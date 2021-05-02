Кулеба: Головна мета розмови Зеленського з Путіним - припинення війни в Україні та деоккупація територій

Головною метою можливої розмови президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна є припинення війни.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

27 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.

"Російська агресія проти України – це за визначенням двосторонні відносини. Тому тут мистецтво дипломатичної інтерпретації, до якого ми можемо безкінечно вдаватися. Але ми розуміємо, що головна мета розмови президента Зеленського з президентом Путіним – це припинення війни в Україні, деокупація наших територій", – наголосив Кулеба.

Він додав, що під територіями маються на увазі і Донбас, і Крим.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.