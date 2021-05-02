"Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні обіцянки... А ось зневіра - це справжній гріх", - Порошенко звернувся до українців із нагоди Великодня. ВIДЕО
Майбутнє українців залежить тільки від них самих, від їхньої віри у власні сили, в Україні і в Господа Бога.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні Петра Порошенка, яке опубліковано на його сторінці в фейсбуці.
"Ми часто не помічаємо важливого у буденних речах. Поки Росія не почала війну, ми не відчували ціни миру. Поки не поширилася пандемія, побажання здоров’я лунали, неначе потерті слова. Навіть Великдень часто-густо зводять до яєць, "паски і ковбаски". Багато хто втрачає віру. У своїх ближніх. У майбутнє країни. В самих себе.
Та якби воїн не вірив у перемогу, чи зміг би він протистояти агресору? Якби лікар не вірив, що вирве пацієнта з обіймів хвороби, чи стало б йому духу знову й знову заходити до палати? Якби ми всі не мали віри в себе, чи побачили б ми, як наші знання, хист і мрії втілюються у добрі справи для інших?
Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні і нещирі обіцянки. А от зневіра – то справжній гріх. Сказано у Писанні: по вірі вашій воздасться вам. Ми все зможемо. Це залежить лише від нас, від нашої віри. У власні сили, в Україну, в Господа Бога.
Ми прийшли до Свята Свят через випробування. Через війну і пандемію. Через негаразди і несправедливості. Не піддалися на шантаж агресора і не панікували через ковід. Ми чесно працювали, допомагали лікарям, хворим і соціально незахищеним.
Як християни віримо, що Господь вказав нам дорогу до спасіння. Як українці, знаємо, що ця дорога пролягає через любов до свого народу, готовність захищати рідну країну і разом творити її майбутнє.
Вітаю усіх українців, для кого Великдень справді Великий День. Все у нас буде добре. Обов’язково!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" - написав п'ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Просто не може курс долара ПОСТІЙНО бути рівним якійсь сталий цифрі! Щоб це не розуміти, треба бути зовсім кретином!
Просто заспамили.
ЦензорНЕТ, как СМИ - не когда небыли любителями кого-либо из власти... В том числе и пороха.
Тролі знову нагидили Порошенку.
ГАРНІ СЛОВА, ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ
Вона ж мір бачить у глазах Х*йла )))
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Дід Микола
@malitskiy_
·https://twitter.com/malitskiy_/status/1388749086262808576 7 год
Не маю і крапельки сумніву, що саме московити організували вбивство Чорновола.
Зброя: ДТП.
Не маю і крапельки сумніву, що саме московити організували отруєння Ющенка.
Зброя: отрута.
Не маю і крапельки сумніву, що саме московити організували інфокілерство Порошенка. Зброя: ЗМІ.
Если я не верю, мне не воздастся? С другой стороны, Гитлер верил в победу, что там ему воздалось? Коммунисты искренне верили и верят в коммунизм во всем мире. но пока что не проканало. Сомнения возникли ...
https://censor.net/ru/news/3263300/radi_pobedy_nad_smertyu_my_otmechaem_pashu_doma_i_v_etom_net_nichego_grehovnogo_zelenskiyi_obratilsya/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_76165543https://censor.net/ru/photo_news/3263309/zelenskiyi_s_suprugoyi_1_maya_posetil_ivanofrankovschinu_eto_ne_ofitsialnyyi_vizit_a_otdyh_mestnye_smi