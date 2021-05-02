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Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким

Велика палата Верховного Суду пізно увечері 1 травня визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії від 22 квітня 2021 року, яким встановлено результати виборів на окрузі №87 і визнаний переможцем "слуга народу" Василь Вірастюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".

Таким чином Велика Палата частково задовольнила апеляційну скаргу Олександра Шевченка на Рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року у справі №9901/114/21.

З огляду на те, що строки розгляду виборчих спорів є скороченими (всього 2 дні на розгляд), тому розгляд таких справ не відкладається на вихідні та святкові дні. Таким чином розгляд справи було розпочато Великою Палатою 30 квітня та вже 1 травня ухвалено та проголошено рішення.

Також читайте: ЦВК оголосила кандидата від СН Вірастюка переможцем на довиборах на 87 виборчому окрузі

Велика Палата прийшла до висновку, що раніше ухвалене рішення Верховного суду підлягає скасуванню, а апеляційна скарга кандидата Шевченка - частковому задоволенню. Так, позовні вимоги задоволено частково: визнано протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі 87 та визнано протиправним та скасовано протокол ЦВК від 22 квітня 2021, в задоволенні решти позовних вимог - відмовлено.

Таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце займає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати по цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Вірастюк Василь (75) Верховний Суд (1188) вибори (6686) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+55
Колись поважав Вірастюка, як спортсмена, як сильну людину великої волі. Але зараз, після того, як він погодився прийняти участь у цій афері, поваги до нього нема.
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02.05.2021 06:02
+35
Шах и мат тебе ЗЕлебоба!!!

ЗЕ контролирует СБУ. СБУ обеспечило "правильное" голосование.
Коломой контролирует суды. Суд признал результат голосования незаконным.

ЗЕэнд!!!
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02.05.2021 02:49
+31
Потрібні чесні перевибори на цьому окрузі , крапка !
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02.05.2021 04:50
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Думаю,що нарід---не тільки дурний,а ще і продажний. Кошулинський мав набрати мінімум 75%,але ж перемагають гроші і ті,кому "какая разніца"
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02.05.2021 08:49 Відповісти
Згідно з екзитполом, Кошулинський переміг, до речі.
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02.05.2021 13:51 Відповісти
Результати очевидно сфальсифіковані - то можна було спрогнозувати. Але дивує пасивність "Свободи" і підчас виборів, і при підрахунку... Надвірнянський район цілком "свободівський" і кращого Провідника за Кошулинського "Свобода" як Всеукраїнське Об"єднання наразі не має.
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02.05.2021 17:58 Відповісти
А во! А на маєш... І що тепер?
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02.05.2021 09:13 Відповісти
нарид чужой на этом празднике жизни,который себе устроили свиньи корыта. Потому так завзято бются за место возле крмушки. Зеля хочет отгнать судейских и поставить своих. Але ж и у судейских есть свои дети им тоже надо где то харчеваться. Но пока они бьются
сохраняется баланс и какие то правила, а так же заигрывание с наридом на выборах. С новыми тарифами товарищи мы их заслужили своим мычанием.
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02.05.2021 09:16 Відповісти
Скарги от Шевченка есть, а скарг от Кошулинського великого демократа что нет, вот вам вся суть всей Свободи, ----- перевибори и точка.
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02.05.2021 09:48 Відповісти
Поганим тацюристам вічно щось заважає!.Тільки зіговати під дудку кремля -завжди напоготові!
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02.05.2021 10:19 Відповісти
а ти *********, саме для цього висновку та щойно зареєструвався?
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02.05.2021 13:27 Відповісти
Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым "слуга народа" Вирастюк избран нардепом в округе №87

Этого мало. Избирком виновный в фальсификации должен пойти под суд
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02.05.2021 10:37 Відповісти
Прокуратор,опять не дочитал...ЦИК просто не рассмотрел все жалобы,которые были.Шевченко написал их столько,что физичекси,ЦИК и не мог их рассмотреть.Причина отмены чисто формальная.Рассмотрят и будет у вас еще один депутат,типа Гаврилюка.Гаврилюк,кстати,уже начал читать вторую сотню книг,наверное уже с более маленькими буквами и поменьше картинок.
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02.05.2021 11:33 Відповісти
Оставь Гаврилюка в покое. Он себя ничем не осквернил
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02.05.2021 13:31 Відповісти
По факту из Гаврилюка намного лучший депутат, чем из Зеленского президент.

