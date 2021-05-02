В Україні посилено контроль на дорогах і в зонах відпочинку громадян, - Нацполіція
Правоохоронці посилили патрулювання доріг і зон відпочинку громадян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Нацполіції України.
За порядком на дорогах і в рекреаційних зонах стежать як піші, так і автопатрулі поліції і Нацгвардії.
"Націлюю роботу патрульних нарядів, груп реагування патрульної поліції на жорсткий контроль дотримання правил дорожнього руху, особливо що стосується керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Також необхідно збільшити присутність поліцейських біля зон відпочинку, водойм і в курортних зонах та морських узбережжях у південних регіонах держави", - зауважив заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич.
Топ коментарі
+4 Елена Голиц
показати весь коментар02.05.2021 13:09
+2 Андрей Шевченко #481297
показати весь коментар02.05.2021 13:09
+2 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар02.05.2021 13:11
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Неактивіст
показати весь коментар02.05.2021 13:08 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Шевченко #481297
показати весь коментар02.05.2021 13:13 Відповісти Мені подобається 1
Неактивіст
показати весь коментар02.05.2021 13:15 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Шевченко #481297
показати весь коментар02.05.2021 13:16 Відповісти Мені подобається 0
Неактивіст
показати весь коментар02.05.2021 13:22 Відповісти Мені подобається 0
5 копійок
показати весь коментар02.05.2021 13:22 Відповісти Мені подобається 1
Андрей Шевченко #481297
показати весь коментар02.05.2021 13:24 Відповісти Мені подобається 0
Елена Голиц
показати весь коментар02.05.2021 13:09 Відповісти Мені подобається 4
Андрей Шевченко #481297
показати весь коментар02.05.2021 13:09 Відповісти Мені подобається 2
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар02.05.2021 13:11 Відповісти Мені подобається 2
Андрей Шевченко #481297
показати весь коментар02.05.2021 13:15 Відповісти Мені подобається 1
Bandera Rosa
показати весь коментар02.05.2021 13:12 Відповісти Мені подобається 2
Андрей Шевченко #481297
показати весь коментар02.05.2021 13:14 Відповісти Мені подобається 2
Bandera Rosa
показати весь коментар02.05.2021 13:19 Відповісти Мені подобається 1
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар02.05.2021 13:09 Відповісти Мені подобається 1
Bandera Rosa
показати весь коментар02.05.2021 13:13 Відповісти Мені подобається 2
Серая Лиса
показати весь коментар02.05.2021 13:17 Відповісти Мені подобається 2
Лаур
показати весь коментар02.05.2021 14:24 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль