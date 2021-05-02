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Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів, - заява

Кабмін закликав Наглядову раду

Кабінет Міністрів прийняв до уваги офіційну заяву Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та ще своїм розпорядженням від 28 квітня 2021 року №370 запропонував її членам залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів Наглядової ради.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, оприлюдненій на урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд сподівався, що Наглядова рада "Нафтогазу", в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків. Це забезпечить якісне, незалежне та стале управління найбільшою державною компанією НАК "Нафтогаз України".

Кабінет Міністрів залишається відданим реформі корпоративного управління за стандартами ОЕСР, яка покликана покращити управління підприємствами державного сектору", - йдеться у повідомленнні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня

Нагадаємо, Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.

Кабмін (14077) Нафтогаз (4409)


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Топ коментарі
+12
Вытерли ноги о корпоративное управление, но остаётся ему преданным...конченныЕ зебилы.
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02.05.2021 08:53
+4
Порядні люди, зі світовою репутацією, повинні піти на угоду з вазеленськими аферистами?
Навіщо? Щоб дати можливість зеленим шулерам зняти з себе відповідальність за наслідки їх злочину?
А наслідки будуть. І не аби які. І нарід не зрадіє. Ой, як не зрадіє. Бо не збираєтьс позбуватись ні "барижного" безвізу, ні інтеграції в ЄС та НАТО.
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02.05.2021 09:36
+2
«Конкурс « при зеублюдках ? Через брата д'Ермака ! Почем местечко ?
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02.05.2021 08:53
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Шо, опять членов наберут?
А может попробовать людей?
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02.05.2021 08:51 Відповісти
Вы считаете это шуткой юмора?
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02.05.2021 09:06 Відповісти
А что, бубочка может умных предложить? За 2 года правления зебанутых пока еще ни одного умного в Зе коМанде так и не удалось обнаружить.
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02.05.2021 10:40 Відповісти
Старые члены уже того ...
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02.05.2021 10:39 Відповісти
Старые испортились... давайте новых!
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02.05.2021 11:08 Відповісти
до речі, прекрасна новина!
10 травня відкривається нарешті казино в готелі Інтерконтиненталь (Київ)
майже одночасно з ним відкривається друге казино на Подолі, тут дата плаває 2-3 дні здається Фермонт
кремляди скрежещуть зубами від люті
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02.05.2021 08:52 Відповісти
Хто власник цього казино?
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02.05.2021 09:55 Відповісти
Андрюха
пардон, Андрій Володимирович
ми з ним разом починали у бандитські 90-і
тільки я пішов з системи казино через 7-8 років, і він залишився і розвинувся
у перший день вхід буде дещо обмежений, тобі запрошувальну дістати? знаєш де готель Інтерконтиненталь?
бо Андрюха вже завязав з Гранд-Вікторією
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02.05.2021 10:07 Відповісти
Прізвище в Андрюхи є?
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02.05.2021 10:47 Відповісти
є
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02.05.2021 10:52 Відповісти
Яке?
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02.05.2021 11:04 Відповісти
Відповіді немає.
Видно, стрьомний дуже чувак, "переможному" відкриттю казино якого нібито мають радіти українці.
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02.05.2021 12:36 Відповісти
Вытерли ноги о корпоративное управление, но остаётся ему преданным...конченныЕ зебилы.
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02.05.2021 08:53 Відповісти
Зе!ля действует в лучших традициях раSSии. Делает одно, а в глаза прямо противоположное говорит. Причём нагло, так, чтобы всем было понятно, что лицемерит.
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02.05.2021 11:06 Відповісти
«Конкурс « при зеублюдках ? Через брата д'Ермака ! Почем местечко ?
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02.05.2021 08:53 Відповісти
гадаю, приблизно ціна стартує від 400 твоїх пенсій
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02.05.2021 08:57 Відповісти
Как нашкодивший кот себя Дрыгаль ведет)))
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02.05.2021 09:04 Відповісти
Двуличные твари! Наперсточники!
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02.05.2021 09:04 Відповісти
Кабинет Министров остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам Кабинета Министров - вчера всех уволить, а утром всех назначить. Где они видели ТАКИЕ стандарты??? Разве что - Стандарт опозориться за 24 часа
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02.05.2021 09:04 Відповісти
Правильно делают. А как должны? Зе!избиратели должны увидеть, что выбрали.
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02.05.2021 11:11 Відповісти
Гопники Путлера не успокоятся и через 100 лет,и через 500...кто бы ни был на Мавзолейном Троне...Смотрю Стрим Онлайн Роман Цимбалюк-Аркадий Бабченко-Айдер Муждабаев.Ютьюб 2 мая...
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02.05.2021 09:05 Відповісти
5 мая Госскретарь США Энтони Блинкенко прилетает в Киев.Будет жарко и интересно...,По моему мнению Украина катастрофически теряет ВРЕМЯ...,Думаю Блинкен подскажет Зелемойским Кучмистам хорошую мыслю...
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02.05.2021 09:08 Відповісти
Вы не знаете случайно....ЖИВ ЛИ АНТОН ГУРА?????он журналист!!!!!!!!!!!!
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02.05.2021 09:14 Відповісти
Как ответил герой Лино Вентура в фильме "Прощай полицейский" :" Комиссар Вержа в Монпелье!"
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02.05.2021 09:13 Відповісти
вы не знаете...ЧТО СДЕЛАЛИ С АНТОН ГУРА!!!!!!!!куда он делся???он журналист.....он показывал...куда девается нефть и газ УКРАИНЫ!!!!
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02.05.2021 09:16 Відповісти
Антон Гура, майдановець, волонтер, блогер, актор 95 Кварталу
та ніби нічого не трапилося з ним поганого, наскільки я знаю
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02.05.2021 09:23 Відповісти
Якщо Гуру перестало хвилювати те, про що він раніше кричав, значить він спільник зелених.
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02.05.2021 10:00 Відповісти
73% українців спільники зелених
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02.05.2021 10:02 Відповісти
Значить, такі самі безпринципні.
Верещали про бурштин, вирубку лісу, газ за минулої влади.
Зараз мовчать, як риби об лід.
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02.05.2021 10:46 Відповісти
тому що нова влада припиняє це свавілля бариг
все логічно
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02.05.2021 10:53 Відповісти
Брехня. Зрубаний ліс везуть чи не більше, ніж раніше.
Чиновники звітували, що рубають ще більше.
Але "активісти" та фірмовий всліпли.
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02.05.2021 11:04 Відповісти
в продолжение лучших практик корпоративного управления,Источник: https://censor.net/ru/n3263303

