Віримо та сподіваємося, що Росія накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти на Великдень, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що залишається тільки сподіватися, що Росія накаже своїм солдатам на Донбасі не вести вогонь на Великдень.
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Будемо вірити і сподіватися, що Росія все-таки не лише формально підкреслює свою відданість православній традиції, але дійсно з повагою поставиться до цього свята і накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти. Це було б найкращим подарунком", – зазначив він.
Нагадаємо, Тристороння контактна група не домовилася про "великоднє" перемир'я під час засідання 28 квітня.
Топ коментарі
+18 три - пятнадцать
показати весь коментар01.05.2021 22:46
+14 Andy Jumeirach
показати весь коментар01.05.2021 22:51
+12 Нина Лабунская
показати весь коментар01.05.2021 23:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1388374018181435392 14 ч
ОПЗЖ відверто закликає до шпигунства на користь ворога. СБУ Баканова відмовчується. У прифронтовій Донеччині в газеті ОПЗЖ наполегливо рекомендують ватному електорату записувати особисті дані активістів помаранчевих партій і ветеранів АТО і членів їх сімей.
зеленые "надеятся и верят" в ***** - родину защищать они не хотят и не собираются.
ето не ясно тока зеленым волнистым попугайчикам, им простительно - они безмозлые...
он что, действительно вооруженных террористов на чужой земле , под предводительством убийцы назвал...солдатами?
это ещё один лютый ппц !
Холуисто как-то...
однiею вiрою та надiею живуть, мiзки iм не потрiбнi - навiть зайве...
1978р.
мiй вчитель математики.
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот https://twitter.com/UaArtem @UaArtem
2600 правоохоронців будуть захищати завтра Одесу та контролювати порядок! Сподіваюсь, що через Великдень сепаратні буде небагато!
Місто кишить нацгвардійцями, приїхали навіть з інших областей. Щоб контролювати ситуацію 2 травня. Декілька трамвайних маршрутів змінять своє курчування в цей день. На куликовому буде шабаш сепаратні, на Соборній площі буде мітинг українців. Все як було 7 років тому.
Довгої ковбаски,
Твердого холодцю,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!!!