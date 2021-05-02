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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму "тиші". Терористи з безпілотника скинули гранати ВОГ-17 на позиції ЗСУ, - ООС

За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму

Протягом минулої доби, 1 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Тричі ворог відкривав вогонь у бік позицій наших захисників неподалік населеного пункту Південне, застосувавши міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу Пісків противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Біля Водяного збройні формування Російської Федерації застосували підствольні гранатомети, а у передмісті Талаківки– гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу населеного пункту Майорська був помічений ворожий БПЛА з перетином лінії розмежування, а в районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

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Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил має поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку, 2 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. 

обстріл (28316) Донбас (22354) військовослужбовці (4725) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Зі Святом наших Воїнів,бережи вас Бог!!!!
За минувшие сутки ранен воин, 12 нарушений режима "тишины". Террористы с беспилотника сбросили гранаты ВОГ-17 на позиции ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 5399
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02.05.2021 08:07
+7
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму "тиші". Терористи з безпілотника скинули гранати ВОГ-17 на позиції ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 4170
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02.05.2021 09:05
+6
Всіх зі святом Великодня!
Миру, добра і злагоди Вашим сім'ям та Українській землі!
Не забувайте якою є ціна мирного життя: https://youtu.be/airI7RPGWWA
За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму "тиші". Терористи з безпілотника скинули гранати ВОГ-17 на позиції ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 6361
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02.05.2021 08:55
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Как говорит зеленский: У НАС СТАБИЛЬНЫЙ МИР!
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02.05.2021 08:02 Відповісти
У них? У них таки мир. Сам Зєлєнскій війну закінчив вже давно. Коли відмовився від чотирьох повісток. Правла, існує думка, що він її і не починав.
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02.05.2021 08:16 Відповісти
Проклятый Путин все не разрешает применять доблестным украинским хенералам беспилотники. А раз команды нету, то усе. Без наказа никак.
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02.05.2021 08:04 Відповісти
Да,саме )(уйло не надає "величнішому говнокомандуючому" наказу, чоб вигната кацапську нечість та її приспішників з української землі. Говнокомандуючий і хотів би, але йому не дає )(уйло, і що тут робити "бідному" іудею?..
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02.05.2021 08:22 Відповісти
Да,саме )(уйло не надає "величнішому говнокомандуючому" наказу, чоб вигната кацапську нечість та її приспішників з української землі. Говнокомандуючий і хотів би, але йому не дає )(уйло, і що тут робити "бідному" іудею?..
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02.05.2021 08:24 Відповісти
Зі Святом наших Воїнів,бережи вас Бог!!!!
За минувшие сутки ранен воин, 12 нарушений режима "тишины". Террористы с беспилотника сбросили гранаты ВОГ-17 на позиции ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 5399
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02.05.2021 08:07 Відповісти
Зедебил уже 2 года наживается на войне.
Ему выгодна война - бабла течет в его карманы немеряно.
Потому война будет продолжаться.
Виноват только Зетварь!
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02.05.2021 08:20 Відповісти
Може досить дурку гнати з цим "ЗЕрежимом тишини" якого просто не існує а писати і подавати новини з війни як статистику - "сьогодні на фронті продовжувались обстріли з такої то такої зброї в такій то такій кількості втрат з нашої сторони немає" і дальше в такому стилі. Ось він ваш "ЗЕрежим тишини" - це загиблі наші Герої тільки за минулий місяць!!!

За минувшие сутки ранен воин, 12 нарушений режима "тишины". Террористы с беспилотника сбросили гранаты ВОГ-17 на позиции ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 8024
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02.05.2021 08:31 Відповісти
Так может нужен заслон от беспилотников? А если их прилетит тысяча?
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02.05.2021 08:36 Відповісти
Всіх зі святом Великодня!
Миру, добра і злагоди Вашим сім'ям та Українській землі!
Не забувайте якою є ціна мирного життя: https://youtu.be/airI7RPGWWA
За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму "тиші". Терористи з безпілотника скинули гранати ВОГ-17 на позиції ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 6361
показати весь коментар
02.05.2021 08:55 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму "тиші". Терористи з безпілотника скинули гранати ВОГ-17 на позиції ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 4170
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02.05.2021 09:05 Відповісти
Гиркин - Стрелков пишет что сепаратисты тоже несут потери...===================== Список жертв за апрель (ДНР):
Балюк Игорь Владимирович. 16.03.1991 - 01.04.2021.

Семенюк Юрий Григорьевич. 23.11.1980 - 02.04.2021.

Шихов Владислав Сергеевич. 2016 - 03.04.2021.

Пичугин Олег Андреевич. 17.08.1990 - 08.04.2021.

Анохин Юрий Геннадиевич. 23.09.1964 - 14.04.2021. (мирный житель, погиб в своей квартире (ул. Новороссийская д.15 кв. 37) в результате обстрела украми Киевского района Донецка).
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02.05.2021 09:07 Відповісти
Марьин Александр Семёнович. 23.10.1971 - 20.04.2021.

Кондюков Руслан Валентинович. 04.07.1990 - 20.04.2021.

Гугля Максим Анатольевич. 14.03.1992 - 22.04.2021.

Белик Виталий Николаевич. 08.11.1965 - 23.04.2021. (умер в результате болезни).

Разарёнов Евгений. 10.11.1969 - 26. 04.2021..
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02.05.2021 09:09 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
Бережи вас Господь, рідненькі !
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02.05.2021 09:23 Відповісти
За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму "тиші". Терористи з безпілотника скинули гранати ВОГ-17 на позиції ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 2052
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02.05.2021 16:51 Відповісти
 
 