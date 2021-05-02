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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 160 осіб, зафіксовано 5 094 нові випадки зараження, понад 3 тис. госпіталізовано

В Україні за добу від COVID-19 померли 160 осіб, зафіксовано 5 094 нові випадки зараження, понад 3 тис. госпіталізовано

5 094 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 219 дітей і 81 медпрацівник.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за даними Степанова за минулу добу:

-госпіталізовано – 3 199 осіб;

-летальних випадків – 160;

-одужало – 5 784 особи;

-здійснено тестувань за добу – 43 405 (зокрема методом ПЛР – 21 609, методом ІФА – 3 878, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 918).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 2 083 180 осіб;

-одужало – 1 676 265 осіб;

-летальних випадків – 44 596;

-проведено ПЛР-тестувань – 9 477 843.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А теперь 160 умножьте на 40..и посмотрите где больше умирает у нас или в Индии!!!
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02.05.2021 08:37 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 160 осіб, зафіксовано 5 094 нові випадки зараження, понад 3 тис. госпіталізовано - Цензор.НЕТ 5498
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02.05.2021 08:59 Відповісти
Ленка с перепою?
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02.05.2021 09:44 Відповісти
Смертность от коронавируса стабильно уменьшается в 2 раза в выходные дни.. это просто смешно. вирусу тоже отдых нужен?
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02.05.2021 09:01 Відповісти
Вирусу - нет, а лабораториям и моргам - да.
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02.05.2021 10:15 Відповісти
 
 