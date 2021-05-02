У Києві за минулу добу від COVID-19 померли 17 осіб, виявили 177 нових випадків зараження. ІНФОГРАФІКА
У столиці України за минулу добу зафіксовано 117 випадків захворювання на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
17 осіб померли від коронавірусної інфекції (в цілому 4643).
Госпіталізували 34 хворих, і 151 - з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.
За минулу добу одна людина подолала коронавірус (в цілому 124 435).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перехватчик
показати весь коментар02.05.2021 13:45 Відповісти Мені подобається 0
Натан Сергиенко
показати весь коментар02.05.2021 13:48 Відповісти Мені подобається 0
paghal baba
показати весь коментар02.05.2021 15:03 Відповісти Мені подобається 0
Натан Сергиенко
показати весь коментар02.05.2021 15:13 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль