Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів, - заява
Кабінет Міністрів прийняв до уваги офіційну заяву Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та ще своїм розпорядженням від 28 квітня 2021 року №370 запропонував її членам залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів Наглядової ради.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, оприлюдненій на урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд сподівався, що Наглядова рада "Нафтогазу", в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків. Це забезпечить якісне, незалежне та стале управління найбільшою державною компанією НАК "Нафтогаз України".
Кабінет Міністрів залишається відданим реформі корпоративного управління за стандартами ОЕСР, яка покликана покращити управління підприємствами державного сектору", - йдеться у повідомленнні.
Нагадаємо, Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Рада призначила Галущенка міністром енергетики.
Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.
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А может попробовать людей?
10 травня відкривається нарешті казино в готелі Інтерконтиненталь (Київ)
майже одночасно з ним відкривається друге казино на Подолі, тут дата плаває 2-3 дні здається Фермонт
кремляди скрежещуть зубами від люті
пардон, Андрій Володимирович
ми з ним разом починали у бандитські 90-і
тільки я пішов з системи казино через 7-8 років, і він залишився і розвинувся
у перший день вхід буде дещо обмежений, тобі запрошувальну дістати? знаєш де готель Інтерконтиненталь?
бо Андрюха вже завязав з Гранд-Вікторією
Видно, стрьомний дуже чувак, "переможному" відкриттю казино якого нібито мають радіти українці.
та ніби нічого не трапилося з ним поганого, наскільки я знаю
Верещали про бурштин, вирубку лісу, газ за минулої влади.
Зараз мовчать, як риби об лід.
все логічно
Чиновники звітували, що рубають ще більше.
Але "активісти" та фірмовий всліпли.
Все заявления зеленого стада рассчитаны на тупых зебилов....зебилы схавают..
Це вже не зашквар, а відсутність мізків
Навіщо? Щоб дати можливість зеленим шулерам зняти з себе відповідальність за наслідки їх злочину?
А наслідки будуть. І не аби які. І нарід не зрадіє. Ой, як не зрадіє. Бо не збираєтьс позбуватись ні "барижного" безвізу, ні інтеграції в ЄС та НАТО.
може насправді все трохи по-іншому?
що ти несеш??????????
И в штаны тебе тоже насрал Порошенко???
Зпэто время они распилят нвфтогаз