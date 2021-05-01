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"Слуга народу" Тищенко приїхав на Закарпаття, щоб налагодити контроль потоків із митниці в кишені влади, - журналіст Плинський

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко приїхав 1 травня на Закарпаття, щоб налагодити контроль потоків із "митниці в кишені влади".

Таку думку у фейсбуці висловив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

"Навіщо Тищенко поперся інспектувати Закарпатську митницю?

Для цього потрібно розуміти кілька моментів.

Дивіться також: Скандальний "слуга" Тищенко приступив до перевірок закарпатської митниці. ФОТО

  1. Головні теми Закарпаття - сигарети до Угорщини й італійські намиста на вхід у країну.
  2. До санкцій контроль митниці і тем був у руках Пересоляка, але після санкцій все перейшло в руки СБУ.
  3. Начальник Закарпатської митниці, Товт, вів боротьбу проти Пересоляка ще до санкцій, а тепер став неугодним новій вертикалі в особі СБУ.
  4. Тищенко неодноразово вимагав у ОП контроль над якоюсь митницею і часто просив призначити хоч когось на смачну посаду.

Звідси простий висновок.

Поява Тищенка на Закарпатті - це десант близької до ОП людини для налагодження контролю потоків із Закарпатської митниці в кишені влади.

Сигарети, як брешуть люди, курує близький до ОП Слюсарєв, а збори з італійських намист на "Тисі" - вічна тема, яка дає живий кеш.

Читайте також: Заглядати в нужники - це рівень мислення і Тищенка, і президента, - Дубінський

Глобально все під СБУ, але не вистачало політичного куратора.

Ним і став Тищенко.

Вангую.

Найближчим часом Коля вимагатиме відсторонення Товта і призначення своєї людини", - упевнений Плинський.

Слуга народу Тищенко приїхав на Закарпаття, щоб налагодити контроль потоків із митниці в кишені влади, - журналіст Плинський 01

Читайте також: Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй"

Автор: 

Тищенко Микола (351) Державна митна служба (637) Плінський Євген (40) Закарпатська область (2045)


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Топ коментарі
+23
Цілком логічні висновки.
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01.05.2021 23:34
+17
Коля-жопа своё дело знает туго. Мутняки и решалово-его стихия.
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01.05.2021 23:37
+7
Нардеп Смотрящий за таможней а где Прокурорский надзор по Конституции Украины?
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01.05.2021 23:43
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коля "попакакуким" даёт добро - своим
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01.05.2021 23:34 Відповісти
Цілком логічні висновки.
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01.05.2021 23:34 Відповісти
Коля-жопа своё дело знает туго. Мутняки и решалово-его стихия.
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01.05.2021 23:37 Відповісти
Такими словами не бросаются... Посмотрим что будет дальше и чье рыло в пушку....
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01.05.2021 23:38 Відповісти
Западный поток,это почти Северный поток Мавзолея...
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01.05.2021 23:38 Відповісти
А Коля не боится затеряться в тамошних горах и лесочках там и не такие крутые перцы пропадали.... а потом всплывали телами где- то между Словакией И Чехией или Польшей или Венгрией...
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01.05.2021 23:45 Відповісти
Кучмисты наладили много чего за 2 каденции Данилыча...
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01.05.2021 23:39 Відповісти
Дуполиз
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01.05.2021 23:44 Відповісти
Та ти!) -я не думаю, що такий ідіот може бути в темі. Вгадувати тут твій соціологічний портрет я також не буду. Достатньо знати, що ти садиш бульбу-значить дуплиз.
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01.05.2021 23:49 Відповісти
Хто такого даун-тренда як ти в штати впустив
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27.05.2021 23:16 Відповісти
апогей цинизма
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01.05.2021 23:41 Відповісти
Нардеп Смотрящий за таможней а где Прокурорский надзор по Конституции Украины?
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01.05.2021 23:43 Відповісти
Где, где, в п...., а где п....? В кончазаспе.
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02.05.2021 14:53 Відповісти
Таких "слуг" народа может выбрать только наймудріший нарід.
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01.05.2021 23:44 Відповісти
"Слуга народа" Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти, - журналист Плинский

Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник (с)

