МЗС Швеції викликало російського посла через запроваджені РФ санкції проти восьми представників ЄС

Міністерство закордонних справ Швеції викликало російського посла з метою висловити протест проти закриття в'їзду в РФ низці громадян ЄС.

Раніше Росія закрила в'їзд 8 громадянам ЄС, включаючно з главою шведської лабораторії, яка підтвердила отруєння Навального "Новачком". МЗС Швеції висловлює протест у зв'язку з таким рішенням російської влади. Про це повідомив представник зовнішньополітичного відомства країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

МЗС Швеції називає заходи Москви, запроваджені у відповідь на санкції ЄС, "довільними, юридично невизначеними", а також "виразом політичних мотивів".

Як повідомлялося, Росія запровадила санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

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