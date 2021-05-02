В Україні за добу від COVID-19 померли 160 осіб, зафіксовано 5 094 нові випадки зараження, понад 3 тис. госпіталізовано
5 094 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 219 дітей і 81 медпрацівник.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за даними Степанова за минулу добу:
-госпіталізовано – 3 199 осіб;
-летальних випадків – 160;
-одужало – 5 784 особи;
-здійснено тестувань за добу – 43 405 (зокрема методом ПЛР – 21 609, методом ІФА – 3 878, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 918).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 2 083 180 осіб;
-одужало – 1 676 265 осіб;
-летальних випадків – 44 596;
-проведено ПЛР-тестувань – 9 477 843.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.
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