За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу менше 2,7 тис. осіб, - МОЗ

2 661 людина була вакцинована проти COVID-19 на добу 1 травня 2021 в Україні. У п'яти регіонах за вчора не зробили жодного щеплення.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, 754 926 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 754 924 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 290 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Найбільше щеплень проти коронавірусу за минулу добу зробили в Миколаївській (425) та Донецькій (350) областях.

При цьому в Івано-Франківській, Луганській, Тернопільській, Кіровоградській та Хмельницькій областях за добу не зробили жодного щеплення.

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