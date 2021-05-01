Віримо та сподіваємося, що Росія накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти на Великдень, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що залишається тільки сподіватися, що Росія накаже своїм солдатам на Донбасі не вести вогонь на Великдень.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Будемо вірити і сподіватися, що Росія все-таки не лише формально підкреслює свою відданість православній традиції, але дійсно з повагою поставиться до цього свята і накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти. Це було б найкращим подарунком", – зазначив він.

Нагадаємо, Тристороння контактна група не домовилася про "великоднє" перемир'я під час засідання 28 квітня.

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