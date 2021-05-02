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Новини
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Рішуче засуджую запровадження РФ санкцій проти восьми представників ЄС, - глава МЗС Франції Дріан

Рішуче засуджую запровадження РФ санкцій проти восьми представників ЄС, - глава МЗС Франції Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відреагував на рішення російського МЗС про запровадження санкцій проти 8 представників ЄС. Він розкритикував і засудив рішення Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра на сторінці в твіттері.

За його словами, Париж чекає відповідальної поведінки Росії, що допоможе знизити напруженість у відносинах ЄС з РФ.

"Я рішуче засуджую заходи, прийняті вчора Росією проти кількох європейських чиновників, включаючи депутата Жака Мера. Я висловлюю свою солідарність з ними. Ми очікуємо від Росії відповідальної поведінки, яка необхідна для зниження нинішньої напруженості", - підкреслив він.

Як повідомлялося, Росія запровадила санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель назвав неприйнятними російські санкції проти восьми представників ЄС: Такі дії не завадять притягати винних до відповідальності

росія (65007) санкції (11793) Франція (3052) Євросоюз (13359) Ле Дріан (98)


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Топ коментарі
+5
А где глубокая обеспокоенность? Без этого решительный протест - как справка без печати.
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02.05.2021 10:17
+5
" Мы ожидаем от расеи ответственного поведения...." ну ожидайте... ждуны......
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02.05.2021 10:19
+2
отберите у них СВИФТ и вся эта ********* вакханалия закончится...
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02.05.2021 10:58
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А где глубокая обеспокоенность? Без этого решительный протест - как справка без печати.
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02.05.2021 10:17 Відповісти
какое там осуждаю-просто озабочен и достаточно
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02.05.2021 10:35 Відповісти
" Мы ожидаем от расеи ответственного поведения...." ну ожидайте... ждуны......
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02.05.2021 10:19 Відповісти
розмова ні про що. підсанкційні в наросії ні бабла не тримали, ні в Сочі віл не будували
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02.05.2021 10:25 Відповісти
отберите у них СВИФТ и вся эта ********* вакханалия закончится...
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02.05.2021 10:58 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Президент Сомали перетер с парламентом и решил продлить себе полномочтия. В ответ на "обнуление срокров" его политические соперники вместо шариков и фонариков начали боевые действия. В столице Сомали идут бои. Теперь президент готов "отменить свои полномочия"
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02.05.2021 11:04 Відповісти
и это уже не остановит боевые действия, скорей всего обнуленыша уже вынесут вперед ногами из резиденции...
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02.05.2021 11:11 Відповісти
а кулєба з зєлєнським не осуждають, проковтнули.
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02.05.2021 11:06 Відповісти
Видать старый ************* и его свита, все же посещает территорию *************, ну...или однозначно, что получает откаты из *************** застенок
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02.05.2021 12:26 Відповісти
Да, французы такие... Могут решительно осудить, а могут и не очень
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03.05.2021 12:33 Відповісти
 
 