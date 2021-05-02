Російські військові можуть знову оперативно розвернутися уздовж кордону України. Наше завдання, щоб таке не спало на думку керівництва РФ, - Кулеба
У Росії є військове угруповання, яке може досить швидко розвернутися вздовж кордону України в разі потреби.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Навіть якщо вони теоретично все відведуть, ми повинні завжди пам'ятати, що вони з такою ж швидкістю, всього лише за кілька тижнів можуть розгорнути цю масу, цю армаду знову уздовж нашого кордону і створити цю загрозу.
Ми стежили і за динамікою цього процесу, як воно відбувається, за який час, і ми побачили досить для того, щоб зробити висновок про те, що Росія має військове угруповання, яке готове досить швидко розвернутися вздовж українського кордону в разі потреби.
І тепер наше спільне завдання з нашими партнерами - зробити все для того, щоб Росії більше ніколи така думка в голову не прийшла", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про припинення так званих навчань - "це добре, це позитивний сигнал", але це не означає ні повної деескалації конфлікту, ані припинення війни.
"І ми повинні завжди про це пам'ятати. Тому будемо вірити і сподіватися, що Росія все таки не тільки формально підкреслює свою відданість православній традиції, але дійсно з повагою поставиться до цього свята і накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти. Це було б найкращим подарунком", - додав глава МЗС України.
Крім того, Кулеба підкреслив, що зараз існує велика загроза в Азовському морі. "Вона є безпрецедентно великою, перекидання кораблів з Каспійського моря в Азов - це і істотна загроза безпеки, і крок до взяття морського простору під контроль. Тому всі інструменти, які у нас є - і двосторонні, і на міжнародних майданчиках - задіяні, але, знову-таки, це політичні і юридичні інструменти. Але, на жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою, тому ми також допомагаємо Міністерству оборони в зміцненні Військово-морських сил України", - зазначив міністр.
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Та хай москалі собі розгортаються, хай вторгаються.
Від світу - санкції й ненависть, від українців - кулі й українізація.
Це стане початком їхнього кінця.
А Кулеба каже, що хоче кінець Москви відтягнути...
Підвищення обороноздатності ВСУ, збори резервістів, навчання терроборони, закон про вільне володіння зброї і таке інше.
Сподіватися потрібно на себе, не на *****, шойгу, або інших кацапів. Питання в існуванні держави, а ви ходите соплі розтираєте по всіх змі, в той час коли всіх українців потрібно об'єднати і бути готовими до захисту від агресора і окупанта в будь який час. «Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець - той здобуває світ».
"Но, к сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой, потому мы также помогаем Министерству обороны в укреплении Военно-морских сил Украины", - отметил министр.Источник: https://censor.net/ru/n3263298
"И теперь наша общая задача с нашими партнерами - сделать все для того, чтобы России больше никогда такая мысль в голову не пришла", - сказал Кулеба.Источник: https://censor.net/ru/n3263298
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другими словами, что я, и не только я, хотел донести - общая задача с нашими партнерами состоит далеко не только в этом!, московитам всегда приходят такие мысли в голову на протяжении уже 900 лет (был бы аппетит, силы и возможности у хищника, а повод он всегда найдет)
Цитат не будет, т.е. вы соврали.
Наша элитка меня не устает поражать, белая кость, голубая кровь и благородные аристократы. А ні, перелякане село меле, що попало.
а Україна лише посилюється і кріпне