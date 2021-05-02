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"Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні обіцянки... А ось зневіра - це справжній гріх", - Порошенко звернувся до українців із нагоди Великодня. ВIДЕО

Майбутнє українців залежить тільки від них самих, від їхньої віри у власні сили, в Україні і в Господа Бога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні Петра Порошенка, яке опубліковано на його сторінці в фейсбуці.

Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні обіцянки... А ось зневіра - це справжній гріх, - Порошенко звернувся до українців із нагоди Великодня 01

"Ми часто не помічаємо важливого у буденних речах. Поки Росія не почала війну, ми не відчували ціни миру. Поки не поширилася пандемія, побажання здоров’я лунали, неначе потерті слова. Навіть Великдень часто-густо зводять до яєць, "паски і ковбаски". Багато хто втрачає віру. У своїх ближніх. У майбутнє країни. В самих себе.

Та якби воїн не вірив у перемогу, чи зміг би він протистояти агресору? Якби лікар не вірив, що вирве пацієнта з обіймів хвороби, чи стало б йому духу знову й знову заходити до палати? Якби ми всі не мали віри в себе, чи побачили б ми, як наші знання, хист і мрії втілюються у добрі справи для інших?

Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні і нещирі обіцянки. А от зневіра – то справжній гріх. Сказано у Писанні: по вірі вашій воздасться вам. Ми все зможемо. Це залежить лише від нас, від нашої віри. У власні сили, в Україну, в Господа Бога.

Ми прийшли до Свята Свят через випробування. Через війну і пандемію. Через негаразди і несправедливості. Не піддалися на шантаж агресора і не панікували через ковід. Ми чесно працювали, допомагали лікарям, хворим і соціально незахищеним.

Як християни віримо, що Господь вказав нам дорогу до спасіння. Як українці, знаємо, що ця дорога пролягає через любов до свого народу, готовність захищати рідну країну і разом творити її майбутнє.

Вітаю усіх українців, для кого Великдень справді Великий День. Все у нас буде добре. Обов’язково!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" - написав п'ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасхальна ніч в Україні минула спокійно і без порушень, - заступник голови МВС Яровий. ФОТО

Також читайте: Заради перемоги над смертю ми відзначаємо Великдень удома і в цьому немає нічого гріховного, - Зеленський звернувся до українців із нагоди свята. ВIДЕО

Великдень (338) привітання (730) Порошенко Петро (15166)


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Топ коментарі
+62
"Не грех кому-то слишком довериться, положившись на пустые обещания ... А вот потеря веры - это настоящий грех", - Порошенко обратился к украинцам по случаю Пасхи - Цензор.НЕТ 7068
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02.05.2021 11:24
+52
Дякую, Сьомий президент України!
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02.05.2021 11:17
+51
«Я слышал столько клеветы в Ваш адрес, что у меня нет сомнений: Вы - прекрасный человек!»© Оскар Уайльд
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02.05.2021 11:22
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граф дякула? вы ли это?
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02.05.2021 15:55 Відповісти
А сколько ж их развелось, этих коллаборатов проклятущих. Опять же нашего светоча демократии Петра Алексеевича не изберут в гаранты.
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02.05.2021 14:05 Відповісти
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02.05.2021 14:21 Відповісти
Повірив .)) Ну ти й бовдур, жах просто . .! А включити мізки , щоб зрозуміти , що ВСІ політики без виключення , під час виборів , м'яко кажучи - видають бажане за дійсне , ти не здогадався ?? Обіцяти це одне , але далеко не завжди - жєланія совпадают с возможностямі . Як можна цього не розуміти . ? .
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02.05.2021 14:37 Відповісти
Українська армія та добровольці у дуже непоганому темпі звільнювали захопленні міста. Навіть, терористи кажуть, що "сиділи на чумаданах" і кожної хвилини смикались "ось-ось ВСУ захватят Донецк". Тому обіцянка Пороха була доволі реальна. І коли поразка терористів була вже неминуча, рос.регулярні сили перейшли кордон, і напали на нашу армію під Іловайском, і нанесли поразку нашим зброїним силам. А "долар по 10" це чергова ваша агітка! Порох сказав "повинен бути в ЕКОНОМІЧНО-ОБГРУНТОВАНИХ межах!!!" А коли ведуча його перепитала, то сказав що "на ЦЕЙ час вважаю, що це 10 грн за долар", бо тоді вже був 12
Просто не може курс долара ПОСТІЙНО бути рівним якійсь сталий цифрі! Щоб це не розуміти, треба бути зовсім кретином!
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02.05.2021 18:50 Відповісти
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02.05.2021 14:27 Відповісти
Те як і мене забанять за 2 хв. Зара все дуже оперативно, бо гарно профінансовано)))
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02.05.2021 14:29 Відповісти
Ого як бистро адмін працює. Рошен вкладає багато бабла)))
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02.05.2021 14:27 Відповісти
Вас ніхто не банить.
Просто заспамили.
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03.05.2021 05:10 Відповісти
Всі коменти проти Порошенка моментально видаляються, або спамляться. Оце так демократія і свобода слова.
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02.05.2021 14:30 Відповісти
То ж не слід їх друкувати . Прикриваючи брехню демократією .. .
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02.05.2021 14:49 Відповісти
лайно треба зачищати панове зебіли.
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02.05.2021 14:57 Відповісти
Это не админы, а пользователя - любители святого пети, злоупотребляют кнопкой "спам"...
ЦензорНЕТ, как СМИ - не когда небыли любителями кого-либо из власти... В том числе и пороха.
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02.05.2021 19:54 Відповісти
Оце так тема......
Тролі знову нагидили Порошенку.
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02.05.2021 14:49 Відповісти
Чим , своїми убогими коментарями ? . В них не вистачить клепки , йому нагидити .
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02.05.2021 14:51 Відповісти
Не грех кому-то слишком довериться, положившись на пустые и неискренние обещания ... А вот потеря веры - это настоящий грех. Источник: https://censor.net/ru/n3263312

