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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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З 1 травня громадянам України, які в'їхали в окупований Крим, доведеться зробити два тести ПЛР

З 1 травня громадянам України, які в'їхали в окупований Крим, доведеться зробити два тести ПЛР

З 1 травня посилено санітарно-карантинний контроль за прибулими з-за кордону на територію Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами керівника підконтрольного Кремлю управління Росспоживнагляду  у Криму і Севастополі Наталії Пеньковської, до іноземних громадян належать і громадяни України, які перетинають адміністративну межу з півостровом.

"Всі, хто в'їжджає з-за меж Російської Федерації, мають (двічі) здати тест ПЛР на нову коронавірусну інфекцію, упродовж перших п'яти днів після перетину держкордону Російської Федерації з інтервалом не менше, ніж доба, і свої результати завантажити на єдиний портал державних послуг. Особа, яка в'їжджає на територію Російської Федерації, громадянин Росії, заповнює анкету, завантажує її на портал держпослуги, і туди ж надалі завантажуються результати її тестування", – повідомила Пеньковська.

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Вона підкреслила, що заходи контролю за приїжджими іноземними громадянами "буде посилено".

Нагадаємо, 17 квітня окупаційна влада Криму внесла зміни в чинні правила для прибулих на півострів, розроблені через пандемію коронавірусу: "іноземні громадяни та особи без громадянства" мають упродовж трьох календарних днів із дня приїзду "пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг".

Автор: 

карантин (18172) Крим (14135) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
надеюсь по китайской методе...украинец,помни,если ты поехал в крым на отдых-ты мразь.
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01.05.2021 23:25
+6
Кажуть, що у Криму заборонили пісню "Несе Галя воду" як екстремістську і іздєватєльску.
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01.05.2021 23:36
+5
"нехай щастить" !! Нех...,швеняти тудим-сюдим !!!)))
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01.05.2021 23:15
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кацапские упыри -
никак кровушки не напьются !
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01.05.2021 23:15 Відповісти
Напроти, кацапи молодці))) хай хоча б вони виховують наших вилупків яких постійно тягне до криму, даёшь десять ПЛР тестів на кожного вилупка з України у криму...)))
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02.05.2021 23:09 Відповісти
для выезжающих из Крыма и ордило по три теста. Или можно заразу им завозить?
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01.05.2021 23:15 Відповісти
"нехай щастить" !! Нех...,швеняти тудим-сюдим !!!)))
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01.05.2021 23:15 Відповісти
Час припиняти цей пенсійний туризм !!!)))
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01.05.2021 23:17 Відповісти
Порогове значення кількості циклів ампліфікації при обробці тестів. Як це працює на практиці?

В одній лабораторії воно рівне 25 (це значення з самого початку використовували в Китаї та інших країнах Азії).
1) Тест дає позитивний результат до 25 циклу. Це з великою ймовірністю правильний результат (відповідно до даних наукових досліджень): тест дійсно знайшов у людині генетичний матеріал, що відповідає праймеру.
2) 25 цикл закінчився, а генетичний матеріал не знайдено. Це негативний результат.

В другій лабораторії воно рівне 40 (використовувалось в більшості лабораторій неазіатських країн, в багатьох використовується і досі).
1) Тест дає позитивний результат до 25 циклу. Це з великою ймовірністю правильний результат: тест дійсно знайшов у людині генетичний матеріал, що відповідає праймеру.
2) Тест дає позитивний результат на циклі від 26 до 40го. Це з певною ймовірністю хибнопозитивний результат (але може бути і вірним). Чим більше циклів, тим більше ймовірність, що результат хибний, тобто людина не має в собі шуканого генетичного матеріалу, не дивлячись на результат тесту.
3) Тест не знаходить генетичний матеріал на 40 циклі. Результат негативний.

