо він був. Причому є інвєртю кубріка, де він розповідає про зйомки "польоту" в студії. Після грандіозної афери з "першим у світі кацманавтом" Штатам нічого не залишалося, як влаштувати свою аферу - іще грандіознішу.
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02.05.2021 06:13 Відповісти
ну ты из тех уродов у кого единственно правильное мнение ..а все остальные идиоты.. и чем ты отличаешься от кремлевского кабысдоха .. поэтому тоже подозреваю что ты и есть путинский баран стойлового содержания
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02.05.2021 07:46 Відповісти
А шо-неть по суті сказати можеш, глистяро кошерний? Не можеш, тому "іди у сраку", як казав твій родич вувузєла.
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03.05.2021 06:51 Відповісти
Да, да) И земля плоская)))
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02.05.2021 12:27 Відповісти
Ідіоти досі вірять у політ на Місяць. Включіть рештки свого мозку - якщо він був. Причому є інвєртю кубріка, де він розповідає про зйомки "польоту" в студії. Після грандіозної афери з "першим у світі кацманавтом" Штатам нічого не залишалося, як влаштувати свою аферу - іще грандіознішу.
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03.05.2021 08:39 Відповісти
Всегда интересно наблюдать украиномовного набутылочника в его естественной среде обитания
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02.05.2021 01:33 Відповісти
поліграф поліграфич - корисний ідіот глобалістів. Їх можна легко впізнати по "набутилочній" та "кацапорилій" лексиці з темника, отриманого у фонді "виродження", яким керує один дуже відомий "філантроп", а вірніше, мізантроп. Коли аргументів немає, то відразу ж вмикається набутилочна хуцпа. Тщатєльнєє реб'ята, тщатєльнєє, більше креативу, бо у фонді "виродження" дєніх не дадуть. Мабуть, важко, ненавидячи українців, вдавати з себе українських патріотів. Але чомусь 99% процентів з вас пишуть російською. Дивно, еге ж?
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02.05.2021 06:19 Відповісти
поліграф поліграфич - корисний ідіот глобалістів. Їх можна легко впізнати по "набутилочній" та "кацапорилій" лексиці з темника, отриманого у фонді "виродження", яким керує один дуже відомий "філантроп", а вірніше, мізантроп. Коли аргументів немає, то відразу ж вмикається набутилочна хуцпа. Тщатєльнєє реб'ята, тщатєльнєє, більше креативу, бо у фонді "виродження" дєніх не дадуть. Мабуть, важко, ненавидячи українців, вдавати з себе українських патріотів. Але чомусь 99% процентів з вас пишуть російською. Дивно, еге ж?
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03.05.2021 06:52 Відповісти
Главное к краю Земли близко не подходить.
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02.05.2021 06:00 Відповісти
тому що ракета Сатурн-5 і проект "Аполон" остаточно поховані, бо застарілі... усього 12 астронавтів побувало на Місяці впродовж декількох років цього проекту у кінці 60-х / на початку70-х... ти маєш можливисть придбати телескопа та на власні очі побачити артефакти, що свідчать про перебування людини на Місяці...
NASA призупинило контракт зі SpaceX щодо створення місячного модуля через протест інших учасників тендера - Цензор.НЕТ 7071

модулі, що сідають, дослідницьке обладнання ALSEP, автоматический аппарат Surveyor, сліди коліс місячного автомобіля і ланцюжки слідів астронавтів США, тощо...
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02.05.2021 09:10 Відповісти
Шо ти мені голову морочиш, чуваг - застарілі, непридатні... Вони ж начебто забезпечили бездоганно чіткі місії до Місяця й назад. Навіщо ж здійснювати аутсорсинг, тскть, і ділитися державним баблом з аферистом маском, якщо можна скористатися вже існуючими наробками й все бабло забрати собі? Це по-перше. А по-друге, поясни мені, яким чином посадочний модуль міг залишитися на місяці? І не треба демонструвати знімки, зроблені в павільйоні. Краще вивчи матчастину про "політ на місяць", про "місячний грунт", і про те, як дивним чином "зникли" за різних обставин фізичні "докази" перебування мириканців на місяці. Адью.
