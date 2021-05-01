NASA призупинило контракт зі SpaceX щодо створення місячного модуля через протест інших учасників тендера

Американське аерокосмічне агентство (NASA) призупинило контракт із компанією SpaceX щодо створення місячного посадкового модуля вартістю $2,9 млрд.

Причиною став протест інших учасників тендера: компаній Dynetics і Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. На їхню думку, NASA несправедливо дозволило переглянути заявку SpaceX, проте не дало такої ж можливості Blue Origin.

"Їхнє [NASA] рішення унеможливлює конкуренцію [...] і не тільки відкладає, а й зовсім ставить під загрозу повернення США на Місяць", - йдеться в заяві Blue Origin. Результати розгляду скарги будуть відомі не пізніше 4 серпня.

Нагадаємо, компанію Ілона Маска було обрано NASA як підрядника для створення місячного модуля 16 квітня. Раніше очікувалося, що американське аерокосмічне агентство зупинить вибір на двох компаніях, проте перевагу віддали SpaceX. Компанія-переможець тендера розроблятиме пілотований модуль, у якому вперше за тривалий час астронавти здійснять посадку на Місяць у межах програми "Артеміда".

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