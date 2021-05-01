"Слуга народу" Тищенко приїхав на Закарпаття, щоб налагодити контроль потоків із митниці в кишені влади, - журналіст Плинський

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко приїхав 1 травня на Закарпаття, щоб налагодити контроль потоків із "митниці в кишені влади".

Таку думку у фейсбуці висловив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

"Навіщо Тищенко поперся інспектувати Закарпатську митницю?

Для цього потрібно розуміти кілька моментів.

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Головні теми Закарпаття - сигарети до Угорщини й італійські намиста на вхід у країну. До санкцій контроль митниці і тем був у руках Пересоляка, але після санкцій все перейшло в руки СБУ. Начальник Закарпатської митниці, Товт, вів боротьбу проти Пересоляка ще до санкцій, а тепер став неугодним новій вертикалі в особі СБУ. Тищенко неодноразово вимагав у ОП контроль над якоюсь митницею і часто просив призначити хоч когось на смачну посаду.

Звідси простий висновок.

Поява Тищенка на Закарпатті - це десант близької до ОП людини для налагодження контролю потоків із Закарпатської митниці в кишені влади.

Сигарети, як брешуть люди, курує близький до ОП Слюсарєв, а збори з італійських намист на "Тисі" - вічна тема, яка дає живий кеш.

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Глобально все під СБУ, але не вистачало політичного куратора.

Ним і став Тищенко.

Вангую.

Найближчим часом Коля вимагатиме відсторонення Товта і призначення своєї людини", - упевнений Плинський.

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