Гаврилюк сразу по избрании начал читать Конституцию Украины.

Зеленский Конституцию Украины из принципа читать не хочет.
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02.05.2021 22:51 Відповісти
Шевченко сначала стоило бы отсидеть за третью волну ковида, которая началась с его сраного Буковеля, а потом уже щемится в депутаты. Вирастюку вообще в Раде нечего делать. Пусть грузовики дальше таскает. Кошулинский уже там тоже был. Ни хрена он в той Раде полезного не сделал как и вся его Свобида. Пришли, посидели на потоках сколько им позволили и смылись. Тенюх - говно засратое, недоадмирал, Крым сдал по приказу косатой и Турчинова. Махницкий на посту и.о. Генпрокурора вообще против Клюева старшего дело закрыл за бабло. Швайка и Мохнык тырили бюджетные средства. Все оно опозорили Свободу. И теперь ее никто в Раду не выберет. Рядовым партийцам следовало бы выгнать нах Тягнибока и всю верхушку партии, выбрать нормальных людей. Тогда народ может и дал бы второй шанс.
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02.05.2021 11:39 Відповісти
>Кошулинский уже там тоже был. Ни хрена он в той Раде полезного не сделал
тут ви не праві.. Кошулинський був єдиним посадовцем, хто залишився легітимним після втечи овоча.. І під його головуванням у ВР були відновлені верховні органи України, які стали альтернативою овочу.. А інакше пуйло мав всі законні права відновити силою овоча на посаді, як єдиного законного.. але цього не відбулося, і овоч став посміховиськом, мемом "легітимний"..
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02.05.2021 23:26 Відповісти
Та Пуйло срал на ті верховні органи України. Він забрав Крим без бою бо його просто так віддали косата падла, Пашинський, Турчинов та Яценюк с Аваковим. Наливайченко там щось теж підгавкував. Всі бзділи воювати и ладні були віддати півкраїни до Дніпра, а столицю хотіли перенести до Львова. Якби не добровольці та волонтери то так би все і сталося. А коли прийшов гівнокомандуючий Порошенко - він перше що зробив - це об'явив перемир'я на 10 днів щоб ***** встиг завести важке озброєння та техніку. Щоб потім нам вішати лапшу на вуха про неможливість воєнного вирішення питання. Але перед цим він згноїв у котлах патріотів. після чого підписав Першу мінську капітуляцію. Потім сдав ДАП та Дебальцевський карман та підписав 2 мінську капітуляцію. А те що там Кошулинських зібрав 226 було до сраки, бо беркутню треба було стріляти, а не давати наказ розійтися по казармах. Ця ж беркутня потім охороняла в'ъзд до Криму та воювала проти наших військ на Донбасі. А деякі сраку Авакова досі охороняються від народу. Завдяки цій м'якотілості Альфа, яка живцем спалила людей у Профспілках не те що не була розстріляна, а ще й залишилася на службі у Валі Наливайченка. Ви і самі все це маєте знати.
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03.05.2021 18:30 Відповісти
Наш "мудрий" народ може дати шанс тільки ворогам-зажопинцям, я своїм патріотам -- ні.
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03.05.2021 14:05 Відповісти
очепяточка по Фрейду? я своїм патріотам -- ні.
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04.05.2021 03:44 Відповісти
Перемога Руслана Кошулинського буде і справедливою, і логічною. Кошулинський - Політик, Патріот і Воїн. Він у ВР відстоюватиме Державу і Народ до останнього з душею, досвідом і розумом.
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02.05.2021 12:04 Відповісти
пока голоса будут в 21 ст...считать люди....!!!!!!до тех пор никто из народа не будет внрить президентам и суддям......ГОЛОСА ДОЛЖЕН СЧИТАТЬ КОМПЬЮТЕР!!!!
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02.05.2021 12:34 Відповісти
А хто буде перевіряти як рахує комп'ютер?
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02.05.2021 20:07 Відповісти
компьютер обшугать невозможно...след остается
