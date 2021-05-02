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Поки Європа залежить від російського газу, вона залишиться заручником Путіна у зовнішній політиці, - Die Zeit

Поки Європа залежить від російського газу, вона залишиться заручником Путіна у зовнішній політиці, - Die Zeit

Німеччина буде залишатися заручником Володимира Путіна з точки зору зовнішньої політики, поки вона залежить від російського газу.

Про це йдеться в статті "Гучне мовчання Німеччини" в газеті Die Zeit, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається у статті, Росія розмістила війська на східному кордоні України та в анексованому Криму – "груба спроба залякати українського президента Володимира Зеленського, який діяв не лише проти проросійських олігархів та засобів масової інформації; навіть більше, він також відмовляється надати східним областям своєї країни, окупованим проросійськими силами, "автономію", що насправді було б приєднанням до Росії. Крім того, він зараз наполягає на вступі України до НАТО та ЄС після того, як переговори з Путіним про закінчення неоголошеної війни проти України не вдалися".

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Ще одним прикладом зовнішньополітичної агресивності Росії є дії Путіна щодо Білорусі, зауважує автор. Російський президент у своєму виступі поширив чутку, що спецслужби готували державний переворот проти білоруського диктатора Олександра Лукашенко і попередив, що якщо Захід перетне невизначені "червоні лінії" Путіна, Росія відреагує "швидко, асиметрично і жорстко".

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У статті наголошується, що Росія знає свій шлях до асиметричної війни: напади з плутонієм, нейротоксинами та вогнепальною зброєю на вигнаних супротивників режиму у Великій Британії та в Берлінському Тіргартені; напад на склад боєприпасів у Чеській Республіці у 2014 році; кібератака на Бундестаг у 2015 році; втручання у референдум щодо Brexit та президентські вибори 2016 року в США; армії тролів, що поширюють ненависть до ісламу, антисемітизму та фейкових новин у соціальних мережах; не кажучи вже про газову війну проти України у 2009 році, коли половина Європи серед зими дізналася, що Путін готовий використовувати природний газ як зброю.

Зауважується, що Європа отримує 30 відсотків нафти та 40 відсотків поставок газу з Росії. "Поки це так, Європа залишатиметься заручником Путіна з точки зору зовнішньої політики", - йдеться у статті.

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Політикам з правлячого християнського блоку та їх партнерам по урядовій коаліції, соціал-демократам, закидається бажання зберегти добрі відносини з Москвою будь-що, готовність, приміром, купувати російську вакцину попри критику стосовно Навального. Єдиною партією, яка чітко заявляє у своєму передвиборчому маніфесті, що залежність від російського газу повинна припинитися, в тому числі з чітким посиланням на газопровід "Північний потік-2", є Зелені.

Не дивно, що кандидат у канцлери Анналена Бербок дуже швидко опиниться перед питанням, чи може промислово розвинена країна насправді подолати свою залежність від викопного палива лише за допомогою альтернативних видів енергії.

Путін свідомо орієнтується на "агресивну зовнішню політику царя" через те, що його режим стає все більш непопулярним усередині країни. "Причинний зв'язок між внутрішньополітичною слабкістю та зовнішньополітичною авантюрою рідко був яснішим, ніж зараз", - пише Алан Позенер.

На його переконання, складовою частиною державних інтересів Німеччини повинно стати сприяння демократії в Україні, а також у Польщі та країнах Балтії, надання їй (Україні) безпеки в НАТО та вказати шлях до членства в ЄС.

газ (10415) Німеччина (7336) Європа (1799) росія (65007)


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Топ коментарі
+17
Истинно так. Кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
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02.05.2021 01:21
+8
И рашисты напали на ЕС и НАТО ещё в 2010.
Пока Европа зависит от российского газа, она останется заложником Путина во внешней политике, - Die Zeit - Цензор.НЕТ 7381
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02.05.2021 01:48
+6
хейло недаром залез в сирию, чтоб она не протянула трубу в европу, но
гниды немецкие прекрасно знали, что можно протянуть трубу из катара...
вместо этого европа и германия семь лет виляляют хвостом ублажая кремлёвского упыря озабоченностью, и строя СП-2 - являются спонсором войны и терроризма !
Украина же транзитируя пуйловский газ - соучастница бизнеса на крови, т. к твёрдого желания его остановить ни у кого - нет, на радость пуйлу

