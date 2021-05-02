Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

Велика палата Верховного Суду пізно увечері 1 травня визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії від 22 квітня 2021 року, яким встановлено результати виборів на окрузі №87 і визнаний переможцем "слуга народу" Василь Вірастюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".

Таким чином Велика Палата частково задовольнила апеляційну скаргу Олександра Шевченка на Рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року у справі №9901/114/21.

З огляду на те, що строки розгляду виборчих спорів є скороченими (всього 2 дні на розгляд), тому розгляд таких справ не відкладається на вихідні та святкові дні. Таким чином розгляд справи було розпочато Великою Палатою 30 квітня та вже 1 травня ухвалено та проголошено рішення.

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Велика Палата прийшла до висновку, що раніше ухвалене рішення Верховного суду підлягає скасуванню, а апеляційна скарга кандидата Шевченка - частковому задоволенню. Так, позовні вимоги задоволено частково: визнано протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі 87 та визнано протиправним та скасовано протокол ЦВК від 22 квітня 2021, в задоволенні решти позовних вимог - відмовлено.

Таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце займає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати по цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.