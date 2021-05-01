З 1 травня громадянам України, які в'їхали в окупований Крим, доведеться зробити два тести ПЛР
З 1 травня посилено санітарно-карантинний контроль за прибулими з-за кордону на територію Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За словами керівника підконтрольного Кремлю управління Росспоживнагляду у Криму і Севастополі Наталії Пеньковської, до іноземних громадян належать і громадяни України, які перетинають адміністративну межу з півостровом.
"Всі, хто в'їжджає з-за меж Російської Федерації, мають (двічі) здати тест ПЛР на нову коронавірусну інфекцію, упродовж перших п'яти днів після перетину держкордону Російської Федерації з інтервалом не менше, ніж доба, і свої результати завантажити на єдиний портал державних послуг. Особа, яка в'їжджає на територію Російської Федерації, громадянин Росії, заповнює анкету, завантажує її на портал держпослуги, і туди ж надалі завантажуються результати її тестування", – повідомила Пеньковська.
Вона підкреслила, що заходи контролю за приїжджими іноземними громадянами "буде посилено".
Нагадаємо, 17 квітня окупаційна влада Криму внесла зміни в чинні правила для прибулих на півострів, розроблені через пандемію коронавірусу: "іноземні громадяни та особи без громадянства" мають упродовж трьох календарних днів із дня приїзду "пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг".
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никак кровушки не напьются !
В одній лабораторії воно рівне 25 (це значення з самого початку використовували в Китаї та інших країнах Азії).
1) Тест дає позитивний результат до 25 циклу. Це з великою ймовірністю правильний результат (відповідно до даних наукових досліджень): тест дійсно знайшов у людині генетичний матеріал, що відповідає праймеру.
2) 25 цикл закінчився, а генетичний матеріал не знайдено. Це негативний результат.
В другій лабораторії воно рівне 40 (використовувалось в більшості лабораторій неазіатських країн, в багатьох використовується і досі).
1) Тест дає позитивний результат до 25 циклу. Це з великою ймовірністю правильний результат: тест дійсно знайшов у людині генетичний матеріал, що відповідає праймеру.
2) Тест дає позитивний результат на циклі від 26 до 40го. Це з певною ймовірністю хибнопозитивний результат (але може бути і вірним). Чим більше циклів, тим більше ймовірність, що результат хибний, тобто людина не має в собі шуканого генетичного матеріалу, не дивлячись на результат тесту.
3) Тест не знаходить генетичний матеріал на 40 циклі. Результат негативний.
В підсумку, якщо перша і друга лабораторія обробить 1 мільйон тестів, то (приблизно):
1) перша дасть 10000 позитивних результатів, з яких менше 300 буде невірними (хибнопозитивними);
2) друга дасть 200000 позитивних результатів, з яких лише приблизно 10000 будуть правильними, а інші 190000 невірними (хибнопозитивними), але все одно УСІ РЕЗУЛЬТАТИ
потраплять в статистику як "нові випадки".
Таким чином статистикою можна крутити, як заманеться, аби виправдати будь-які лохдауни або створити видимість, що вакцини ефективні.
как потенциально опасных и не соответсвующих скрепе.
сегодня кацидиотизм на марше - и так то нездоровые на болотах мокшанских жили,
а тут с 2000го уже поколение недоумков с ********** подачи выросло.
шо знаешь все или обычный перелогиневший кац на 3й смене?
или мусора запретили лохам населяющим Украину ацетон и марганцовку, чтобы Пеньковская могла в Крыму порядки наводиьь ?