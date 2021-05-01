"Слуга народу" Тищенко приїхав на Закарпаття, щоб налагодити контроль потоків із митниці в кишені влади, - журналіст Плинський
Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко приїхав 1 травня на Закарпаття, щоб налагодити контроль потоків із "митниці в кишені влади".
Таку думку у фейсбуці висловив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.
"Навіщо Тищенко поперся інспектувати Закарпатську митницю?
Для цього потрібно розуміти кілька моментів.
- Головні теми Закарпаття - сигарети до Угорщини й італійські намиста на вхід у країну.
- До санкцій контроль митниці і тем був у руках Пересоляка, але після санкцій все перейшло в руки СБУ.
- Начальник Закарпатської митниці, Товт, вів боротьбу проти Пересоляка ще до санкцій, а тепер став неугодним новій вертикалі в особі СБУ.
- Тищенко неодноразово вимагав у ОП контроль над якоюсь митницею і часто просив призначити хоч когось на смачну посаду.
Звідси простий висновок.
Поява Тищенка на Закарпатті - це десант близької до ОП людини для налагодження контролю потоків із Закарпатської митниці в кишені влади.
Сигарети, як брешуть люди, курує близький до ОП Слюсарєв, а збори з італійських намист на "Тисі" - вічна тема, яка дає живий кеш.
Глобально все під СБУ, але не вистачало політичного куратора.
Ним і став Тищенко.
Вангую.
Найближчим часом Коля вимагатиме відсторонення Товта і призначення своєї людини", - упевнений Плинський.
Будь ласка, зачекайте...
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Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник (с)
претензий же от коллегинь по Трускавцу на алименты к нему немa? - значит не самый глупый слуга.
а шо приехал? - так с тем же попутным ветром и сдрыснет...
- о тут бруствер поправьте, беру на личный контроль.
- а здесь можно было бы и не так глубоко окоп - я же прохожу не нагибаясь,
а значит и остальные пройдут без напряга... - засыпьте сантиметров на 20 выше.....
нажраться не забудь за родину
Зелохам нагло мочатся в глаза, а им все Божья роса...
очередной толик - тут без просвета...
«Кажіть: угорці - наші друзі».
Після того, як останній повторив слова нардепа, Тищенко знову наказав повторити це двома мовами на камери. «Всі чули? Керівник таможні сказав "угорці наші друзі". І щоб я більше не чув, що угорці в чомусь винні».
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/tishchenko-na-zakarpatti-zmusiv-kazati-glavu-mitnici-shcho-ugorci-druzi-ukrajinciv-novini-ukrajini-50157856.html?utm_source=telegram
самых борзых дедов в конце карьеры мудохали
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Зєлю геть. Дострокові.
Вот Коля Оболонский из банды Савлохова этим и занимается.