В Україні посилено контроль на дорогах і в зонах відпочинку громадян, - Нацполіція

Правоохоронці посилили патрулювання доріг і зон відпочинку громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Нацполіції України.

За порядком на дорогах і в рекреаційних зонах стежать як піші, так і автопатрулі поліції і Нацгвардії.

"Націлюю роботу патрульних нарядів, груп реагування патрульної поліції на жорсткий контроль дотримання правил дорожнього руху, особливо що стосується керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Також необхідно збільшити присутність поліцейських біля зон відпочинку, водойм і в курортних зонах та морських узбережжях у південних регіонах держави", - зауважив заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич.











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