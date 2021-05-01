З 1 травня громадянам України, які в'їхали в окупований Крим, доведеться зробити два тести ПЛР

З 1 травня посилено санітарно-карантинний контроль за прибулими з-за кордону на територію Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами керівника підконтрольного Кремлю управління Росспоживнагляду у Криму і Севастополі Наталії Пеньковської, до іноземних громадян належать і громадяни України, які перетинають адміністративну межу з півостровом.

"Всі, хто в'їжджає з-за меж Російської Федерації, мають (двічі) здати тест ПЛР на нову коронавірусну інфекцію, упродовж перших п'яти днів після перетину держкордону Російської Федерації з інтервалом не менше, ніж доба, і свої результати завантажити на єдиний портал державних послуг. Особа, яка в'їжджає на територію Російської Федерації, громадянин Росії, заповнює анкету, завантажує її на портал держпослуги, і туди ж надалі завантажуються результати її тестування", – повідомила Пеньковська.

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Вона підкреслила, що заходи контролю за приїжджими іноземними громадянами "буде посилено".

Нагадаємо, 17 квітня окупаційна влада Криму внесла зміни в чинні правила для прибулих на півострів, розроблені через пандемію коронавірусу: "іноземні громадяни та особи без громадянства" мають упродовж трьох календарних днів із дня приїзду "пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг".