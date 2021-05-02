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Новини
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Боррель назвав неприйнятними російські санкції проти восьми представників ЄС: Такі дії не завадять притягати винних до відповідальності

Боррель назвав неприйнятними російські санкції проти восьми представників ЄС: Такі дії не завадять притягати винних до відповідальності

Рішення російської влади заборонити восьми громадянам Євросоюзу в'їзд на територію Російської Федерації є "неприйнятним". Санкції не завадять ЄС підтримувати демократію.

Про це йдеться в заяві глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що дії Москви не завадять Європейському союзу притягати до відповідальності винних у порушенні прав людини.

Також глава євродипломатії від імені ЄС висловив повну солідарність з фігурантами, які потрапили під російські санкції.

"Російські дії не завадять Європейському союзу продовжувати підтримку прав людини, демократії та міжнародного права, а також притягати до відповідальності винних у порушенні прав людини", - заявив Боррель.

Як повідомлялося, Росія запровадила санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Також читайте: Україна висловлює солідарність із 8 громадянами Євросоюзу, щодо яких Росія запровадила санкції, - МЗС

росія (65007) санкції (11793) Євросоюз (13359) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Чого їм їхати на лаптєстан? Щастя велике.
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02.05.2021 09:51
+3
Боррель, ниже нагнись, а затем возмущайся...
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02.05.2021 09:53
+3
Шпионов с бензопомойки вернули давеча в ОБСЕ, вот х*йло и грязные ноги на стол закинул.
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02.05.2021 09:56
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Чого їм їхати на лаптєстан? Щастя велике.
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02.05.2021 09:51 Відповісти
Боррель, ниже нагнись, а затем возмущайся...
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02.05.2021 09:53 Відповісти
Он не должен был реагировать? Или просто лично вам не нравится?
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02.05.2021 09:59 Відповісти
Шпионов с бензопомойки вернули давеча в ОБСЕ, вот х*йло и грязные ноги на стол закинул.
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02.05.2021 09:56 Відповісти
Надо же, оно ещё и говорить умеет и даже возмущаться? Амёба безвольная, больше с ****** диалоги ищи, вышлют ещё тысячу дипломатов ваших. Инфантилы, неисправимые инфантилы, или просто алчные дураки
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02.05.2021 10:13 Відповісти
бункерний крис живим не здасться, здохне в калюжі власних екскрементів, як його кумир сталін
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02.05.2021 10:22 Відповісти
Страна , которая не может производить качественный инсулин , чё-то ещё вякает !!! Назовите мне хоть что-то , что хорошо производит эта страна ! Автомобили ? Одежду ? Медикаменты ? Операции ? Реабилитацию ? Обувь ? Мебель ? Трусы и носки ? Что вообще , они могут ? НИЧЕГО !!!
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02.05.2021 10:34 Відповісти
Ця недокраїнв чудво виробляє кацапів-гівнодрочерів, яеюкутських скульпторів, сорокарічний дідів і ідіотів.
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02.05.2021 10:52 Відповісти
А нас за что... ?😁
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02.05.2021 11:36 Відповісти
Почему возмущается?
Другое ожидалось?
Око за око за око за око ...
Бесконечный процесс.
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02.05.2021 12:39 Відповісти
ЕС следовало бы уволить с должности этого Бореля.который ПО ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ездил к путину и публично был унижен там.Но это бросило тень на весь руководящий состав ЕС.Вместо удаления из руководства ЕС Бореля.ему продолжают давать возможность в видной должности "пускать пузыри" пустых словесных потоков в адрес РФ...Европа никак не решится от "бурлящих заявлений" перейти к действенным мерам,тем сакмым смыв обиду за позор из-за Бореля показав,что Европе есть что противопоставить зарвавшемуся от своей наглости путину.
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02.05.2021 13:28 Відповісти
разумеется не помешает, этих восьмерых уже привлекли
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02.05.2021 13:37 Відповісти
 
 