значит все участники процесса продажные шлюхи в борделе !
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02.05.2021 08:39
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Истинно так. Кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
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02.05.2021 01:21 Відповісти
И рашисты напали на ЕС и НАТО ещё в 2010.
Пока Европа зависит от российского газа, она останется заложником Путина во внешней политике, - Die Zeit - Цензор.НЕТ 7381
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02.05.2021 01:48 Відповісти
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.05.2021 11:07 Відповісти
А им нравится быть шлюхой :ПЛЯТЯТ И ИМЕЮТ
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02.05.2021 10:34 Відповісти
и шо, гитлер-сталин 2.0
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02.05.2021 02:02 Відповісти
еврошлюхи на содержании
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02.05.2021 02:30 Відповісти
Они только сейчас просыпаются. Пуйло использовал Европу 7 лет как он хотел.
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02.05.2021 05:17 Відповісти
Они будут всегда зависимы от России ,сп-2 тому пример
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02.05.2021 05:49 Відповісти
Європа не від газу залежна.
А від московських грошей.
І від образу "Росії ХІХ ст." - європейська імперія в Азії. Толстой. Достоєвский. Балет. і т. д.
Навіть, якщо гроші приходитимуть з іншого місця,
ментальний образ Московії вони навряд чи змінять швидко.
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02.05.2021 05:50 Відповісти
мне не понятно....почему весь газ мира находится в россии?????во времена ссср россиябрала газ только у украины....80 миллиардов кубов газа...ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГАЗОМ И НЕФТЬЮ УКРАИНЫ......читайте расследование журналиста АНТОНА ГУРА....и он говорит...что газ из россии в Европу идет до сих пор С УКРАИНЫ С УКРАИНЫ С УКРАИНЫ!!!!!!!!поетому войска путина перед дверью УКРАИНЫ!!!!!!!
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02.05.2021 07:59 Відповісти
Газ идёт с Украины, а деньги получает Россия. Всё логично конечно.
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02.05.2021 10:44 Відповісти
Выкачали в 1950-60-х. Украине лет на 200 хватило бы.
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02.05.2021 11:04 Відповісти
дайте мне ответ...ЗАЧЕМ ПУТИНУ УКРАИНА?????? не вопли а математический расчет
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02.05.2021 08:01 Відповісти
....газа, к примеру в катаре немеренно или в кувейте?)..не помню уже точно, они рядом почти, стройте оттуда трубы и будет вам счастье! а агрессивному кацапу конец трубы ихонной в жопу и пусть гуляют с ней по миру... ...
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02.05.2021 08:06 Відповісти
СЕЙЧАС ГАЗА В УКРАИНЕ ДОБЫВАЕТСЯ 100 МИЛЛИОНОВ КУБОВ В СУТКИ-------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...КАтар---укрАИНЕ НЕ ТОВАРИЩ!!!!!!в сутки---------100 миллионовкубов.....так сказал АНТОН ГУРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........................РАВНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯЧЕМ ВУКРАИНЕ ГАЗА-------НЕТ В МИРЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! и яс ним согласна-----нефть ето остатки органики........а органика---ЕТО УКРАИНА......я теперь понимаю тимошенко и ее договор по газу!!!!!!....покупала по 400 долларов в раше а народу продава по 100....**** суки
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02.05.2021 12:18 Відповісти
хейло недаром залез в сирию, чтоб она не протянула трубу в европу, но
гниды немецкие прекрасно знали, что можно протянуть трубу из катара...
вместо этого европа и германия семь лет виляляют хвостом ублажая кремлёвского упыря озабоченностью, и строя СП-2 - являются спонсором войны и терроризма !
Украина же транзитируя пуйловский газ - соучастница бизнеса на крови, т. к твёрдого желания его остановить ни у кого - нет, на радость пуйлу

значит все участники процесса продажные шлюхи в борделе !
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02.05.2021 08:39 Відповісти
Поки Україна залежна від москальської електроенергії, вона бранка свого лютого ворога.
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02.05.2021 09:20 Відповісти
Пока Европа зависит от российского газа, она останется заложником Путина во внешней политике, - Die Zeit./ Сказать что то новое и дельное не может не только кодлан Коломойского.
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02.05.2021 09:39 Відповісти
Ой, прямо умиление. Про газ начинают что-то догадываться. Такими темпами лет через 200 в учебниках напишут что и путинХУЙЛО.
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02.05.2021 10:22 Відповісти
Не нужно забывать что и Раша является заложником этих поставок в Европу.. Больше ведь предложить нечего, ну разве что убийства, отравления, обстрелы, " Новичок", " Боярышник" и " Спутник". и подмененная моча олимпийцев. Если Европа избавится от этой зависимости Раше придет труба и очень быстро.
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02.05.2021 12:39 Відповісти
 
 