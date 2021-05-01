УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5375 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 409 48

Віримо та сподіваємося, що Росія накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти на Великдень, - Кулеба

Віримо та сподіваємося, що Росія накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти на Великдень, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що залишається тільки сподіватися, що Росія накаже своїм солдатам на Донбасі не вести вогонь на Великдень.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Будемо вірити і сподіватися, що Росія все-таки не лише формально підкреслює свою відданість православній традиції, але дійсно з повагою поставиться до цього свята і накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти. Це було б найкращим подарунком", – зазначив він.

Нагадаємо, Тристороння контактна група не домовилася про "великоднє" перемир'я під час засідання 28 квітня.

Читайте також: Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, один воїн зазнав поранення, - штаб ООС

Автор: 

Великдень (338) росія (65007) Донбас (22354) перемир’я (892) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
а таки дурак - ну верь кацапам дальше, если не наверился еще.
показати весь коментар
01.05.2021 22:46
+14
солдатам?...
он что, действительно вооруженных террористов на чужой земле , под предводительством убийцы назвал...солдатами?
это ещё один лютый ппц !
показати весь коментар
01.05.2021 22:51
+12
Зєбіли такі "вєрят и надєятся"... и этим еще раз подтверждают, что идиотизм пределов не имеет...
показати весь коментар
01.05.2021 23:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та понажираются падлы и будут палить куда попало ,зато потом появятся новые истории о распятых мальчиках ...
показати весь коментар
01.05.2021 22:46 Відповісти
значит в будние дни можно быть расстрелянным и покалеченным? Зебарыги уже два года наживаются на войне , просто перестав стрелять
показати весь коментар
02.05.2021 02:01 Відповісти
а таки дурак - ну верь кацапам дальше, если не наверился еще.
показати весь коментар
01.05.2021 22:46 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1388374018181435392 14 ч

ОПЗЖ відверто закликає до шпигунства на користь ворога. СБУ Баканова відмовчується. У прифронтовій Донеччині в газеті ОПЗЖ наполегливо рекомендують ватному електорату записувати особисті дані активістів помаранчевих партій і ветеранів АТО і членів їх сімей.

Віримо та сподіваємося, що Росія накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти на Великдень, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4183
показати весь коментар
01.05.2021 23:34 Відповісти
видел ето.... даже комментариев на ето нет...
зеленые "надеятся и верят" в ***** - родину защищать они не хотят и не собираются.
ето не ясно тока зеленым волнистым попугайчикам, им простительно - они безмозлые...
показати весь коментар
01.05.2021 23:43 Відповісти
Це інститут ефесбешних саянім.
показати весь коментар
02.05.2021 07:24 Відповісти
З " телеграм". Начебто з Горлівки наших накрили артой. Не знаю , так чи ні.
показати весь коментар
01.05.2021 22:46 Відповісти
Цей теж хоче зазирнути ***** вглаз?
показати весь коментар
01.05.2021 22:49 Відповісти
Вони вже давно заглядають, в шоколадний.
показати весь коментар
01.05.2021 22:53 Відповісти
Они уже оттуда не вылазят.
показати весь коментар
02.05.2021 05:11 Відповісти
солдатам?...
он что, действительно вооруженных террористов на чужой земле , под предводительством убийцы назвал...солдатами?
это ещё один лютый ппц !
показати весь коментар
01.05.2021 22:51 Відповісти
Да он идиот, но пишет так потому что он гой, всасывающий цифру зарплаты взяток.
показати весь коментар
01.05.2021 23:26 Відповісти
Верим и надеемся, что Россия прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять на Пасху, - Кулеба

Холуисто как-то...
показати весь коментар
01.05.2021 22:51 Відповісти
ето зеленое стадо кандидатов в слуги - в принципе не обучаемо.
однiею вiрою та надiею живуть, мiзки iм не потрiбнi - навiть зайве...
показати весь коментар
01.05.2021 22:53 Відповісти
ну шо, ждём от слуги кулебы всяческих похвал, о солдатской чести пуйловских террористов, если те просто "перестанут стрилять" ... на Пасху
показати весь коментар
01.05.2021 22:59 Відповісти
Верим и надеемся. Забыли про "обнимаем". Где "обнимаем"?
показати весь коментар
01.05.2021 22:59 Відповісти
Якщо не стріляти, навіщо тоді починати війну.
показати весь коментар
01.05.2021 23:00 Відповісти
звери же ясно сказали - никакого пасхального перемирия.
показати весь коментар
01.05.2021 23:02 Відповісти
а Кулеба все равно надеется - непоколебимость идиота в его надежде поражает наповал.
показати весь коментар
01.05.2021 23:06 Відповісти
бурятам пофигу на православие.Так что не надейся.
показати весь коментар
01.05.2021 23:04 Відповісти
На свято Паски (хоч це й не свято Паски, а свято віри в Христа, Кулєба мав звичку їсти кекса і прохати терористів, щоб вони не стріляли на кекса.
показати весь коментар
01.05.2021 23:04 Відповісти
Зєбіли такі "вєрят и надєятся"... и этим еще раз подтверждают, что идиотизм пределов не имеет...
показати весь коментар
01.05.2021 23:05 Відповісти
"нема межi тупостi людьскоi"....
1978р.
мiй вчитель математики.
показати весь коментар
01.05.2021 23:20 Відповісти
Не спирайся на воду, не вір русськаму...
показати весь коментар
01.05.2021 23:17 Відповісти
Эх Кулеба, неужели тебе никак не доходит, что надеяться на перемирии на пасху, это лишь твоя красивая иллюзия, которой не суждено сбыться.
показати весь коментар
01.05.2021 23:20 Відповісти
шо за пораженческие вбросы
показати весь коментар
01.05.2021 23:21 Відповісти
Вірте та сподівайтесь, чекайте на подарунки від москалів. І подякувати не забудьте.
показати весь коментар
01.05.2021 23:22 Відповісти
буде, буде їм подяка... з причепом