ГАРНІ СЛОВА, ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ
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02.05.2021 15:08 Відповісти
ЯК ТАК МОЖНА ПРО СВЯТУ МОНІКУ КАЗАТИ

Вона ж мір бачить у глазах Х*йла )))

"Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні обіцянки... А ось зневіра - це справжній гріх", - Порошенко звернувся до українців із нагоди Великодня - Цензор.НЕТ 8612
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02.05.2021 15:11 Відповісти
https://twitter.com/malitskiy_
https://twitter.com/malitskiy_

Дід Микола

@malitskiy_

·https://twitter.com/malitskiy_/status/1388749086262808576 7 год

Не маю і крапельки сумніву, що саме московити організували вбивство Чорновола.
Зброя: ДТП.
Не маю і крапельки сумніву, що саме московити організували отруєння Ющенка.
Зброя: отрута.
Не маю і крапельки сумніву, що саме московити організували інфокілерство Порошенка. Зброя: ЗМІ.
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02.05.2021 17:08 Відповісти
не ставь даже близько цих людин,- одна то патріот а інша...гидота не українского виробництва
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02.05.2021 18:54 Відповісти
(С)"Сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам." - нужно разъяснение;
Если я не верю, мне не воздастся? С другой стороны, Гитлер верил в победу, что там ему воздалось? Коммунисты искренне верили и верят в коммунизм во всем мире. но пока что не проканало. Сомнения возникли ...
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02.05.2021 17:17 Відповісти
Чоловіче, ти не повіриш! Але відкрою тобі таємницю! Біблія - вона про Бога, і віру у нього! А не про "гитлера та сталина"
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02.05.2021 18:51 Відповісти
В даному випадку мова не про Бога, а про віру. Про віру в Україну, в президента, в "мудрий нАрід" - ця віра втрачена. Існує віра тільки в абсолютне зло - гроші. Все зло твориться через гроші.
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03.05.2021 08:20 Відповісти
Гидко слухати цього громадянина
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02.05.2021 17:21 Відповісти
Це привітання справжнього лідера країни, президента! Зе-бидло піниться від злості, бо тупий наркоша зморозив, щоб всі сиділи вдома, а сам поїхав в сотий раз відпочивати.
https://censor.net/ru/news/3263300/radi_pobedy_nad_smertyu_my_otmechaem_pashu_doma_i_v_etom_net_nichego_grehovnogo_zelenskiyi_obratilsya/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_76165543https://censor.net/ru/photo_news/3263309/zelenskiyi_s_suprugoyi_1_maya_posetil_ivanofrankovschinu_eto_ne_ofitsialnyyi_vizit_a_otdyh_mestnye_smi
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02.05.2021 17:49 Відповісти
спрвжнього підера країни? то є так
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02.05.2021 18:51 Відповісти
При Порошенко такого не было или не кажи гоп поки не перескочиш.
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02.05.2021 18:55 Відповісти
Истерикой ваты,зебилов и тимошенковцев удовлетворен Еще раз убеждаюсь,что пока альтернативы Порошенко нет и пока не предвидется.
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03.05.2021 04:46 Відповісти
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