Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА
Велика палата Верховного Суду пізно увечері 1 травня визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії від 22 квітня 2021 року, яким встановлено результати виборів на окрузі №87 і визнаний переможцем "слуга народу" Василь Вірастюк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".
Таким чином Велика Палата частково задовольнила апеляційну скаргу Олександра Шевченка на Рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року у справі №9901/114/21.
З огляду на те, що строки розгляду виборчих спорів є скороченими (всього 2 дні на розгляд), тому розгляд таких справ не відкладається на вихідні та святкові дні. Таким чином розгляд справи було розпочато Великою Палатою 30 квітня та вже 1 травня ухвалено та проголошено рішення.
Велика Палата прийшла до висновку, що раніше ухвалене рішення Верховного суду підлягає скасуванню, а апеляційна скарга кандидата Шевченка - частковому задоволенню. Так, позовні вимоги задоволено частково: визнано протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі 87 та визнано протиправним та скасовано протокол ЦВК від 22 квітня 2021, в задоволенні решти позовних вимог - відмовлено.
Таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.
Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце займає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Кандидат у народні депутати по цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.
22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.
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сохраняется баланс и какие то правила, а так же заигрывание с наридом на выборах. С новыми тарифами товарищи мы их заслужили своим мычанием.
Этого мало. Избирком виновный в фальсификации должен пойти под суд
Гаврилюк сразу по избрании начал читать Конституцию Украины.
Зеленский Конституцию Украины из принципа читать не хочет.
тут ви не праві.. Кошулинський був єдиним посадовцем, хто залишився легітимним після втечи овоча.. І під його головуванням у ВР були відновлені верховні органи України, які стали альтернативою овочу.. А інакше пуйло мав всі законні права відновити силою овоча на посаді, як єдиного законного.. але цього не відбулося, і овоч став посміховиськом, мемом "легітимний"..
А тепер цей нарід зраджений тими, кого вибрав. Усе закономірно
Зрадників ніхто не поважає. Навіть вони самі себе.
Где лгут и себе и друг другу,
И память не служит уму,
История ходит по кругу
Из крови - по грязи - во тьму.
Результаты выборов на 87 округе, где победил "слуга" Вирастюк, отменены Верховным судом.
Как тут не вспомнить классика: "Давай по-новой, Миша, всё фигня!"🤣🤣🤣
Либо будет разгонять очередной суд.
(гурт "Пацики з Франека", трек "Вася OMG")
Всеж-таки судейські позбавили кремезну й моцну дупу Василька Вірастюка скромних радощів від млосного вигрівання під банею Верховної Ради. Чи остаточно?
Вот так проснуться утром, Овакоф не министр, Зеленскай не президент, Беня на Гамерикена, греет стул электрический,а вместо Мацковии море ....😅😀🤣
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Где ваша сладость...
багато львів'ян віддали б за нього голоси. Ну а Вірастюк
ще не ставши депутом опозорився на весь Світ! Й воно
йому треба?
наступних виборів вже не було б..
політиків треба міняти як підгузки (с)
мало крепкиххозяйственников красныхдиректоров ? соскучились по савцкамусаюзу ??? не по
нятно что единственный за кого там нужно голосовать это Кошулинский ??? дэбилыблть.......
- вот это настоящий савецкийсаюз если кто соскучился