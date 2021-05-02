Влада Індії проігнорувала попередження учених про небезпечну мутацію коронавірусу, - Reuters

Влада Індії заздалегідь говорила про високу заразливість нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2, виявленого в країні, проте уряд не вжив жодних заходів для стримування епідемії.

Про це агентству Reuters заявили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Об'єднання науковців INSACOG, створене урядом у грудні спеціально для виявлення нових штамів коронавірусу, на початку березня попередило індійських чиновників про новий і більш заразний варіант коронавірусу, який з'явився у країні. Однак, за словами науковців, влада не хотіла накладати серйозні обмеження для зупинки поширення вірусу.

Вперше дослідники INSACOG виявили B.1.617, який зараз відомий як "індійський" штам вірусу, ще в лютому.

Попередження про новий штам було передано найвищому чиновнику, який підпорядковується безпосередньо прем'єр-міністру Нарендрі Моді, за словами одного з науковців. Журналістам не вдалося з'ясувати, чи знайомився з висновками науковців особисто прем'єр.

Тим часом мільйони людей, переважно без масок та не дотримуючись заходів безпеки, й надалі продовжували відвідувати релігійні фестивалі та політичні мітинги, які проводили Моді, лідери керівної партії "Бхаратія джаната парті" та опозиційні політики. Десятки тисяч фермерів продовжували таборувати на околиці Нью-Делі, протестуючи проти змін аграрної політики Моді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна з 2 травня вводить обмеження для в'їзду осіб, які прибули з Індії, - Держприкордонслужба

У прем'єр-міністра Моді, як і в Міністерстві охорони здоров'я країни, не відповіли на прохання журналістів прокоментувати інформацію.