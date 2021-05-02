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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Кулеба: Головна мета розмови Зеленського з Путіним - припинення війни в Україні та деоккупація територій

Кулеба: Головна мета розмови Зеленського з Путіним - припинення війни в Україні та деоккупація територій

Головною метою можливої розмови президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна є припинення війни.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

27 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.

"Російська агресія проти України – це за визначенням двосторонні відносини. Тому тут мистецтво дипломатичної інтерпретації, до якого ми можемо безкінечно вдаватися. Але ми розуміємо, що головна мета розмови президента Зеленського з президентом Путіним – це припинення війни в Україні, деокупація наших територій", – наголосив Кулеба.

Він додав, що під територіями маються на увазі і Донбас, і Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.

Зеленський Володимир (23729) Крим (14135) путін володимир (23773) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+30
Чергова порція локшини на вуха лохтората!!! Кремлівський недопалок немає наміру обговорювати ситуаціі на Даунбасі та в Криму !!!То про що мають балакати лялька з параноїдальним ляльководом ???)))
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02.05.2021 00:32
+27
Я сначала прочитал: Главная цель заговора Зеленского и Путина.....
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02.05.2021 00:30
+26
***** - животное без национальности
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02.05.2021 00:59
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Та здогадалися вже, чого воно туди пхається!
***** закриває прокат зеленої лабуди на мокселі.
Роялті шмарклі накриваються мідним тазом!😪
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02.05.2021 15:34 Відповісти
вы шо млядь в своем уме пускать наше квартальное чудо на прямые переговоры с ****** без поддержки германии и франции --- это полный киздец --- лучше отправить ..кандидата наук .. илью киву . только справку с полтавского дурдома не показывать что он хронический шизофреник ---- если наш хердрант возомнил себя великим дипломатом то все очень печально --- о чем может договориться вова -- квартальный и ***** -- кагэбист . лучше об этом даже не думать ........ но страшно то что в офисе думать некому там сплошной кагэбэшный дерьмак
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02.05.2021 15:45 Відповісти
Oчень сомневаюсь. Путлер никогда не пошёл бы на встречу с Зеленским по вопросу обсуждения деокупации Крыма. Не надо украинцев успокаивать враньём. Как бы я не относилась к Валерию Соловью , но то, что у него есть надёжные источники в Ставке путлера - это факт. Так вот по сообщению тех источников известно, что обсуждаться , по настоянию именно Зеленского, будет только один вопрос - это подача воды в Крым. Очень хочется, чтобы это было неправдой, но где-то внутри чувствую, что это так. Зеля очень хочет угодить путлеру. С Байденом он не собирается кооперировать, как уже понятно. От него от только оружие требует и членства в НАТО. А дружить он будет с путлером. Второй Янык-овощь.Долго ли клоун собирается просидеть на шпагате ?
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02.05.2021 18:12 Відповісти
Думаю можна навести невдлалі в основі паралелі. ..тіпа в 1942 га ду Іосіф віссаріоновічь хошє с Адольфом нємножко встрєтіться і пагаваріть о дружьбє і па бєда....
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02.05.2021 18:46 Відповісти
На каких условиях?и настроин ли пианино?
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02.05.2021 22:00 Відповісти
Сори 😁,переговоры зависят ,от того как настроин пианино.
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02.05.2021 22:03 Відповісти
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