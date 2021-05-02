Російські військові можуть знову оперативно розвернутися уздовж кордону України. Наше завдання, щоб таке не спало на думку керівництва РФ, - Кулеба

У Росії є військове угруповання, яке може досить швидко розвернутися вздовж кордону України в разі потреби.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо вони теоретично все відведуть, ми повинні завжди пам'ятати, що вони з такою ж швидкістю, всього лише за кілька тижнів можуть розгорнути цю масу, цю армаду знову уздовж нашого кордону і створити цю загрозу.

Ми стежили і за динамікою цього процесу, як воно відбувається, за який час, і ми побачили досить для того, щоб зробити висновок про те, що Росія має військове угруповання, яке готове досить швидко розвернутися вздовж українського кордону в разі потреби.

І тепер наше спільне завдання з нашими партнерами - зробити все для того, щоб Росії більше ніколи така думка в голову не прийшла", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про припинення так званих навчань - "це добре, це позитивний сигнал", але це не означає ні повної деескалації конфлікту, ані припинення війни.

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"І ми повинні завжди про це пам'ятати. Тому будемо вірити і сподіватися, що Росія все таки не тільки формально підкреслює свою відданість православній традиції, але дійсно з повагою поставиться до цього свята і накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти. Це було б найкращим подарунком", - додав глава МЗС України.

Крім того, Кулеба підкреслив, що зараз існує велика загроза в Азовському морі. "Вона є безпрецедентно великою, перекидання кораблів з Каспійського моря в Азов - це і істотна загроза безпеки, і крок до взяття морського простору під контроль. Тому всі інструменти, які у нас є - і двосторонні, і на міжнародних майданчиках - задіяні, але, знову-таки, це політичні і юридичні інструменти. Але, на жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою, тому ми також допомагаємо Міністерству оборони в зміцненні Військово-морських сил України", - зазначив міністр.

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