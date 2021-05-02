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В Україні посилено контроль на дорогах і в зонах відпочинку громадян, - Нацполіція

Правоохоронці посилили патрулювання доріг і зон відпочинку громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Нацполіції України.

За порядком на дорогах і в рекреаційних зонах стежать як піші, так і автопатрулі поліції і Нацгвардії.

"Націлюю роботу патрульних нарядів, груп реагування патрульної поліції на жорсткий контроль дотримання правил дорожнього руху, особливо що стосується керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Також необхідно збільшити присутність поліцейських біля зон відпочинку, водойм і в курортних зонах та морських узбережжях у південних регіонах держави", - зауважив заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

 В Україні посилено контроль на дорогах і в зонах відпочинку громадян, - Нацполіція 01
В Україні посилено контроль на дорогах і в зонах відпочинку громадян, - Нацполіція 02
В Україні посилено контроль на дорогах і в зонах відпочинку громадян, - Нацполіція 03
В Україні посилено контроль на дорогах і в зонах відпочинку громадян, - Нацполіція 04
В Україні посилено контроль на дорогах і в зонах відпочинку громадян, - Нацполіція 05

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Великдень (338) Нацполіція (15142)


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Топ коментарі
+4
Да... В эти пасхальные праздники мзда полицейскому начальству за наряд дежурства на автодорогах будет дороже. Особенно за места где есть кусты
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02.05.2021 13:09
+2
А я прямо сейчас как раз вдоль побережья собрался мотнуться... Как раз в такие зоны... Ладно, я таки трезвый. Заодно проверим реакцию новенького антирадара на ТруКамы.
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02.05.2021 13:09
+2
Христос Воскрес!! Ти там занадто не газуй,пам"ятай ЧК,тобто поліція ,не дремлет!!!)))
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02.05.2021 13:11
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Ну да, мы же без полиции поубиваемся нафиг.
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02.05.2021 13:08 Відповісти
Два часа назад проехал вдоль горпляжа мариупольского, а там у нас какая-то зоня есть странная. Вроде как продолжение пляжа, но не пляж, там трава, а не песок и свайное сооружение у кромки воды. Так вот там- яблоку упасть негде! Народу валом и мангалы полыхают, в количествах. Как мне кажется- там полиция не помешает, к вечеру. Очень даже не помешает. Уж больно много компаний разных...
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02.05.2021 13:13 Відповісти
Полиция должна помешать людям отдохнуть по полной? Это бесчеловечно!
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02.05.2021 13:15 Відповісти
Да-да... не надо сейчас по-полной. Народ уж больно угрюмый, в последнее время, как я заметил. Если по полной, то... Короче- не надо!
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02.05.2021 13:16 Відповісти
Пар выпустят.
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02.05.2021 13:22 Відповісти
Тільки що проглянув місцеві новини. В Кирилівці вже повно відпочиваючих. Мона подивитись через вебку, але ліньки шукати.
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02.05.2021 13:22 Відповісти
Да??? Это хорошо, можэ и у нас уже побережье начало оживать. Сейчас проверю...
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02.05.2021 13:24 Відповісти
Да... В эти пасхальные праздники мзда полицейскому начальству за наряд дежурства на автодорогах будет дороже. Особенно за места где есть кусты
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02.05.2021 13:09 Відповісти
А я прямо сейчас как раз вдоль побережья собрался мотнуться... Как раз в такие зоны... Ладно, я таки трезвый. Заодно проверим реакцию новенького антирадара на ТруКамы.
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02.05.2021 13:09 Відповісти
Христос Воскрес!! Ти там занадто не газуй,пам"ятай ЧК,тобто поліція ,не дремлет!!!)))
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02.05.2021 13:11 Відповісти
Воистину Воскрес! Благодарю, я буду осторожен.
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02.05.2021 13:15 Відповісти
Поехал бы ты лучше туристом в Турцию, чем родных мусоров своим присутствием нервировать... -- к своему кораблику поближе... -- чуть попустило с карантином -- а ты уже сразу на борту! *)
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02.05.2021 13:12 Відповісти
Какое там... не поеду. В любой момент могут на другое судно отозвать, пообещали небольшой цементовоз новенький. По Зап. Европе шляется.
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02.05.2021 13:14 Відповісти
-- поддержал! *)
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02.05.2021 13:19 Відповісти
"Наша полиция ,нас бережёт!!Сначала посадит ,потом стережёт! " !!!)))
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02.05.2021 13:09 Відповісти
Мент не дремлет! -- он спит...
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02.05.2021 13:13 Відповісти
Поперло ментам. Об одном жалеют - не разрешили электрошокеры, а то бы они оторвались.
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02.05.2021 13:17 Відповісти
"мы вам спокойно отдохнуть не дадим " или "берите побольше лавандоса в поездки..."
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02.05.2021 14:24 Відповісти
 
 