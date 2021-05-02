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Новини
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МЗС Швеції викликало російського посла через запроваджені РФ санкції проти восьми представників ЄС

МЗС Швеції викликало російського посла через запроваджені РФ санкції проти восьми представників ЄС

Міністерство закордонних справ Швеції викликало російського посла з метою висловити протест проти закриття в'їзду в РФ низці громадян ЄС.

Раніше Росія закрила в'їзд 8 громадянам ЄС, включаючно з главою шведської лабораторії, яка підтвердила отруєння Навального "Новачком". МЗС Швеції висловлює протест у зв'язку з таким рішенням російської влади. Про це повідомив представник зовнішньополітичного відомства країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

МЗС Швеції називає заходи Москви, запроваджені у відповідь на санкції ЄС, "довільними, юридично невизначеними", а також "виразом політичних мотивів".

Як повідомлялося, Росія запровадила санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Також читайте: Рішуче засуджую запровадження РФ санкцій проти восьми представників ЄС, - глава МЗС Франції Дріан

посол (1098) росія (65010) Швеція (951)


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Топ коментарі
+7
МИД Швеции вызывает российского посла из-за введенных РФ санкций против восьми представителей ЕС - Цензор.НЕТ 6026
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02.05.2021 11:22
+3
Сначала вызовите его, а потом отправьте домой!
Хорош ему в безнравственной Европе дипломатить.
К высокодуховным друзьям в Африку поедет. Там как раз предыдущего посла не уберегли - съели!
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02.05.2021 11:22
+2
МИД Швеции вызывает российского посла из-за введенных РФ санкций против восьми представителей ЕС - Цензор.НЕТ 6757
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02.05.2021 11:21
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МИД Швеции вызывает российского посла из-за введенных РФ санкций против восьми представителей ЕС - Цензор.НЕТ 6757
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02.05.2021 11:21 Відповісти
МИД Швеции вызывает российского посла из-за введенных РФ санкций против восьми представителей ЕС - Цензор.НЕТ 6026
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02.05.2021 11:22 Відповісти
Сначала вызовите его, а потом отправьте домой!
Хорош ему в безнравственной Европе дипломатить.
К высокодуховным друзьям в Африку поедет. Там как раз предыдущего посла не уберегли - съели!
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02.05.2021 11:22 Відповісти
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.05.2021 11:49 Відповісти
Не нужно было балтийским государствам давать добро на прокладку газопровода Северный поток 2. ( достаточно было Польше, Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литве и Эстонии совместно это заблокировать И Раша вместе с прикормленной элитой Германии просто бы утерлись.
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02.05.2021 12:26 Відповісти
Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Дании , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Швеции

причем тут польша и балтийские тигры ? с остальными у рф особых тёрок нет, только дания мозги долго плющила да и то по указке с капитолийского холма
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02.05.2021 13:22 Відповісти
1) экологические вопросы касаются всех стран Балтики ( а как утверждают зеленые Германии такая опасность есть, как и захоронение отравляющих веществ второй мировой. 2) ну на счет "терок" это вы немного загнули. с Швецией у них они постоянные ( больше чем у Дании) Швеция более активно поддерживает Украину, Грузию, и постоянно ведет разговоры о русских подложках и т.д. Финны тоже не очень то любят Рашу.. все таки две войны за плечами и отторжение значительных территорий ( если считаете что это можно просто забыть.. то вы неисправимый оптимист) но вынуждены сотрудничать.. Такая у них судьба после поражения. Нужно вступать в НАТО, о чем Швеция к примеру уже не раз заводила разговоры, да и у финнов подобные мысли были и все станет на свои места. Нейтральный статус и подписанные меморандумы и договоры, как показал пример Грузии и Украины для Раши дешевле чем бумага на которой они написаны. Ну а "балтийские тигры" это прямой раздражитель фашистской раши. Видимо вы из ее почитателей.. Но то таке...
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02.05.2021 13:41 Відповісти
то есть балтик пайп, который прокладывают там же по тем же технологиям на экологию не влияет а все остальное...с германией вон воевали насмерть, а ничего, первый экономический сторонник в ес, вы сами перечислили что с швецией и данией не между собой терки а за совершенно третьи страны, самим швеции с данией бояться нечего, сильные страны с сильными союзниками, финляндия давно предпочла взаимовыгодные отношения лелеенью старых обид, тем более из РИ вышла и назад ее не загнали
в общем имеется расхождение во взглядах, а не взаимные обиды, те же, с кем отношения напряженные - к трубе прямого отношения не имеют, поэтому скандалят, но германия, как главный локомотив ЕС, дотационную мелочь особо не слушает, ей деньги надо зарабатывать, что бы ту же польшу с тиграми содержать
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02.05.2021 13:53 Відповісти
Когда российский паспорт приравнен к удостоверению "Аль Каиды"
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02.05.2021 15:26 Відповісти
Кто еще подсрачника кацапам не дал?
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02.05.2021 15:45 Відповісти
Вряд ли тот швед в парашу поедет, но лишний раз шмякнуть кацапов в дерьмо не помешает.
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02.05.2021 16:40 Відповісти
 
 