Все заявления зеленого стада рассчитаны на тупых зебилов....зебилы схавают..
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02.05.2021 09:23 Відповісти
Кабмін спочатку какаху поклав на стандарти корпоративного управління, і членів НабРади зокрема, а потім вимагає від поважних професіоналів дотримання Стандартів😀
Це вже не зашквар, а відсутність мізків
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02.05.2021 09:32 Відповісти
Це москальські стандарти. Стандарти гопників. Чомусь, саме їх послідовно втілює вазеленська влада.
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02.05.2021 09:39 Відповісти
Порядні люди, зі світовою репутацією, повинні піти на угоду з вазеленськими аферистами?
Навіщо? Щоб дати можливість зеленим шулерам зняти з себе відповідальність за наслідки їх злочину?
А наслідки будуть. І не аби які. І нарід не зрадіє. Ой, як не зрадіє. Бо не збираєтьс позбуватись ні "барижного" безвізу, ні інтеграції в ЄС та НАТО.
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02.05.2021 09:36 Відповісти
а коли будуть наслідки? і чому терміни тотального апокаліпсису уже два роки переносять на невизначений термін?
може насправді все трохи по-іншому?
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02.05.2021 09:43 Відповісти
Вже відбувався такий відверто- нахабний кидок міжнародного суспільства, явно спланований чи бене-ахметовим, чи фуйлом, чи спільно?
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02.05.2021 09:46 Відповісти
??????????
що ти несеш??????????
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02.05.2021 09:54 Відповісти
Порядочные люди не делают зарплату чиновникам всамой бедной стране в Европе , самую большую в Европе. И это не в гривне , а в евро.
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02.05.2021 10:07 Відповісти
Конченные придурки. Миллионные зарплаты , причем в долларах за год этих бездарных чинуш и при этом компания имеет многомиллиардные убытки. Один идиот Порошенко скопировал управление и при этом никто не думал к чему это может привести. К , сожалению, деятельность Порошенко это только жажда наживы и власти. Эти ничуть не лучше
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02.05.2021 10:06 Відповісти
Ага...2017 год прибыль...2018 год прибыль...2019 год прибыль...2020 год зеленое стадо уже развернулось..и как следствие убыток....а виноват во всем Порошенко...
И в штаны тебе тоже насрал Порошенко???
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02.05.2021 10:28 Відповісти
Прибыль Нафтогаз в эти годы обеспечивал транзит . В 2020 транзит выведен в отдельную структуру. Учи матчасть , соевый.И наберись ума, может тогда и не будешь искать где и кто кому насрал....
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02.05.2021 14:53 Відповісти
Года два надо чтобы подготовить замену
Зпэто время они распилят нвфтогаз
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02.05.2021 10:13 Відповісти
Это как? Я на вас положил маленький и ЗЕлёный, но вы при этом продолжайте работать?
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02.05.2021 10:33 Відповісти
Кабинет Шмыгалей...
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02.05.2021 11:32 Відповісти
Именно Порошенко придумал Наблюдательный совет и космические зарплаты и для них и для Кошелева.Результат закономерный. При европейских ценах на газ они стали воровать по черному. При падении цен, продолжали. А положительный результат был 2016-2019 только благодаря транзиту. В 2020 транзит газа выведен из Нафтогаза , поэтому отрицательный результат и вылез наружу. Учи матчасть , соевый.
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02.05.2021 14:51 Відповісти
 
 