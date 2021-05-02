МЗС Швеції викликало російського посла через запроваджені РФ санкції проти восьми представників ЄС
Міністерство закордонних справ Швеції викликало російського посла з метою висловити протест проти закриття в'їзду в РФ низці громадян ЄС.
Раніше Росія закрила в'їзд 8 громадянам ЄС, включаючно з главою шведської лабораторії, яка підтвердила отруєння Навального "Новачком". МЗС Швеції висловлює протест у зв'язку з таким рішенням російської влади. Про це повідомив представник зовнішньополітичного відомства країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
МЗС Швеції називає заходи Москви, запроваджені у відповідь на санкції ЄС, "довільними, юридично невизначеними", а також "виразом політичних мотивів".
Як повідомлялося, Росія запровадила санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.
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Хорош ему в безнравственной Европе дипломатить.
К высокодуховным друзьям в Африку поедет. Там как раз предыдущего посла не уберегли - съели!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
причем тут польша и балтийские тигры ? с остальными у рф особых тёрок нет, только дания мозги долго плющила да и то по указке с капитолийского холма
в общем имеется расхождение во взглядах, а не взаимные обиды, те же, с кем отношения напряженные - к трубе прямого отношения не имеют, поэтому скандалят, но германия, как главный локомотив ЕС, дотационную мелочь особо не слушает, ей деньги надо зарабатывать, что бы ту же польшу с тиграми содержать