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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за минулу добу від COVID-19 померли 17 осіб, виявили 177 нових випадків зараження. ІНФОГРАФІКА

У столиці України за минулу добу зафіксовано 117 випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

17 осіб померли від коронавірусної інфекції (в цілому 4643).

Госпіталізували 34 хворих, і 151 - з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.

За минулу добу одна людина подолала коронавірус (в цілому 124 435).

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У Києві за минулу добу від COVID-19 померли 17 осіб, виявили 177 нових випадків зараження 01

карантин (18172) Київ (19436) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Киеве за минувшие сутки от COVID-19 умерли 17 человек, выявили 177 новых случаев заражения - Цензор.НЕТ 5859
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02.05.2021 13:45 Відповісти
Больше интересует сколько в Киеве за минувшие сутки умерло или выздоровело от сердечно сосудистых заболеваний.
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02.05.2021 13:48 Відповісти
Почему за 30лет не можем жить как в Швейцарии Натану не интересно?
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02.05.2021 15:03 Відповісти
Так я давно это знаю ! Всё дело во вшах и гнидах при власти, которых развелось столько, что простой гребёнкой не вычесать ! Япония и Гармания были разрушены после войны до основания. Природных ресурсов у этих стран скудный запас. А посмотрите на ихнюю экономику, которая востановилась и выбилась в лидеры за ооочень короткий срок !
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02.05.2021 15:13 Відповісти
 
 