"Слуга народа" Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 7789
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01.05.2021 23:45 Відповісти
А ти какаєш за копійчину на Цензорі-все логічно.
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01.05.2021 23:51 Відповісти
ну приехал оттрускавеченый...
претензий же от коллегинь по Трускавцу на алименты к нему немa? - значит не самый глупый слуга.
а шо приехал? - так с тем же попутным ветром и сдрыснет...
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01.05.2021 23:51 Відповісти
Топоры, лопаты, бусы, консервные банки пустые, племя *Мумбо-Юмбо*. А кто тут папуасы---народ? Догадались?
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01.05.2021 23:51 Відповісти
Так а шо ви хотіли від клоунів та бандитів 73%?
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01.05.2021 23:56 Відповісти
етот приезд напоминает приезд бубы в окопы на линии разграничения...
- о тут бруствер поправьте, беру на личный контроль.
- а здесь можно было бы и не так глубоко окоп - я же прохожу не нагибаясь,
а значит и остальные пройдут без напряга... - засыпьте сантиметров на 20 выше.....
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01.05.2021 23:59 Відповісти
Украинский народ - это терпилы, которых олигархи со своей мафией имеют во все дыры.
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02.05.2021 00:00 Відповісти
выдадут тебе дида - с гордостью неси!
нажраться не забудь за родину
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02.05.2021 00:10 Відповісти
Такими темпами - все будем нести, и на деньгах будет портрет х#ла
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02.05.2021 08:59 Відповісти
Причем рождаются с утробы матери такими на протяжении 300 лет.
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02.05.2021 08:58 Відповісти
В течении каденции предшественника Женя о смотрящих за потоками боялся знать?
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02.05.2021 00:06 Відповісти
Італійські буси - це мікроавтобуси, які їдуть з Італії, а не італійські намиста.
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02.05.2021 00:08 Відповісти
Італійські буси завозять контрабандою продукти, які реалізують відкрито через мережі магазинів і на ринках. Причому ці точки не чіпають на предмет законності продажі товарів.
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02.05.2021 00:22 Відповісти
Теж не розумію як можна було так тупо перекласти.
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02.05.2021 10:38 Відповісти
Бригадный коля котлета из банды савлохи поехал наводить "порядок" на таможне)))
Зелохам нагло мочатся в глаза, а им все Божья роса...
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02.05.2021 00:09 Відповісти
Сракотрясу дали кормушку.
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02.05.2021 00:47 Відповісти
Нравятся мне гадания на кофейной гуще особенно от безвестних оракулов.
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02.05.2021 00:49 Відповісти
Т.е., Вы действительно считаете, шо Колю Сракотряса послали проверять чистоту унитазов и рыться в сумках?
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02.05.2021 01:22 Відповісти
ну послужил коля службу славную - прикацапленую...
очередной толик - тут без просвета...
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02.05.2021 02:05 Відповісти
ни разу не стыдно - от ни совсем не?
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02.05.2021 02:10 Відповісти
Клоун Тищенко покликав до себе голову митниці Миколу Пожо і наказав тричі повторити, що угорці наші друзі.
«Кажіть: угорці - наші друзі».

Після того, як останній повторив слова нардепа, Тищенко знову наказав повторити це двома мовами на камери. «Всі чули? Керівник таможні сказав "угорці наші друзі". І щоб я більше не чув, що угорці в чомусь винні».
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/tishchenko-na-zakarpatti-zmusiv-kazati-glavu-mitnici-shcho-ugorci-druzi-ukrajinciv-novini-ukrajini-50157856.html?utm_source=telegram
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02.05.2021 02:20 Відповісти
это как совковая армейская дедовщина,
самых борзых дедов в конце карьеры мудохали
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02.05.2021 02:45 Відповісти
Зелені займаються тільки тим, що забирають у крадіїв награбоване і кладуть собі в кишеню.
__________
Зєлю геть. Дострокові.
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02.05.2021 07:00 Відповісти
Коли " ТАМОЖНЯ не дає добро"- туди їде "ВЛАДА"!!!
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02.05.2021 10:01 Відповісти
Збори з Італійських намист...
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02.05.2021 10:07 Відповісти
Бус-це не намисто. А мікроавтобус з товаром з Італії.
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02.05.2021 11:14 Відповісти
Зелений кримінал,однако...
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02.05.2021 10:30 Відповісти
Невже Порошенко не посадить всю цю братву(включаючи Зелепукіна)через 3 роки? А може і раніше...
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02.05.2021 10:32 Відповісти
В Администрации президента Зеленского хотят с таможен больше денег.
Вот Коля Оболонский из банды Савлохова этим и занимается.
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02.05.2021 11:06 Відповісти
На Чопской таможне постоянно крутятся СБУшники. Вычисляют, сколько денег можно украсть.
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02.05.2021 11:22 Відповісти
Как можно доверять проворовавшемуся субьекту. Люди, помните, - веры никакой таким субьектам.. Суки повернули майдан не в ту сторону. Пора все ставить на свои места.
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02.05.2021 15:25 Відповісти
 
 