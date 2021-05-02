За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму "тиші". Терористи з безпілотника скинули гранати ВОГ-17 на позиції ЗСУ, - ООС
Протягом минулої доби, 1 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Тричі ворог відкривав вогонь у бік позицій наших захисників неподалік населеного пункту Південне, застосувавши міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Поблизу Пісків противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Біля Водяного збройні формування Російської Федерації застосували підствольні гранатомети, а у передмісті Талаківки– гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Поблизу населеного пункту Майорська був помічений ворожий БПЛА з перетином лінії розмежування, а в районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил має поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку, 2 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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Ему выгодна война - бабла течет в его карманы немеряно.
Потому война будет продолжаться.
Виноват только Зетварь!
Миру, добра і злагоди Вашим сім'ям та Українській землі!
Не забувайте якою є ціна мирного життя: https://youtu.be/airI7RPGWWA
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Балюк Игорь Владимирович. 16.03.1991 - 01.04.2021.
Семенюк Юрий Григорьевич. 23.11.1980 - 02.04.2021.
Шихов Владислав Сергеевич. 2016 - 03.04.2021.
Пичугин Олег Андреевич. 17.08.1990 - 08.04.2021.
Анохин Юрий Геннадиевич. 23.09.1964 - 14.04.2021. (мирный житель, погиб в своей квартире (ул. Новороссийская д.15 кв. 37) в результате обстрела украми Киевского района Донецка).
Кондюков Руслан Валентинович. 04.07.1990 - 20.04.2021.
Гугля Максим Анатольевич. 14.03.1992 - 22.04.2021.
Белик Виталий Николаевич. 08.11.1965 - 23.04.2021. (умер в результате болезни).
Разарёнов Евгений. 10.11.1969 - 26. 04.2021..
Бережи вас Господь, рідненькі !