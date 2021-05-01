NASA призупинило контракт зі SpaceX щодо створення місячного модуля через протест інших учасників тендера
Американське аерокосмічне агентство (NASA) призупинило контракт із компанією SpaceX щодо створення місячного посадкового модуля вартістю $2,9 млрд.
Причиною став протест інших учасників тендера: компаній Dynetics і Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. На їхню думку, NASA несправедливо дозволило переглянути заявку SpaceX, проте не дало такої ж можливості Blue Origin.
"Їхнє [NASA] рішення унеможливлює конкуренцію [...] і не тільки відкладає, а й зовсім ставить під загрозу повернення США на Місяць", - йдеться в заяві Blue Origin. Результати розгляду скарги будуть відомі не пізніше 4 серпня.
Нагадаємо, компанію Ілона Маска було обрано NASA як підрядника для створення місячного модуля 16 квітня. Раніше очікувалося, що американське аерокосмічне агентство зупинить вибір на двох компаніях, проте перевагу віддали SpaceX. Компанія-переможець тендера розроблятиме пілотований модуль, у якому вперше за тривалий час астронавти здійснять посадку на Місяць у межах програми "Артеміда".
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модулі, що сідають, дослідницьке обладнання ALSEP, автоматический аппарат Surveyor, сліди коліс місячного автомобіля і ланцюжки слідів астронавтів США, тощо...
на фото в шлемі астронавта відбівається відображення, подивись що на ньому, якщо мало, то купи телескопа і роздивись сам все обладнання і відбитки людських кроків на поверхні Місяця... ось ще фото тобі 4-х колесного автомобіля для переміщення людини поверхнею Місяця при шостій висадці людей на Місяці за програмою "Аполон-17", роздивись у телескоп, він досі стоїть на Місяці.. все інше твої проблеми з адекватним сприйняттям реальності... співчуваю
"F-35 настолько хорош, что угрожает стать безальтернативным вариантом для ВС США, что ставит Lockheed Martin в доминирующее положение" - это уже о другом, но в контексте - монополизм, который явно не приветствуется.
Армия США выбрала пять новаторов из малого бизнеса для создания прототипов, предназначенных для увеличения скорострельности самоходных гаубиц, а также будущих систем. Это уже о третьем. Но и оно о том же самом - монополиях, которым не дают злоупотреблять ситуацией.
Что у нас: беня, ахметов, зеленский, пинчук, нкрекп. Кина не будет, электричество дорожает.
https://youtu.be/3ZZ4rUR9jXA Artemis Moon Rocket Being Loaded into Vehicle Assembly Building
Поэтому, можно осторожно предположить ( с учетом инерционности системы), что количество землетрясений будет падать. Вот это имеет значение!
https://youtu.be/tGw-hN8hKXw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
забутылку... ничего, перетрут, договорятся, где чья область деятельности и на каких правилах
Читаючи коментарі під цією статтею, я догадуюсь, що якби був серіал Дурдом, то діалоги пацієнтів виглядали би так само.
азум зуза гулело
азум гуга