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02.05.2021 21:53 Відповісти
можливо... бо перевіряти будуть ті самі, хто мав би рахувати голоси заміть комп'ютера
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02.05.2021 23:29 Відповісти
Никогда народ этой страны не поддержит кандидата из барыжной команды Пэти, никогда!
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02.05.2021 12:45 Відповісти
Ніколи не кажи ніколи , ватан , бо баригою є твій хузяїн !
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02.05.2021 13:28 Відповісти
яйцями своїми клянешся, якщо не євнух? Навіть, тлумачення слів знаєш Зе!Бенько?
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02.05.2021 13:31 Відповісти
Задело? Не в бровь, а прямо в харю тебе, да? Народ не знал, как будет при этом, но знал как было при том, потому и выбор такой. Но Пэтя всё, сбитый летчик.
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02.05.2021 15:42 Відповісти
Чим ти хотіло мене задіти? Що звик до харі своєї свиноматки та усіх так уявляєш? Що давній user/86833, а не знаєш тлумачення слів, що використовуєш та скачеш як дурник, Вангою прибитий?
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02.05.2021 16:23 Відповісти
Рвет вам пуканы, ботам барыжным! А по сути-то сказать нечего. Ботоферма "Лолите" не поможет. И усилия диванного вояки Гая, который нигде не воевал тоже бесполезны. А как же он на говно исходится на Прямом анале! Но в список все равно не берут. Рылом точно не вышел как и Карпов, которого дальше полтавского горсовета не пустили. Нах вы им не нужны, боты. У них своя сабачья свадьба. А вам будут копейки на карту кидать за труды.
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02.05.2021 19:19 Відповісти
дивлюсь на потуги, такого сяйва розуму як ти та уявляю Зе!Бень, чи просто де+біла... Хоч одну "радість" маєш- скиглити та скавчати... Скурвлений, опущений, нікчемний ти тарган.
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02.05.2021 20:15 Відповісти
А ведь таки здорово задело. Когда нет конкретных аргументов, то такая быдлота как ты всегда переходит на оскорбления. Лолитына ботоферма твоя родина, не иначе. Меня читают 39, а тебя всего четыре (минус ты и твой курватор, остаётся двое ), не интересен ты никому.
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02.05.2021 20:46 Відповісти
дарма я вирішив, що в тебе клепка є... Ти ще пісюном похвались, та зазнач кількість нір, що ним залив та зазирнув. Де ж ви, ***** такі, беретесь? Вічно ображене скаче, отримає фофана та скиглить, що воно та через перепрошую балакало. Чмирь на чмирі, примітивні двоногі потвори та біси.
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02.05.2021 21:18 Відповісти
Что ты там быдло решать можешь? Чушь только писать ты можешь. Да ещё скрин той своей писанины делать, чтобы куратору отправить и копейки за то получить. Всё, больше отвечать тебе не буду, сиди без денег.
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02.05.2021 22:27 Відповісти
висрався, а тепер розмаж та насолоджуйся ароматом, поки 39 послідовників не прибігли та браво! не кричать.
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02.05.2021 22:46 Відповісти
А з яких це пір свободівець Кошулинський став з команди Пєті? От ти і спалився, кацапчику, не розбираєшся в українській політиці від слова ВЗАГАЛІ!
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02.05.2021 15:45 Відповісти
Соевые на том округе сняли своего кандидата, заявив что снимают его в пользу Кошулинского, такая вот медвежья услуга. Чё с них, идиотов взять?
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02.05.2021 22:29 Відповісти
А наш дуже муд... ой мутний нарід його зрадив.
А тепер цей нарід зраджений тими, кого вибрав. Усе закономірно
Зрадників ніхто не поважає. Навіть вони самі себе.

