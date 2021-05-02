Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів, - заява

Кабінет Міністрів прийняв до уваги офіційну заяву Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та ще своїм розпорядженням від 28 квітня 2021 року №370 запропонував її членам залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів Наглядової ради.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, оприлюдненій на урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд сподівався, що Наглядова рада "Нафтогазу", в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків. Це забезпечить якісне, незалежне та стале управління найбільшою державною компанією НАК "Нафтогаз України".

Кабінет Міністрів залишається відданим реформі корпоративного управління за стандартами ОЕСР, яка покликана покращити управління підприємствами державного сектору", - йдеться у повідомленнні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня

Нагадаємо, Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.