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03.05.2021 07:03 Відповісти
подивись сам у телескоп на Місяць
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03.05.2021 07:27 Відповісти
Тобто, темою не володієш і сказати нема чого. Особливо потішило про "посадочний модуль", який і досі стоїть на Місяці і той джип, на якому розсікали кацманавти. До речі, саме оцей хвацький джип і зародив у мене сумніви - щось тут явно не так...
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03.05.2021 08:43 Відповісти
я тобі вище вже все сказав, перечитай знов, якщо забув...
на фото в шлемі астронавта відбівається відображення, подивись що на ньому, якщо мало, то купи телескопа і роздивись сам все обладнання і відбитки людських кроків на поверхні Місяця... ось ще фото тобі 4-х колесного автомобіля для переміщення людини поверхнею Місяця при шостій висадці людей на Місяці за програмою "Аполон-17", роздивись у телескоп, він досі стоїть на Місяці.. все інше твої проблеми з адекватним сприйняттям реальності... співчуваю
NASA призупинило контракт зі SpaceX щодо створення місячного модуля через протест інших учасників тендера - Цензор.НЕТ 3049
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03.05.2021 09:11 Відповісти
До чого тут дєгні? Справа в тім, що на Місяць ніхто не літав, це така ж туфта, як і перший політ гагаріна https://www.youtube.com/watch?v=8U2FTCYXakY. Чом би НАСА не скористатися наробками 50-літньої давнини, га? Тодішній модуль так чудово спрацював наприкінці 60-х і на початку 70-х, еге ж? Ті, хто в тємє, вже давно знають, що висадка на Місяць була знята в павільйоні кіностудії. Це - така ж туфта, як і те, що вежі WTC начебто завалили арапи.
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02.05.2021 12:37 Відповісти
До чого тут дєгні? Справа в тім, що на Місяць ніхто не літав, це така ж туфта, як і перший політ гагаріна https://www.youtube.com/watch?v=8U2FTCYXakY. Чом би НАСА не скористатися наробками 50-літньої давнини, га? Тодішній модуль так чудово спрацював наприкінці 60-х і на початку 70-х, еге ж? Ті, хто в тємє, вже давно знають, що висадка на Місяць була знята в павільйоні кіностудії. Це - така ж туфта, як і те, що вежі WTC начебто завалили арапи.
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02.05.2021 21:05 Відповісти
феерический идиот
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03.05.2021 01:00 Відповісти
Це все, на що здатні корисні номерні ідіоти глобалістів, які ховаються за українськими прізвищами. Коли сказати немає чого (а сказати їм завжди немає чого), в хід іде суто жидівська хуцпа тіпа, "а ти кто такой" і образи.
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03.05.2021 07:06 Відповісти
Монополия убивает.
"F-35 настолько хорош, что угрожает стать безальтернативным вариантом для ВС США, что ставит Lockheed Martin в доминирующее положение" - это уже о другом, но в контексте - монополизм, который явно не приветствуется.

Армия США выбрала пять новаторов из малого бизнеса для создания прототипов, предназначенных для увеличения скорострельности самоходных гаубиц, а также будущих систем. Это уже о третьем. Но и оно о том же самом - монополиях, которым не дают злоупотреблять ситуацией.

Что у нас: беня, ахметов, зеленский, пинчук, нкрекп. Кина не будет, электричество дорожает.
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01.05.2021 22:08 Відповісти
У вас *****, больше ничего
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01.05.2021 22:27 Відповісти
Сгинь, убогое.
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01.05.2021 22:32 Відповісти
Шанс для КБ "Южное" и "Южмаша".