Где лгут и себе и друг другу,
И память не служит уму,
История ходит по кругу
Из крови - по грязи - во тьму.
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02.05.2021 13:36 Відповісти
шоколяд на пальмовій оливі така ж гидота як і твої прошоколядні висери
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02.05.2021 17:18 Відповісти
Порох що король, щоб його зраджувати? Народ вирішив так. Воля народу понад усе.
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03.05.2021 18:52 Відповісти
Отакої)
Результаты выборов на 87 округе, где победил "слуга" Вирастюк, отменены Верховным судом.
Как тут не вспомнить классика: "Давай по-новой, Миша, всё фигня!"🤣🤣🤣
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02.05.2021 12:24 Відповісти
Теперь Зюзя будет делать вид, что он "честно" разберется во всем и в результате все равно будет Вася, "конечно Вася".
Либо будет разгонять очередной суд.
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02.05.2021 13:39 Відповісти
тут то ладно, хоть точно не сепар. а вот в 50-м округе сепар с вероятным гражданством паРашы ни у кого вопросов почему-то не вызывает и уже "служит" народу во всю **********.
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02.05.2021 12:31 Відповісти
Оба говны. Один физически предатель, другой морально
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02.05.2021 13:41 Відповісти
Весь состав ЦИК привлечь к уголовной ответственности за попытку фальсификации результатов выборов. Ну а Вирастюку - ганьба. Так опозориться...
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02.05.2021 12:44 Відповісти
"Вася! Вася! Oh, my God..."©
(гурт "Пацики з Франека", трек "Вася OMG")
Всеж-таки судейські позбавили кремезну й моцну дупу Василька Вірастюка скромних радощів від млосного вигрівання під банею Верховної Ради. Чи остаточно?
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02.05.2021 12:44 Відповісти
Вася гантеля снова не депутат 😃
Вот так проснуться утром, Овакоф не министр, Зеленскай не президент, Беня на Гамерикена, греет стул электрический,а вместо Мацковии море ....😅😀🤣
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02.05.2021 13:25 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
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02.05.2021 13:44 Відповісти
Мечты, мечты
Где ваша сладость...
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02.05.2021 13:42 Відповісти
А у Васі все було так кльово...
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02.05.2021 14:25 Відповісти
Поки ці два сруться , ней виграє Кошулинский (28,86%)
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02.05.2021 15:11 Відповісти
Я б теж проголосував за Кошулинського! Впевнен що
багато львів'ян віддали б за нього голоси. Ну а Вірастюк
ще не ставши депутом опозорився на весь Світ! Й воно
йому треба?
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02.05.2021 17:01 Відповісти
Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6782В людей дуже коротка память на все добре що їм зробили. «Это было», - сказала https://citaty.info/topic/pamyat Память . «Этого не могло быть», - сказала https://citaty.info/topic/gordost Гордость . И Память сдалась.

Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6782 Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6782Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7671Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6782
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02.05.2021 15:51 Відповісти
так а кто чемпион то?)
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02.05.2021 17:04 Відповісти
Был такой вирастюк,мужик как мужик пока не связался с этими лакеями и обгадил сам себя.
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02.05.2021 18:38 Відповісти
Та він почав паскудитися на підтанцьовках з 95 Кварталом, зокрема у РФ. Такого себе товстого дурника грав разом із Сивохою та Юзіком
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02.05.2021 19:16 Відповісти
C тупорылой улыбкой петь "Це васіна колбасіна..." Это ниже днища. Но, как не крути, народ то голоса ж ему дал...пусть слегка досчитал зе-десант. Но таки ж НАРІД, не?
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02.05.2021 23:26 Відповісти
Вот избрали зеленского который на уши навесил всякой ахинеи населению и затоптали ногами П.Порошенко который и страну сохранил и армию возродил,путина остановил,создал Международную антипутинскую коалицию.Один делал и его растоптали другой наобещал целый воз каких то обещаний и его вознесли,что за мышление у населения?,
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02.05.2021 19:09 Відповісти
петя майбутній лукашенко..
наступних виборів вже не було б..