В підсумку, якщо перша і друга лабораторія обробить 1 мільйон тестів, то (приблизно):

1) перша дасть 10000 позитивних результатів, з яких менше 300 буде невірними (хибнопозитивними);
2) друга дасть 200000 позитивних результатів, з яких лише приблизно 10000 будуть правильними, а інші 190000 невірними (хибнопозитивними), але все одно УСІ РЕЗУЛЬТАТИ
потраплять в статистику як "нові випадки".

Таким чином статистикою можна крутити, як заманеться, аби виправдати будь-які лохдауни або створити видимість, що вакцини ефективні.
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01.05.2021 23:22 Відповісти
Потом скажут туристов было 50 миллионов
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01.05.2021 23:24 Відповісти
надеюсь по китайской методе...украинец,помни,если ты поехал в крым на отдых-ты мразь.
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01.05.2021 23:25 Відповісти
с вьезжающих из Крыма в Украину не пора ли спрашивать спавку о наличии прививки на бешенство с отрицательным результатом?
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01.05.2021 23:27 Відповісти
*справку
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01.05.2021 23:28 Відповісти
Ну тогда обратного пути не будет. Я бы предлодил те окпп к херам собачим закрыть. Желаете в Крым? Извольте. Через Франкфурт-ам-Майн на мацкву, оттель по масту в Керчь, и лалее везде. Обратно - таким же маршрутом и в кичу года на три за незаконное пересечение украинской границы. Но это не пре зеленой шмаркле, и не при барыге такое возможно. Нужна хунта. Настоящая и националистическая. Иначе капец Украине. 74% голосующих за гавнокомандующего как за главнокомандующего во время войны - это серьёзный диагноз массовому сознанию.
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02.05.2021 13:33 Відповісти
Кажуть, що у Криму заборонили пісню "Несе Галя воду" як екстремістську і іздєватєльску.
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01.05.2021 23:36 Відповісти
cледующий кацапский шаг - запретить имя Галя и всех Галь на колыму,
как потенциально опасных и не соответсвующих скрепе.

сегодня кацидиотизм на марше - и так то нездоровые на болотах мокшанских жили,
а тут с 2000го уже поколение недоумков с ********** подачи выросло.
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02.05.2021 00:39 Відповісти
"гражданам" Украины въехавшим в Крым с 2014 года нужно делать десятилитровую клизму в каждую дырку по очереди.
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01.05.2021 23:59 Відповісти
Граждане Украины туда едут??
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02.05.2021 00:32 Відповісти
у них, к сожалению, есть кацапирующие родсвенники - то твари конченые, скока не обьясняй...
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02.05.2021 00:44 Відповісти
Из сша на Кубу никто не летает со времен эмбарго, а тут такая песня.
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02.05.2021 00:33 Відповісти
а ты енарал-подполковник всей летающей подводно кацсрани,
шо знаешь все или обычный перелогиневший кац на 3й смене?
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02.05.2021 00:48 Відповісти
А почему не пять тестов за пять дней?
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02.05.2021 06:13 Відповісти
на Пеньковскую заведено дело ? она уже в базе Интерпола ?
или мусора запретили лохам населяющим Украину ацетон и марганцовку, чтобы Пеньковская могла в Крыму порядки наводиьь ?
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02.05.2021 07:07 Відповісти
Им бы еще идиотен тест пройти. Дважды. Но думаю не реально.
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02.05.2021 08:03 Відповісти
и в КПЗ ещё на изоляцию 14 дней. нэхай щастыть
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02.05.2021 08:11 Відповісти
тобиш делая тест мы признаем окупационную власть и что хуже выполняем её распоряжение ..Еще раком станте если вам скажут ,они молодых мужщин раздевают что татуировки посмотреть как дылыныры ?
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02.05.2021 08:43 Відповісти
Я б таким відпочиваючим робив 2 тести - один клістір з цеберку, щоб аж до гланд, а другий - через лоботомію. Може хоч так щось би стало доходити...
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02.05.2021 13:26 Відповісти
Колоноскопію забув, друже...)))
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02.05.2021 23:14 Відповісти
 
 