Рішуче засуджую запровадження РФ санкцій проти восьми представників ЄС, - глава МЗС Франції Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відреагував на рішення російського МЗС про запровадження санкцій проти 8 представників ЄС. Він розкритикував і засудив рішення Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра на сторінці в твіттері.

За його словами, Париж чекає відповідальної поведінки Росії, що допоможе знизити напруженість у відносинах ЄС з РФ.

"Я рішуче засуджую заходи, прийняті вчора Росією проти кількох європейських чиновників, включаючи депутата Жака Мера. Я висловлюю свою солідарність з ними. Ми очікуємо від Росії відповідальної поведінки, яка необхідна для зниження нинішньої напруженості", - підкреслив він.

Як повідомлялося, Росія запровадила санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

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