політиків треба міняти як підгузки (с)
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02.05.2021 23:32 Відповісти
батьків поміняй, бо інваліда розумової праці породили.
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03.05.2021 01:59 Відповісти
Дурному і х... цяцька, так і нашому народу, хоч і не побачили його з-за рояля.
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03.05.2021 14:25 Відповісти
Вот избрали зеленского который на уши навесил всякой ахинеи населению и затоптали ногами П.Порошенко который и страну сохранил и армию возродил,путина остановил,создал Международную антипутинскую коалицию.Один делал и его растоптали другой наобещал целый воз каких то обещаний и его вознесли,что за мышление у населения?,
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02.05.2021 19:11 Відповісти
Как показала наглядная практика, мышление есть только у 25-27% украинцев. У остальной части народа, у так называемого "населения", его просто нет и вряд ли будет. А около половины из этой массы уже сегодня готовы голосовать за жопоблок... Надеюсь, что я не прав касаемо последнего предложения.
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03.05.2021 09:05 Відповісти
У Вирастюков траур - сорвалась жирная кормушка на 3 года... Уже и кошельки заготовлены для чёрных доплат и легальных сотни тысяч депутатских....И жена уже козью морду отрепетировала, чтобы свысока смотреть на соседей и бывших приятелей.... Какое горе у людей...
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02.05.2021 19:20 Відповісти
був василь вірастюк а став василь п...дарастюк!!!
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02.05.2021 22:11 Відповісти
піти до них після двох років тої влади, він, мабуть, вже й був отим набукву П
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02.05.2021 22:27 Відповісти
а це шаб зеублюдки не хрюкали, шо Петро не зробив реформи ВС
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02.05.2021 22:26 Відповісти
все у кого в этом округе родственники/знакомые проветрите им мозги им мало ещё клоунов ?
мало крепкиххозяйственников красныхдиректоров ? соскучились по савцкамусаюзу ??? не по
нятно что единственный за кого там нужно голосовать это Кошулинский ??? дэбилыблть.......
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03.05.2021 07:03 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3263116/rozstrlyali_do_travnevih_svyat_yak_arhvi_cherez_80_rokv_vdkrili_rodin_pravdu_pro_represovanogo_direktora

- вот это настоящий савецкийсаюз если кто соскучился
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03.05.2021 12:06 Відповісти
У Вірастюка закінчились гроші? Навіщо взагалі було лізти у ту помийку із зеленою пліснявою?
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03.05.2021 08:56 Відповісти
наступил одной ногой а в говне уж по уши
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03.05.2021 12:06 Відповісти
Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6532
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03.05.2021 15:11 Відповісти
Цим би, Васильку, і займався: користі більше і не позорився...
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03.05.2021 15:21 Відповісти
Как сказал http://az.lib.ru/a/andersen_g_h/text_0642_alt_paa_sin_rette_plads.shtml Андерсен Ганс Христиан о Верасюке -- Всяк сверчок- знай свой шесто к .
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03.05.2021 15:14 Відповісти
Осел стал современным царем Мидасом , с той только разницей , что все к чему прикоснётся Осел превращается в кусок говна . Выборы это было последнее куда не лезли его шаловливые ручки . И тут бац , на одном участке кацапская консерва , а на другом ранее уважаемый спортсмен и шоумен , стал обычным зеленым говном. Не говоря о том , что Прикарпатье теперь у всех патриотов вызывает очень противоречивые чувства и из оплота борьбы с Советской власти и всего совкового превратились............
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03.05.2021 15:36 Відповісти
У Надвірній проблеми. На перевибори приженуть танкову бригаду ЗСУ. Нема куди танки поставити.
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03.05.2021 19:37 Відповісти
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