https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот https://twitter.com/UaArtem @UaArtem
2600 правоохоронців будуть захищати завтра Одесу та контролювати порядок! Сподіваюсь, що через Великдень сепаратні буде небагато!

Місто кишить нацгвардійцями, приїхали навіть з інших областей. Щоб контролювати ситуацію 2 травня. Декілька трамвайних маршрутів змінять своє курчування в цей день. На куликовому буде шабаш сепаратні, на Соборній площі буде мітинг українців. Все як було 7 років тому.

Віримо та сподіваємося, що Росія накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти на Великдень, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8343
показати весь коментар
01.05.2021 23:29 Відповісти
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани и Андрей Ермак типа начальник ОП Зеленского...попали в поле зрения следователей Прокуратуры США...,всплыло много интересного...,клубок раскручивается быстрее ракеты...
показати весь коментар
01.05.2021 23:22 Відповісти
5 мая в Киев прилетает Госсекретарь США Энтони Блинкэн...будет жарко...
показати весь коментар
01.05.2021 23:26 Відповісти
І можливо комусь прийдеться знову з*їдати недавно порушену кримінальну справу відносно Байдена і Порошенка.
показати весь коментар
02.05.2021 06:26 Відповісти
Короче Ермаку пора на РАБссию...,если Зеля защитит Ермака,то США поступят гуманно...
показати весь коментар
01.05.2021 23:28 Відповісти
Івани набухаються і море по колєно - як завжди ...
показати весь коментар
01.05.2021 23:49 Відповісти
Какой наивный дурачок
показати весь коментар
01.05.2021 23:52 Відповісти
Кулеба, почему не договорилась о "пасхальном" перемирии во время заседания 28 апреля? В июле прошлого года что-то было по другому?
показати весь коментар
02.05.2021 00:06 Відповісти
Верят они и надеяться, вы еще на колени станьте и умоляйте, твари позорные.
показати весь коментар
02.05.2021 00:21 Відповісти
Глупее ничего не придумал?Верить сумасшедшей бензоколонке,себя не уважать.
показати весь коментар
02.05.2021 00:34 Відповісти
в ноги ще москальськiй гидотi впади та поцiлуй iх у дупи, придурку...
показати весь коментар
02.05.2021 02:37 Відповісти
А с чего это они не должны стрелять? Они что приехали из Бурятии и Владивостока на Донбасс в игрушки играть? Пожелания Зели им как-то до фени.
показати весь коментар
02.05.2021 05:09 Відповісти
Орда є орда, вона пасха не святкує
показати весь коментар
02.05.2021 06:11 Відповісти
Вірити не забороняється, у нас свобода віросповідання. Два роки тому 73% вже повірили в обіцянку припинити війну.
показати весь коментар
02.05.2021 06:21 Відповісти
Вівчар свято вірив, що на Паску вовки не будуть красти овець і прив'язав собак.
показати весь коментар
02.05.2021 07:26 Відповісти
одна из гнид , что во власти
показати весь коментар
02.05.2021 07:32 Відповісти
Смачної паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодцю,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!!!
показати весь коментар
02.05.2021 07:46 Відповісти
верить рашистскому оккупанту Украины и который виновен в убийстве ураинских защитников одно и то же ,если бы во времья дуели давать второй патрон тому,кто в Вас стрелял ,и с первого раза промахнулся
показати весь коментар
02.05.2021 08:58 Відповісти
только слабоумные могут верить на надеяться на что-то позитивное от Мордора
показати весь коментар
02.05.2021 11:54 Відповісти
Надейся и жди - ну, заяц, погоди
показати весь коментар
03.05.2021 08:09 Відповісти
 
 