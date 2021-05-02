У Києві за минулу добу від COVID-19 померли 17 осіб, виявили 177 нових випадків зараження. ІНФОГРАФІКА

У столиці України за минулу добу зафіксовано 117 випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

17 осіб померли від коронавірусної інфекції (в цілому 4643).

Госпіталізували 34 хворих, і 151 - з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.

За минулу добу одна людина подолала коронавірус (в цілому 124 435).

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