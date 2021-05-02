УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10141 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 890 22

Влада Індії проігнорувала попередження учених про небезпечну мутацію коронавірусу, - Reuters

Влада Індії проігнорувала попередження учених про небезпечну мутацію коронавірусу, - Reuters

Влада Індії заздалегідь говорила про високу заразливість нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2, виявленого в країні, проте уряд не вжив жодних заходів для стримування епідемії.

Про це агентству Reuters заявили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Об'єднання науковців INSACOG, створене урядом у грудні спеціально для виявлення нових штамів коронавірусу, на початку березня попередило індійських чиновників про новий і більш заразний варіант коронавірусу, який з'явився у країні. Однак, за словами науковців, влада не хотіла накладати серйозні обмеження для зупинки поширення вірусу.

Вперше дослідники INSACOG виявили B.1.617, який зараз відомий як "індійський" штам вірусу, ще в лютому.

Попередження про новий штам було передано найвищому чиновнику, який підпорядковується безпосередньо прем'єр-міністру Нарендрі Моді, за словами одного з науковців. Журналістам не вдалося з'ясувати, чи знайомився з висновками науковців особисто прем'єр.

Тим часом мільйони людей, переважно без масок та не дотримуючись заходів безпеки, й надалі продовжували відвідувати релігійні фестивалі та політичні мітинги, які проводили Моді, лідери керівної партії "Бхаратія джаната парті" та опозиційні політики. Десятки тисяч фермерів продовжували таборувати на околиці Нью-Делі, протестуючи проти змін аграрної політики Моді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна з 2 травня вводить обмеження для в'їзду осіб, які прибули з Індії, - Держприкордонслужба

У прем'єр-міністра Моді, як і в Міністерстві охорони здоров'я країни, не відповіли на прохання журналістів прокоментувати інформацію.

Індія (667) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Это естественный отбор, с чего такой кипишь?
показати весь коментар
02.05.2021 08:56
+4
ну одні вроді навчились ним керувати, а іншим займається Дарвін.
показати весь коментар
02.05.2021 09:07
+4
Десятки тысяч фермеров продолжали жить в таборе на окраине Нью-Дели, протестуя против изменений аграрной политики Моди.Источник: https://censor.net/ru/n3263302

Це війна за ресурси і землю в першу чергу, як і скрізь, а не пандемія.
показати весь коментар
02.05.2021 11:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это естественный отбор, с чего такой кипишь?
показати весь коментар
02.05.2021 08:56 Відповісти
ну одні вроді навчились ним керувати, а іншим займається Дарвін.
показати весь коментар
02.05.2021 09:07 Відповісти
Шось в них з тим відбором тіки прирост населення.
показати весь коментар
02.05.2021 10:30 Відповісти
Вот.
показати весь коментар
02.05.2021 10:45 Відповісти
Десятки тысяч фермеров продолжали жить в таборе на окраине Нью-Дели, протестуя против изменений аграрной политики Моди.Источник: https://censor.net/ru/n3263302

Це війна за ресурси і землю в першу чергу, як і скрізь, а не пандемія.
показати весь коментар
02.05.2021 11:10 Відповісти
Чья война?
показати весь коментар
02.05.2021 11:24 Відповісти
Планеты Земля....
показати весь коментар
02.05.2021 12:54 Відповісти
Тогда человечество уже проиграло.
показати весь коментар
02.05.2021 12:55 Відповісти
Комуняк, вони її розпочали.
показати весь коментар
03.05.2021 12:21 Відповісти
Сильно загнали в дома американский несброд?
показати весь коментар
02.05.2021 09:13 Відповісти
Каких учёных? Учёных обезьян из Африки?
показати весь коментар
02.05.2021 09:58 Відповісти
та не...тайожных спутников
показати весь коментар
02.05.2021 11:19 Відповісти
Кришна в помощь. Или Ганеша. А Китаю это прямой профит.
показати весь коментар
02.05.2021 10:34 Відповісти
Средняя продолжительность жизни в Индии - на 2 года меньше всего, чем у нас. И растёт. Естественный отбор в действии - у них хуже доступ к медицине, хуже доступ к чистой воде, хуже доступ к чистой еде. При этом всём - они фактически здоровее.
показати весь коментар
02.05.2021 20:12 Відповісти
Ну повідомили ... І що ? Є можливість якось відокремити новий штам від старого ??
показати весь коментар
02.05.2021 11:06 Відповісти
Ну предупредили... Ну и что? Что правительство Индии должно было сделать?
показати весь коментар
02.05.2021 11:09 Відповісти
Заставить индусов расступиться, чтобы от одного индуса до другого индуса было не менее 1.5 метра. Блин, капец Китаю, затопчут...
показати весь коментар
02.05.2021 20:13 Відповісти
Влада Індії проігнорувала попередження учених про небезпечну мутацію коронавірусу, - Reuters - Цензор.НЕТ 4223 Влада Індії проігнорувала попередження учених про небезпечну мутацію коронавірусу, - Reuters - Цензор.НЕТ 4223Влада Індії проігнорувала попередження учених про небезпечну мутацію коронавірусу, - Reuters - Цензор.НЕТ 4223 Влада Індії проігнорувала попередження учених про небезпечну мутацію коронавірусу, - Reuters - Цензор.НЕТ 4223
показати весь коментар
02.05.2021 21:00 Відповісти
Опять пурга-пропаганда от так называемых новостных агенств. Про этот штам уже писали в октябре 2020го. И ещё в Индии начался сезон крикета - полные стадионы, и проходят выборы по всей страны - скопления и сборища.
показати весь коментар
02.05.2021 11:14 Відповісти
ЭТО ЯВНО МАССОВОЕ УБИЙСТВО !!!
показати весь коментар
03.05.2021 03:27 Відповісти
 
 