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01.05.2021 22:11 Відповісти
к сожалению никаких шансов
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01.05.2021 22:15 Відповісти
лунная гонка началась
https://youtu.be/3ZZ4rUR9jXA Artemis Moon Rocket Being Loaded into Vehicle Assembly Building
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01.05.2021 22:12 Відповісти
????.....а какое это имеет значение?....Никакого! А вот то, что гравитационная линза отошла от планеты в сторону Луны! Вот ЭТОооО! имеет значение. Это значит, что система теперь расфокусирована. И если нет фокуса, то моды не работают.
Поэтому, можно осторожно предположить ( с учетом инерционности системы), что количество землетрясений будет падать. Вот это имеет значение!
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01.05.2021 22:13 Відповісти
Вы кстати, не забудьте, что если нет линзы вблизи планеты, то вы галло не увидите....никог дааа!! И кристалики льда в воздухе вам не помогут. Нет линзы - нет галло.
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01.05.2021 22:19 Відповісти
Blue Origin похоже 5 мая сделает сюрприз - спустя 60 лет...
https://youtu.be/tGw-hN8hKXw
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01.05.2021 22:23 Відповісти
Здоровой конкуренции никакой альтернативы нет - и качество лучше и цены ниже.
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01.05.2021 22:28 Відповісти
Сталіна не вистачає. І Лисенка, який змушував овочі й фрукти до Сибіру звикати. Одна безглузда теорія породжує навіженого агронома без шариків в голові - і купа народу їде в Сибір будувати якусь залізну дорогу у льодовики. Чи запускає Гагаріна в космос. При чому нафіга - невідомо. Тільки для того, щоб випередити США. А ті, у відповідь, пердолять на Місяць тільки для того, щоб там першими встромити в грунт американського правпора. А що тепер? Одні клоуни - без теорії і без шариків, у мокрих штанях. А Ілон Маск не те, що на Місяць не може зібратись - дачу в Антарктиді побудувати, щоб любуватись зимовими пляжами, заселеними пінгвінами. А Антарктида - не Місяць. Клімат там м'якший, ніж на Місяці. Ще й заселена. А що на місяці цікавого? Ніфіга. Але 100 %, живим би був Сталін і комунізм - уже б Місяць заселеним був.
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01.05.2021 22:31 Відповісти
Американці. На Місяць. Не літали. Вивчить матчастину й не пишіть бздур. До речі, гагарін в космос також не літав. https://www.youtube.com/watch?v=8U2FTCYXakY
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01.05.2021 22:44 Відповісти
Постыдились бы свою дурость публично являть, что ли.
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01.05.2021 22:49 Відповісти
Дураков это редко останавливает...
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01.05.2021 23:40 Відповісти
Так навіщо ж ти пишеш? Слідуй власному правилу.
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02.05.2021 06:21 Відповісти
ага, і взагалі, Земля - плоска, а космос - вигадка. Кінчай вже відосіки дивитись дурнуваті від Зеленського і таких же плосковірів, як він. Я то жартую, але для космонавтики як раз не вистачає конкуренції, яка штовхала народ у спину по всій Землі.
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01.05.2021 22:55 Відповісти
Не верзи муйні своїми жартами. До чого тут плоска земля? Ти окрім букваря що небудь в житті читало? Вивчи матчастину. Хоча для цього потрібна допитливість, клепка і чимало часу. Бачу, ані першого, ані другого у нащадка міклухи маклая нема.
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02.05.2021 06:23 Відповісти
дебіле, твоє місце на дурці. Ц тебе осел випустив тут І-А-кати разом з ним.
