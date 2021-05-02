"Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні обіцянки... А ось зневіра - це справжній гріх", - Порошенко звернувся до українців із нагоди Великодня. ВIДЕО

Майбутнє українців залежить тільки від них самих, від їхньої віри у власні сили, в Україні і в Господа Бога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні Петра Порошенка, яке опубліковано на його сторінці в фейсбуці.

"Ми часто не помічаємо важливого у буденних речах. Поки Росія не почала війну, ми не відчували ціни миру. Поки не поширилася пандемія, побажання здоров’я лунали, неначе потерті слова. Навіть Великдень часто-густо зводять до яєць, "паски і ковбаски". Багато хто втрачає віру. У своїх ближніх. У майбутнє країни. В самих себе.

Та якби воїн не вірив у перемогу, чи зміг би він протистояти агресору? Якби лікар не вірив, що вирве пацієнта з обіймів хвороби, чи стало б йому духу знову й знову заходити до палати? Якби ми всі не мали віри в себе, чи побачили б ми, як наші знання, хист і мрії втілюються у добрі справи для інших?

Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні і нещирі обіцянки. А от зневіра – то справжній гріх. Сказано у Писанні: по вірі вашій воздасться вам. Ми все зможемо. Це залежить лише від нас, від нашої віри. У власні сили, в Україну, в Господа Бога.

Ми прийшли до Свята Свят через випробування. Через війну і пандемію. Через негаразди і несправедливості. Не піддалися на шантаж агресора і не панікували через ковід. Ми чесно працювали, допомагали лікарям, хворим і соціально незахищеним.

Як християни віримо, що Господь вказав нам дорогу до спасіння. Як українці, знаємо, що ця дорога пролягає через любов до свого народу, готовність захищати рідну країну і разом творити її майбутнє.

Вітаю усіх українців, для кого Великдень справді Великий День. Все у нас буде добре. Обов’язково!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" - написав п'ятий президент.

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