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02.05.2021 14:46 Відповісти
Американці. На Місяць. Не літали. Вивчить матчастину й не пишіть бздур. До речі, гагарін в космос також не літав. https://www.youtube.com/watch?v=8U2FTCYXakY
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02.05.2021 12:38 Відповісти
Читай, дебіле, книжки, а не інтернетівські побрехеньки
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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02.05.2021 15:11 Відповісти
Американці. На Місяць. Не літали. Вивчить матчастину й не пишіть бздур. До речі, гагарін в космос також не літав. https://www.youtube.com/watch?v=8U2FTCYXakY
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02.05.2021 21:09 Відповісти
Американці. На Місяць. Не літали. Вивчить матчастину й не пишіть бздур. До речі, гагарін в космос також не літав. https://www.youtube.com/watch?v=8U2FTCYXakY
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03.05.2021 07:07 Відповісти
https://youtu.be/RBxkRKZ34yo?t=1132 Маск занимается своим делом...
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01.05.2021 22:40 Відповісти
https://youtu.be/98JAMSm-Rs8
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01.05.2021 22:48 Відповісти
Это происходит из-за непрекращающихся крушений Starship Маска, который должен был полететь на Луну. Проект Безоса более реалистичный.
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01.05.2021 22:58 Відповісти
ох уж єтот Маск... еле уболтали его садить Дрегон на парашютах
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01.05.2021 23:14 Відповісти
Яснохренственно, что на парашюте ты сможешь посадить аппарат далеко не на каждой планете. Тут возникает большой соблазн отработать универсальную для всех планет систему посадки. Но отрабатывать свои разработки на корабле с пассажирами... Пожалуй и в правду - перебор.
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03.05.2021 01:35 Відповісти
я понимаю... Маску сейчас очень непросто
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03.05.2021 03:24 Відповісти
Маск сказал, что крушения будут до SN 25. Вообще-то впечатление, что они в SpaceX все уже сделали....создается видимость аварий и стараний. Как-то так.
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02.05.2021 00:20 Відповісти
все прототипы новых ракет проходят через крушения, по-другому еще не было в ракетостроении.. тут дело немного в другом, Безос решил тоже вкладываться в Космос и увековечить свое имя и думал что договорился а разделе интересов с Маском, Марс заслуга Маска, а колонизация Луны - заслуга Безоса (2-е и 1-е место в списке Форбс по активам), но не тут то было.. и Безос кажется полез в за бутылку... ничего, перетрут, договорятся, где чья область деятельности и на каких правилах
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02.05.2021 08:42 Відповісти
почитал коменты сверху. так и хочется орать - земля плоская. а может просто дурдом какой-то разформировали.
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01.05.2021 23:01 Відповісти
Так "ори"! Дивись не лусни, горопахо.
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02.05.2021 06:31 Відповісти
Если уже есть сразу два варианта реализации Лунной программы 2, значит американцы в скором времени слетают на Луну.
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01.05.2021 23:25 Відповісти
да это решено, вопрос времени и конкуретного соревнования, что выбрать...
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02.05.2021 08:44 Відповісти
Я уверен, что Старшип Маска полетит. Посмотрите на рендер на фото....Так и будет.
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02.05.2021 00:22 Відповісти
_Конечно полетит. Инженеры там классные, всё у них получится. Они уже одержали триумф с многоразовыми садящимися ускорителями, смогут и со звёздными кораблями.
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02.05.2021 00:45 Відповісти
просто Безос это карман демократов а Маск тайный трампист
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02.05.2021 02:54 Відповісти
Очередной распил бабла ! Всё это может закончится так же ,как и предыдущие проэкты.
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02.05.2021 03:32 Відповісти
Не "может", а неодмінно саме так і закінчиться. Але бабло встигнуть попіліть.
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02.05.2021 06:32 Відповісти
Нам бы их проблемы.
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02.05.2021 05:16 Відповісти
Дивився чудовий серіал Юристи Бостона, стаття начебто серія звідти, є все: держава, незадоволені і суд.
Читаючи коментарі під цією статтею, я догадуюсь, що якби був серіал Дурдом, то діалоги пацієнтів виглядали би так само.
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02.05.2021 08:49 Відповісти
а я співаю
азум зуза гулело
азум гуга
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03.05.2021 03:43 Відповісти
 
 